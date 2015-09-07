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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Truecaller'ın Windows 10 Mobil sürümü geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,4b
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Truecaller'ın Windows 10 Mobil sürümü geliyor
 
Windows Phone cihazlar için True Software Scandinavia tarafından hazırlanan uygulamalardan Truecaller, yakın zaman içerisinde Windows 10 Mobil tarafına da geliyor.
Türkçe dil desteğiyle dikkat çeken Truecaller, temel olarak gelen çağrılara ait bilinmeyen numaraları tanımlamanıza ve kullanıcıların dünya çapında spam veya istenmeyen olarak raporladığı numaralardan oluşan topluluk tabanlı spam listesi sayesinde istenmeyen çağrıları engellemenize yardımcı oluyor.
Dünya çapında katkıda bulunan 100 milyondan fazla kullanıcısı bulunan uygulama, kimlik tarama için 3G veya WiFi bağlantıları ihtiyaç duyuyor ve çağrı ile SMS engelleme ile büyük fayda sağlıyor. Geliştiricinin Twitter destek sayfasında verilen bilgiye göreyse şimdilik sadece 7.5, 8 ve 8.1 cihazlar ile çalışma gösterebilen Truecaller, yakın zaman içerisinde Windows 10 Mobil için de kullanıma sunuluyor. 
Ücretsiz olarak sunulan Truecaller uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/truecaller-team-says-windows-10-mobile-app-version-works Yorum Yaz
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THUGGER 4 yıl
Guzel olmus
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