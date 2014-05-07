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TuneIn Radio Pro, iOS ve Android tarafında yeni özelliklerle güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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8
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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TuneIn Radio Pro, iOS ve Android tarafında yeni özelliklerle güncellendi
TuneIn tarafından geliştirilen popüler radyo uygulaması TuneIn Radio Pro, iOS ve Android tarafında birçok yeni değişiklik ile güncellendi.
Kişilerin 100,000'den fazla radyoyu istedikleri her noktada rahatça dinlemesi için hazırlanan TuneIn Radio Pro, farklı isteklere cevap verebiliyor ve yayınlanan 6.0 güncellemesiyle artık çok daha güzel bir görünüm ile karşımıza çıkıyor. Yeni sürüm ile ayrıca kişisel beğenilere özel olarak öneriler sunabilen uygulama, kişiselleştirilmiş besleme sayfasında istasyonlardan canlı bildirimler alabiliyor, keşif sayfası ile yeni ve farklı içerikleri gözler önüne serebiliyor, TuneIn Echo ile dinlenen parçaların arkadaşlar ve takipçiler ile paylaşılmasına imkan tanıyor ve kişilere kendi profil sayfalarını oluşturma desteğini veriyor.
iOS tarafında 8,49 TL, Android tarafında ise 8,91 TL fiyat etiketiyle satılan TuneIn Radio Pro uygulamasına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

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DonjuanTR 5 yıl
Tuneİn en iyi radyo programıdır free versiyonuda iş görür arayan arkadaşlara tavsiyedir
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realite90 5 yıl
Ücretsiz versiyonunu kullanıyorum dün pro versiyonunu yükledim ama bir fark göremedim arasındaki farklar neler ?
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ntquartex 5 yıl
Androidde kullanıyorum.Çok iyi uygulamar radyo sevenler için,ücretsiz versiyon da iş görür kaçırdıysanız fırsatı...
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HowlingHero 5 yıl
Su an ben göremiyorum ücretli olduğunu, sabah sıcak fırsatlarda bir arkadaş paylaşmıştı o zaman almıştım ücretsiz Pro versiyonunu, muhtemelen bitmiş.
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HowlingHero 5 yıl
Bugün iOS için ücretsiz
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CanTnçr 5 yıl HowlingHero
HowlingHero

Bugün iOS için ücretsiz

Şuan bende paralı gözüküyor
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