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Tumblr'ın Android uygulaması yeni özelliklerle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tumblr'ın Android uygulaması yeni özelliklerle güncellendi
Geçtiğimiz dönemde internet dünyasının önemli isimlerinden Yahoo tarafından satın alınmasıyla adında sıkça söz ettiren Tumblr blog platformunun Android uygulaması yeni özelliklerle güncellendi.
Yapılan güncelleme ile Tumblr artık yatay kullanıma izin verebiliyor, kişilere fotoğraf setleri oluşturma desteği sağlıyor ve uygulama panosunda yer alan GIF animasyonlar otomatik olarak oynatılmaya başlıyor.
Yapılan ufak geliştirmeler ile kullanıcı deneyimi arttırılmaya devam eden Tumblr uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/11/05/tumblr-android-update/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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