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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Trump açıkladı: Ay'a gitmek heyecan verici değil, hedefimiz Mars olmalı

    ABD Başkanı Donald Trump, Nasa'nın bir sonraki hedefinin Mars olması gerektiğini açıkladı. Trump açıklamalarında Ay'a gidildiğini ve bunun artık yeterince heyecan verici olmadığını ifade etti.
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    Uzay
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla birlikte ABD uzay programının 2024 yılına kadar astronotları Ay'a geri döndürme çabalarını muazzam olarak nitelendirirken, nihai hedefin Mars olduğunu belirtti.

    Elon Musk ve Jeff Bezos'a teşekkür

    Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yapılan Beyaz Saray toplantısından sonra konuyla ilgili olarak: "Ay aslında bir fırlatma rampası. Ay görevini gerçekleştirdik. Bu o kadar heyecan verici değil. Gerçek hedefimiz Mars." ifadelerini kullanırken Nasa'nın gelecek uzay planlarıyla ilgili önemli noktalara da değindi.
    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence geçtiğimiz Mart ayında Nasa'nın 2024 tarihinde aya dönüş yapacağını duyurmuştu. Dünyanın doğal uydusu, Trump tarafından Aralık 2017'de imzalanan ve Nasa'nın Ay'a astronotları göndermesini ve Mars'ı hedeflemesini emreden bir yönerge olan Uzay Politikası Direktifi 1'in temel amacı konumunda. Bununla birlikte Trump, Elon Musk'ın SpaceX ve Jeff Bezos'un Blue Origin şirketlerinin çalışmalarına da dikkat çekerek, ülkenin uzay programına önemli katkı sağladıklarını da ifade etti.


    https://sputniknews.com/science/201909231076864987-trump-marks-mars-nasas-next-target-moon-not-so-exciting/ Yorum Yaz
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    Dürüstİnsan 1 dk.
    Patron çıldırdı.
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    Latency 10 dk. yeni yorumcu
    Bunların hedeflerini bilmemde benim hedef uranüs Allahin izniyle gidecem oralara bir havasina suyuna bakacam yoksada bir gormus oluruz en azindan.
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    smart1978 26 dk.
    Trump hakli. Aya artik neredeyse herkes gidiyor ... Mars vs daha uzaklar hedef olmali. Duz dunyacilar abanir birazdan :)) ...
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    TheStarBox 30 dk.
    bu popülist salaklar yüzünden dünya geri kalıyor.
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