Tüm İHA'larda kullanılabilecek yerli uydu anteni geliştirildi

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Türk teknoloji şirketi CTech, insansız hava araçlarında (İHA) kullanılabilecek uydu haberleşme anteni geliştirdi.

CTech, İHA’lar için geliştirdiği uydu haberleşme anteni ve modemini EFES 2018’de tanıttı. Anten, saniyede 10 megabit hızında veri iletiyor. Uydu haberleşme yeteneğine sahip tüm İHA’larda kullanılabilecek. Antenin tasarımı, üretimi ve test çalışmaları Türk mühendisleri tarafından yapıldı.

Şirket, daha hızlı veri iletim kabiliyetine sahip başka bir antenin tasarım çalışmalarını tamamladı, üretim aşamasına geçti. Bu anten saniyede 20 megabit veri aktaracak. Türkiye, bugüne kadar ithal uydu terminalleri kullanıyordu.

CTech, frekans atlamalı uydu haberleşme modemi geliştirmesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Şirketin geliştirdiği uydu anteni için İHA üreticileri ile görüşmeler sürüyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ile CTech arasında haberleşme sistemlerinin yerlileştirilme ortaklığı bulunuyor. Bu kapsamda ANKA-S’de kullanılacak uydu terminali üzerinde çalışmalar yürütülüyor.