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Trump açıkladı: Çin'de üretilen Apple Mac Pro parçaları vergiden muaf tutulmayacak

ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşından etkilenen şirketlerin başında Apple geliyor. Şirketin parça üretimi Çin'de yapılan Mac Pro ile ilgili istediği vergi indirimi Trump hükümetinden döndü.
3 sa.
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Apple, diğer birçok dünya ülkesinde olduğu gibi, üretim operasyonlarının neredeyse tamamını Çin'e yaptırıyor. ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşından etkilenen şirket, Trump hükümetinden Mac Pro üretimi ile ilgili vergi muafiyeti bekliyordu ancak bu beklenti olumsuzlukla sonuçlandı.

Trump, Apple'ın Teksas'ta fabrika kurmasını istiyor

Bir süredir ABD başkanı Trump'la görüşme halinde olan Apple, Çin'de üretilen Mac Pro modellerinin parçalarında vergi muafiyeti talep ediyordu. Başkan Trump son yaptığı açıklamada Apple'a Çin'den gelen Mac Pro parçaları için herhangi bir vergi indirimi sağlamayacaklarını net bir dille açıklayarak: "Apple’a Çin’de üretilen Mac Pro parçaları için tarife indirimi yapılmayacak. Onları ABD'de üret, tarife yok!" ifadelerini kullandı.
Trump açıkladı: Çin'de üretilen Apple Mac Pro parçaları vergiden muaf tutulmayacak
Apple, bu ayın başlarında ABD Ticaret Temsilciliği bürosundan 15 adet Mac Pro parçası üzerinden yüzde 25 verginin kaldırılması talebinde bulunmuştu. Ancak Trump gazetecilerle bir araya geldiğinde Apple'ı kastederek: "Sanırım Teksas'ta bir fabrika kuracaklarını açıklayacaklar ve bunu yaparlarsa çok mutlu olmaya başlayacağım." şeklinde konuşarak bu vergi muafiyetinin reddedileceğinin sinyallerini vermişti. Şimdi Apple'ın konuyla ilgili yeni hamlesinin ne olacağı merakla bekleniyor.

https://www.reuters.com/article/us-apple-trump/u-s-to-deny-tariff-relief-for-apple-mac-pro-parts-from-china-trump-idUSKCN1UL1VF Yorum Yaz
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smart1978 3 sa. en beğenilen
Trump kadar milliyetci kendi vatandasinin iyilini dusunen baska bir lider goremiyorum ..
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The Balance 3 sa.
Apple'ın Çin'de rende ürettiğini bilmiyordum.
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SEO-Uzmanı 1 sa.
konu vergi değil !
çin büyük bir ülke, ve istikrar üretim ve sürümden kazanma politikasına bağlı !
cep telefonu satılmasa çin aç kalacak hali yok !
abd devlet kdv anlamıyla %20 kola bilir. bunda sıkıntı yok
TR de bile %18 kdv yok mu !?
bu tarz haraketler aslında çinin sabit kur politikasından çıkması isteniliyor.
bu şekilde çin yuanı € $ karşısında düşerse satışlar artar çalışan için bir şey değişmez yine çin kazanır. ama çin parasının değer kaybetmesini istemiyor.
ve dahası değer kazanmasını da istemiyor o zaman 5 kişi yerine 3 kişiye malını satacak ! sıkıntı şu çin büyüme trendi ekonomisi 1. sınıf ülke statüsüne getirme çabasında ; ama amerika çinin sabit kurdan çıkmasını istiyor.
eninde sonunda çin sabit kurdan çıkacak ve üretimi gerçek olan bir ülke olduğu için para birimi açık ve net bir şekilde yıllık amerika ve avrupaya satış oranları çerçevesinde kdv oranı kadar çin yanı %20 kdv var ise +%20 artıcağı anlamına gelebilir. sonuç olarak günah keçisi olarak amerikan başkanı ortada
aslında bu durum çininde hoşuna gidiyor ! piyasa modeline geçiş 3 yılı alacak gibi bu süre içinde %20 kazandıran bir döviz cinsi olarak çin yuanı mantıklı olabilir ! tabi her şey bu yorumda yazdığı gibi olursa !!!
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interwap 2 sa.
Daha önce Trump Tim Cook'a Çin ile ilgili vergi sorunlarından etkilenmeyeceği konusunda anlaşmıştı.
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oray 3 sa.
logoya bayıldım.
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ipli jeton 3 sa.
Başkan haklı. Amerikada bir sürü firma var. Bir tanesine muafiyet tanıyıp diğerlerine tanımamak eşitliğe aykırı. E o zaman hepsine tanırsan yaptırımın ne anlamı kaldı? son derece yerinde bir karar.
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The Balance 3 sa.
Apple'ın Çin'de rende ürettiğini bilmiyordum.
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smart1978 3 sa. en beğenilen
Trump kadar milliyetci kendi vatandasinin iyilini dusunen baska bir lider goremiyorum ..
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