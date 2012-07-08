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Trend Micro : Android zararlı yazılımları 20 000'i geçti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Açık kaynak yapısına sahip oluşu nedeniyle mobil işletim sistemleri arasında lider konumda olan Android işletim sistemi, bununla birlikte aynı nedenden ötürü zararlı yazılım istilasına maruz kalıyor.

Trend Micro tarafından yapılan araştırma, önceki çeyrekte Android işletim sistemini hedef alan zararlı yazılım sayısının bir ayda 10 000'den 20 000'e çıktığını ortaya koyuyor. Zararlı yazılımların Play mağazasında yayınlanmasıyla, bulaştığı cihaz sayısı da yüzbinlerle ölçülmeye başladı.

Yılın ilk üç ayında 5 000 olan sayı, ikinci üç ayda önce 10 000'e, sonrasında da 20 000'e fırladı. Play mağazasında tespit edilip silinen 17 zararlı yazılım ise 700 000 kez indirilmiş.

Zararlı yazılımlar sayesinde kötü niyetli kişiler kullanıcıları ücretli servislere yönlendirebiliyor, reklamlar gönderebiliyor, hassas bilgileri çalabiliyor veya telefonu bir botnet ağına dahil edebiliyor.

Trend Micro güvenlik araştırmaları yöneticisi Rik Ferguson, tüketici ilgisinin her geçen gün daha çok arttığı mobil cihazlara suçlu ilgisinin de aynı oranda arttığını belirtiyor.

Zararlı yazılımın en çok rastlanan türü, popüler bir orijinal uygulama görüntüsünde olanı. Bulaşan tüm zararlı yazılımların yüzde 30'u bu türü içeriyor. 

Üçüncü taraf uygulama mağazaları da risk taşıyan diğer bir unsur. Tabii ki en büyük sorumluluk burada yine kullanıcıya düşüyor. Uygulama kurmadan önce izinlerin araştırılması ve şüphe çeken izin isteklerinin reddedilmesi gerekiyor.


http://www.trendmicro.co.uk/newsroom/pr/the-true-face-of-the-android-threat/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
adam virus mu diyor sana ki virus prosu oneriyosun :)
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DH Misafiri 7 yıl
Virüsle karşılaşmamanız normal zaten,alttan alttan bilgileriniz gidiyor zaten haberinz olmadan smsler mmsler şifreleriniz,telefonu kasan bir sey yok
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OvernightSensation 7 yıl
kalamarr
sıradan bir antivirüs firması bülteni. antivirüs firmalarına kalsa evindeki çöpte şu kadar milyon virüs var telikedesin kork ve beni al diyecek. hep mac os mş androidmiş linuxmüş iosmuş epsinde virüs var ama nedense bu bültenler dışında çıkmıyor.

ios da jbsiz normal olarak virüs bulman imkansız kardeşim bilmeden konuşma. kapalı kaynak işletim sistemidir. iyi veya kötü demiyorum android kullanıcısıyım ama ios kalitesi orada biraz farkediyor.
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kalamarr 7 yıl
sıradan bir antivirüs firması bülteni. antivirüs firmalarına kalsa evindeki çöpte şu kadar milyon virüs var telikedesin kork ve beni al diyecek. hep mac os mş androidmiş linuxmüş iosmuş epsinde virüs var ama nedense bu bültenler dışında çıkmıyor.
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SystemApps 7 yıl
android gerçekten hiç güvenilesi bir sistem değil.Dikkat etmek lazım.
Androidin güvenlik konusu şuna benziyıor.açmışsın pencereyi camı sonra tatile gidiyorsun ama hırsızların girmesini istemesende hırsızların girmemesi için hiç bir sebep yok.Açık kaynak sonuçta yani pencere açık.Hırsızların sonu gelmeyeceği için virüslerde sürekli girecektir.Girmek kolay üstelik çünkü hırsız bu evin her köşesini zaten çok iyi biliyor...Hatta girdiğini bile farkedemeyecek kadar gelişmiş bir virüs üretilebilir...
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DH Misafiri 7 yıl
sticer12
gülü seven dikenine katlanır sözü tam buraya uyuyor açık kaynak olmak iyi ama kötü yanlarıda bulunuyor

Açık kaynak olduğu için mi virüs bulaşıyor?Tam bir açık kaynak platform olsaydı virüs bulaşmazdı!Androidin hem güvenlik altyapısı yok hem de tamamen açık kaynak olmadığı için açıkların hepsi özgür geliştiriciler tarafından bulunamıyor.Ayrıca mağaza da denetim yok.Her uygulama yükleniyor.
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DH Misafiri 7 yıl
Elmada virüs yok elma alın
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Oziko 7 yıl
Tam anlamıyla virüs değil, kötü amaçlı yazılım. Nasıl siz habersiz Facebook'ta ''Bakanlık Onaylı Penis Büyütücü'' reklamı yapıyorsanız ve buna virüs diyemiyorsanız, bu da bir nevi o'dur. Her şey izinde bitiyor, ve beleşe atlamamak lazım.
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cceviz 7 yıl
android mobil dünyasının windows u oldu anlaşılan.
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burakahmet19 7 yıl
bize virüs bile uğramıyor hep forever alone :(
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