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    Mehmet Şimşek: 750 TL’lik pay ile Çelik Kubbe inşa edilecek

    Mehmet Şimşek, kredi kartlarından 750 TL savunma sanayi payı alınmasına ilişkin: “Savunma sanayinin ek kaynağa ihtiyacı var, Türkiye çelik kubbe inşa edecek" dedi.
    Mehmet Şimşek: 750 TL’lik pay ile Çelik Kubbe inşa edilecek Tam Boyutta Gör
    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şimşek, bir süredir Türkiye’nin gündeminde olan ve halk tarafından eleştirilen kredi kartlarından 750 TL savunma sanayi payı alınmasını öngören düzenleme hakkında ilk defa konuştu. Bakan, savunma sanayinin ek kaynağa ihtiyacı olduğunu vurguladı.

    Çelik Kubbe inşa edilecek

    Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada "Ülkemizin caydırıcılık gücünü artırmak dışında hiçbir seçeneği yok. Bölgemizde bir ateş var, savaşlar var. Sıkıntılı bir mahalledeyiz. Kredi kartlarından savunma sanayiye aktarılacak kaynağın amacı ülkemizin caydırıcılığını artırmak. Bunun amacı çok net. Türkiye savunma sanayinde atılım içinde. 2000'li yılların başında savunma sanayi çok cüzi. Türkiye ihtiyaçlarının yüzde 80'inden fazlasını dışarıdan tedarik ediyor. Bugün tamamen terse dönmüş. 3500 firmamız savunma sanayine ekipman üretiyor. Çelik kubbe inşa edilecek. Ülkeyi koruyacak hava savunma sistemi kurulacak. Bunlar pahalı sistemler. 5. nesil uçağa uzun süredir para yatırıyoruz. Ürettik, uçuşlara başladı. Motor geliştirilmesi lazım. 1000'in üzerinde proje var. Bu kaynak gerektiriyor. İlave kaynak talebi oluştu" ifadelerini kullandı.

    "Tasarım, geliştirme ve üretme pahalı. Bütçede de deprem yaralarını sarmaya odaklandık ve tedbir gündeme geldi. Birçok yerden öneri alındı. Nihayetinde partimizin ekonomi kurmayları ile bu çalışıldı. Bir iki prensibimiz vardı. İlki enflasyonla mücadelede vergi artışlarından uzak duralım. İşlem bazlı ücretlere yönlendik. Özeti bu. Kredi kartlarından aktarılacak kaynak tamamen savunma sanayi fonuna aktarılacak, bütçe açıklarını azaltmakla ilgili yapılan bir çalışma değil."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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