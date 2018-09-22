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Yeni James Bond filmini yönetecek isim belli oldu

Danny Boyle'un ayrılmasının ardından yönetmensiz kalan yeni James Bond filmini yönetecek isim belli oldu. Ayrıca ertelenen film için yeni bir vizyon tarihi de açıklandı.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sinema dünyasının en popüler karakterlerinden James Bond, 25. filmi ile beyaz perdeye geri dönüyor. Filmi yönetmesi için anlaşılan Danny Boyle'ın sürpriz ayrılık kararı sonrası yönetmensiz kalan yeni Bond filmi, yaklaşık bir aydır devam eden arayışın ardından yeni yönetmenini buldu.
Danny Boyle'ın yerini alması için Jean-Marc Vallee, Yann Demange, David Mackenzie ve Edgar Wright gibi isimlerle görüştüğü söylenen Eon Productions ve MGM, şimdilik Bond 25 olarak anılan filmi yönetmesi için Cary Joji Fukunaga ile anlaştı.
Kariyerine Sin Nombre ve Jane Eyre gibi ödüllü filmlerle başlayan Fukunaga, True Detective'in ilk sezonundaki tüm bölümleri yönetmiş ve etkileyici yönetimi ile adından söz ettirmişti. Netflix orijinal filmi Beasts of No Nation ile bir kez daha övgü toplayan Fukunaga, son olarak da Netflix'in yeni dizisi Maniac'ın tüm bölümlerini yönetti. 
Danny Boyle'ın yerine Cary Fukunaga ile anlaşılmasıyla birlikte Bond 25'in yapım süreci kaldığı yerden devam edecek. Ancak kamera arkasında yaşanan bu değişim yüzünden film daha önce açıklanan vizyon tarihine yetişmeyecek. Daha önce 8 Kasım 2019'da vizyona gireceği duyurulan filmin çıkış tarihi ertelendi. Bond 25'in yeni vizyon tarihi 14 Şubat 2020 olarak açıklandı.

https://deadline.com/2018/09/james-bond-25-director-cary-joji-fukunaga-daniel-craig-007-1202467247/ Yorum Yaz
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12 Angry Men 8 ay en beğenilen
Daniel Craig yakışmıyor mu ? Sırf bu adam için izlerim o derece seviyorum.
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Quard 8 ay
Daniel Craig pek ala yakışıyor.Adam rolünün hakkını veriyor ayrıca adam kendisi yazıp oynamıyor ki ne yazmışlarsa onu oynuyor.
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mavizaman 8 ay
bond serisi akar.
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furandor 8 ay
Bond o kadar ikonik bir karakter ki kazancı bedo bile oynasa sırıtmaz sanirım.
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asdf_13 8 ay
bu yönetmenden ilk kez gişeye oynayan bir film çıkacak. merak ettim kendi tarzını koruyabilecek mi?
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Caner-Medley 8 ay
Nolan-yönetmen.
Hardy-Bond
Caine-M.
Hathaway-Bond kızı.
Bir Bond serisi hayalimiz var..
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DARTH_BLACK 8 ay
craig li bond serisinin ilk 3 filmi güzeldi ve büyük gişe yaptı ama sonrası filmler iteleme bond filmleri oldu.Craig in şansı,ilerleyen sinema teknolojisinde güzel kurgu ve görsel efektlerin başarısı craigin oyunculuk yeteneklerini ikinci plana attı.Bana göre bond filmlerinin efsane isimleri elbette ilk bond sean conerry ve çokta izlenmeyen ve unutulan timoty dalton'dur.Bu iki oyuncunun bond filmleri bana göre efsanedir.Diğer tüm bond oyuncuları dönemlerinin getirdiği politik durumlardan kaynaklı yapılan filmlerdir,içi boştur.Bond filmlerinin zaten 70 yıldır temcit pilavı gibi yapılmasının sebebi,ingiliz kraliyetinin gücünü ve imajını yansıtması bakımından arkaplanda desteklenmesinden dolayıdır.Bond'u dünyada tanımayan varmı? ama bond kim? ingiliz casusu..insanlarda algısı ise " her ingiliz ajanı dürüst ve savaşçıdır" imajıdır.Bu filmin zoraki yapılmasının sebebi bu.Ortalama bir gişe hasılatı zaten yapımcısına yetiyor.Yeni filminde çok etkisi olmayacağı,craiginde artık bond olarak görmek isteyenlerin oranının düşüşü zaten heyecan vermiyor.
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Quard 8 ay
Daniel Craig pek ala yakışıyor.Adam rolünün hakkını veriyor ayrıca adam kendisi yazıp oynamıyor ki ne yazmışlarsa onu oynuyor.
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12 Angry Men 8 ay en beğenilen
Daniel Craig yakışmıyor mu ? Sırf bu adam için izlerim o derece seviyorum.
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Virinom 8 ay
Normal bir oyuncu. Herhangi bir noname aktör oynatsalar bir fark olmaz. Niye bu adama bu kadar para verip bir de liseli kız tripleriyle uğraşıyorlar anlam veremiyorum.
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nightdrive 8 ay
bond'u oynayan eleman bir daha oynayacağıma bileklerimi keserim demişti.hangi yüzle oynayacak artık.yapımcılar da bond filmleri için neden bu kadar inat ediyorlar anlamak güç
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The Ace of Spades 8 ay nightdrive
Daniel Craig yakışmıyor zaten bu role .
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