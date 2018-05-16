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Tüm İHA'larda kullanılabilecek yerli uydu anteni geliştirildi

Savunma sanayide kullanılan ürünlerin yerlileştirilmesi çalışmalarını yürüten CTech, ülkemizdeki tüm İHA'larda kullanılabilecek uydu haberleşme anteni geliştirdi.
1 yıl
2,9b
1
8
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Tüm İHA'larda kullanılabilecek yerli uydu anteni geliştirildi
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Türk teknoloji şirketi CTech, insansız hava araçlarında (İHA) kullanılabilecek uydu haberleşme anteni geliştirdi.

CTech, İHA’lar için geliştirdiği uydu haberleşme anteni ve modemini EFES 2018’de tanıttı. Anten, saniyede 10 megabit hızında veri iletiyor. Uydu haberleşme yeteneğine sahip tüm İHA’larda kullanılabilecek. Antenin tasarımı, üretimi ve test çalışmaları Türk mühendisleri tarafından yapıldı.

Şirket, daha hızlı veri iletim kabiliyetine sahip başka bir antenin tasarım çalışmalarını tamamladı, üretim aşamasına geçti. Bu anten saniyede 20 megabit veri aktaracak. Türkiye, bugüne kadar ithal uydu terminalleri kullanıyordu.

CTech, frekans atlamalı uydu haberleşme modemi geliştirmesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Şirketin geliştirdiği uydu anteni için İHA üreticileri ile görüşmeler sürüyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ile CTech arasında haberleşme sistemlerinin yerlileştirilme ortaklığı bulunuyor. Bu kapsamda ANKA-S’de kullanılacak uydu terminali üzerinde çalışmalar yürütülüyor.



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hollowman_ 1 yıl en beğenilen
Yıllardır ülkede helikoptere vida dahi üretilemezken neredeyse hergün savunma sanayiinde bir atılım görüyoruz ama "hükümet başarının üstüne çöküyor" öyle mi, mantığını sevsinler senin, geçmiş hükümetlerden farklı birşeyler yaptığı, sektörün önünü açıp desteklediği için olmasın acaba mantık fukarası?
Sanki bu kurumlar kaynaklarını ülke dışından bir yerden getiriyor, kafaya bak.
Yıllardır ülkede helikoptere vida dahi üretilemezken neredeyse hergün savunma sanayiinde bir atılım görüyoruz ama "hükümet başarının üstüne çöküyor" öyle mi, ma...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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cengiz7 1 yıl
Hükümet her başarılı sonuçlanan girişimin üstüne çöküp sanki kendileri bunu başarmış gibi gösteriyor. Allah bilir o şirket kurulurken hibe bile vermemiştir..
2 Yanıt Yanıtla +11
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yav he he aynen 1 yıl
destekle falan alakası yok ki, olan bişey
esas vsat çıktı şuan dünyada nereye gidersen git nerde olursan ol anten pozisyonunu kendi ayarlıyor internete giriyorsun
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serkanguzel_ 1 yıl
Hoh hooo...
Konuya hemen ideolojik ve tarafgirlik zemininde yaklaşımlarda bulunulmuş.
Bir de şöyle düşünelim !
Destek verildiği yada verilmediği dikkate almadan bu tür yenilikler hep batı ülkelerinde olurdu. ( Gerçi batı ülkelerinde desteksiz kalem oynatmazlar ya... )
İşte şimdi bizde de oluyor. Adamlar ekip kurmuş ve bu işi başarırlarsa, devlete satacaklar ve hatırı sayılır paralar kazanacaklar...
Peki, şimdi ne var bunda ???
Adamlar para kazanırken, ülkemiz savunma alanında göreceli üstünlüklerini çeşitlendirmeye devam edecek.
Batı ülkelerine bağımlı olmaktansa, kendi göbeğimizi kendimiz keseriz daha iyi.
Yanıtla +2
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hollowman_ 1 yıl en beğenilen
Yıllardır ülkede helikoptere vida dahi üretilemezken neredeyse hergün savunma sanayiinde bir atılım görüyoruz ama "hükümet başarının üstüne çöküyor" öyle mi, mantığını sevsinler senin, geçmiş hükümetlerden farklı birşeyler yaptığı, sektörün önünü açıp desteklediği için olmasın acaba mantık fukarası?
Sanki bu kurumlar kaynaklarını ülke dışından bir yerden getiriyor, kafaya bak.
1 Yanıt Yanıtla +14
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cengiz7 1 yıl hollowman_
Öyleyse öldürülen ASELSAN mühendislerini devletin neden koruyamadığını, TÜBİTAK'a genç beyinlerin götürdüğü projelerin imam erikleri için veya proje dokümanınız eksik denilerekten geri çevrildiğini de anlat forumdaki arkadaşlara da bilgilenelim.
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cengiz7 1 yıl
Hükümet her başarılı sonuçlanan girişimin üstüne çöküp sanki kendileri bunu başarmış gibi gösteriyor. Allah bilir o şirket kurulurken hibe bile vermemiştir..
2 Yanıt Yanıtla +11
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serafon 1 yıl cengiz7
İş yapanlara devletin bir faydası yok ki zaten, devletle uğraşamıyor ya da alamıyor adam. İş yapmayan ya da yapmayı durdurmuş ama iimaj yapmış kişiler bu işlerin peşinden koşuyor maalesef (istisnalar kaideyi bozmaz).... Burada durum biraz farklı gibi, bir işbirliğinden bahsediyor...
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TncyKrmn 1 yıl cengiz7
Bir de böyle adamların yorumlarına artı basıyorlar. Beynini yediğim adamları.
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