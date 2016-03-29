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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TubeLike uygulaması YouTube üzerinden reklamsız müzik seçeneği sunuyor

TubeLike, mobil kullanıcılara YouTube üzerinden reklamsız müzik dinlemek için farklı bir seçenek sunuyor. Uygulama, YouTube Red'in kullanılamadığı bölgelere alternatif bir hizmet getirmeyi hedefliyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Reklam gösterimini ve mobil uygulamasını arka plana alınınca oynatmayı durdurması gibi yetersizliklerini saymazsak YouTube'u en iyi müzik akışı servisi olarak kabul edebiliriz. Google her ne kadar belirli bir ücret karşılığında reklamsız, arka planda çalışabilen ve çevrimdışı dinlemeye olanak sağlayan YouTube Red hizmetini sunsa da bu servis ülkemizin de dahil olduğu bazı bölgelerde kullanılamıyor. Ancak bunun yerine TubeLike isimli uygulamayı deneyebilirsiniz.
TubeLike, hiçbir ödeme yapmadan YouTube üzerindeki tüm müziklere erişebilmenizi sağlıyor. Aynı zamanda harika bir müzik keşif aracı olan uygulama oynattığınız videoları paylaşabilmenize ya da çalma listenize ekleyebilmenize izin veriyor. Bunlara ek olarak TubeLike'ın dünya çapındaki veya ülkenizdeki hitleri bulmanızı sağlayan dinamik bir Top 100 listesi var.
iTunes gibi bildik müzik kategorileri ve trend videolar listesine göz atabilmenizin yanı sıra yüksek kaliteli HD video, AirPlay akışı desteği ve tam özellikli uygulama içi medya oynatıcısının tadını çıkarabilirsiniz. Ne yazık ki reklamsız müzik dinlemek için ödeme yapmanız gerekiyor. TubeLike aylık 12.99 dolarlık YouTube Red aboneliğinden çok daha ucuz bir seçenek sunuyor. Uygulama içi satın almayla birlikte sadece bir kereliğine 1.99 dolar ödeyerek tüm reklamları kaldırabilirsiniz.
App Store: TubeLike (Ücretsiz)

http://www.phonearena.com/news/TubeLike-for-iOS-gives-you-ad-free-music-streaming-and-discovery-on-the-back-of-YouTube_id79682 Yorum Yaz
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man utd 3 yıl en beğenilen
Apple müzikten memnunsan spotify ı denememiş bi bahtı karasın sen ??
1 Yanıt Yanıtla +5
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yhackup 3 yıl
adamlar youtube kullanıyor sıkıntı yok ben yapıyorum playden kaldırıyorlar :P
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selmand 3 yıl
Bu çağda müzik dinlemek için para verenler radyo cikali 100 yıl oldu kardeş
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man utd 3 yıl en beğenilen
Apple müzikten memnunsan spotify ı denememiş bi bahtı karasın sen ??
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Specterall 3 yıl
Yıl olmuş 2016 hala Spotify kullanmayanlar.
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DH Misafiri 3 yıl
Ben Apple Music kullanıyorum ve gayet memnunum gerisi gereksiz
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DarkHellKnightX 3 yıl
Youtube Red'in özelliklerini ücretsiz olarak sunan Tubecast bence iOS için de gelebilir. Ama android için bu tür uygulamalar google play'de falan yayınlanamaz.
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BiilimAdamı 3 yıl
android ?
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