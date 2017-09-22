Tsunami'nin ardından Japonya'da enerji sistemi baştan aşağı değişiyor

11 Mart 2011 tarihinde Japonya'nın kuzeydoğu bölgesinde meydana gelen ve Japon yetkililer tarafından 9.0 şiddetine sahip olduğu tespit edilen deprem bölgede yıkıcı bir etki yaratmıştı. Özellikle depremden hemen sonra yüksekliği yaklaşık 40 metre olan tsunami dalgaları bölgede sadece can ve mal kaybına neden olmakla kalmamış aynı zamanda uzun yıllar boyunca onarılması güç bir hasar bırakmıştı. Deprem esnasında meydana gelen elektrik kesintileri de insanların iletişim güçlüğü yaşamasına neden olmuş ve bölgede adeta bir kaos hali meydana gelmişti. Kuzeydoğu Japonya'da depremden sonra enerji ağı yeniden inşa edilirken depremden önemli dersler çıkaran yetkililer sessiz bir enerji devrimin ilk adımı atmaya başladılar.

Enerji Yönetiminde Bölgesel Çözümler

Felaketten en büyük zararı gören şehirlerin başında gelen Higashimatsushima şehrinde ''Ulusal Direnç Programı'' kapsamında 3.72 trilyon yen(33.32 milyar dolar) değerinde bir yenileme çalışması başlatan Japon hükümeti bölgede klasik merkezi elektrik şebekeleri yerine farklı bir enerji politikası yürütüyor. Bölgede oluşturulan yeni, küçük çaplı enerji ağı sayesinde bölgenin elektrik ihtiyacının yüzde 25'i yine bölgede yer alan yenilebilir enerji kaynakları ile karşılanırken geniş çaplı merkezi elektrik şebekelerinin kullanımı terk ediliyor. Peki Japonya'nın ilk akıllı enerji sistemine sahip olan Higashimatsushima'da yeni sistem nasıl çalışıyor?

Bölgede elektrik ihtiyacını karşılamak için güneş ve rüzgar enerjisinden beslenen santraller oluşturulurken akıllı enerji sistemleri de kullanılıyor. İhtiyaç duyulan yer ve zamanda elektrik yönetimini daha iyi yapabilmek adına kullanılan akıllı enerji sistemleri elektronik cihazlar ve elektrik sayaçlarını eşleştirmek ve enerji tüketimini verimli hale getirmek için internete bağlı bir şekilde çalışıyorlar. Böylece hem bölgede üretilen enerjinin gereksiz kullanımı olabildiğince azaltılıyor hem de yeni bir felaket halinde elektrik yönetimin daha başarılı olması planlanıyor. Tsunamiden sonra bölgede geniş çaplı elektrik kesintileri meydana geldiğini belirten yetkililer enerjinin güvenliğini sağlayamadıklarını ve bölge halkını zor durumda bıraktıklarını kabul etmişlerdi.

Büyük Ölçekli Santraller Terk Ediliyor

Bölgedeki elektrik şebekesinin yöneticilerinden olan Yusuke Atsumi, şehirdeki akıllı enerji sistemleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarından güç alan santrallere ek olarak Matsushima şehrinin en az 3 gün boyunca elektrik ihtiyacını karşılamaya yetecek kadar enerji depolayan bataryalar da şehrin elektrik sisteminde yerini almış durumda. "Büyük ölçekli santraller inşa etmeyeceğimiz bir güne doğru ilerliyoruz.'' diyen Atsumi bunun yerine küçük ölçekli ve enerji kaynaklarının bölgenin yakınında olan yeni santral sistemlerine geçiş yapıldığını belirtti.

Ulusal Direnç Programını hem kapsam hem de coğrafi alan olarak genişletmek isteyen Japon hükümeti 2018'in nisan ayında başlayacak olan yeni mali yılda program için oluşturulan kaynağı yüzde 24 artırmak istiyor. Ülkedeki şirketler de yeni enerji politikasına uygun olarak değişime gidiyor. Japonya'nın en büyük inşaat şirketlerinden biri olan Taisei akıllı enerji sistemleri alanında etkin bir hale gelebilmek için bu yıl şirket içinde, enerji stratejisi bölümü kurdu ve önümüzdeki beş yıl boyunca yenilenebilir enerji kaynaklarına, enerji verimi sunan konutlara ve diğer akıllı ekipmanlar için toplam 120 milyar yen değerinde sipariş almayı beklediğini duyurdu.

https://www.curbed.com/2017/9/20/16338172/japan-renewable-energy-off-grid-decentralized-power