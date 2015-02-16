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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tüm Windows Phone cihazlara Windows 10 yükleme olanağı veren bir açık keşfedildi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
22,6b
1
35
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Tüm Windows Phone cihazlara Windows 10 yükleme olanağı veren bir açık keşfedildi
"Mobil cihazlar için ilk Windows 10 teknik ön izleme sürümü yayınlandı" haberini geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Ancak Windows 10'un teknik ön izleme sürümü şimdilik malesef tüm modeller için kullanılabilir değil. Microsoft ilk etapta 6 model için yüklemeyi paylaşmıştı fakat bu yeni sürümler arasında Lumia 1520 modeli yokken şirket sürüm ile birlikte yayınladığı videoda yeni özellikleri Lumia 1520 üzerinden gösterdiğine haberimizde de dikkat çekmiştik.

Bu durum bazı geliştiricilerin de gözünden kaçmamış olacak ki XDA forumdaki bir geliştirici tüm Windows Phone işletim sistemli cihazlar için Windows 10 yüklemenin bir açığını fark etmiş. Daha önce Joe Belfiore'nin de 512 MB RAM'li cihazlarda bazı Windows 10 özellikleri kısıtlanabileceğini bu bağlantıda sizlere aktarmıştık. Zira bu şekilde yüklenecek yeni teknik ön izleme sürümü 1 ve 2 GB RAM'li cihazlara yüklemenin tüm özellikleri kullanıma sunmayabilir.
Ayrıca bu açık ile cihazlarınıza güncelleme yaptığınız takdirde cihazı tamamen kullanılamaz yapma şansınız olduğunu ve tamamen garanti dışı kalacağını hatırlatalım. Bu şekilde bir açıkla yükleme kullanıcılara tavsiye edilmiyor, ancak adımları merak eden kullanıcılar bu bağlantıyı inceleyebilir. 
Erdi Özüağ'ın Windows 10 incelemesine aşağıdaki fotoğraf ile ulaşabilirsiniz. 
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hunt_etehen 4 yıl
Kumanda gibi teli napican mı?
-orasi senin hayal gucunle sınırlı


4" in devrinden bahsetmişin; cep telefonda film izleyenlerdensen sorduğun çoğu soruya cevap vermek yersiz uzatmayayim (cep telefonu. Cep televizyonu yada sineması degildir.)

iphonun zilyon seyinimi sayacaksin ?
-yasin kac cnm benim kac apple kullanabildinde sayiyorsun hadi sayda dinleyelim hep beraber.
"Bluetooth ile veri transferi yok" de

Teneke dedigim kasayi alali 4yilmi oldu?
-buna gulerim ama agzimla değil tabi,
Bende kasa var 15senelik falan eve is yerinden 1sene once getirdim oda ilk günkü kondisyonunda.. ha kasayla farkli aktiviteler pesindeysen ozelindir detay vermezsin kimsede kasanla arana giremez tabi
2 Yanıt Yanıtla
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MegaWindows 4 yıl hunt_etehen
hunt_etehen
Kumanda gibi teli napican mı?
-orasi senin hayal gucunle sınırlı


4" in devrinden bahsetmişin; cep telefonda film izleyenlerdensen sorduğun çoğu soruya cevap vermek yersiz uzatmayayim (cep telefonu. Cep televizyonu yada sineması degildir.)

iphonun zilyon seyinimi sayacaksin ?
-yasin kac cnm benim kac apple kullanabildinde sayiyorsun hadi sayda dinleyelim hep beraber.
"Bluetooth ile veri transferi yok" de

Teneke dedigim kasayi alali 4yilmi oldu?
-buna gulerim ama agzimla değil tabi,
Bende kasa var 15senelik falan eve is yerinden 1sene once getirdim oda ilk günkü kondisyonunda.. ha kasayla farkli aktiviteler pesindeysen ozelindir detay vermezsin kimsede kasanla arana giremez tabi


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Şikayet ettim... senin deyiminle: güzel kardeşim seni şikayet ettim güzel anlaşalım güzel kardeşim.
Bknz Gotham cıty
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Biyturs_OnSr 4 yıl hunt_etehen
hunt_etehen

Kumanda gibi teli napican mı?
-orasi senin hayal gucunle sınırlı


4" in devrinden bahsetmişin; cep telefonda film izleyenlerdensen sorduğun çoğu soruya cevap vermek yersiz uzatmayayim (cep telefonu. Cep televizyonu yada sineması degildir.)

iphonun zilyon seyinimi sayacaksin ?
-yasin kac cnm benim kac apple kullanabildinde sayiyorsun hadi sayda dinleyelim hep beraber.
"Bluetooth ile veri transferi yok" de

Teneke dedigim kasayi alali 4yilmi oldu?
-buna gulerim ama agzimla değil tabi,
Bende kasa var 15senelik falan eve is yerinden 1sene once getirdim oda ilk günkü kondisyonunda.. ha kasayla farkli aktiviteler pesindeysen ozelindir detay vermezsin kimsede kasanla arana giremez tabi


Sorsam mobil verinin nerden kapatıldığını bilmezsin


4" mevzusunun sonuna kadar arkasındayım. Ben eğer rahat rahat film izlemeyeceksem, oyun oynamayacaksam, günde max 1 kere şarj etmeyeceksem ne anlamı kaldı akıllı telefonların ? Akıllı telefon dediğimiz aletin tanımını araştırın derim. Arkadaşla buluşmaya gidiyoruz, daha buluşma yerine varamadan arkadaşın iPhone 5'inin şarjı bitiyor
Yaptığı tek şey 3G ile Instagram ve Facebook'ta gezmek.
iPhone 6 güzel, ona lafım yok zaten ama araba fiyatı git sahibinden'e bak.

Daha kendinle çelişiyorsun, üstteki yorumlarında dediklerin tutmuyorki birbirini
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DH Misafiri 4 yıl
htc 8s kullanıyorum windows phone 10 nasıl yükleyebilirim lütfen yardımcı olun
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hunt_etehen 4 yıl
10 neki 15 yüklense ne yazar 6" telefonu 600e satıyorlar
çöp çöp çöp 5 para etmeyen işletim sistemi 3 kuruşluk mağaza
aman ne iyi windows 10 ahahaha :D
1 Yanıt Yanıtla
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Biyturs_OnSr 4 yıl hunt_etehen
hunt_etehen

10 neki 15 yüklense ne yazar 6" telefonu 600e satıyorlar
çöp çöp çöp 5 para etmeyen işletim sistemi 3 kuruşluk mağaza
aman ne iyi windows 10 ahahaha :D

Önerin nedir ? Araba fiyatına iPhone mu ?
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Mr xXx 4 yıl
Wp üvey evlat
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Oluruna Bırak! 4 yıl
Günaydın.
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bestofMd 4 yıl
ohooohoo
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Microsoft Specialist 4 yıl
Mağara
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Okisht 4 yıl
Arkadaşlar merhaba,
Gecikme için kusura bakmayın, haber daha erken ulaştırılabilirdi haklısınız ancak bir şekilde gözden kaçmış.
Geç olsa bile sadece forum arayüzünde değil ana sayfadan ziyaret edenleri düşünürsek haberi yayınlamak daha doğru gözüküyor bu noktada bana göre.
ilginiz için teşekkürler, gecikme için tekrar kusura bakmayın.

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redwolf0 4 yıl
ohoo millet kaç gündür kullanıyor siz daha yeni haber yaptınız
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oktayakgoz 4 yıl
haber yapsalar bir dert olmayacak. wp 8.1 tanıtımı yapıldığında haber yapılmadı. w10 tanıtımı yapıldı haber yapılmadı. bunların haberini yapma sonra gel böyle bir şeyi haber yap. kusura bakmada bizde bir iki çift laf ederiz o zaman
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oktayakgoz 4 yıl
biz bahsedilen açığı öğrendik, canımız çıktı başardık, w01 doya doya denedik ardından wp8.1 e döndük ertesi gün haber sitesine giriyorum yeni bir şey var mı diye ? gene haber bulamıyorum haber sitesinde.
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Editör haber yapsa bir dert, yapmasa ayrı dert. Herkes sizler kadar yakından takip etmiyorki gelişmeleri. Ne güzel haber yapılmış işte.
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