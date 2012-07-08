Trend Micro : Android zararlı yazılımları 20 000'i geçti

Açık kaynak yapısına sahip oluşu nedeniyle mobil işletim sistemleri arasında lider konumda olan Android işletim sistemi, bununla birlikte aynı nedenden ötürü zararlı yazılım istilasına maruz kalıyor.





Trend Micro tarafından yapılan araştırma, önceki çeyrekte Android işletim sistemini hedef alan zararlı yazılım sayısının bir ayda 10 000'den 20 000'e çıktığını ortaya koyuyor. Zararlı yazılımların Play mağazasında yayınlanmasıyla, bulaştığı cihaz sayısı da yüzbinlerle ölçülmeye başladı.





Yılın ilk üç ayında 5 000 olan sayı, ikinci üç ayda önce 10 000'e, sonrasında da 20 000'e fırladı. Play mağazasında tespit edilip silinen 17 zararlı yazılım ise 700 000 kez indirilmiş.





Zararlı yazılımlar sayesinde kötü niyetli kişiler kullanıcıları ücretli servislere yönlendirebiliyor, reklamlar gönderebiliyor, hassas bilgileri çalabiliyor veya telefonu bir botnet ağına dahil edebiliyor.





Trend Micro güvenlik araştırmaları yöneticisi Rik Ferguson, tüketici ilgisinin her geçen gün daha çok arttığı mobil cihazlara suçlu ilgisinin de aynı oranda arttığını belirtiyor.





Zararlı yazılımın en çok rastlanan türü, popüler bir orijinal uygulama görüntüsünde olanı. Bulaşan tüm zararlı yazılımların yüzde 30'u bu türü içeriyor.





Üçüncü taraf uygulama mağazaları da risk taşıyan diğer bir unsur. Tabii ki en büyük sorumluluk burada yine kullanıcıya düşüyor. Uygulama kurmadan önce izinlerin araştırılması ve şüphe çeken izin isteklerinin reddedilmesi gerekiyor.