Trump etkisi çığ gibi büyüyor: General Motors'tan 1 milyar dolarlık yatırım

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Donald Trump’ın ABD’nin 45. Başkanı olarak başkanlık koltuğuna oturmasına bir haftadan az bir süre kalırken otomobil üreticileri başta olmak üzere pek çok şirket yeni başkanla bir problem yaşamamak için Trump’ın uyarılarına göre hareket etmeye başlamış durumda. Daha önce Ford, Fiat Chrsyler ve Toyota; Trump’ın %35’e varan gümrük vergisi ödeme tehditlerine karşılık ABD’de yatırım yapma kararları alarak Trump’la fikir birliğine varmıştı. Bu yönde son hamle ise ABD’nin en büyük otomobil üreticisi General Motors’tan geldi.

Yeni yılın ilk günlerinden beri General Motors’un Meksika’da ürettiği araçları (Chevrolet Cruze başta olmak üzere) ABD’ye satmasından dem vuran Trump’ın isteği sonunda yerine gelecek gibi görünüyor. General Motors’un bugün erken saatlerde Wall Street Journals’a yaptığı açıklamaya göre şirket, ABD’deki fabrikalarına 1 milyar dolar civarında yatırım yaparak mevcut tesislerinde, çoğunluğunu mühendislerin oluşturacağı 1000 yeni istihdam alanı yaratacağını duyurdu.

Şirket ayrıca Meksika'daki faaliyetleri için de planlandığı gibi devam edeceğini söyledi. General Motors, her ne kadar açıklamada yatırımın tamamen ticari olduğunu ve politik bir gaye içermediğini vurgulasa da analistlere göre şirket Meksika’dan vazgeçmek istemediği için aldığı bu kararla bir nevi Trump ile "ülke kaynakları ülke içinde kullanma" politikasına uygun bir anlaşma yaptı.

BMW'den Şaşırtıcı Açıklama

Şiketlerin çoğu yeni başkanın kurallarına uygun olarak pozisyon alırken BMW’den şaşırtıcı bir açıklama geldi. Diğer şirketler gibi Meksika’daki yatırım hacmini arttırmayı planlayan BMW de Trump'ın baskısı altındaydı hatta Trump'ın geçtiğimiz günlerde "BMW, Meksika'da ürettiği otomobilleri %35 oranlı gümrük vergisi ödemeden ABD'ye satmayı unutsun" açıklamasında bulunmuş ve BMW'nin hisselerinde düşüş meydana gelmişti.

Bu açıklamanın altında kalmak istemeyen BMW de Mini ve Rolls-Royce markalarının başında bulunan Peter Schwarzenbauer; geçtiğimiz günlerde, Meksikaya’ya yönelik yatırımlarını ABD’ye kaydırma ihtimalini soran gazetecilere verdiği demeçte bunun için hiçbir neden görmediklerini ve şirket politikasını uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Ford’un yatırımlarını iptal ederek ABD’de kullanılmak üzere 700 milyon dolarlık bir fon ayırmasını ve Fiat Chrysler’ın yeni modelleri ABD’de üreteceğini duyurmasının aksine yapılmış olan bu açıklamaya karşılık Trump’ın nasıl bir cevap vereceğini ilerleyen günlerde görme şansımız olacak.

http://www.reuters.com/article/us-gm-jobs-trump-idUSKBN15107B