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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tumblr, iOS uygulamasını baştan aşağı değiştirecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Blog platformunun güçlü oyuncularından Tumblr, Android işletim sistemi için geliştirdiği uygulamanın yanında, iOS kullanıcıları için de bir uygulamayı App Store üzerinde yayınlamıştı. Firma bu uygulamayı baştan aşağı yenileyerek güncelleme kararı aldı.

Tumblr tepe yöneticisi David Karp, blog tecrübesini mobil cihazlar için de optimize ederken hiçbir ayrıntıyı feda etmek istemediğini belirtiyor. Tubmlr’ı mobil platformlarda en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını ifade eden Karp, hali hazırdaki iOS uygulamasını da bu bakımdan tamamen yenileyecek.

Gelecek hafta App Store üzerinde yer alması beklenen güncellemede Retina ekran desteği, iyileştirilmiş performans gibi önemli yenilikler sunacak. İnternetteki anasayfasına reklam alma kararı alan Karp, bunun mobil uygulamalara da yansıtılması konusunda henüz bir karar vermediklerini belirtti.

Uygulama hali hazırda iOS 4.2 ve üzeri cihazlar için indirilebilir durumda.


http://itunes.apple.com/us/app/tumblr/id305343404?mt=8

http://mashable.com/2012/06/15/tumblr-launching-iphone-app/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MrHxor 7 yıl
4 saniye geç kalmışsın 00:00:00 yapmaya.
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