Tüm Windows Phone cihazlara Windows 10 yükleme olanağı veren bir açık keşfedildi

"Mobil cihazlar için ilk Windows 10 teknik ön izleme sürümü yayınlandı" haberini geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Ancak Windows 10'un teknik ön izleme sürümü şimdilik malesef tüm modeller için kullanılabilir değil. Microsoft ilk etapta 6 model için yüklemeyi paylaşmıştı fakat bu yeni sürümler arasında Lumia 1520 modeli yokken şirket sürüm ile birlikte yayınladığı videoda yeni özellikleri Lumia 1520 üzerinden gösterdiğine haberimizde de dikkat çekmiştik.
Bu durum bazı geliştiricilerin de gözünden kaçmamış olacak ki XDA forumdaki bir geliştirici tüm Windows Phone işletim sistemli cihazlar için Windows 10 yüklemenin bir açığını fark etmiş. Daha önce Joe Belfiore'nin de 512 MB RAM'li cihazlarda bazı Windows 10 özellikleri kısıtlanabileceğini bu bağlantıda sizlere aktarmıştık. Zira bu şekilde yüklenecek yeni teknik ön izleme sürümü 1 ve 2 GB RAM'li cihazlara yüklemenin tüm özellikleri kullanıma sunmayabilir.
Ayrıca bu açık ile cihazlarınıza güncelleme yaptığınız takdirde cihazı tamamen kullanılamaz yapma şansınız olduğunu ve tamamen garanti dışı kalacağını hatırlatalım. Bu şekilde bir açıkla yükleme kullanıcılara tavsiye edilmiyor, ancak adımları merak eden kullanıcılar bu bağlantıyı inceleyebilir.
Erdi Özüağ'ın Windows 10 incelemesine aşağıdaki fotoğraf ile ulaşabilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
-orasi senin hayal gucunle sınırlı
4" in devrinden bahsetmişin; cep telefonda film izleyenlerdensen sorduğun çoğu soruya cevap vermek yersiz uzatmayayim (cep telefonu. Cep televizyonu yada sineması degildir.)
iphonun zilyon seyinimi sayacaksin ?
-yasin kac cnm benim kac apple kullanabildinde sayiyorsun hadi sayda dinleyelim hep beraber.
"Bluetooth ile veri transferi yok" de
Teneke dedigim kasayi alali 4yilmi oldu?
-buna gulerim ama agzimla değil tabi,
Bende kasa var 15senelik falan eve is yerinden 1sene once getirdim oda ilk günkü kondisyonunda.. ha kasayla farkli aktiviteler pesindeysen ozelindir detay vermezsin kimsede kasanla arana giremez tabi
Şikâyetiniz başarıyla iletildi
Bu mesajın devamındaki url'yi kullanarak şikayetinizin durumunu kontrol edebilirsiniz.
Ayrıca her zaman yukardaki şikayet kısmından son durumu görebilirsiniz.
ticket.asp?rid=1471934
Pencereyi kapa ?
Şikayet ettim... senin deyiminle: güzel kardeşim seni şikayet ettim güzel anlaşalım güzel kardeşim.
Bknz Gotham cıty
Sorsam mobil verinin nerden kapatıldığını bilmezsin
4" mevzusunun sonuna kadar arkasındayım. Ben eğer rahat rahat film izlemeyeceksem, oyun oynamayacaksam, günde max 1 kere şarj etmeyeceksem ne anlamı kaldı akıllı telefonların ? Akıllı telefon dediğimiz aletin tanımını araştırın derim. Arkadaşla buluşmaya gidiyoruz, daha buluşma yerine varamadan arkadaşın iPhone 5'inin şarjı bitiyor Yaptığı tek şey 3G ile Instagram ve Facebook'ta gezmek.
iPhone 6 güzel, ona lafım yok zaten ama araba fiyatı git sahibinden'e bak.
Daha kendinle çelişiyorsun, üstteki yorumlarında dediklerin tutmuyorki birbirini
çöp çöp çöp 5 para etmeyen işletim sistemi 3 kuruşluk mağaza
aman ne iyi windows 10 ahahaha :D
Önerin nedir ? Araba fiyatına iPhone mu ?
Gecikme için kusura bakmayın, haber daha erken ulaştırılabilirdi haklısınız ancak bir şekilde gözden kaçmış.
Geç olsa bile sadece forum arayüzünde değil ana sayfadan ziyaret edenleri düşünürsek haberi yayınlamak daha doğru gözüküyor bu noktada bana göre.
ilginiz için teşekkürler, gecikme için tekrar kusura bakmayın.