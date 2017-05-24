Türk Deniz Kuvvetleri’nin yeni vurucu gücü: Temren Füzesi

Roketsan tarafından farklı ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen askeri amaçlı füzelere bir yenisi daha eklendi. Daha önce Mızrak-D gibi isimlerle anılan son olarak adı Temren olarak kabul gören yeni füze, Türk Deniz Kuvvetleri’ne yönelik olarak geliştirildi.

Sikorsky tarafından üretilen ve Türk Deniz Kuvvetleri’nin ana helikopter gücünü oluşturan SeaHawk S-70 ve S-70B helikopterlerine entegre edilen Temren Füzesi, UMTAS antitank füzesinden geliştirildi. Adını, ucundaki mızrağın delici etkisinden alan yeni etkili silah, 160mm çapında. Bu arada temren, kelime manası olarak kargı, ok, cirit gibi ekipmanların ucundaki sivri demirin adı.

UMTAS füzesinden farklı olarak menzili epey artırılan anti-gemi füzesinin iki modeli bulunuyor. Bir tanesi 18km diğeri ise 30km menzil ile deniz kuvvetleri için etkili bir silah olarak konumlanıyor. Bu noktada yılladır Norveç’ten satın aldığımız Penguin isimli anti-gemi füzeleri eşdeğer olan Temren, kademeli olarak Penguin füzelerinin yerini almış olacak. Özellikle su üstü hedeflerde etkili olan Temren, delici gücüyle hücumbotlara karşı da caydırıcı bir güç olacak.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen, 21 ülkenin katıldığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın planlı en büyük tatbikatı olan Denizkurdu 2017’de Temren Füzesi Sea Hawk helikopterlerinden hareketli hedefe atıldı ve bu sayede dünyaya da tanıtılmış oldu.

* Yazının başındaki görsel, Temren Füzesi testlerinden alınmıştır.