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Tüm Nokia akıllı telefonları Android Oreo güncellemesi alacak

HMD Global tarafından lisans hakları satın alınan Nokia'nın ürün müdürü, tüm akıllı telefonlarının Android Oreo güncellemesi alacağını duyurdu. Firma, iki yıl güncelleme garantisi veriyor.
1 yıl
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Tüm Nokia akıllı telefonları Android Oreo güncellemesi alacak

HMD Global’in ürün müdürü Juho Sarvikas, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile tüm Nokia akıllı telefonlarının Android Oreo güncellemesi alacağını resmi olarak duyurdu.


Kullanıcıların Twitter üzerinden Android Oreo güncellemesi ile ilgili soruları üzerine Juho Sarvikas “Nokia 3 de dahil olmak üzere tüm akıllı telefonlarımız Oreo güncellemesi alacak. Güncelleme tarihi ile ilgili yorum yapıp başımı belaya sokmak istememJ dedi.

Google tarafından Android Oreo tanıtımı yapılırken Nokia telefonlarının Android Oreo güncellemesi alacağı açıklanmıştı. Nokia 3’ün işlemci gücünün düşük olmasından dolayı bu güncellemeyi almaması bekleniyordu. Sarvikas, Nokia 3 sahiplerine müjdeli haberi vermiş oldu.

Bilindiği üzere HMD Global, stock Android’e benzer bir arayüz kullanıyor. Bunun getirisi olarak güncellemeleri daha hızlı yayınlamayı vadediyor. Ayrıca firma tarafından Android cihazlar için iki yıl güncelleme garantisi de verildi. Yani Nokia telefonlar, Android P güncellemesini de alacak.


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eP_362 1 yıl en beğenilen
Son cümle "Nokia telefonlar bir sonraki Android P güncellemesini de alacak." olması gerekiyor gibi.
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xsw 1 yıl
Helal olsun Nokia'ya bir telefona 2 yılda bir Güncelleme veren Samsung utansın.
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huseyincarnege 1 yıl
beklenilen bişeydi zati nokia dirilmeye çalışan ceset gibi :)
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axesis 1 yıl
nokayı nokia yapan billur gibi ses iletmesi ve kolay kulanımı ve kamerası .. bunlara odaklansınlar. fenada değiler bu konuda
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kadirirdem 1 yıl
insanların gözüne girmek için yapmaları lazım...
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Whippoorwill 1 yıl
2 yıldan ziyade 2 update alacak deseler daha etkili olurdu.
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eP_362 1 yıl Whippoorwill
Whippoorwill
2 yıldan ziyade 2 update alacak deseler daha etkili olurdu.

Her ay güncelleme aldıkları için 2 yıl diyorlar.
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Bay H 1 yıl
Lumia 920 de alacak mı
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Glorfindel1907 1 yıl Bay H
Bay H
Lumia 920 de alacak mı


Oo Kimler gelmiş
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theJuDGe_41 1 yıl
Doğru. Android Pyi alması lazım ben 2018 hazirana kadar diye hesap ettmiştim
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buraoca2 1 yıl
İsterse vermesin? Yeni çıkan telefonları için Oreo güncellesi sözü ne demektir? Vermezse ölü doğan bir markayı oluştururlar...
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Mr. Jingles 1 yıl
Güzel haber eğer 3 gibi cihaza 2 sene güncelleme verirse giriş seviyesinde lider bile olabilirler. Nokia kullanıcıları kazanmak istiyorsa giriş orta üst demeden cihazları hızlı bir şekilde güncellemeli.
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eP_362 1 yıl en beğenilen
Son cümle "Nokia telefonlar bir sonraki Android P güncellemesini de alacak." olması gerekiyor gibi.
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theJuDGe_41 1 yıl eP_362
eP_362

Son cümle "Nokia telefonlar bir sonraki Android P güncellemesini de alacak." olması gerekiyor gibi.

Hayır nokia 3-5 ve 6 modelleri Android P almayacak. Bugünden itibaren satışa sunulacak yeni nokia telefonlar android p güncellemesi alacak. Bunu demek istemiştim. Daha iyi anlaşılması için son cümleyi güncelledim.
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