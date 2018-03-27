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Türk Genel Maksat Helikopter projesinde haberler iyi

Türk Genel Maksat Helikopter Projesi kapsamında teslimatlar için detaylar netleşiyor. Motorunun %60 oranında yerli olacağı projeye dair tüm güncel detaylar yazımızda.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk Genel Maksat Helikopter projesinde haberler iyi
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Şubat 2014’te imzalanan anlaşma ile General Electric lisansı altında üretilecek Türk Genel Maksat Helikopter Projesi, ülkemizin birçok alanda ihtiyaç duyacağı helikopter ihtiyacını yerli üretimle karşılama ve yerli savunma sanayii şirketlerinin bu alanda önemli bir tecrübe elde etmesi amacını taşıyor.


Motorun ne kadarı yerli?

Bu odakta TAI tarafından üretilecek olan T-70 helikopterlerinde T700 motorları kullanılacak. İşin anahtar noktalarından bir diğer ise üretilecek olan motorun da Türkiye’de TEI tarafından üretilecek olması. Üstelik TEI, 150 kişilik bir mühendis ekibi ile motorun parçalarının %60’ını tamamen kendisi üretecek.

Türk Genel Maksat Helikopter projesinde haberler iyi
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Yurtdışına satılabilecek mi?

8 yıllık süreci ve 236 tane motoru kapsayan anlaşma içinde T700-GE-701D turboşaft motoru üretilecek. Türkiye’de ilk defa bu güçte bir askeri motorun üretilmesi anlamına gelen bu hamlenin bir başka güzel ayrıntısı ise TEI’nin bu motor ile ürettiği helikopterlerin yurtdışına satış hakkına da sahip olması olarak gösterilebilir. Özellikle Ortadoğu’da güçlenen yerli savunma sanayii şirketleri için bu gelişme son derece önemli.


İlk teslimat ne zaman?

2018 yılı içinde dört adet helikopter yerli motor ile üretilmiş olacak ve teslim edilecek. Türkiye anlaşma doğrultusunda ürettiği her bir helikopter için bir adet de Sikorsky için üretecek. Sikorsky bu helikopterleri kendi müşterilerine satarken biz de istediğimiz gibi satışını yapabileceğiz.


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Source 1 yıl en beğenilen
Ülkemizde bu tür gelişmeleri okuyunca ayrı bir mutlu oluyorum. :)
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grafman09 1 yıl
Çalışanın önünde kimse durmaz! Faydalı üretim şart.. Tebrikler
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Denorath 1 yıl
Allah’a çok şükür bugünleri de gördük. İnşallah çok daha iyilerini de yapacağız.
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ardaturco 1 yıl
Skorskynin lisansını alıp üretiyoruz ancak skorskyler biraz eskimedi mi?
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Hannover 96 1 yıl ardaturco
ardaturco
Skorskynin lisansını alıp üretiyoruz ancak skorskyler biraz eskimedi mi?

Bir seyler üretip gelistirebildigimiz yok gavurlar bunu veriyor biz de üretiyoruz diye kakaliyoruz millete napalim yani bu fetocu terörist universite ogrencileriyle nasil kendimiz bir seyler bulalim?
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Ryzen 1 yıl ardaturco
ardaturco
Skorskynin lisansını alıp üretiyoruz ancak skorskyler biraz eskimedi mi?

modernizasyon olduğu sürece sıkıntı yok ki aviyonik sistmeleri türkiyede gelişmiş halde üretiliyor zaten
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Hannover 96 1 yıl
Geceb yine yerli bir seyler üretiyoruz haberi...
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kucukyenici 1 yıl
Euro: 5 TL.
Dolar: 4 TL. bandında.
Araba ile takas ilanları çıkar yakında...
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YoldaşNapolyon 1 yıl
Bu projede çingene pazarlığı yaptık.
Alabildiğimizin en fazlasını almaya çalıştık.
Sikorsky firmasından hazır alma bedeli 1 birim ise bu kadar talepten sonra 2-3 arası bir şeye gelmiş olabilir.
Aradaki bedelin ülkemize faydası olsun gerisi kafi
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classf2re 1 yıl
"TEI’nin bu motor ile ürettiği helikopterlerin yurt dışına satış hakkına da sahip olması" Gerisi teferruat.
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ali222 1 yıl
Millet yüzde 60 otv yi duydu, burnundan soluyor. Helikopter falan gozu gormez. Yanlis zamanlama.
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strong mind strong body 1 yıl
Güzel haber ancak son cümleye takıldım biraz istediğimiz gibi satacağız kısmına.Tai t129 atakları Azerbaycan'a satamamıştı sanırım Abd nedeni ile motor kısmından dolayı.Tekrar bir Abd firması tekrar satış engelleri çıkabilir mi ? Yanılıyor olabilirim.
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KraftMK 1 yıl
Altta çerçeve varken çentik çok zorlama duruyor. Rezalet
1 Yanıt Yanıtla +1
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Her isi ters giden adam 1 yıl KraftMK
KraftMK
Altta çerçeve varken çentik çok zorlama duruyor. Rezalet

Sizi biraz fedöcü gördüm sanki
1 Yanıt Yanıtla +1
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grafman09 1 yıl
Çalışanın önünde kimse durmaz! Faydalı üretim şart.. Tebrikler
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Denorath 1 yıl
Allah’a çok şükür bugünleri de gördük. İnşallah çok daha iyilerini de yapacağız.
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Türkiye Gündemi, savunma sanayii ve
9 etiket daha tai tusaş sikorsky tei t700-ge-701d turboşaft t700-ge-701d turboshaft Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
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