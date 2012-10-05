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Tumblr hesabı, Angry Birds'ün Star Wars temalı yeni etkinliğine işaret ediyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bad Piggies ile Angry Birds evrenine farklı bir açıdan bakmamızı sağlayan Rovio, bu kez Star Wars temalı bir etkinlik peşinde.

Tumblr hesabından yapılan duyuruda, 8 Ekim günü Times Square'deki Toys R Us mağazasında bir etkinlik gerçekleştirileceği açıklandı. Sayfada ışın kılıcı tutan bir Angry Birds karakteri animasyonu bulunuyor.

Etkinlikte Angry Birds Space oyunun Star Wars temalı yeni bir eklenti paketinin tanıtılacağı sanılıyor. Ayrıca animasyonlar, çizgi romanlar ve diğer materyaller de etkinlik sonrasında dönem dönem oyunseverlere sunulacak. Rovio'nun geniş çaplı bir hazırlık yaptığı anlaşılıyor.

Saat 10'da başlayacak etkinlik için oyunseverlerin saat 8'de mağazada olması isteniyor.

http://angrybirds.tumblr.com/post/32936650607/welcome-to-the-angry-birds-tumblr-page-over-the Yorum Yaz
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kursadlolw 7 yıl en beğenilen
Guc seninle olsun domuz.
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Kurshoo 7 yıl
may the force be with you birdie !
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Bl00dyHell 7 yıl
Angry Birds'den son zamanlarda sıkılmıştım bayağı ama benim için güzel bir dönüş yapacak gibi
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DARTH O.Z. 7 yıl
Sproing
Pig: Bird! Im your father!

HAHAHAHAHA ! süper :)
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Sproing 7 yıl
Pig: Bird! I'm your father!
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cengizhan1903 7 yıl
hahahahahaha
adamların her yaptıgı tutuyo buda tutar..
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kursadlolw 7 yıl en beğenilen
Guc seninle olsun domuz.
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