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Sony büyük bir hata yaparak YouTube'a fragman yerine tam film yükledi

Sony Pictures Entertainment, YouTube'da Khali the Killer filminin resmi red band fragmanını yayınlamak isterken büyük bir hata yaptı. Şirket resmi YouTube hesabına filmin tamamını yükledi.
10 ay
8,2b
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20
Sinema ve Dizi
Onur Seven
Haber Editörü
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YouTube, yeni ve yakın zamanda vizyona girecek filmlerin fragmanlarının yüklendiği en önemli platformların başına geliyor. Dolayısı ile yapım şirketlerinin filmlerini tanıtmak için başvurdukları ilk mecra haline gelmiş durumda. Sony Pictures Entertainment'ın bugün YouTube'da Khali the Killer filminin resmi red band fragmanını yayınlaması bekleniyordu ancak bundan daha fazlasını yaptı. Sony’den bir görevli fragman yerine YouTube’a filmin tamamını yükledi.
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Fragman yerine yüklenen video filmin tamamı olduğu için tam bir buçuk saat uzunluğundaydı. Resmi Sony Pictures Entertainment YouTube sayfasına yüklenen film kaldırılmadan önce birkaç saat yayında kaldı. Khali the Killer, Kasım 2017'de DVD formatında yayınlandı. Film, IMDB'ye göre 31 Ağustos'ta sinemalarda gösterilecek. Bu nedenle şirket YouTube'da fragmanını yayınlanarak tansiyonu yükseltmek istemişti.

Cevap bekleyen sorular var

Sony henüz konuyla ilgili yorum yapmamış durumda. Bununla birlikte cevapları ciddi anlamda merak edilen bazı sorular var. Fragmanı yüklemekten sorumlu kişi ne yüklediğine bakmadı mı? Yüklemenin neden bu kadar uzun sürdüğünü merak etmedi mi? Aynı klasörde hem fragman hem de filmin tamamı mı vardı? Sony'nin en kısa süre içerisinde bu konular hakkında bir açıklama yapması bekleniyor. Bu arada film YouTube'dan kaldırılsa da henüz red band fragmanı yüklenmiş değil.

https://www.cbr.com/sony-uploads-entire-khali-killer-movie/?utm_content=buffer6b1cc&utm_medium=Social-Distribution&utm_source=CBR-TW&utm_campaign=CBR-TW Yorum Yaz
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merm 10 ay en beğenilen
Türkiye den yükleseydi uyanırdı işe de Allah bilir nasıl bir bağlantı ile upload yapıyor,
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interwap 10 ay
Fena reklam. Bu "hata" olmasa filmin adını duymazdık.
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Bamya Avcisi 10 ay
Sureden anlayamazlar koskoca sony internet hizi deli gibidir hissetmez bile.Ancak filmin avi veya mp4 dosyasi halinde pcde durduguna inanmak icin maks 10 olmaniz gerekir.Korsan dvdci sevkif abi mi lan bu mp4 tutsun elinde.
Viral,geciniz.
Sureden anlayamazlar koskoca sony internet hizi deli gibidir hissetmez bile.Ancak filmin avi veya mp4 dosyasi halinde pcde durduguna inanmak icin maks 10 olman...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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Erwin-Rommel 10 ay
Bilerek yapmışlardır. Kimsenin bu filme ilgi göstereceği yoktu ama şimdi haberleri yapılıyor filmin.
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Umutcan 10 ay
Millet videoyu indirip paylaşmıştır bile.
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Tensi 10 ay
Bir dahakine TTelekom adsl kullansinlar. 15 saat upload suresi gorunce uyanirlar. :D
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cemecem21 10 ay
İnternet fiber diye fark etmedi herhalde. Yoksa o kadar uzun süren bir işlemi fark etmemesi imkansız.
İşin içinde The Interview gibi bir hamle varsa başka tabi ki.
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ardicli2000 10 ay
Rezalet bir film zaten beğenen de yok izleyen de.
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Kartal Göz 10 ay
Bence çok amatörce bir viral reklam olmuş. Haber değeri de yok bu arada.
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brshr 10 ay
Stajyer çocuk yapmıştır.
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Moving On 10 ay
Başarılı bir reklam, bu olay sayesinde artık daha çok insan filmin adını duydu, bu arada filmi dosya olarak tuttuklarına inanıyor musunuz cidden? muhtemelen planlandı bu.
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MrScorpion 10 ay
kesin reklam değildir
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general4242 10 ay
Haberi hazirlayan turkiye disindaki upload hizlarindan haberdar degil herhalde.
Niye bu kadar uzun surede yuklendigini farketmemis yazmis la :DD
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