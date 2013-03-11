Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Transcend, mSATA formunda hazırladığı MSA740 serisi SSD modellerini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
454
1
1
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Transcend, mSATA formunda hazırladığı MSA740 serisi SSD modellerini tanıttı
Mekanik sabit disklerle kıyaslandığında yüksek performans, düşük enerji sarfiyatı, sessiz çalışma ve darbelere karşı dayanıklılık gibi avantajlara sahip olan SSD teknolojisi hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Veri depolama çözümleri üreticisi Transcend, mSATA form faktöründe hazırladığı MSA740 serisi SSD modellerini tanıttı. Firma, MSA740 serisiyle taşınabilir bilgisayar kullanıcılarını hedef alıyor.
32 GB'lık, 64 GB'lık ve 128 GB'lık kapasite seçenekleriyle gelen MSA740, MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının yanı sıra SATA-III (6 Gb/sn) arayüzü desteğini bünyesinde barındırıyor. Saniyede 520 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 270 MB'a varan sıralı yazma hızına, 70.000 IOPS rastgele 4 KB okuma performansına ve 70.000 IOPS rastgele 4 KB yazma performansına çıkabilen SSD'lerin, Intel Smart Response, TRIM ve NCQ gibi teknolojilere destek verdiğini belirtelim.
Transcend'in mart ayının sonundan itibaren sevkiyatına başlamayı planladığı SSD'ler, kapasiteye göre yaklaşık 64$'dan, 107$'dan ve 169$'dan fiyatlandırılmış durumda.
Transcend, mSATA formunda hazırladığı MSA740 serisi SSD modellerini tanıttı

http://jp.transcend-info.com/Press/index.asp?LangNo=17&Func1No=6&Func2No=219&Func3No=55&axn=Detail&PrsNo=10086 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
drony 6 yıl
Form itibariyle Macbook Pro Retina sahiplerine güzel haber fakat yazma performansı sıralı olmasına rağmen çok düşük.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl LG Optimus G ön inceleme "LG'nin üst seviyedeki iddialı telefonu mercek altında" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim