Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tüm Nokia telefonlar Android P güncellemesi alacak

HMD Global, bu yıl tanıtılan tüm Nokia markalı akıllı telefonların Android P'ye yükseltileceğini doğruladı. Enteresan olan şey ise Google'ın henüz Android P'yi duyurmamış olması.
1 yıl
5,4b
1
47
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia 8'in Filipinler'deki lansmanında bir açıklama yapan HMD Global, bu yıl tanıtılan tüm Nokia markalı akıllı telefonların Android P'ye yükseltileceğini doğruladı. Şirket yetkilisi Shannon Mead mevcut Nokia 8, Nokia 6, Nokia 5 ve Nokia 3'ün Android P güncellemesini alacağını söyledi. Böylece, Nokia marka akıllı telefonların hepsi iki yıl boyunca en yeni Android sürümünü almış olacak.
Ayrıca Bkz. "Commodore 64 efsanesi geri dönüyor"
İşin ilginç yanı ise Google'ın henüz Android P'yi duyurmamış olması. Yazılım devi geçtiğimiz günlerde Android 8.0 Oreo'nun dağıtımına başladı, bu yüzden Android P'nin gelişine daha çok uzun bir süre var. Google her yı Mayıs ayında gerçekleştirdiği yıllık I/O etkinliğinde Android P'yi duyuracak gibi görünüyor. Bununla birlikte Android P'nin final sürümü mevcut Nokia markalı akıllı telefonlara gelecek yılın Ekim veya Kasım ayından önce gelmeyecek.
Nokia markalı akıllı telefonları üretme ve dağıtma hakkına sahip olan Finlandiya'lı şirket, özellikle Hindistan gibi kalabalık pazarlardan önemli bir pay kapmayı hedefliyor. Şirketin şu anki Nokia 8 ve Nokia 6 modelleri saf Android'le çalışıyor. Hatta Nokia 5 ve Nokia 3 gibi bütçe dostu akıllı telefonlarının bile saf Android deneyimi sunduğunu söyleyelim.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mu5tafa 1 yıl en beğenilen
Bu sözlerini tutarlarsa helal olsun denir sadece. Tüketicinin bakış açısı değişir bir anda..
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 1 yıl
Nokia strikes back.
Güzel belki diğer firmalarıda zorlarlar güncellemeye.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
krkmz1666 1 yıl
Şu başlığı düzeltin la tüm nokia yazıyor bende benim nokia lumia 830 da alacak sandım ya la

Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kty28 1 yıl
Android aslında güvenliği çok iyi olmaması dışında güncellemesiz Apple'ın verdiği 5 senelik güncellemeye eşit kullanım sunuyor. Arkadaşımdan birisinde 5s var son güncellemeyi bu sene aldı telefon İos 11i ama çocuk hafıza yok öldü gitti telefon diyor. Whatsup resimlerini alamıyor o derece. Güncelleme yapamadığı için uygulamaları kullanamamaya başlayacak.
Android öyle değil. Jelly bean 4.1.2 hala her türlü desteği alıyor. 2013 Nisandaki cihaz hâlâ yanmadı, basit mesajlaşma, youtube, whatsup, internet işlemlerini yapabiliyor. Şu var ddğruya doğru:Cihaz kasıyor. Ama bu 1, 2 senede Android bu açığı bayağı kapattı muhtamelen 700 liralık bir cihaz çok rahat 5 sene götürür.(Güncelleme manyağı değilseniz benim gibi)
Tek sıkıntı oyunlarda olacaktır.
Telefonlarda Fiyat/Kullanım Süresi denkleminde bence 300 lira makul bir fiyat. 5 sene kullanılacak bir cihaz için güncelleme de alacağı için 1500 lira seviyesi verilebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eledas 1 yıl
2 hafta önce Nokia 6 aldım özelliklerine bakmadan şu an o kadar memnunum ki ne Sony ne Apple ne Samsung ve ben bu telefona 1300 lira verdim taş çatlasın ama gerçekten kalite akıyor deneminizi tavsiye ederim. Gerçekten denediğinizde anlayacaksınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Onurmsq 1 yıl
3310da alacak mı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
System32Deleted 1 yıl
Ne Diyelim Helal olsun Sözlerini Tutsunlar Yeter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
benhuraxu 1 yıl
2 güncelleme iddialı değil ki. ios kullananlar 4 güncelleme alıyor. İos kullanmıyorum ama böyle. Zaten Android'de yeni bir firma güncelleme vermez ise şansı olmaz ki. Adı Nokia olsa dahi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UML 1 yıl
Nokia 6 ve Nokia 8 arasında donanım olarak da fiyat olarak da uçurum var, neden bi ara model çıkartmayı düşünmediler ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlkanExclusive 1 yıl
Vaaauuuvvv bir sonraki sürümüde mi alacakmış? İ NA NIL MAZ!!!
Peki ya sonra? 4. güncellemeyi de alır mı?
Pazarlama zekanızı silkeyim.
Nice amiral gemileri içinde yıllarca "bir sonraki güncelleme gelecek diye satıldı", 3 - 5 ay sonra bir sonraki güncellemeyi alamayacaklar diye milleti dumura uğrattılar. Neden inanayım NOKIA'ya? Ne bileyim ben seneye "Android P veremeyeceğiz" diyeceklerini?
Pehehehehe....
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 1 yıl
Zaten Samsung dahil çoğu üretici 2 update veriyor. Önemli olan üçüncü gelecek mi?
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adroid 1 yıl Whippoorwill
Whippoorwill
Zaten Samsung dahil çoğu üretici 2 update veriyor. Önemli olan üçüncü gelecek mi?

900 tl ye 2 tane update alan samsung telefon var mı?
Samsung un 900 tl lik cihazları 1 update bile zor alıyor veya hiç almıyor bile
Kaldı ki sony de 900 tl lik cihazlarını güncelleme yapmıyor
Ben sizin yerinizde olsam samsung yazmaya utanırım 900 tl ye 2 tane update alan tek bir telefon vardı o da gm 4g idi
Akıllı bir insanın aradaki uçurum gibi farkı anlar 3 update alınca firma yeni telefon satamaz zaten samsung ta bunu kullanıcının alehine kullanıyor
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Vermesi lazım yoksa,kullanıcının gözünde zaten yeni yeni oturuyorlar tekrar kaybeder.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dmclskn 1 yıl
Paşa gönlün bilr Nokia. Android tarafında herkes kafasına göre takılıyor. Lamia faciasını daha unutmadık çoğu Win 8 de kaldı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Exterminio 1 yıl dmclskn
dmclskn

Paşa gönlün bilr Nokia. Android tarafında herkes kafasına göre takılıyor. Lamia faciasını daha unutmadık çoğu Win 8 de kaldı.

Lumia faciasını yapan Nokia ile bugünkü Nokia aynı firma mı sence? Lumialar için kızacak bir yerler arıyorsan Microsoft'a sövebilirsin. Eski Nokia'yı alanlar onlar, Windows Phone 8'i geliştirenler onlar (Ayrıca cihazlar Windows 8'de kalmadı Windows Phone 8'de kaldılar)

Zaten şuanda konuşulan Nokia, bazı eski Nokia çalışanlarının da bulunduğu yeni bir firma. Bir şeylere sövmeden önce geçmişi ve doğru terminolojiyi de bilmek lazım.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5350 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, nokia ve
8 etiket daha güncelleme cep telefonu hmd global android p Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Tesla dünyanın en büyük bataryasını kuruyor: 100 günlük geri sayım başladı 1 yıl World View'in dev balonu stratosfere gitmek için yola çıktı 1 yıl Apple, fotoğraf ve yüz analizi teknolojisine sahip Regaind'i satın aldı 1 yıl Las Vegas saldırısında Google'ın arama algoritmaları çuvalladı 1 yıl Google tanınmış kişilerin hesaplarını fiziksel USB güvenlik anahtarlarıyla koruyacak 1 yıl Samsung, Galaxy S8'den kazandığının daha fazlasını iPhone X'ten kazanacak 1 yıl Huawei Mate 10 da masaüstü deneyimi sunacak 1 yıl Sony yenilenen PlayStation VR'ı duyurdu 1 yıl 2017 Nobel Tıp Ödülü'nü biyolojik saat üzerine yapılan çalışma kazandı 1 yıl FBI, iPhone şifresini kıran şirketi gizli tutacak 1 yıl Samsung Galaxy S9'la ilgili detaylar otaya çıkmaya başladı 1 yıl Türk Telekom’a borçları için verilen süre doldu: Şimdi ne olacak? 1 yıl %40’lık MTV zammında soru işaretleri büyüyor 1 yıl Mac için özelleştirilmiş ARM işlemciler yine gündemde 1 yıl “Apple A11 yonga seti rakiplerinin çok önünde” 1 yıl NASA'nın 8.8 milyar dolarlık dev teleskobu 2019'a ertelendi 1 yıl Blade Runner 2049 hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl Forza Motorsport 7 testi: RX Vega 64 %23 farkla GTX 1080 Tİ’ın önünde! 1 yıl Asus ZenFone 4 Selfie 4 Pro mercek altında: Ön kamerası 4K video çekiyor 1 yıl 2018'de parmak izi tarayıcılı 1 milyar telefon sevkiyatı yapılacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tüm Nokia telefonlar Android P güncellemesi alacak Sonraki Huawei Mate 10, gerçek bir AI deneyimi sunacak 1 yıl Model uçak hobisine başlamak isteyenler için altın tavsiyeler 1 yıl EasyJet 10 yıl içinde elektrikli uçak kullanmaya başlayacak 1 yıl Google Home da ekrana kavuşuyor 1 yıl Samsung'tan yeni yapay zeka laboratuvarı 1 yıl iPhone 8 Plus bataryaları sorunlu mu? 1 yıl Google Family Link ebeveyn denetim uygulaması indirmeye sunuldu 1 yıl Google'ın Wi-Fi balonları Porto Riko'ya internet sağlayacak 1 yıl Nvidia GeForce GTX 1070 Ti için 26 Ekim işaret ediliyor 1 yıl Commodore 64 efsanesi geri dönüyor 1 yıl Havacılık fotoğrafçılığı nedir? Nasıl yapılır? Havacılık fotoğrafçılığı hakkında her şey 1 yıl Canonical 32 bit live ISO desteğini kaldırıyor 1 yıl Yeni Terminator filminin vizyon tarihi açıklandı 1 yıl iOS 11'in Dosyalar uygulamasına Google Drive entegrasyonu geldi 1 yıl iOS 11.0.1 ile batarya sorunu gideriliyor 1 yıl Yiyeceklerin sıcaklığını takip eden yenilebilir sensör 1 yıl Akıllı telefon büyüteciyle telefonunuzu mini bir TV'ye dönüştürebilirsiniz 1 yıl BlackBerry gelirlerini arttırmaya başladı 1 yıl Facebook hesap doğrulama için yüz tanıma özelliğini test ediyor 1 yıl Xiaomi Mi7, Snapdragon 845 ile gelebilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim