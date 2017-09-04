Tüm Nokia akıllı telefonları Android Oreo güncellemesi alacak

HMD Global’in ürün müdürü Juho Sarvikas, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile tüm Nokia akıllı telefonlarının Android Oreo güncellemesi alacağını resmi olarak duyurdu.





Kullanıcıların Twitter üzerinden Android Oreo güncellemesi ile ilgili soruları üzerine Juho Sarvikas “Nokia 3 de dahil olmak üzere tüm akıllı telefonlarımız Oreo güncellemesi alacak. Güncelleme tarihi ile ilgili yorum yapıp başımı belaya sokmak istememJ “ dedi.

Google tarafından Android Oreo tanıtımı yapılırken Nokia telefonlarının Android Oreo güncellemesi alacağı açıklanmıştı. Nokia 3’ün işlemci gücünün düşük olmasından dolayı bu güncellemeyi almaması bekleniyordu. Sarvikas, Nokia 3 sahiplerine müjdeli haberi vermiş oldu.

Bilindiği üzere HMD Global, stock Android’e benzer bir arayüz kullanıyor. Bunun getirisi olarak güncellemeleri daha hızlı yayınlamayı vadediyor. Ayrıca firma tarafından Android cihazlar için iki yıl güncelleme garantisi de verildi. Yani Nokia telefonlar, Android P güncellemesini de alacak.