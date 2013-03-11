Transcend, mSATA formunda hazırladığı MSA740 serisi SSD modellerini tanıttı

Mekanik sabit disklerle kıyaslandığında yüksek performans, düşük enerji sarfiyatı, sessiz çalışma ve darbelere karşı dayanıklılık gibi avantajlara sahip olan SSD teknolojisi hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Veri depolama çözümleri üreticisi Transcend, mSATA form faktöründe hazırladığı MSA740 serisi SSD modellerini tanıttı. Firma, MSA740 serisiyle taşınabilir bilgisayar kullanıcılarını hedef alıyor.

32 GB'lık, 64 GB'lık ve 128 GB'lık kapasite seçenekleriyle gelen MSA740, MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının yanı sıra SATA-III (6 Gb/sn) arayüzü desteğini bünyesinde barındırıyor. Saniyede 520 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 270 MB'a varan sıralı yazma hızına, 70.000 IOPS rastgele 4 KB okuma performansına ve 70.000 IOPS rastgele 4 KB yazma performansına çıkabilen SSD'lerin, Intel Smart Response, TRIM ve NCQ gibi teknolojilere destek verdiğini belirtelim.

Transcend'in mart ayının sonundan itibaren sevkiyatına başlamayı planladığı SSD'ler, kapasiteye göre yaklaşık 64$'dan, 107$'dan ve 169$'dan fiyatlandırılmış durumda.



http://jp.transcend-info.com/Press/index.asp?LangNo=17&Func1No=6&Func2No=219&Func3No=55&axn=Detail&PrsNo=10086