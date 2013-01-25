Trend Micro : Android zararlı yazılımları yıl sonunda bir milyona ulaşabilir





Açık kaynak olması itibariyle zararlı yazılım saldırısına en çok maruz kalan işletim sistemi olan Android için bu yıl da ciddi uyarılar yapılıyor.





Trend Micro tarafından yapılan analiz, Android işletim sistemini hedef alan zararlı yazılımların bu yıl bir milyonu bulacağını ortaya koydu.





Geçen yıl mobil pazarı ve özellikle Android işletim sistemini hedef alan hacker grupları, bu yıl yavaş yavaş etkilerini artırmaya başladı. Mobil pazarın en büyük payına sahip olmasının yanında açık kaynak olması Android işletim sistemini kolay bir hedef haline getiriyor.





Android için yazılan zararlı kodların büyümesi PC sistemleri için yazılan zararlı kodların büyümesine göre 14:3 gibi bir orana sahip. Şu an tespit edilen zararlı yazılım sayısı ise 350 bin. Android işletim sisteminin sadece üç yılda, PC için son 14 yılda ortaya çıkan zararlı yazılım sayısına eriştiğine dikkat çekiliyor.





Geçen yıl üçüncü çeyrekte 156 bin örnekleme ulaşan zararlı yazılım tespitleri en tepeye noktaya çıkmıştı. Bu yazılımların yüzde 38'i reklam programları iken, yüzde 25'i veri hırsızı, yüzde 22'si ise arkaplanda indirme yöneticisi şeklindeydi.





Analizde ayrıca OS X güdümlü zararlı yazılımların ve Java tabanlı Windows saldırılarının da artacağı ifade ediliyor.





Diğer bir nokta ise kurumların alarm derecesinde veri hırsızlığına maruz kalıyor olması. Bu saldırılar yüzmilyonlarca dolar zarara sebep oluyor ve Stuxnet gibi devlet destekli olduğu iddia edilen türler ise önemli tesislere zarar veriyor.





Hacker grupları artık klasik saldırı metotları kullanmıyor. Daha profesyonel yazılım araçları ile hiç bilinmeyen metotlar ortaya konuyor. Ayrıca sosyal ağlarda aşırı paylaşım yapılması da tavsiye edilmiyor.

http://www.zdnet.com/android-malware-could-reach-the-1-million-mark-by-years-end-7000010201/