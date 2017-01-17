Trump etkisi çığ gibi büyüyor: General Motors'tan 1 milyar dolarlık yatırım

Yeni yılın ilk günlerinden beri General Motors’un Meksika’da ürettiği araçları (Chevrolet Cruze başta olmak üzere) ABD’ye satmasından dem vuran Trump’ın isteği sonunda yerine gelecek gibi görünüyor. General Motors’un bugün erken saatlerde Wall Street Journals’a yaptığı açıklamaya göre şirket, ABD’deki fabrikalarına 1 milyar dolar civarında yatırım yaparak mevcut tesislerinde, çoğunluğunu mühendislerin oluşturacağı 1000 yeni istihdam alanı yaratacağını duyurdu.
BMW'den Şaşırtıcı Açıklama
Şiketlerin çoğu yeni başkanın kurallarına uygun olarak pozisyon alırken BMW’den şaşırtıcı bir açıklama geldi. Diğer şirketler gibi Meksika’daki yatırım hacmini arttırmayı planlayan BMW de Trump'ın baskısı altındaydı hatta Trump'ın geçtiğimiz günlerde "BMW, Meksika'da ürettiği otomobilleri %35 oranlı gümrük vergisi ödemeden ABD'ye satmayı unutsun" açıklamasında bulunmuş ve BMW'nin hisselerinde düşüş meydana gelmişti.
http://www.reuters.com/article/us-gm-jobs-trump-idUSKBN15107B Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Baskıyı ve yasakları sadece halkının refahı ve huzuru için yapan diktatöre canım kurban olsun. O aldığın artılar boşuna, hiçbirşey bilmiyorsunuz.
Bizim başkan sadece inşaata yatırım yapar ve tek kazanan yandaş iş adamlarıdır. Halk hizmet yapılsın diye vergi verir, hizmet yapılacağı zaman yine para alınır hem de fahiş fiyatla. Bizde sadece zenginler kazanır, halk sürekli kaybeder.
Başkanımız amerikan malı bilgisayar kullanır, amerikan malı telefon kullanır (halbu ki yerli alternatifler var). Tamamen keyfine yaptırdığı sarayın camları dahi İtalyada özel olarak ürettirilir, sanki Türkiyede cam üretilemiyormuş gibi. Saraya fidan ekilecek olur, fidanlar Almanyadan getirilir. Fidan tutmaz tekrar Almanyadan getirilir, yine tutmaz yine getirilir...
Kullandığı makam arabaları en lüksünden Alman malıdır, katiyen başka ülkenin arabasını kullanmaz.
200 milyon dolara lüks Jet satın alır fakat bunun lükslüğü haşmetli padişahımız için yeterli değildir. Bir 200 milyon daha ödeyerek uçağı "Amerikada" VIP dönüşüme sokar ve ultra lüks hale getirir.
Yetmez, ülke krizdeyken, dolar almış başını gitmişken, millete dolar bozdurun derken 78 milyon dolara tekrar uçak alır. Milletin parasını har vurup harman savurmak başkanımız için bir hobi haline gelmiştir.
Gördüğün gibi ülkesini ve vatandaşını düşünen diktatör ile sadece kendisini düşünen diktatör arasında fark var.
Tehdit ediyor ve ulkesine yatirim yapilmasini sagliyor, yeni istihdamlar olusturuyor.
Bravo sana Trump...