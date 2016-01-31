Tüm kredi kartlarının yerini alacak LG Pay White Card sızdırıldı

LG Pay ödeme sistemi, şirketin 'G Pay' marka başvurusundan birkaç hafta sonra geçtiğimiz Kasım ayında resmiyet kazanmıştı. Koreli şirketin ödeme sistemi LG Pay'in Apple Pay ve Samsung Pay'den farklı olacağını ve belirli bir model veya seride değil tüm LG akıllı telefonlarda çalışabileceğini sonradan öğrenmiştik. Şimdi bu yeni ödeme sistemi hakkında daha fazla ayrıntıya sahibiz. LG Pay kredi kartının yerini alacak gibi görünüyor.





Gelişmeler yeni bir mobil ödeme hizmeti ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Ancak bu hizmet herhangi bir cep telefonu gerektirmiyor. LG Pay White Card olarak adlandırılan plastik bir kart gün yüzüne çıktı. Kullanıcıların kredi kartı büyüklüğündeki bu karta kredi ve banka hesap kartları bilgilerini işleyebilecekleri belirtiliyor. Bir akıllı telefona detayları kaydetmek yerine, bu kart fiziksel mağazalarda alışveriş yapmak için yeterli olacak.





LG Pay White Card daha gelişmiş bir kredi kartı gibi görünüyor. Sağ üst tarafta düşük enerji tüketen küçük bir LCD ekran, sol kısımda metal konnektörler ve alt kısmında adet iki buton yer alıyor. LG Pay, uyumlu herhangi bir akıllı telefon gerektirmiyor. Alışveriş anında yalnızca bu White Card'ın bulunması yeterli oluyor. Bu anlamda Samsung, Apple ve Google Pay'le kartız kablosuz ödeme yapmak mümkün. LG Pay'in iyi tarafı da gerekli tüm banka hesaplarını ve kredi / banka kartı bilgilerini kaydederek hızlı bir şekilde aralarında geçiş yapabilmenize olanak sağlaması.





Kartın şarj ihtiyacı duyabileceği ve üzerinde yer alan metal pinlerin şarj için kullanılabileceği belirtiliyor. Küçük ekran kartın aktif olup olmadığını gösterirken, alt kısımdaki iki buton farklı kartlar arasında geçiş yapmaya yardımcı olacak. LG Pay White Card aynı zamanda ATM'lerden nakit çekimi için de kullanılabilecek.





LG'nin önümüzdeki Şubat ayında gerçekleşecek olan 2016 Mobil Dünya Kongresi'nde yeni ödeme sisteminin detaylarını ortaya çıkarması bekleniyor.

http://androidcommunity.com/lg-pay-white-card-leaked-online-will-replace-all-your-credit-cards-20160129/