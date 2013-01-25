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Trend Micro : Android zararlı yazılımları yıl sonunda bir milyona ulaşabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Trend Micro : Android zararlı yazılımları yıl sonunda bir milyona ulaşabilir

Açık kaynak olması itibariyle zararlı yazılım saldırısına en çok maruz kalan işletim sistemi olan Android için bu yıl da ciddi uyarılar yapılıyor.

Trend Micro tarafından yapılan analiz, Android işletim sistemini hedef alan zararlı yazılımların bu yıl bir milyonu bulacağını ortaya koydu.

Geçen yıl mobil pazarı ve özellikle Android işletim sistemini hedef alan hacker grupları, bu yıl yavaş yavaş etkilerini artırmaya başladı. Mobil pazarın en büyük payına sahip olmasının yanında açık kaynak olması Android işletim sistemini kolay bir hedef haline getiriyor.

Android için yazılan zararlı kodların büyümesi PC sistemleri için yazılan zararlı kodların büyümesine göre 14:3 gibi bir orana sahip. Şu an tespit edilen zararlı yazılım sayısı ise 350 bin. Android işletim sisteminin sadece üç yılda, PC için son 14 yılda ortaya çıkan zararlı yazılım sayısına eriştiğine dikkat çekiliyor.

Geçen yıl üçüncü çeyrekte 156 bin örnekleme ulaşan zararlı yazılım tespitleri en tepeye noktaya çıkmıştı. Bu yazılımların yüzde 38'i reklam programları iken, yüzde 25'i veri hırsızı, yüzde 22'si ise arkaplanda indirme yöneticisi şeklindeydi.

Analizde ayrıca OS X güdümlü zararlı yazılımların ve Java tabanlı Windows saldırılarının da artacağı ifade ediliyor.

Diğer bir nokta ise kurumların alarm derecesinde veri hırsızlığına maruz kalıyor olması. Bu saldırılar yüzmilyonlarca dolar zarara sebep oluyor ve Stuxnet gibi devlet destekli olduğu iddia edilen türler ise önemli tesislere zarar veriyor.

Hacker grupları artık klasik saldırı metotları kullanmıyor. Daha profesyonel yazılım araçları ile hiç bilinmeyen metotlar ortaya konuyor. Ayrıca sosyal ağlarda aşırı paylaşım yapılması da tavsiye edilmiyor.

http://www.zdnet.com/android-malware-could-reach-the-1-million-mark-by-years-end-7000010201/ Yorum Yaz
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DaRKFoRCeS 6 yıl
marketteki uygulamalara bakarak neyi nasıl olduğu anlaşılabilir.play store da çok virüslü yazılım var.öncelikle google ın bu konuda birşey yapması lazım.açık kaynak kodlu olması dezavantaj olarak görülebilir.firma müdehale ederse düzelir ancak.her zaman 2 tercih hakkı vardır.ios un daha güvenliği olduğunu bilmeyen veya android in kişiselleştirebilir olduğunu bilmeyen yok.ya kişiselleştirmeden yada güvenlikten vazgeçmek durumunda kalıyoruz.kişisel tercih meselesi.bu yorumu fanatik diye yorumlandıranlar olmazsa iyi olur.sonuçta bizim sistemlerimiz değil bunlar.play store kullanıcısı olarak çöp uygulamalardan özellikle +18 ve buna benzer uygulamalardan nefret ediyorum.Fanatik değilim olmayada niyetim yok.parası olan istediğini alır.herkes düşüncesinde özgürdür ama diğerlerinin düşüncesine saldırmadığı sürece.birde şu yarı ingilizce yarı Türkçe çakma kelimeleri yazmayın artık ifan fanboy fandrozort sony fan nokia fan gibi.Önemli olan sizin fanatikliğiniz değil.Firmalar size göre davranmaz.Bu durumda sizde firmalar gibi davranmayın.Bu yazıyı idrak edecek beyine sahip olmayanlar varsada umrumda değil.Hayata pozitif bakanlar sanal alemin sanal eksi ve artılarına bakmazlar.
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engurlu 6 yıl
Siz antivirus firmaları virusleri yapın yapın yayın ortalığa ,değil 1 milyon 5 milyon da olur..
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bsliali 6 yıl
antivirüs firmaları satış yapmak için böyle duyuru çok yaparlar aldırış etmemek gerek bence
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dere.beyi 6 yıl
ekayisdag
çapulcu android işte ne beklersin.. bunun fanlarınıda ayrı başlıkta incelemek lazım onlara göre sistem 4-4 lük sorun acemi kullanıcılarda yersen tabi

hapishane gibi sistemlere para bayılan enayi ve kerizler birliği başkanı konuştu.
1 Yanıt Yanıtla
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Jül Sezar 6 yıl dere.beyi
dere.beyi

ekayisdag

çapulcu android işte ne beklersin.. bunun fanlarınıda ayrı başlıkta incelemek lazım onlara göre sistem 4-4 lük sorun acemi kullanıcılarda yersen tabi


hapishane gibi sistemlere para bayılan enayi ve kerizler birliği başkanı konuştu.

Telefonundaki virüs yazdı heralde
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murdocklawless 6 yıl
99 cent vermeyip ne idüğü belirsiz sitelerden uygulama indirenler uğraşsın elbet virüsle, trojanla.
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vamp 6 yıl
Rehberin yerini bile bilmeyen, kamera nerde diyen, sürekli oyun oynayan ve spam bulaştıran tipler için sorun olabilir. Bu tipler doğru düzgün windows pc de kullanamaz. Siz pc lerine format atarsınız adam 2 günde windowsu çökertir sonra da sana suç atarlar. Halbuki aynı windowsu sen evinde 2 yıldır sorunsuzca kullanıyorsundur. Dediğim gibi doğru dürüst kullanan kişileriçin önemli bir tehdit içermiyor. Fakat dediğim tipler insanoğlu ırkının %90 ını oluşturduğu için android cihaz kullanmamalı veya bir bilene sormalıdırlar. Ya da ios ya da windows phone alıp kendilerini "bizim telefona bişey olmuyor android tu kaka " diyerekte avutabilirler. Bu da onlar için faydalıdır ;) Biz he heee der geçeriz ;) Sorun değil ;)
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Dorota 6 yıl
çapulcu android işte ne beklersin..
bunun fanlarınıda ayrı başlıkta incelemek lazım onlara göre sistem 4-4 lük sorun acemi kullanıcılarda yersen tabi
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gFalcon 6 yıl
İşte bu yüzden kapalı ekosistem daha üstün. En azından şimdilik.
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