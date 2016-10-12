Türk Silahlı Kuvvetleri CH-47 Chinook videosu paylaştı





Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara Havacılık Komutanlığı’nın ihtiyaçları kapsamında görev yapacak olan CH-47 Chinook için bir video paylaştı. Çift motorlu askeri nakliye ve ağır yük helikopteri, Temmuz 2016’da gemi yolu ile İzmir’e getirilmiş ve teslimatı askeri yetkililere yapılmış. Şimdi TSK bu yeni araç için bir video yayınladı.

Saatteki hızı 315km/s olan helikopter, birlik, topçu ünitesi ve mühimmat taşımak için görev alacak. Aynı anda 60 personel taşıyabilen araç, bir F-16 uçağını kaldırıp çekebilecek güçte. Boş ağırlığı 10 bin 186 kg olan Chinook’un maksimum kalkış ağırlığı ise 22 bin 690 kg. Yaklaşık 12 bin 700kg yük taşıyabiliyor.

Tam Boyutta Gör



Boeing Tarafından Üretiliyor

Boeing tarafında üretilen helikopterlerin asıl üretim amacı yük taşımak. İki adet tandem motoru sayesinde de bu noktada tek motorlu helikopterlere kıyasla çok daha etkin bir kullanım imkanı sağlıyor. Geleneksel helikopterlerde yük, rotorun tam altında olacak şekilde konumlandırılırken Chinook ise özgün yapısı sayesinde her bir rotorun altında iki adet yükü taşıyabilme etkinliği sunuyor.

1962 yılından bu yana ABD Hava Kuvvetleri envanterinde etkin hizmette bulunan Chinook’un birim maliyeti 35 milyon doların üzerinde. Bu rakama üç adete kadar yerleştirilebilen 7.62mm makineli tüfek dahil değil.





Yıl Sonuna Kadar 6, Toplamda 12 Adet

Saniyede 7.73m yükselebilen helikopterlerden Türk Silahlı Kuvvetleri toplamda 12 adet satın alacak. Temmuz ayında teslim edilen ilk partiye ek olarak yıl sonuna kadar 6 adetlik teslimat sağlanmış olacak. Ayrıca 2018 yılı içerisinde 6 adetlik daha teslim yapılacak. Bunlardan 5 tanesi özel kuvvetlere 1 tanesi de Milli Savunma Bakanlığı’na verilecek.