Tüm Nokia telefonlar Android P güncellemesi alacak

Nokia 8'in Filipinler'deki lansmanında bir açıklama yapan HMD Global, bu yıl tanıtılan tüm Nokia markalı akıllı telefonların Android P'ye yükseltileceğini doğruladı. Şirket yetkilisi Shannon Mead mevcut Nokia 8, Nokia 6, Nokia 5 ve Nokia 3'ün Android P güncellemesini alacağını söyledi. Böylece, Nokia marka akıllı telefonların hepsi iki yıl boyunca en yeni Android sürümünü almış olacak.

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İşin ilginç yanı ise Google'ın henüz Android P'yi duyurmamış olması. Yazılım devi geçtiğimiz günlerde Android 8.0 Oreo'nun dağıtımına başladı, bu yüzden Android P'nin gelişine daha çok uzun bir süre var. Google her yı Mayıs ayında gerçekleştirdiği yıllık I/O etkinliğinde Android P'yi duyuracak gibi görünüyor. Bununla birlikte Android P'nin final sürümü mevcut Nokia markalı akıllı telefonlara gelecek yılın Ekim veya Kasım ayından önce gelmeyecek.

Nokia markalı akıllı telefonları üretme ve dağıtma hakkına sahip olan Finlandiya'lı şirket, özellikle Hindistan gibi kalabalık pazarlardan önemli bir pay kapmayı hedefliyor. Şirketin şu anki Nokia 8 ve Nokia 6 modelleri saf Android'le çalışıyor. Hatta Nokia 5 ve Nokia 3 gibi bütçe dostu akıllı telefonlarının bile saf Android deneyimi sunduğunu söyleyelim.