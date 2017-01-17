Electric GT için özel hazırlanan Model S, 0'dan 100'e 2.1 sn.'de çıkıyor

Tamamen elektrikli ve tamamen Tesla araçlarının kullanıldığı Electric GT geçtiğimiz haftalarda yarışlarda Model S P85+ yerine Model S P100D'nin kullanılacağını açıklamıştı. Yarışlarda kullanılacak modifiyeli versiyon, bazı etkileyici özellikler ile Birmingham'da her yıl düzenlenen Autosport International Show'da duyuruldu.

Şu sıralar Model S P100D'lere yeni yazılım güncellemesi yayınlayan Tesla, bu yazılım içine gizli bir Ludicrous+ modu eklemiş durumda. Bu mod aktif edildiği zaman Model S P100D'nin 2.5 saniyelik 0-60 mph hızlanması 2.4 saniyeye düşmekte.

Birmingham'da yarışlarda kullanılacak özel Model S P100D aracını tanıtan Electric GT, aracın içini tamamen sökerek hafifletmeye gitmiş. Bu hafifletme sonucu aracın Ludicrous+ modundaki 0-100 km/h hızlanması 2.1 saniyeye düşerken, 0-60 mph hızlanması da 2.0 saniye dolaylarına inmiş oluyor.

Araçtaki ağır parçaları söken, süspansiyon ve fren sistemlerini elden geçiren ve hafif yarış koltuğu gibi ekipmanlar kullanan Electric GT yetkilileri Model S P100D'nin 2.250 kglık ağırlığını toplamda 500 kg hafifletmeyi başarmış.

Toplamda 10 takım ve 20 pilotun katılacağı sezon boyunca 7 yarışın düzenleneceği Electric GT'nin yılın ilerleyen dönemlerinde başlaması planlanırken, sezon öncesi yarış aracını tanıtan içeriklerin yayınlanması bekleniyor.

https://electrek.co/2017/01/14/electric-gt-tesla-model-s-p100d/