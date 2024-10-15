Tam Boyutta Gör Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şimşek, bir süredir Türkiye’nin gündeminde olan ve halk tarafından eleştirilen kredi kartlarından 750 TL savunma sanayi payı alınmasını öngören düzenleme hakkında ilk defa konuştu. Bakan, savunma sanayinin ek kaynağa ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Çelik Kubbe inşa edilecek

Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada "Ülkemizin caydırıcılık gücünü artırmak dışında hiçbir seçeneği yok. Bölgemizde bir ateş var, savaşlar var. Sıkıntılı bir mahalledeyiz. Kredi kartlarından savunma sanayiye aktarılacak kaynağın amacı ülkemizin caydırıcılığını artırmak. Bunun amacı çok net. Türkiye savunma sanayinde atılım içinde. 2000'li yılların başında savunma sanayi çok cüzi. Türkiye ihtiyaçlarının yüzde 80'inden fazlasını dışarıdan tedarik ediyor. Bugün tamamen terse dönmüş. 3500 firmamız savunma sanayine ekipman üretiyor. Çelik kubbe inşa edilecek. Ülkeyi koruyacak hava savunma sistemi kurulacak. Bunlar pahalı sistemler. 5. nesil uçağa uzun süredir para yatırıyoruz. Ürettik, uçuşlara başladı. Motor geliştirilmesi lazım. 1000'in üzerinde proje var. Bu kaynak gerektiriyor. İlave kaynak talebi oluştu" ifadelerini kullandı.

Kredi kartlarından 750 TL savunma sanayi payı alınacak 3 gün önce eklendi

"Tasarım, geliştirme ve üretme pahalı. Bütçede de deprem yaralarını sarmaya odaklandık ve tedbir gündeme geldi. Birçok yerden öneri alındı. Nihayetinde partimizin ekonomi kurmayları ile bu çalışıldı. Bir iki prensibimiz vardı. İlki enflasyonla mücadelede vergi artışlarından uzak duralım. İşlem bazlı ücretlere yönlendik. Özeti bu. Kredi kartlarından aktarılacak kaynak tamamen savunma sanayi fonuna aktarılacak, bütçe açıklarını azaltmakla ilgili yapılan bir çalışma değil."

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Mehmet Şimşek: 750 TL’lik pay ile Çelik Kubbe inşa edilecek