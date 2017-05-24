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Türk Deniz Kuvvetleri’nin yeni vurucu gücü: Temren Füzesi

Roketsan tarafından bir süredir geliştirilme süreci devam eden Temren Füzesi, sonunda kullanıma hazır hale geldi ve envantere girdi. Bu yeni silaha dair detaylar yazımızda.
1 yıl
16,1b
3
70
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Roketsan tarafından farklı ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen askeri amaçlı füzelere bir yenisi daha eklendi. Daha önce Mızrak-D gibi isimlerle anılan son olarak adı Temren olarak kabul gören yeni füze, Türk Deniz Kuvvetleri’ne yönelik olarak geliştirildi.
Türk Deniz Kuvvetleri’nin yeni vurucu gücü: Temren Füzesi

Sikorsky tarafından üretilen ve Türk Deniz Kuvvetleri’nin ana helikopter gücünü oluşturan SeaHawk S-70 ve S-70B helikopterlerine entegre edilen Temren Füzesi, UMTAS antitank füzesinden geliştirildi. Adını, ucundaki mızrağın delici etkisinden alan yeni etkili silah, 160mm çapında. Bu arada temren, kelime manası olarak kargı, ok, cirit gibi ekipmanların ucundaki sivri demirin adı.

Penguin füzesi ateşlemiş Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait bir SeaHawk 

UMTAS füzesinden farklı olarak menzili epey artırılan anti-gemi füzesinin iki modeli bulunuyor. Bir tanesi 18km diğeri ise 30km menzil ile deniz kuvvetleri için etkili bir silah olarak konumlanıyor. Bu noktada yılladır Norveç’ten satın aldığımız Penguin isimli anti-gemi füzeleri eşdeğer olan Temren, kademeli olarak Penguin füzelerinin yerini almış olacak. Özellikle su üstü hedeflerde etkili olan Temren, delici gücüyle hücumbotlara karşı da caydırıcı bir güç olacak.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen, 21 ülkenin katıldığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın planlı en büyük tatbikatı olan Denizkurdu 2017’de Temren Füzesi Sea Hawk helikopterlerinden hareketli hedefe atıldı ve bu sayede dünyaya da tanıtılmış oldu.

* Yazının başındaki görsel, Temren Füzesi testlerinden alınmıştır.

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QuarisTR 1 yıl en beğenilen
Boyası yerli değilmiş.
Yanıtla +109
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mrslimshady 1 yıl
Güzel gelişme.
Her şeye kuru muhalefet yapmayalım lütfen , güzel gelişmeleri de takdir etmeyi bilelim
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Furkanİpek 1 yıl K E N
Rahatsız mı oldun ?
2 Yanıt Yanıtla +36
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DH Misafiri 6 ay
Mavi ateş; hangi nüfusla nereye kadar gidecektin. adalardan sende kalanları dahi iskan edemedin onlar üstüne yattı oturdun aşağı. Savaş nüfu gerektirir. her asker için geride 20 çalışan lazım. Halk bittiiii.... Reis boşuna demiyor 3 çocuk diye; dünya savaşının ayakseslerini duyuyor herkes.
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DH Misafiri 1 yıl
Iphone yerli mi peki bunu neden sorgulamıyorsun, adamlar işlemciyi, ekranı Samsung'dan almıyor mu? Hatta üretim dahi Çin'de yapılmıyor mu? Hiç bir ülkede bir teknolojik ürün %100 yerli değil, bunu bilin.
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Bluflame 1 yıl
yaw arkadaşlar adaları Lozanda kaybetmedik biliyoruz fakat demek istediğimiz şu:
Lozan’da bizim elimiz çok güçlüydü, biz ısrar etsek verirlerdi, hepsi olmasada bazı küçük ve yakın adaları koparabilirdik, avrupa savaştan yorulmuştu ve biz hızla ilerliyorduk.
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DH Misafiri 1 yıl
İyiki bu işleri yapmaya imkan sağlayan başarılı ve istikrarlı iktidar var.İnsan keşke bunlardan öncede böyle hükümetler olsaydı diyor.Savunma sanayii nereden nereye yükseldi.Basit görülen piyade tüfeği bile bu dönemde yapıldı niye 90 yıldır yapılmadı...
Rahmetli Erbakan tankları Konya da modernize ederim diyince 28 şubat darbesini yaşadı hemde askeriye tarafından ne kadar milli ordu değil mi sonra i sr aile modernize ettirildi..
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AnqelTR 1 yıl
Güzel ama çok ufak gelişmeler bunlar.Çok daha iyileri lazım bize,Amerika`nın Suriye`yi vurduğu Tomahawk`ın 1100 km menzili var.18-30 km düşük rakamlar uzun menzilli füze denemeleri yapmalıyız.
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magnus01 1 yıl
Yönetici oyunlarını kim seviyor mybasketteam.com/...
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Quard 1 yıl
2023'e doğru ilerliyoruz.Böyle giderse(daha çok yolumuz var ama) TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN 100.yılında karada,havada ve denizde sayılı ülkelerin ardından gelmiş/gitmiş olacağız.
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DH Misafiri 1 yıl
beğenmeyenler bir araya gelip sakız üretsinler. kılıçdaroğlunuda başa getirsinler. 3 gün sonra ssk gibi batırır. hem kendileri hem biz rahat ederiz.
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souledge 1 yıl
Burada boş muhalefet yapanlar ne üretmiş acaba ?
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Gaddar Kerim 1 yıl
helal olsun
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