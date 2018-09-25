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Transformers filmi Bumblebee'nin yeni fragmanı yayımlandı

Bu yıl sinemaseverler ile buluşacak yeni Transformers filmi Bumblebee için tanıtım çalışmalarına hız veren Paramount Pictures, film için yeni bir fragman yayımladı.
7 ay
7,5b
1
19
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son yılların en başarılı film serilerinden Transformers'un ilk spin-off filmi olan Bumblebee, bu yıl sinemaseverler ile buluşacak. Transformers serisinin en sevilen karakterlerinden Bumblebee'nin bireysel hikayesini anlatacak film, 80'li yıllarda geçecek ve Michael Bay'in Transformers filmlerinden bağımsız bir hikaye anlatacak.

Animasyon filmi Kubo and the Two Strings ile adını duyuran Travis Knight'ın yönetmenliğini üstlendiği Bumblebee filmi, 80'lı yıllarda geçecek ve sevilen Autobot'un genç bir kızla arkadaşlık kurmasını anlatacak. Dünya'nın tehlike altında olduğu büyük çaplı hikayeler anlatan Transfomers filmlerinin aksine Bumblebee, daha küçük çaplı bir hikaye anlatacak.
Ancak bu durum filmde bolca aksiyon sahnesi olmayacağı anlamına gelmiyor. Paramount tarafından yayımlanan bu yeni fragman, filmdeki tek Transformer'ın Bumblebee olmayacağını gösteriyor.

Genç oyuncu Hailee Steinfeld'in başrolünü üstlendiği filmde Steinfeld'e John Cena, Pamela Adlon, Kenneth Choi, Megan Pryce ve Martin Short eşlik edecek. Bumblebee, 21 Aralık'ta vizyona girecek.

 

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OverClocK1ng 7 ay en beğenilen
Bumblebee eğlenceli bir karakter ama Transofmers'ı o kadar dejenere ettiler, o kadar bozdular ki bu bile acaba dedirttiriyor...
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idombayci 7 ay
her yönetmen kendince bir hikaye anlatılınca rezil bir şey oldu. Yok hitlere karşı savaştı yok amerika için araplarla savaştı. Simpsonlarda bile tevrat okuttular. Resmen yahudi propangasına dönüştü. 80 lerdeki çizgi film halinde kalsa yeterdi.
x men de manyeto bile yahudi kampında kötü tarafa geçti.
Gerçi transformerslar sıçsada seyrederim diyen kitle oldukça sonu gelmez. Film ekibi tüm robotları iğrenç yapmak için uğraşmış
her yönetmen kendince bir hikaye anlatılınca rezil bir şey oldu. Yok hitlere karşı savaştı yok amerika için araplarla savaştı. Simpsonlarda bile tevrat okuttula...
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dracula502 7 ay
Transformer 1,2 hariç hepsi vasatın altın da
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aybey 7 ay
Bu filmle sıvadıkları Transformers serisini öze döndürüp, yeniden başlatacaklar. Optimus ve skyscream çizgi filmdeki gibi.
Trasnsformers serisini saçma salak yerlere taşıdılar. 1. Filmden sonra salak saçma bir hal aldı zaten film. Çekim tekniği berbat. Kurgu rezil. sahneler ve konu bağlantısı kopuk. Bir oradasın bir burada nerede olduğun veya filmin içindeki sürede nerede olduğunu bile kaybediyorsun.
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maxmania 7 ay
herbie filmine bağlasınlar, robota dönüşme bölümü hariç gerisi tam herbie olmuş.
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Captain_Ivy 7 ay
Tanıdık geldi mi?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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津波 7 ay
Uuu yeni robotlar var. Hem uçak hem araba olan. Bu bir farklılık işte.
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Musty3535123 7 ay 津波
hem uçak hemde araba olan bir robot vardı zaten önceki filmde, o farklılıkta yok yani :)
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fanatikforumcu 7 ay
Sinemaya gidip uzayın sırlarını çözen bi milletiz vesselam.
Gittiğimiz her sinema filminden evrensel bir soruna çözüm bulmayı bekliyoruz.
Girdiğimiz her sinemadan aydınlanmış olarak çıkmak istiyoruz.
Girip keyfimize bakmak hiç aklımıza gelmiyor :))
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StormLight 7 ay
Seri ile karsilastirma yapmak bana gore sacmalik, xmen serisinde yer alan logan filmi cikti. Imdbde seri filmlerinden daha iyi puan aliyor.
Fragmani begendim. Transformers ilk filminde hep bumblebeenin neden primedan once dunyada oldugunu merak etmistim. Sanirim bu cevabi bu filmde alacagim
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tombombadil_07 7 ay
Seriyi başa sarmışlar. Karakterler orjinal görünümünde olması güzel. Cybertron bu sefer güzel olacak.
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WB 7 ay
*okunu cikarmak boyle bir sey olsa gerek..
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grafman09 7 ay
Ne kadar eleştirsek de adamlar, yapıyor!!! Üretiyor..
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dracula502 7 ay
Transformer 1,2 hariç hepsi vasatın altın da
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