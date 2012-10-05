Tumblr hesabı, Angry Birds'ün Star Wars temalı yeni etkinliğine işaret ediyor

Bad Piggies ile Angry Birds evrenine farklı bir açıdan bakmamızı sağlayan Rovio, bu kez Star Wars temalı bir etkinlik peşinde.





Tumblr hesabından yapılan duyuruda, 8 Ekim günü Times Square'deki Toys R Us mağazasında bir etkinlik gerçekleştirileceği açıklandı. Sayfada ışın kılıcı tutan bir Angry Birds karakteri animasyonu bulunuyor.





Etkinlikte Angry Birds Space oyunun Star Wars temalı yeni bir eklenti paketinin tanıtılacağı sanılıyor. Ayrıca animasyonlar, çizgi romanlar ve diğer materyaller de etkinlik sonrasında dönem dönem oyunseverlere sunulacak. Rovio'nun geniş çaplı bir hazırlık yaptığı anlaşılıyor.





Saat 10'da başlayacak etkinlik için oyunseverlerin saat 8'de mağazada olması isteniyor.