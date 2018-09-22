Yeni James Bond filmini yönetecek isim belli oldu

Sinema dünyasının en popüler karakterlerinden James Bond, 25. filmi ile beyaz perdeye geri dönüyor. Filmi yönetmesi için anlaşılan Danny Boyle'ın sürpriz ayrılık kararı sonrası yönetmensiz kalan yeni Bond filmi, yaklaşık bir aydır devam eden arayışın ardından yeni yönetmenini buldu.

Danny Boyle'ın yerini alması için Jean-Marc Vallee, Yann Demange, David Mackenzie ve Edgar Wright gibi isimlerle görüştüğü söylenen Eon Productions ve MGM, şimdilik Bond 25 olarak anılan filmi yönetmesi için Cary Joji Fukunaga ile anlaştı.

Kariyerine Sin Nombre ve Jane Eyre gibi ödüllü filmlerle başlayan Fukunaga, True Detective'in ilk sezonundaki tüm bölümleri yönetmiş ve etkileyici yönetimi ile adından söz ettirmişti. Netflix orijinal filmi Beasts of No Nation ile bir kez daha övgü toplayan Fukunaga, son olarak da Netflix'in yeni dizisi Maniac'ın tüm bölümlerini yönetti.

Danny Boyle'ın yerine Cary Fukunaga ile anlaşılmasıyla birlikte Bond 25'in yapım süreci kaldığı yerden devam edecek. Ancak kamera arkasında yaşanan bu değişim yüzünden film daha önce açıklanan vizyon tarihine yetişmeyecek. Daha önce 8 Kasım 2019'da vizyona gireceği duyurulan filmin çıkış tarihi ertelendi. Bond 25'in yeni vizyon tarihi 14 Şubat 2020 olarak açıklandı.

https://deadline.com/2018/09/james-bond-25-director-cary-joji-fukunaga-daniel-craig-007-1202467247/