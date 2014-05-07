TuneIn Radio Pro, iOS ve Android tarafında yeni özelliklerle güncellendi

TuneIn tarafından geliştirilen popüler radyo uygulaması TuneIn Radio Pro, iOS ve Android tarafında birçok yeni değişiklik ile güncellendi.

Kişilerin 100,000'den fazla radyoyu istedikleri her noktada rahatça dinlemesi için hazırlanan TuneIn Radio Pro, farklı isteklere cevap verebiliyor ve yayınlanan 6.0 güncellemesiyle artık çok daha güzel bir görünüm ile karşımıza çıkıyor. Yeni sürüm ile ayrıca kişisel beğenilere özel olarak öneriler sunabilen uygulama, kişiselleştirilmiş besleme sayfasında istasyonlardan canlı bildirimler alabiliyor, keşif sayfası ile yeni ve farklı içerikleri gözler önüne serebiliyor, TuneIn Echo ile dinlenen parçaların arkadaşlar ve takipçiler ile paylaşılmasına imkan tanıyor ve kişilere kendi profil sayfalarını oluşturma desteğini veriyor.

iOS tarafında 8,49 TL, Android tarafında ise 8,91 TL fiyat etiketiyle satılan TuneIn Radio Pro uygulamasına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.