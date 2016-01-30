TripAdvisor, 2016 yılında satılan Windows 10 cihazlarında ön yüklü olacak





Zaman zaman, işletim sistemi geliştiricilerinin veya mobil cihaz üreticilerinin, çeşitli anlaşmalar kapsamında cihazlarında belirli uygulamaları ön yüklü olarak sunduğuna şahit oluyoruz. Örneğin, Microsoft uygulamaları, yapılan anlaşmalar kapsamında yüz milyonlarca Android cihazında ön yüklü olarak gelecek.





Bu tür anlaşmalar, uygulamaların kullanım yoğunluğunu artırıyor ve daha çok tanınmasına vesile oluyor. Genelde Android tarafında daha çok yaygın olan uygulama anlaşmaları, bu kez Windows 10 platformunda karşımıza çıkıyor. İnternetin en büyük seyahat platformlarından TripAdvisor, bu yıl ki Windows 10 cihazlarında ön yüklü olarak gelecek.









Hali hazırda Windows 10 için evrensel uygulamasını indirmeye sunan TripAdvisor, Microsoft ile yaptığı özel anlaşma kapsamında, bu yıl piyasaya çıkacak milyonlarca Windows 10 cihazında kendisine yer bulacak. Uygulama hangi markalarda veya cihazlarda yer alacak açıklanmamış ancak muhtemelen cihazdan bağımsız olarak işletim sistemine entegre bir şekilde sunulacak.





TripAdvisor uygulaması, 47 ülkenin mağazalarında yerini almış durumda. Modern bir arayüze sahip olan uygulama, kolay bir şekilde otelleri karşılaştırmanızı ve beğendiğiniz takdirde rezervasyon yaptırmanızı sağlıyor. Otellerin yanında restoran ve eğlence mekanları ile ilgili 290 milyon kullanıcı görüşü ve 46 milyon fotoğraf yer alıyor. TripAdvisor, iOS ve Android platformlarında 200 milyondan fazla indirildi.









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