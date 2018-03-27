Türk Genel Maksat Helikopter projesinde haberler iyi

Motorun ne kadarı yerli?
Bu odakta TAI tarafından üretilecek olan T-70 helikopterlerinde T700 motorları kullanılacak. İşin anahtar noktalarından bir diğer ise üretilecek olan motorun da Türkiye’de TEI tarafından üretilecek olması. Üstelik TEI, 150 kişilik bir mühendis ekibi ile motorun parçalarının %60’ını tamamen kendisi üretecek.
Yurtdışına satılabilecek mi?
8 yıllık süreci ve 236 tane motoru kapsayan anlaşma içinde T700-GE-701D turboşaft motoru üretilecek. Türkiye’de ilk defa bu güçte bir askeri motorun üretilmesi anlamına gelen bu hamlenin bir başka güzel ayrıntısı ise TEI’nin bu motor ile ürettiği helikopterlerin yurtdışına satış hakkına da sahip olması olarak gösterilebilir. Özellikle Ortadoğu’da güçlenen yerli savunma sanayii şirketleri için bu gelişme son derece önemli.
İlk teslimat ne zaman?
2018 yılı içinde dört adet helikopter yerli motor ile üretilmiş olacak ve teslim edilecek. Türkiye anlaşma doğrultusunda ürettiği her bir helikopter için bir adet de Sikorsky için üretecek. Sikorsky bu helikopterleri kendi müşterilerine satarken biz de istediğimiz gibi satışını yapabileceğiz.
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Bir seyler üretip gelistirebildigimiz yok gavurlar bunu veriyor biz de üretiyoruz diye kakaliyoruz millete napalim yani bu fetocu terörist universite ogrencileriyle nasil kendimiz bir seyler bulalim?
modernizasyon olduğu sürece sıkıntı yok ki aviyonik sistmeleri türkiyede gelişmiş halde üretiliyor zaten
Dolar: 4 TL. bandında.
Araba ile takas ilanları çıkar yakında...
Alabildiğimizin en fazlasını almaya çalıştık.
Sikorsky firmasından hazır alma bedeli 1 birim ise bu kadar talepten sonra 2-3 arası bir şeye gelmiş olabilir.
Aradaki bedelin ülkemize faydası olsun gerisi kafi
Sizi biraz fedöcü gördüm sanki
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