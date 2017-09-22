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Tsunami'nin ardından Japonya'da enerji sistemi baştan aşağı değişiyor

2011 yılında Japonya'yı vuran tsunami ve deprem faciasının ardından ülkedeki yerel birimler büyük ölçekli elektrik şebekelerinden ayrılarak kendi enerjileri üretip tüketme yolunu tercih ediyor.
1 yıl
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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11 Mart 2011 tarihinde Japonya'nın kuzeydoğu bölgesinde meydana gelen ve Japon yetkililer tarafından 9.0 şiddetine sahip olduğu tespit edilen deprem bölgede yıkıcı bir etki yaratmıştı. Özellikle depremden hemen sonra yüksekliği  yaklaşık 40 metre olan tsunami dalgaları bölgede sadece can ve mal kaybına neden olmakla kalmamış aynı zamanda uzun yıllar boyunca onarılması güç bir hasar bırakmıştı. Deprem esnasında meydana gelen elektrik kesintileri de insanların iletişim güçlüğü yaşamasına neden olmuş ve bölgede adeta bir kaos hali meydana gelmişti. Kuzeydoğu Japonya'da depremden sonra enerji ağı yeniden inşa edilirken depremden önemli dersler çıkaran yetkililer sessiz bir enerji devrimin ilk adımı atmaya başladılar.

Enerji Yönetiminde Bölgesel Çözümler 

Felaketten en büyük zararı gören şehirlerin başında gelen Higashimatsushima şehrinde ''Ulusal Direnç Programı'' kapsamında 3.72 trilyon yen(33.32 milyar dolar) değerinde bir yenileme çalışması başlatan Japon hükümeti bölgede klasik merkezi elektrik şebekeleri yerine farklı bir enerji politikası yürütüyor. Bölgede oluşturulan yeni, küçük çaplı enerji ağı sayesinde bölgenin elektrik ihtiyacının yüzde 25'i yine bölgede yer alan yenilebilir enerji kaynakları ile karşılanırken geniş çaplı merkezi elektrik şebekelerinin kullanımı terk ediliyor. Peki Japonya'nın ilk akıllı enerji sistemine sahip olan Higashimatsushima'da yeni sistem nasıl çalışıyor?
Bölgede elektrik ihtiyacını karşılamak için güneş ve rüzgar enerjisinden beslenen santraller oluşturulurken akıllı enerji sistemleri de kullanılıyor. İhtiyaç duyulan yer ve zamanda elektrik yönetimini daha iyi yapabilmek adına kullanılan akıllı enerji sistemleri elektronik cihazlar ve elektrik sayaçlarını eşleştirmek ve enerji tüketimini verimli hale getirmek için internete bağlı bir şekilde çalışıyorlar. Böylece hem bölgede üretilen enerjinin gereksiz kullanımı olabildiğince azaltılıyor hem de yeni bir felaket halinde elektrik yönetimin daha başarılı olması planlanıyor. Tsunamiden sonra bölgede geniş çaplı elektrik kesintileri meydana geldiğini belirten yetkililer enerjinin güvenliğini sağlayamadıklarını ve bölge halkını zor durumda bıraktıklarını kabul etmişlerdi.

Büyük Ölçekli Santraller Terk Ediliyor 

Bölgedeki elektrik şebekesinin yöneticilerinden olan Yusuke Atsumi, şehirdeki akıllı enerji sistemleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarından güç alan santrallere ek olarak Matsushima şehrinin en az 3 gün boyunca elektrik ihtiyacını karşılamaya yetecek kadar enerji depolayan bataryalar da şehrin elektrik sisteminde yerini almış durumda. "Büyük ölçekli santraller inşa etmeyeceğimiz bir güne doğru ilerliyoruz.'' diyen Atsumi bunun yerine küçük ölçekli ve enerji kaynaklarının bölgenin yakınında olan yeni santral sistemlerine geçiş yapıldığını belirtti.
Ulusal Direnç Programını hem kapsam hem de coğrafi alan olarak genişletmek isteyen Japon hükümeti 2018'in nisan ayında başlayacak olan yeni mali yılda program için oluşturulan kaynağı yüzde 24 artırmak istiyor. Ülkedeki şirketler de yeni enerji politikasına uygun olarak değişime gidiyor. Japonya'nın en büyük inşaat şirketlerinden biri olan Taisei akıllı enerji sistemleri alanında etkin bir hale gelebilmek için bu yıl şirket içinde, enerji stratejisi bölümü kurdu ve önümüzdeki beş yıl boyunca yenilenebilir enerji kaynaklarına, enerji verimi sunan konutlara ve diğer akıllı ekipmanlar için toplam 120 milyar yen değerinde sipariş almayı beklediğini duyurdu.

https://www.curbed.com/2017/9/20/16338172/japan-renewable-energy-off-grid-decentralized-power Yorum Yaz
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BekirARSLAN 1 yıl en beğenilen FlyingUnderpants
FlyingUnderpants
Onlar insansa biz neyiz?

Elhamdülillah Müslüman'ız... Din istismarı yaparız hemde çok güzel...
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CenSoredGive 1 yıl myhotyro
Orijinalden alıntı: myhotyro

Siz etmeyin, biz büyük nükleer santraller inşa edeceğiz. Santrallerde kullanmak için uranyum bulamazsak okunmuş fasülyeden, organik hoşaftan enerji üreteceğiz. Bizde çözüm çok.

Şu bebeye 20-30 like atında kendini değerli bir yaratık zannetsin, aferim oğluma büyüyünce ne olacaksın ? Ülkede yeşil enerji projelerini görmeyen bir sosyal medya okuru, daha sen hoşafta mısın ? Gerçi sen ne anlarsın hoşaftan.
Orijinalden alıntı: myhotyroSiz etmeyin, biz büyük nükleer santraller inşa edeceğiz. Santrallerde kullanmak için uranyum bulamazsak okunmuş fasüly...
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St Batuhan 1 yıl CenSoredGive
CenSoredGive

myhotyro

Siz etmeyin, biz büyük nükleer santraller inşa edeceğiz. Santrallerde kullanmak için uranyum bulamazsak okunmuş fasülyeden, organik hoşaftan enerji üreteceğiz. Bizde çözüm çok.

Şu bebeye 20-30 like atında kendini değerli bir yaratık zannetsin, aferim oğluma büyüyünce ne olacaksın ? Ülkede yeşil enerji projelerini görmeyen bir sosyal medya okuru, daha sen hoşafta mısın ? Gerçi sen ne anlarsın hoşaftan.

Ne kadar tatlı bir yazma şeklidir bu? Yaratık zannetsin falan çok güzel.

Şöyle bir gerçek var ki, bizde benzer durum olsa ülke olarak her türlü batardık. Bir tek bizde değil başka yerlerde de çok kötü durumlar olur elbette ama bizde olabilecekleri hayal edin de gelin lütfen. Arkadaş hoş bir eleştiri yapmış.
CenSoredGivemyhotyroSiz etmeyin, biz büyük nükleer santraller inşa edeceğiz. Santrallerde kullanmak için u...
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Freeline 1 yıl
Ülkelere göre nükleer reaktör sayıları
ÜLKELER Net Enerji İthalatı (Yüzde) İşletmedeki Nükleer Reaktör Sayısı
ABD 22 104
Fransa 53 58
Japonya 86 50
Rusya -72 33
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emre1393 1 yıl
fukuşima santralindeki facia adamlara 200 milyar dolar ve 40-50 yıllık zamana mâl olacak. o facia olmadan santrali kapatmış olsalardı o parayla ve harcanan iş gücüyle 2020 den önce yenilenebilir enerjide çağ atlayabilirlerdi.

bizimkiler de yılın 300 günü güneş gören mersine nükleer santral yaptırsın, hem de pyd ye destek olan ruslara.
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sniper23 1 yıl
Yalnız internete bağlanma olayı ile şebeke hack mağduru olabilir.
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myhotyro 1 yıl
Siz etmeyin, biz büyük nükleer santraller inşa edeceğiz. Santrallerde kullanmak için uranyum bulamazsak okunmuş fasülyeden, organik hoşaftan enerji üreteceğiz. Bizde çözüm çok.
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CenSoredGive 1 yıl myhotyro
Orijinalden alıntı: myhotyro

Siz etmeyin, biz büyük nükleer santraller inşa edeceğiz. Santrallerde kullanmak için uranyum bulamazsak okunmuş fasülyeden, organik hoşaftan enerji üreteceğiz. Bizde çözüm çok.

Şu bebeye 20-30 like atında kendini değerli bir yaratık zannetsin, aferim oğluma büyüyünce ne olacaksın ? Ülkede yeşil enerji projelerini görmeyen bir sosyal medya okuru, daha sen hoşafta mısın ? Gerçi sen ne anlarsın hoşaftan.
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FlyingUnderpants 1 yıl
Onlar insansa biz neyiz?
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BekirARSLAN 1 yıl FlyingUnderpants
FlyingUnderpants
Onlar insansa biz neyiz?

Elhamdülillah Müslüman'ız... Din istismarı yaparız hemde çok güzel...
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