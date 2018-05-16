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Elon Musk, tekrar kullanılabilir roketlerdeki yeni hedefini açıkladı

Geçtiğimiz hafta Falcon 9 roketinin yeni versiyonunu tanıtan Elon Musk, önümüzdeki yıl tekrar kullanılabilirlikte ilginç bir rekora imza atacaklarını açıkladı...
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, popüler roketi Falcon 9'un yeni versiyonu olan Block 5'i geçtiğimiz hafta ilk kez fırlattı. Bangladeş devletine ait bir iletişim uydusunu yer eş zamanlı yörüngeye taşıyan roket, sonrasında başarılı bir iniş denemesi de gerçekleştirerek görevi kusursuz bir şekilde tamamladı.

"Aynı roketi 24 saat içerisinde iki kez kullanmak istiyoruz"


Falcon 9'un yeni "Block 5" versiyonunun tekrar kullanılabilirlik anlamında çok daha gelişmiş özelliklere sahip olduğunu belirten Elon Musk,"Yeni Falcon 9 dizaynının yapabileceklerini göstermek adına aynı roketi 24 saat içerisinde iki kez kullanmak istiyoruz. Bu denemeyi 2019 yılı içerisinde iki farklı resmi yörünge görevinde gerçekleştireceğiz." sözlerini kullanıyor.

Bugüne kadar Falcon 9 iniş denemelerinde 24 kez başarıya ulaşan SpaceX, indirdiği bu roketleri ayrıca tam 11 kez de tekrar uzaya fırlatmıştı. Bu konuda artık epey bir tecrübeye sahip olan şirket, tekrar kullanılabilirliği her geçen gün bir adım daha öteye taşımaya çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "SpaceX ile uzaya gitmek tam 300 milyon dolar daha ucuz"

"5 yıl içerisinde 300 göreve çıkacağız"


SpaceX, uzay endüstrisi için oldukça genç sayılabilecek bir şirket olmasına rağmen sektörde 50-60 yıllık geçmişi olan Boeing ve Lockheed Martin gibi devleri bugün büyük bir farkla geride bırakmış durumda. Şirket, sektörün büyük yatırımcıları NASA ve ABD Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra tüm dünyadan da birçok devlet ve özel şirketlerle büyük anlaşmalar imzalıyor.


Bu anlamda önümüzdeki 5 yılın çok yoğun geçeceğini söyleyen Musk,"SpaceX, önümüzdeki 5 yıl içerisinde tam 300 farklı uzay görevine çıkacak. Bu görevler için yaklaşık 30-40 tane roket üretmeyi planlıyoruz. 5 yılın ardından ise Falcon 9 ve Falcon Heavy emekliliğe ayrılacak ve bu iki roketin yerini BFR alacak. BFR ile birlikte önce Ay ve Mars'a sonrasında ise diğer gezegenlere ulaşmayı hedefliyoruz." sözlerini kullanıyor. 

https://www.space.com/40581-spacex-reusable-rocket-goal-elon-musk.html Yorum Yaz
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silver1978 1 yıl
ilk önce uzaya araba gönderdim diye CGI izletmiş herkese bunu açıklasın belkide açıkladı ben takip edemedim.
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meshutx 1 yıl
Bu forumda bir çok kişi adamı jet fadıl'a benzetiyor. Beyin kullanmadan bir benzetme yapma konusunda uzman kişiler oldukları anlaşılıyor ilgili kişilerin.
SpaceX'in yaptığı iş son derece büyük ve çığır açıcı. Roket indirmeyi ve aynı roketi tekrar kullanmayı sıradanlaştırdılar. Eğer inen rokete bakım gerekmeden sadece yakıt doldurup tekrar kullanmayı da sıradanlaştırırlarsa gerçekten uzay çağında hissederiz. Tabi hepimiz değil sadece yapılan işin büyüklüğünü kabul edenler!
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vozy 1 yıl
Bu adam bu işleri çok kısa zamanda ileri götürecek.
Zekanın yanında tek eksik olan paradır, oda adamda var..
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