Türk Genel Maksat Helikopter projesinde haberler iyi

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Şubat 2014’te imzalanan anlaşma ile General Electric lisansı altında üretilecek Türk Genel Maksat Helikopter Projesi, ülkemizin birçok alanda ihtiyaç duyacağı helikopter ihtiyacını yerli üretimle karşılama ve yerli savunma sanayii şirketlerinin bu alanda önemli bir tecrübe elde etmesi amacını taşıyor.





Motorun ne kadarı yerli?

Bu odakta TAI tarafından üretilecek olan T-70 helikopterlerinde T700 motorları kullanılacak. İşin anahtar noktalarından bir diğer ise üretilecek olan motorun da Türkiye’de TEI tarafından üretilecek olması. Üstelik TEI, 150 kişilik bir mühendis ekibi ile motorun parçalarının %60’ını tamamen kendisi üretecek.

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Yurtdışına satılabilecek mi?

8 yıllık süreci ve 236 tane motoru kapsayan anlaşma içinde T700-GE-701D turboşaft motoru üretilecek. Türkiye’de ilk defa bu güçte bir askeri motorun üretilmesi anlamına gelen bu hamlenin bir başka güzel ayrıntısı ise TEI’nin bu motor ile ürettiği helikopterlerin yurtdışına satış hakkına da sahip olması olarak gösterilebilir. Özellikle Ortadoğu’da güçlenen yerli savunma sanayii şirketleri için bu gelişme son derece önemli.





İlk teslimat ne zaman?

2018 yılı içinde dört adet helikopter yerli motor ile üretilmiş olacak ve teslim edilecek. Türkiye anlaşma doğrultusunda ürettiği her bir helikopter için bir adet de Sikorsky için üretecek. Sikorsky bu helikopterleri kendi müşterilerine satarken biz de istediğimiz gibi satışını yapabileceğiz.