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Türk Silahlı Kuvvetleri CH-47 Chinook videosu paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara Havacılık Komutanlığı envanterine giren CH-47 Chinook için yeni bir video paylaştı. Helikopterin yetenekleri ve TSK tarafından hazırlanan videosu yazımızda.
2 yıl
5,7b
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38
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara Havacılık Komutanlığı’nın ihtiyaçları kapsamında görev yapacak olan CH-47 Chinook için bir video paylaştı. Çift motorlu askeri nakliye ve ağır yük helikopteri, Temmuz 2016’da gemi yolu ile İzmir’e getirilmiş ve teslimatı askeri yetkililere yapılmış. Şimdi TSK bu yeni araç için bir video yayınladı.

Saatteki hızı 315km/s olan helikopter, birlik, topçu ünitesi ve mühimmat taşımak için görev alacak. Aynı anda 60 personel taşıyabilen araç, bir F-16 uçağını kaldırıp çekebilecek güçte. Boş ağırlığı 10 bin 186 kg olan Chinook’un maksimum kalkış ağırlığı ise 22 bin 690 kg. Yaklaşık 12 bin 700kg yük taşıyabiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri CH-47 Chinook videosu paylaştı
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Boeing Tarafından Üretiliyor 

Boeing tarafında üretilen helikopterlerin asıl üretim amacı yük taşımak. İki adet tandem motoru sayesinde de bu noktada tek motorlu helikopterlere kıyasla çok daha etkin bir kullanım imkanı sağlıyor. Geleneksel helikopterlerde yük, rotorun tam altında olacak şekilde konumlandırılırken Chinook ise özgün yapısı sayesinde her bir rotorun altında iki adet yükü taşıyabilme etkinliği sunuyor.

1962 yılından bu yana ABD Hava Kuvvetleri envanterinde etkin hizmette bulunan Chinook’un birim maliyeti 35 milyon doların üzerinde. Bu rakama üç adete kadar yerleştirilebilen 7.62mm makineli tüfek dahil değil.


Yıl Sonuna Kadar 6, Toplamda 12 Adet 

Saniyede 7.73m yükselebilen helikopterlerden Türk Silahlı Kuvvetleri toplamda 12 adet satın alacak. Temmuz ayında teslim edilen ilk partiye ek olarak yıl sonuna kadar 6 adetlik teslimat sağlanmış olacak. Ayrıca 2018 yılı içerisinde 6 adetlik daha teslim yapılacak. Bunlardan 5 tanesi özel kuvvetlere 1 tanesi de Milli Savunma Bakanlığı’na verilecek. 


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picoskid 2 yıl en beğenilen alex59
alex59

Başkalarının yıllar önce yaptığı araçlara Türk kara kuvvetleri yazıp bunu video ile şova çeviren bizden başka ülke varmıdır acaba ?

kardeş baban dahil, tansu,mesut, turgut,ecevit,demirel,baykal, (he o hiç iktidar olamadi dimi) biri yapsaydıda binseydik
alex59Başkalarının yıllar önce yaptığı araçlara Türk kara kuvvetleri yazıp bunu video ile şova çeviren bizden başka ülke varmıdır acaba ...
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2 Yanıt Yanıtla +27
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ma95 2 yıl SCWS
Savaşta en önemli faktörlerdendir logistik. Savaşı, lojistiği falan geçtim zaten bunlar asker taşımak için kullanılacak. Yıllardır Tsk'nın ihtiyacı olan taşıtlar. Nihayet envantere girdi. Nice asker hızlı destek gelemediği için askeri üslerde şehit olurken bir o kadarı da mayın kaplı arazilerden hızla yardıma koşmak istediği için şehit oldu. Bazı arkadaşlar olaya küçümser gözle bakmış ama unutmamak lazım ki savunma bir bütündür. Askerinin diş macununa kadar tedarik etmek zorundasın
Savaşta en önemli faktörlerdendir logistik. Savaşı, lojistiği falan geçtim zaten bunlar asker taşımak için kullanılacak. Yıllardır Tsk'nın ihtiyacı olan taşıtl...
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Yanıtla +21
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alex59 2 yıl
Başkalarının yıllar önce yaptığı araçlara Türk kara kuvvetleri yazıp bunu video ile şova çeviren bizden başka ülke varmıdır acaba ?
4 Yanıt Yanıtla +16
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musabsanli 2 yıl
USA senatosundan geçmişse bu helikopterin satışı, ya işe yaramıyordur ya da bu helikopterin vardır bir kusuru... Yoksa Amerika bize bir ...im vermez...
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nokta_28 2 yıl
Askereliğin A harfinden anlmayan arkadaşlarım.. Boşuna kafanızı yormayın.. Size ne desek boş.. Sende askerde yardım gelecek diye bekleseydin belki anlardın ama neye dediğim gibi siz gidin facebook twiter yorum yapın..
İnşallah kendi üretimiz olan askeri yük araçlarında yaparız..
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XibalbaTM 2 yıl
60-65 yıllık helikopter diyenler baya baya güldüm yani vikipediye girip üretim yılına bakanlar var CH-47'lerin heralde :D
bu mantıkla a firmasının arabasının her yıl yenisi çıkar ama siz o modelin ilk çıktığı yıla bakıp alırken 50 yıllık araba alıyorum mu dersiniz :D
haber içeriğindede yok alınan tam modem CH-47F'dir
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Bfg10k 2 yıl
64 yıllık helikopteri yeni alıyoruz.
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deoksiriboz1000 2 yıl
bunu görünce generals oynadığım dönemler aklıma geldi hey gidi hey
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ungalath 2 yıl
neden şova dönüştürülmüş diyen ergen kardeşim gel sana anlatayım neden şova dönüştürüldüğünü. Şimdi bu askeri alet edavat varya (silah vs de dahildir buna) sen bunları satıyorsun bu bir. İkincisi göz dağı vermek zorundasın. eLin amerikası yapınca adamlar ne silahlar tanklar yapıyor oluyorda bizimkiler yapınca ve gösterince neden şova dökülüyor diye soru soruyorsun. Lan sanki adamlar sadaka zekat veriyorda şova dökmiyecekler. Askeri teknoloji alet edavat geliştiren adamlar neden şova döküyorlarsa bizde o sebepten şova döküyoruz. Tamam mı aslan parçası. oldu mu ? kaptın mı mevzuyu ?
1 Yanıt Yanıtla +4
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caneycaney 2 yıl ungalath
ungalath

neden şova dönüştürülmüş diyen ergen kardeşim gel sana anlatayım neden şova dönüştürüldüğünü. Şimdi bu askeri alet edavat varya (silah vs de dahildir buna) sen bunları satıyorsun bu bir. İkincisi göz dağı vermek zorundasın. eLin amerikası yapınca adamlar ne silahlar tanklar yapıyor oluyorda bizimkiler yapınca ve gösterince neden şova dökülüyor diye soru soruyorsun. Lan sanki adamlar sadaka zekat veriyorda şova dökmiyecekler. Askeri teknoloji alet edavat geliştiren adamlar neden şova döküyorlarsa bizde o sebepten şova döküyoruz. Tamam mı aslan parçası. oldu mu ? kaptın mı mevzuyu ?

aslan parçası bizimkilerin yaptığı birşey değil bu satın aldıkları şeyi şova dökmüşler
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kadirirdem 2 yıl
savunma sanayi iyi olur gelişsin özeliikle bu zamanda...
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Krone 2 yıl
Hayırlı olsun umarım askere fayda sağlar. Yalnız siparişlerden biri VIP olarak döşenecekmiş. Kimin hizmetine gireceğini tahmin ettiniz tabi
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BekirHan 2 yıl
Bazı arkadaşlar ya ergen olduğundan yada askerliğini kantinde yaptığından, bir topu yada çnra' ı böyle bir alete yükleyip dağda çatışma bölgesine yetiştirmenin, ateş desteği sağlamanın yada mühimmat, sıhhiye, mürettebat yardımı getirilmesinin ne demek olduğunu anlayamazlar. Ondan atıp tutarlar. Haliye herşeyi C&C oynamak sanırlar. Research complete mi gençler?
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Levın 2 yıl
Ya Abiler Kardeşler saygısızlık yapmak istemem ama ne negatif geri bir kafa yapımız var onu çözemedim ben bir şeyide begenelim yav bir kez olsun şu ülke adına yapılan şeyi begenin ha begenmek zorunda deilsiniz görüşlerinize saygı var ama sanarsın klavyenin arkasında Pkk lı var güzel şeyleri hemen çürütmek gibi bir yapımız var köprü yapılıyor silah a yatırılsın tarzı yorumlar var silah yapılıyor yok o öle deil bu böyle tarzı aşşalamalar başlıyor tamam bende anlıyorum herşey eleştirilerek gelişir kusursuz hale gelir ama biz yorum yapmayıda belli bir düzeyde eleştiri yapmayıda bilmiyoruz
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