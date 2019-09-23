Trump açıkladı: Ay'a gitmek heyecan verici değil, hedefimiz Mars olmalı

Teknoloji Editörü
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla birlikte ABD uzay programının 2024 yılına kadar astronotları Ay'a geri döndürme çabalarını muazzam olarak nitelendirirken, nihai hedefin Mars olduğunu belirtti.
Elon Musk ve Jeff Bezos'a teşekkür
Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yapılan Beyaz Saray toplantısından sonra konuyla ilgili olarak: "Ay aslında bir fırlatma rampası. Ay görevini gerçekleştirdik. Bu o kadar heyecan verici değil. Gerçek hedefimiz Mars." ifadelerini kullanırken Nasa'nın gelecek uzay planlarıyla ilgili önemli noktalara da değindi.ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence geçtiğimiz Mart ayında Nasa'nın 2024 tarihinde aya dönüş yapacağını duyurmuştu. Dünyanın doğal uydusu, Trump tarafından Aralık 2017'de imzalanan ve Nasa'nın Ay'a astronotları göndermesini ve Mars'ı hedeflemesini emreden bir yönerge olan Uzay Politikası Direktifi 1'in temel amacı konumunda. Bununla birlikte Trump, Elon Musk'ın SpaceX ve Jeff Bezos'un Blue Origin şirketlerinin çalışmalarına da dikkat çekerek, ülkenin uzay programına önemli katkı sağladıklarını da ifade etti.
https://sputniknews.com/science/201909231076864987-trump-marks-mars-nasas-next-target-moon-not-so-exciting/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle