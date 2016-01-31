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Tüm kredi kartlarının yerini alacak LG Pay White Card sızdırıldı

Güney Kore'li elektronik devi LG'nin mobil ödeme yöntemi ve tüm banka kartlarını tek bir platformda toplayabilecek hepsi bir arada kart çözümü LG Pay White Card'ın detayları sızdırıldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Tüm kredi kartlarının yerini alacak LG Pay White Card sızdırıldı

LG Pay ödeme sistemi, şirketin 'G Pay' marka başvurusundan birkaç hafta sonra geçtiğimiz Kasım ayında resmiyet kazanmıştı. Koreli şirketin ödeme sistemi LG Pay'in Apple Pay ve Samsung Pay'den farklı olacağını ve belirli bir model veya seride değil tüm LG akıllı telefonlarda çalışabileceğini sonradan öğrenmiştik. Şimdi bu yeni ödeme sistemi hakkında daha fazla ayrıntıya sahibiz. LG Pay kredi kartının yerini alacak gibi görünüyor.

Gelişmeler yeni bir mobil ödeme hizmeti ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Ancak bu hizmet herhangi bir cep telefonu gerektirmiyor. LG Pay White Card olarak adlandırılan plastik bir kart gün yüzüne çıktı. Kullanıcıların kredi kartı büyüklüğündeki bu karta kredi ve banka hesap kartları bilgilerini işleyebilecekleri belirtiliyor. Bir akıllı telefona detayları kaydetmek yerine, bu kart fiziksel mağazalarda alışveriş yapmak için yeterli olacak.

LG Pay White Card daha gelişmiş bir kredi kartı gibi görünüyor. Sağ üst tarafta düşük enerji tüketen küçük bir LCD ekran, sol kısımda metal konnektörler ve alt kısmında adet iki buton yer alıyor. LG Pay, uyumlu herhangi bir akıllı telefon gerektirmiyor. Alışveriş anında yalnızca bu White Card'ın bulunması yeterli oluyor. Bu anlamda Samsung, Apple ve Google Pay'le kartız kablosuz ödeme yapmak mümkün. LG Pay'in iyi tarafı da gerekli tüm banka hesaplarını ve kredi / banka kartı bilgilerini kaydederek hızlı bir şekilde aralarında geçiş yapabilmenize olanak sağlaması.

Kartın şarj ihtiyacı duyabileceği ve üzerinde yer alan metal pinlerin şarj için kullanılabileceği belirtiliyor. Küçük ekran kartın aktif olup olmadığını gösterirken, alt kısımdaki iki buton farklı kartlar arasında geçiş yapmaya yardımcı olacak. LG Pay White Card aynı zamanda ATM'lerden nakit çekimi için de kullanılabilecek.

LG'nin önümüzdeki Şubat ayında gerçekleşecek olan 2016 Mobil Dünya Kongresi'nde yeni ödeme sisteminin detaylarını ortaya çıkarması bekleniyor.

http://androidcommunity.com/lg-pay-white-card-leaked-online-will-replace-all-your-credit-cards-20160129/ Yorum Yaz
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GoldPunch 3 yıl en beğenilen
Bi kredi kartını şarj etmediğimiz kalmıştı.
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halilakyildiz 3 yıl
Bide şu şarj olayı ortadan kalksa :)
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meego 3 yıl
saatleri şarj edelim , kartları şarj edelim Bu ne ya... Akıllı filan olmasın herşey.
Zaten aletler akıllandıkça insanlar aptallaşıyor...
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kadirirdem 3 yıl
aslında güzel olmuş ama bunun yerine lg pay yapıp telefondan entegre sistem olsa daha iyi olurdu sanki...
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dobrasam 3 yıl
google play den oyun uygulama satın alırken bile stres basıyor bu şeyleri nasıl kullanıyor millet bilmiyorum iyi cesaret
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Elsa 3 yıl dobrasam
dobrasam
google play den oyun uygulama satın alırken bile stres basıyor bu şeyleri nasıl kullanıyor millet bilmiyorum iyi cesaret

Niye cesarete gerek duyulsun ki? Normal kartlarda da bulunan 30 tane unsigned integral tutabilen (normal kredi kartında 1 tane) bir mmc hafıza var. Tuşlarda da integral arasında geçiş yapıyorsun. Birebir kredi kartı yani. Kendi kendine de ödeme falan yapmaz.
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Yosunluel 3 yıl
Mastercard'ı,Visa'yı filan nasıl ikna edecek bakalım LG...Kriminal sıkıntılar çıkabilir. Asıl kart da kullanılacak, bu onun bilgilerini içerecek falan...
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GoldPunch 3 yıl
Bi kredi kartını şarj etmediğimiz kalmıştı.
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acbold 3 yıl
Daha önceden takip ettiğim bir projeydi başarıya ulaştı ve sunuldu. Ne kadar kullanan var bilinmez fakat kullanışlı. onlycoin.com/...
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alemburda34 3 yıl
Teb ekranli kartina benziyor. Ama tabi sistem tamamen farkli
teb.com.tr/...
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chtsydn 3 yıl
Güzele benziyor. Şarj işi sıkıntı ama atm ye takıldığında da kendini şarj ederse sorun kalmaz heralde.
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01myavuz 3 yıl
Daha 2 ay önce kapalı olan (en azından ben kapattırmıştım) mobil ödeme sisteminden 80 TL param gitti, kimle nasıl bir alışveriş yaptım en ufak fikrim yok. Buda başımıza iş açmasın.
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