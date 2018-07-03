Sony büyük bir hata yaparak YouTube'a fragman yerine tam film yükledi

YouTube, yeni ve yakın zamanda vizyona girecek filmlerin fragmanlarının yüklendiği en önemli platformların başına geliyor. Dolayısı ile yapım şirketlerinin filmlerini tanıtmak için başvurdukları ilk mecra haline gelmiş durumda. Sony Pictures Entertainment'ın bugün YouTube'da Khali the Killer filminin resmi red band fragmanını yayınlaması bekleniyordu ancak bundan daha fazlasını yaptı. Sony’den bir görevli fragman yerine YouTube’a filmin tamamını yükledi.

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Fragman yerine yüklenen video filmin tamamı olduğu için tam bir buçuk saat uzunluğundaydı. Resmi Sony Pictures Entertainment YouTube sayfasına yüklenen film kaldırılmadan önce birkaç saat yayında kaldı. Khali the Killer, Kasım 2017'de DVD formatında yayınlandı. Film, IMDB'ye göre 31 Ağustos'ta sinemalarda gösterilecek. Bu nedenle şirket YouTube'da fragmanını yayınlanarak tansiyonu yükseltmek istemişti.

Cevap bekleyen sorular var

Sony henüz konuyla ilgili yorum yapmamış durumda. Bununla birlikte cevapları ciddi anlamda merak edilen bazı sorular var. Fragmanı yüklemekten sorumlu kişi ne yüklediğine bakmadı mı? Yüklemenin neden bu kadar uzun sürdüğünü merak etmedi mi? Aynı klasörde hem fragman hem de filmin tamamı mı vardı? Sony'nin en kısa süre içerisinde bu konular hakkında bir açıklama yapması bekleniyor. Bu arada film YouTube'dan kaldırılsa da henüz red band fragmanı yüklenmiş değil.

https://www.cbr.com/sony-uploads-entire-khali-killer-movie/?utm_content=buffer6b1cc&utm_medium=Social-Distribution&utm_source=CBR-TW&utm_campaign=CBR-TW