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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tron dünyasının füturistik motosikleti 77 bin dolara satıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Tron dünyasının füturistik motosikleti 77 bin dolara satıldı
 
Geçtiğimiz aylarda Tron dünyasına ait sıradışı motosikletlerin bir replikasının açık arttırma ile satışa sunulacağını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. "Lightcyle" adıyla bilinen bu replikanın açık arttırmadan önce 25-40 bin dolar arası bir fiyatla satılması bekleniyordu.

Açık arttırma geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilirken motosiklet 77 bin dolarlık fiyatla yeni alıcısına kavuştu. Daha önce Andrews koleksiyonu için özel olarak üretilen araçta 96 Volt gücünde lityum bataryalı motor bulunuyordu. Ayrıca motorun gaz kontrolü bilgisayar tarafından yapılırken sürüş koltuğu ise yerden yalnızca 72 cm yükseklikte olduğu açıklanmıştı.
Daha önce yalnızca bir kaç kez Andrews müzesi içerisinde kullanılan motor 77 bin dolarlık en yüksek teklif ile başka bir ünlü koleksiyon olan RM Sotheby'e eklendi. Görünen o ki Tron hayranlarının elde etmeyi çok isteyeceği bu motor için ülkemiz parasıyla yaklaşık 210 000 TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor.
Tron dünyasının füturistik motosikleti 77 bin dolara satıldı
 

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hsanlukk 4 yıl en beğenilen

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fieldyturbo19 4 yıl
hsanlukk
Duruşunu değilde gidişini görseydik keşke

youtube.com/...
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aycibin 4 yıl
ucuz fiyata gitmiş.sonuçta bir film aracı ve dünyada sayılı olan bir makina.

kıyaslamak açısından eski batmobil $620.000'a satılmıştı

ballerstatus.com/...
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@Oxit@ 4 yıl
Bunu alan adam daha da samimi olur(!) artık araba sürücüleriyle.
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hsanlukk 4 yıl en beğenilen

Duruşunu değilde gidişini görseydik keşke
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