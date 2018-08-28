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True Detective'in 3. sezonu için ilk fragman yayımlandı

Yeni sezonda yayımlayacağı dizileri için tanıtım çalışmalarına hız veren HBO, True Detective'in 3. sezonundan ilk fragmanı yayımladı. Yeni sezonun yayın tarihi belli oldu.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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HBO'nun özellikle ilk sezonu ile büyük beğeni kazanan polisiye dizisi True Detective, ekranlara geri dönüyor. 2015 yazında yayımlanan 2. sezonunun ardından neredeyse 4 yıl ekranlardan uzak kalan True Detective'in 3. sezonu önümüzdeki yıl yayımlanacak.
Yeni sezonda yayımlanacak dizilerinin tanıtım çalışmalarına hız veren HBO, True Detective'in merakla beklenen 3. sezonu için ilk fragmanı yayımladı. Yayımlanan bu ilk fragmanla birlikte, dizinin yayın tarihi de belli oldu. True Detective'in yeni sezonu 2019'un ocak ayında yayımlanmaya başlayacak.
True Detective'in yaratıcısı ve ilk iki sezonun senaristi olan Nic Pizzolatto'nun David Milch (Deadwood) ile birlikte hazırladığı 3. sezon, ilk sezonda olduğu gibi üç farklı zaman diliminde geçecek ve uzun yıllara yayılan bir hikaye anlatacak. Dizinin yeni sezonunda, Moonlight ile Oscar ödülü kazanan Mahershala Ali, korkunç bir cinayeti çözmek git gide büyüyen bir gizemi çözmeye çalışan Arkansas polisi Wayne Hays canlandırıyor.
Başrollerinde Mahershala Ali'ye Stephen Dorff, Carmen Ejogo, Scoot McNairy, Ray Fisher, Jon Tenney, Rhys Wakefield, Sarah Gadon ve Mamie Gummer'ın eşlik ettiği yeni sezonun yönetmenliğini Jeremy Saulnier (Green Room, Blue Ruin) üstleniyor.
 

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mavizamanda 9 ay en beğenilen
1. sezona yaklaşsın yeter. 2 sezondan uzak olsun yeter.
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haQQo 9 ay
Başroldeki adam güzel sigara içsin yeter
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BrazzerstakiKelAdam 9 ay
Zaman ne çabuk geçiyor ya, daha dün izlemişim gibi..
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Tommy Shelby 9 ay
1. Sezon kalitesinde olsun. McConaughey reisin hatrına güzel sezon olsun. Üşüyoruz reis...
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GoaPsy 9 ay
ilk sezon efsaneydi, ben biraz olaylara duygusal yaklaşıyor ve karakterlere bağlanıyorum sanırım. rust yok diyerek ikinci sezonu es geçmiştim. tekrar başlamalıyım.
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mavizamanda 9 ay en beğenilen
1. sezona yaklaşsın yeter. 2 sezondan uzak olsun yeter.
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crazywinner3 9 ay
Geliyor gönlümün efendisi
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kaptanos 9 ay
Efsane geri dönüyor
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MarlonJD 9 ay
Sonunda ve çok sevindim...
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Francis J. Underwood 9 ay
Ramy Danton, sen bu hallere düşecek adam mıydın? Güce karşılık parayı seçtiğin zaman, senin için eksik notumu vermiştim ama şu an tamamen tescillendi.
Personelimde çalıştığın 8 yılda sana öğrettiklerim olmasaydı bunları bile başaramayacaktın.
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stalker(1979) 9 ay
Güzel haber. Umarım ilk sezondaki tadı alabiliriz.
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