Elon Musk, tekrar kullanılabilir roketlerdeki yeni hedefini açıkladı

"Aynı roketi 24 saat içerisinde iki kez kullanmak istiyoruz"

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Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, popüler roketi Falcon 9'un yeni versiyonu olan Block 5'i geçtiğimiz hafta ilk kez fırlattı. Bangladeş devletine ait bir iletişim uydusunu yer eş zamanlı yörüngeye taşıyan roket, sonrasında başarılı bir iniş denemesi de gerçekleştirerek görevi kusursuz bir şekilde tamamladı.Falcon 9'un yeni "Block 5" versiyonunun tekrar kullanılabilirlik anlamında çok daha gelişmiş özelliklere sahip olduğunu belirten Elon Musk,"Yeni Falcon 9 dizaynının yapabileceklerini göstermek adına aynı roketi 24 saat içerisinde iki kez kullanmak istiyoruz. Bu denemeyi 2019 yılı içerisinde iki farklı resmi yörünge görevinde gerçekleştireceğiz." sözlerini kullanıyor.Bugüne kadar Falcon 9 iniş denemelerinde 24 kez başarıya ulaşan SpaceX, indirdiği bu roketleri ayrıca tam 11 kez de tekrar uzaya fırlatmıştı. Bu konuda artık epey bir tecrübeye sahip olan şirket, tekrar kullanılabilirliği her geçen gün bir adım daha öteye taşımaya çalışıyor.SpaceX, uzay endüstrisi için oldukça genç sayılabilecek bir şirket olmasına rağmen sektörde 50-60 yıllık geçmişi olan Boeing ve Lockheed Martin gibi devleri bugün büyük bir farkla geride bırakmış durumda. Şirket, sektörün büyük yatırımcıları NASA ve ABD Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra tüm dünyadan da birçok devlet ve özel şirketlerle büyük anlaşmalar imzalıyor.