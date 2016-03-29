TubeLike uygulaması YouTube üzerinden reklamsız müzik seçeneği sunuyor

Reklam gösterimini ve mobil uygulamasını arka plana alınınca oynatmayı durdurması gibi yetersizliklerini saymazsak YouTube'u en iyi müzik akışı servisi olarak kabul edebiliriz. Google her ne kadar belirli bir ücret karşılığında reklamsız, arka planda çalışabilen ve çevrimdışı dinlemeye olanak sağlayan YouTube Red hizmetini sunsa da bu servis ülkemizin de dahil olduğu bazı bölgelerde kullanılamıyor. Ancak bunun yerine TubeLike isimli uygulamayı deneyebilirsiniz.

TubeLike, hiçbir ödeme yapmadan YouTube üzerindeki tüm müziklere erişebilmenizi sağlıyor. Aynı zamanda harika bir müzik keşif aracı olan uygulama oynattığınız videoları paylaşabilmenize ya da çalma listenize ekleyebilmenize izin veriyor. Bunlara ek olarak TubeLike'ın dünya çapındaki veya ülkenizdeki hitleri bulmanızı sağlayan dinamik bir Top 100 listesi var.

iTunes gibi bildik müzik kategorileri ve trend videolar listesine göz atabilmenizin yanı sıra yüksek kaliteli HD video, AirPlay akışı desteği ve tam özellikli uygulama içi medya oynatıcısının tadını çıkarabilirsiniz. Ne yazık ki reklamsız müzik dinlemek için ödeme yapmanız gerekiyor. TubeLike aylık 12.99 dolarlık YouTube Red aboneliğinden çok daha ucuz bir seçenek sunuyor. Uygulama içi satın almayla birlikte sadece bir kereliğine 1.99 dolar ödeyerek tüm reklamları kaldırabilirsiniz.

http://www.phonearena.com/news/TubeLike-for-iOS-gives-you-ad-free-music-streaming-and-discovery-on-the-back-of-YouTube_id79682