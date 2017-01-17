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Trump etkisi çığ gibi büyüyor: General Motors'tan 1 milyar dolarlık yatırım

Pek çok şirketin Trump'ın uyarılarına uygun olarak yaptığı hamlelere bir yenisi de General Motors'tan geldi. Şirket ABD'deki tesisleri için 1 milyar dolar harcama yapmayı planlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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59
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Trump etkisi çığ gibi büyüyor: General Motors'tan 1 milyar dolarlık yatırım
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Donald Trump’ın ABD’nin 45. Başkanı olarak başkanlık koltuğuna oturmasına bir haftadan az bir süre kalırken otomobil üreticileri başta olmak üzere pek çok şirket yeni başkanla bir problem yaşamamak için Trump’ın uyarılarına göre hareket etmeye başlamış durumda. Daha önce Ford, Fiat Chrsyler ve Toyota; Trump’ın %35’e varan gümrük vergisi ödeme tehditlerine karşılık ABD’de yatırım yapma kararları alarak Trump’la fikir birliğine varmıştı. Bu yönde son hamle ise ABD’nin en büyük otomobil üreticisi General Motors’tan geldi.

Yeni yılın ilk günlerinden beri General Motors’un Meksika’da ürettiği araçları (Chevrolet Cruze başta olmak üzere) ABD’ye satmasından dem vuran Trump’ın isteği sonunda yerine gelecek gibi görünüyor. General Motors’un bugün erken saatlerde Wall Street Journals’a yaptığı açıklamaya göre şirket, ABD’deki fabrikalarına 1 milyar dolar civarında yatırım yaparak mevcut tesislerinde, çoğunluğunu mühendislerin oluşturacağı 1000 yeni istihdam alanı yaratacağını duyurdu.

Şirket ayrıca Meksika'daki faaliyetleri için de planlandığı gibi devam edeceğini söyledi. General Motors, her ne kadar açıklamada yatırımın tamamen ticari olduğunu ve politik bir gaye içermediğini vurgulasa da analistlere göre şirket Meksika’dan vazgeçmek istemediği için aldığı bu kararla bir nevi Trump ile "ülke kaynakları ülke içinde kullanma" politikasına uygun bir anlaşma yaptı. 

BMW'den Şaşırtıcı Açıklama 

Şiketlerin çoğu yeni başkanın kurallarına uygun olarak pozisyon alırken BMW’den şaşırtıcı bir açıklama geldi. Diğer şirketler gibi Meksika’daki yatırım hacmini arttırmayı planlayan BMW de Trump'ın baskısı altındaydı hatta Trump'ın geçtiğimiz günlerde "BMW, Meksika'da ürettiği otomobilleri %35 oranlı gümrük vergisi ödemeden ABD'ye satmayı unutsun" açıklamasında bulunmuş ve BMW'nin hisselerinde düşüş meydana gelmişti.

Bu açıklamanın altında kalmak istemeyen BMW de Mini ve Rolls-Royce markalarının başında bulunan Peter Schwarzenbauer; geçtiğimiz günlerde, Meksikaya’ya yönelik yatırımlarını ABD’ye kaydırma ihtimalini soran gazetecilere verdiği demeçte bunun için hiçbir neden görmediklerini ve şirket politikasını uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Ford’un yatırımlarını iptal ederek ABD’de kullanılmak üzere 700 milyon dolarlık bir fon ayırmasını ve Fiat Chrysler’ın yeni modelleri ABD’de üreteceğini duyurmasının aksine yapılmış olan bu açıklamaya karşılık Trump’ın nasıl bir cevap vereceğini ilerleyen günlerde görme şansımız olacak.

http://www.reuters.com/article/us-gm-jobs-trump-idUSKBN15107B Yorum Yaz
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kımyasal 2 yıl en beğenilen
Trump gibi bizde yapılsa şirketler uyar mı acaba,yoksa uyarıda bulunanlar diktatör olarak mı suçlanır.
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Guest-BF8E9B238 2 yıl kımyasal
kımyasal
Trump gibi bizde yapılsa şirketler uyar mı acaba,yoksa uyarıda bulunanlar diktatör olarak mı suçlanır.

Baskıyı ve yasakları sadece halkının refahı ve huzuru için yapan diktatöre canım kurban olsun. O aldığın artılar boşuna, hiçbirşey bilmiyorsunuz.
Bizim başkan sadece inşaata yatırım yapar ve tek kazanan yandaş iş adamlarıdır. Halk hizmet yapılsın diye vergi verir, hizmet yapılacağı zaman yine para alınır hem de fahiş fiyatla. Bizde sadece zenginler kazanır, halk sürekli kaybeder.
Başkanımız amerikan malı bilgisayar kullanır, amerikan malı telefon kullanır (halbu ki yerli alternatifler var). Tamamen keyfine yaptırdığı sarayın camları dahi İtalyada özel olarak ürettirilir, sanki Türkiyede cam üretilemiyormuş gibi. Saraya fidan ekilecek olur, fidanlar Almanyadan getirilir. Fidan tutmaz tekrar Almanyadan getirilir, yine tutmaz yine getirilir...
Kullandığı makam arabaları en lüksünden Alman malıdır, katiyen başka ülkenin arabasını kullanmaz.
200 milyon dolara lüks Jet satın alır fakat bunun lükslüğü haşmetli padişahımız için yeterli değildir. Bir 200 milyon daha ödeyerek uçağı "Amerikada" VIP dönüşüme sokar ve ultra lüks hale getirir.
Yetmez, ülke krizdeyken, dolar almış başını gitmişken, millete dolar bozdurun derken 78 milyon dolara tekrar uçak alır. Milletin parasını har vurup harman savurmak başkanımız için bir hobi haline gelmiştir.
Gördüğün gibi ülkesini ve vatandaşını düşünen diktatör ile sadece kendisini düşünen diktatör arasında fark var.
kımyasalTrump gibi bizde yapılsa şirketler uyar mı acaba,yoksa uyarıda bulunanlar diktatör olarak mı suçlanır.Baskıyı ve yasakl...
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6 Yanıt Yanıtla +72
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Cloud Nine 2 yıl
Helal olsun bu adama.
Tehdit ediyor ve ulkesine yatirim yapilmasini sagliyor, yeni istihdamlar olusturuyor.
Bravo sana Trump...
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Kaiser75 2 yıl
Amerika'nın reisi! Meksika sınırına duvar ördürtecekmiş.
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sistemli adam 2 yıl
Trump gerçek bir iş adamıysa acilen değerli doları makul seviyeye çekmelidir. Yoksa ABD dış ticaret dengesi felakete sürüklenecektir.
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lawbreaker 2 yıl
sadece araba için değil herşey için koysun o vergiyi bugün kullandığımız amerikan markalarının hangisi amerikada üretiliyor ki
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mavizaman 2 yıl
ne sövüyorlardır trumpa ama :D
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tkblack 2 yıl
%35 icinmi bunlarin hepsi? Bizde %160lar %100ler var. Trump daha isi tam ogrenememis...
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Guest-BF8E9B238 2 yıl
O çağrının bir işe yaramayacağını kendisi de biliyor. Amaç halkın gözünde sanki yerli üretim istiyormuş görüntüsü vermek. Çağrısında samimi olan adam, üstelik devletin en tepesinde olduğu halde yerli malı hiçbir ürün kullanmıyorsa zerre samimiyeti yoktur.
Yukarıda saydıklarıma ek olarak;
çocuklarının hepsini Amerikada okutan, doktora için İtalyaya gönderen, oğullarını sahte çürük raporu ile askere göndermeyen biri yerli üretim dese ne olur demese olur? Önce kendisi yerli olsun, sonra yerli üretim desin ki inanalım.
Son olarak;
hurriyet.com.tr/...
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fz18 2 yıl Guest-BF8E9B238
elektro_gadget
O çağrının bir işe yaramayacağını kendisi de biliyor. Amaç halkın gözünde sanki yerli üretim istiyormuş görüntüsü vermek. Çağrısında samimi olan adam, üstelik devletin en tepesinde olduğu halde yerli malı hiçbir ürün kullanmıyorsa zerre samimiyeti yoktur.
Yukarıda saydıklarıma ek olarak;
çocuklarının hepsini Amerikada okutan, doktora için İtalyaya gönderen, oğullarını sahte çürük raporu ile askere göndermeyen biri yerli üretim dese ne olur demese olur? Önce kendisi yerli olsun, sonra yerli üretim desin ki inanalım.
Son olarak;
hurriyet.com.tr/...

bursada orda burda italyanların yıllarca gönüllü taşeronluğunu yapan, montajla yetinip devletin her türlü teşvik ve desteğine rağmen elini taşın altına koymayan sanayicilerin hiç mi suçu yok?
senin o sivri zekana göre bir abd li de çıkıp trampa 'önce kendin yerli ol, İstanbula tramp tower dikeceğine gel Kokoma kasabasına dik' demesi icap ederdi, hatta bunu ford ve toyatoda demeli ama belli ki onlar senin kadar zeki! değil. Hemen yatırım kararı almış ahmaklar!
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senersongur 2 yıl
Umarım Amerika'da yaşayan bütün gereksiz Meksikalı, Filipinli, Asyalı, Ortadoğulu ne kadar çapulcu varsa onların da ABD vatandaşlıklarının iptal edip ülkelerine yollar.
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elcas 2 yıl
başkan dediğin böyle olur. bizimkiler de şirketlerin borcunu silip ilaca, muayene ücretlerine, ötv ye yeni yeni zamlar yaparak vatandaşa binerler. inşallah ülkesindeki gerçek Türklerin hakkını savunan yöneticilerimiz olur...
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DH Misafiri 2 yıl
adam bildiğin wildcard a bağladı herkes sövdü verdi veriştirdi adam ekonominin beethoven ı çıktı başımıza
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DH Misafiri 2 yıl
bizim ülkede onu kimse yapamaz çünkü zaten gümrük vergisi alıyorlar hemde vatandaşa vuruluyor en düşük bir arabanın yarı maliyeti yüzde 50 hatta yüzde 150 olan araç vergileri var..bizim devlet büyüklerimiz kime diyecek onu zaten fazlasıyla alınıyor.
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