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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Electric GT için özel hazırlanan Model S, 0'dan 100'e 2.1 sn.'de çıkıyor

Dünyanın seri üretim en çabuk hızlanan aracı lakabına sahip Model S P100D, 2.5 saniyelik hızlanma rekorunu 2.1 saniyenin altında yeni değerle tazeledi. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,4b
1
13
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Tamamen elektrikli ve tamamen Tesla araçlarının kullanıldığı Electric GT geçtiğimiz haftalarda yarışlarda Model S P85+ yerine Model S P100D'nin kullanılacağını açıklamıştı. Yarışlarda kullanılacak modifiyeli versiyon, bazı etkileyici özellikler ile Birmingham'da her yıl düzenlenen Autosport International Show'da duyuruldu.
Şu sıralar Model S P100D'lere yeni yazılım güncellemesi yayınlayan Tesla, bu yazılım içine gizli bir Ludicrous+ modu eklemiş durumda. Bu mod aktif edildiği zaman Model S P100D'nin 2.5 saniyelik 0-60 mph hızlanması 2.4 saniyeye düşmekte.
Birmingham'da yarışlarda kullanılacak özel Model S P100D aracını tanıtan Electric GT, aracın içini tamamen sökerek hafifletmeye gitmiş. Bu hafifletme sonucu aracın Ludicrous+ modundaki 0-100 km/h hızlanması 2.1 saniyeye düşerken, 0-60 mph hızlanması da 2.0 saniye dolaylarına inmiş oluyor.
Araçtaki ağır parçaları söken, süspansiyon ve fren sistemlerini elden geçiren ve hafif yarış koltuğu gibi ekipmanlar kullanan Electric GT yetkilileri Model S P100D'nin 2.250 kglık ağırlığını toplamda 500 kg hafifletmeyi başarmış.
Toplamda 10 takım ve 20 pilotun katılacağı sezon boyunca 7 yarışın düzenleneceği Electric GT'nin yılın ilerleyen dönemlerinde başlaması planlanırken, sezon öncesi yarış aracını tanıtan içeriklerin yayınlanması bekleniyor.

https://electrek.co/2017/01/14/electric-gt-tesla-model-s-p100d/ Yorum Yaz
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Crunch. 2 yıl en beğenilen Angel of the Lord
62mph yaklaşık 100 kmh ediyor. 0.1 sn fark o yüzden.
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Angel of the Lord 2 yıl
Bu hafifletme sonucu aracın Ludicrous+ modundaki 0-100 km/h hızlanması 2.1 saniyeye düşerken, 0-60 mph hızlanması da 2.0 saniye dolaylarına inmiş oluyor.
Bu cümle ne anlatmaya çalışıyor?
Bu hafifletme sonucu aracın Ludicrous+ modundaki 0-100 km/h hızlanması 2.1 saniyeye düşerken, 0-60 mph hızlanması da 2.0 saniye dolaylarına inmiş oluyor.B...
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4 Yanıt Yanıtla +11
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stalker(1979) 2 yıl
0-100 arası hızlanmayı en çabuk yapan araç bu mu oluyor? Bilgisi olan var mı?
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Angel of the Lord 2 yıl
Mesajımın bu kadar cevap alabileceğini düşünmemiştim. Meseleyi anladım. Herkese teşekkür ederim.
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Angel of the Lord 2 yıl
Mesajımın bu kadar cevap alabileceğini düşünmemiştim. Meseleyi anladım. Herkese teşekkür ederim.
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Angel of the Lord 2 yıl
Mesajımın bu kadar cevap alabileceğini düşünmemiştim. Meseleyi anladım. Herkese teşekkür ederim.
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Angel of the Lord 2 yıl
Mesajımın bu kadar cevap alabileceğini düşünmemiştim. Meseleyi anladım. Herkese teşekkür ederim.
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sertosman 2 yıl
yakında uçuracaklar demek ki aracı
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darkaura 2 yıl
0-100 3 saniyenin altina indiginde gordugum artik daha guclu motor kullanmak cok birsey ifade etmiyor, keza lastikler o gucu yere aktaramiyorlar. daha fazlasi ancak araci hafifleterek olabilir yada yere aktarilan gucu surekli en yuksek tutus noktasinda kaydirmadan koruyarak. elektrikli araclar bu noktada daha avantajlilar. daha hassas elektronik kontrol ve yazilim ayarlariyla o optimal guc noktasini ilk andan son ana kadar koruyabilirler.
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vjdrsjejv 2 yıl
2.250 çok fazlaymış ya
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Angel of the Lord 2 yıl
Bu hafifletme sonucu aracın Ludicrous+ modundaki 0-100 km/h hızlanması 2.1 saniyeye düşerken, 0-60 mph hızlanması da 2.0 saniye dolaylarına inmiş oluyor.
Bu cümle ne anlatmaya çalışıyor?
4 Yanıt Yanıtla +11
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Crunch. 2 yıl Angel of the Lord
62mph yaklaşık 100 kmh ediyor. 0.1 sn fark o yüzden.
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duzah 2 yıl Angel of the Lord
Angel of the Lord

Bu hafifletme sonucu aracın Ludicrous+ modundaki 0-100 km/h hızlanması 2.1 saniyeye düşerken, 0-60 mph hızlanması da 2.0 saniye dolaylarına inmiş oluyor.



Bu cümle ne anlatmaya çalışıyor?

60 mph = 96 kmh

O yüzden 0.1 saniye daha düşük yazmış editör arkadaşımız.
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PsychicPower 2 yıl Angel of the Lord
Angel of the Lord

Bu hafifletme sonucu aracın Ludicrous+ modundaki 0-100 km/h hızlanması 2.1 saniyeye düşerken, 0-60 mph hızlanması da 2.0 saniye dolaylarına inmiş oluyor.



Bu cümle ne anlatmaya çalışıyor?

0-100 km/h ve 0-60 mph tam olarak eşit kavramlar değil, 60 mil 96,5 km'ye denk geliyor. Sonuç olarak araç bu hafif haliyle ludicrous+ moduna alınınca 0-100 km/h'i 2.1 saniyede, 0-60 mph'yi 2.0 saniye civarında gerçekleştiriyormuş
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mr.big 2 yıl
500 kg hafifleme büyük fark yaratmış
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