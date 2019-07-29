Trump açıkladı: Çin'de üretilen Apple Mac Pro parçaları vergiden muaf tutulmayacak

Apple, diğer birçok dünya ülkesinde olduğu gibi, üretim operasyonlarının neredeyse tamamını Çin'e yaptırıyor. ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşından etkilenen şirket, Trump hükümetinden Mac Pro üretimi ile ilgili vergi muafiyeti bekliyordu ancak bu beklenti olumsuzlukla sonuçlandı.

Trump, Apple'ın Teksas'ta fabrika kurmasını istiyor

Bir süredir ABD başkanı Trump'la görüşme halinde olan Apple, Çin'de üretilen Mac Pro modellerinin parçalarında vergi muafiyeti talep ediyordu. Başkan Trump son yaptığı açıklamada Apple'a Çin'den gelen Mac Pro parçaları için herhangi bir vergi indirimi sağlamayacaklarını net bir dille açıklayarak: "Apple’a Çin’de üretilen Mac Pro parçaları için tarife indirimi yapılmayacak. Onları ABD'de üret, tarife yok!" ifadelerini kullandı.

https://www.reuters.com/article/us-apple-trump/u-s-to-deny-tariff-relief-for-apple-mac-pro-parts-from-china-trump-idUSKCN1UL1VF

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Apple, bu ayın başlarındabürosundan 15 adet Mac Pro parçası üzerindenkaldırılması talebinde bulunmuştu. Ancak Trump gazetecilerle bir araya geldiğinde Apple'ı: "Sanırım Teksas'ta bir fabrika kuracaklarını açıklayacaklar ve bunu yaparlarsa çok mutlu olmaya başlayacağım." şeklinde konuşarak bu vergi muafiyetininsinyallerini vermişti. Şimdi Apple'ın konuyla ilgiline olacağı merakla bekleniyor.