Tüm Nokia akıllı telefonları Android Oreo güncellemesi alacak

Kullanıcıların Twitter üzerinden Android Oreo güncellemesi ile ilgili soruları üzerine Juho Sarvikas “Nokia 3 de dahil olmak üzere tüm akıllı telefonlarımız Oreo güncellemesi alacak. Güncelleme tarihi ile ilgili yorum yapıp başımı belaya sokmak istememJ “ dedi.
Google tarafından Android Oreo tanıtımı yapılırken Nokia telefonlarının Android Oreo güncellemesi alacağı açıklanmıştı. Nokia 3’ün işlemci gücünün düşük olmasından dolayı bu güncellemeyi almaması bekleniyordu. Sarvikas, Nokia 3 sahiplerine müjdeli haberi vermiş oldu.
Bilindiği üzere HMD Global, stock Android’e benzer bir arayüz kullanıyor. Bunun getirisi olarak güncellemeleri daha hızlı yayınlamayı vadediyor. Ayrıca firma tarafından Android cihazlar için iki yıl güncelleme garantisi de verildi. Yani Nokia telefonlar, Android P güncellemesini de alacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Her ay güncelleme aldıkları için 2 yıl diyorlar.
Oo Kimler gelmiş
Hayır nokia 3-5 ve 6 modelleri Android P almayacak. Bugünden itibaren satışa sunulacak yeni nokia telefonlar android p güncellemesi alacak. Bunu demek istemiştim. Daha iyi anlaşılması için son cümleyi güncelledim.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3058 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
nokia, hmd global ve