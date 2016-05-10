Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden GoPro hamlesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör saldırılarından sonra teknolojiyi daha aktif kullanmak adına düğmeye bastı. Bu odakta yeni kullanılan teknolojilerden biri de geniş açılı kamera.
3 yıl
6,5b
1
22
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden GoPro hamlesi

Terör olayları deyim yerindeyse ülkedeki her kurumu kendi içinde teyakkuza zorluyor. Özellikle kamu güvenliğine yönelik tehditler, polisi ve askeri daha temkinli olmaya mecbur bıraktı. Bu odakta Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’ndan başlamak üzere nöbetçi askerlerin kasklarında bir değişikliğe gidildi.


Askerlerin kasklarına geniş açılı GoPro kameraların takıldığı görüldü. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Genelkurmay Başkanlığı’nı ziyareti esnasında kameralara takılan nöbetçi askerlerin kasklarına yerleştirilen GoPro kameralar ile etrafı kayda aldığı görüldü. 

GoPro Hero 4 Black

Resmi bilgi olmasa da GoPro Hero 4 Black model olduğunu düşündüğümüz kameralar, suya ve darbelere dayanıklı bir yapıya sahip. Askerlerin kaskına 3 yönlü özel bir bant ile takıldığını gördüğümüz kameraların 4K’ya kadar video desteği bulunuyor. Video çekimi esnasında kameraların 1160mAh entegre pil ile 4K 30fps’de 2 saat video kaydı yapabiliyor. Tabi bu süre görüntü kaydına göre daha yukarılara da çekilmiş olabilir. Örneğin 720p 120fps çekimde bu süre 3 saate çıkarılabiliyor.


ABD ordusunda da özellikle gözetleme ve nöbet için askerlerin kasklarına GoPro kameraların yerleştirildiğini daha önce görmüştük. Genelkurmay’ın bu hamlesi son derece mantıklı bir hareket olmuş. Özellikle kritik nöbet noktalarındaki görevlilerin kasklarına bu kameraların yerleştirilmesi, suçluların yakalanmasında anahtar rol üstlenebilir. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
FatihAsl 3 yıl
Kasatka
Genelde biz de bir şey yapmak için DUĞMEYE basiliyorsa kesin satın alma düğmesine basiliyordur. Arge marge hak getire zaten. Hem para çok niye argeyle ugrasilsin ki kolay yol varken ne gerek var yıllar sürecek şeylere. Haziri varmış işte al kullan.

Aynen Katılıyorum. ayrıca sizin yapmış olduğunuz arge ve bilimsel çalışmalarınızı merak ediyorum.
KasatkaGenelde biz de bir şey yapmak için DUĞMEYE basiliyorsa kesin satın alma düğmesine basiliyordur. Arge marge hak getire zaten. Hem para ço...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GrıezmaNN 3 yıl
Buna bile muhalefet olan var. Bazıları artık kontrolden çıkmış durumda. Gerçi PKK'nın uzantısının meclise girmesinden ne kadar kontrolden çıktığımız anlaşılıyor. Buna muhalefet olanlar ne ki?
Buna bile muhalefet olan var. Bazıları artık kontrolden çıkmış durumda. Gerçi PKK'nın uzantısının meclise girmesinden ne kadar kontrolden çıktığımız anlaşılıyor...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kasatka 3 yıl
Genelde biz de bir şey yapmak için DUĞMEYE basiliyorsa kesin satın alma düğmesine basiliyordur. Arge marge hak getire zaten. Hem para çok niye argeyle ugrasilsin ki kolay yol varken ne gerek var yıllar sürecek şeylere. Haziri varmış işte al kullan.
Genelde biz de bir şey yapmak için DUĞMEYE basiliyorsa kesin satın alma düğmesine basiliyordur. Arge marge hak getire zaten. Hem para çok niye argeyle ugrasils...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Portraitclub 3 yıl
Motoru ile giderken polis tarafından durdurulan kaskın üzerindeki camerayı sorup bu kayıt yapıyor mu ? Diye soran polisin evet yanıtını aldığında kapat onu, diye cevap vermesi kadar manidar bi haber bana göre!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ürüng ayıg toyon 3 yıl
Gopro dışında farklı modeller de kullanılıyordu zaten,TSK pek yayınlamıyor böyle görüntüleri.Arada sırata tek tük video düştüğü oluyor aksiyon kamerası kayıtlarından...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Şu videoda çok kısa da olsa aksiyon kamerasından görüntü var...
facebook.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozbey08 3 yıl
bence ülkemizdeki her karakola 4-5 tane uzun süre havada kalabilen uzaktan kumandalı İHA lardan verilmesi gerekli. operasyona falan giderken bu araçlar ile havadan gözlem gücü olarak faydalanılmalı.
Ayrıca askerleri sanal gerçeklik gözlükleri ile zorlu sartlarda çatışma senaryoları ile de eğitilebilirler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 3 yıl
Yav koskoca devlet bir kamera uretemiyor da elin kameralarini kullaniyor bunyesinde. Alti ustu bir kamera. Ne kadar zor olabilir? Sozde kamerayi disaridan alanlar araba yapacak?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maximus8282 3 yıl Pi
Bencede haklısınız, bir kamera yapmak bu kadar mı zor? Arge şu vs yukarıdaki yorumlara bakıyorumda sanki Mars'a gidip gelecekmişiz gibi arge ve para lazım demişler. [ Eee ne de olsa Nasa'yı bile küçümseyen bir düşünceyle yönetiliyoruz :-) ]

Buradaki amaç operasyonu kaydetmesi koy 1080p 120 fps kamera büyükçene de bi pil, Tübitak'ta yazılımı yapsın ne var bunda. Hiçbirşey yapamıyorsan parçalarını dışarıdan al (şimdi diyecekler o zaman neresi yerli hazır makineyi alırım diye, yerli diye ürettiğimi iha'dan helikopterine, tankına, yerli arabasına kadar hepsinin çoğu parçası dışarıdan onları da üretmeyelim o zaman nasıl olsa dışarıda hazırı var, hatta yerli arabanın tasarımı bile yabancı firmanın kaç yıllık eskimiş modeline ait) GoPro'daki birçok özelliği askeriye kullanmayacak bile.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kasatka 3 yıl
BekirHan
Bir arge müh. olarak şunu söyleyebilirim ki; bu faaliyet o kadarda ucuz bir iş değil. Evet büyük miktarda ihtiyaç varsa belki ama doyuma ulaştığında maliyetler yinede artacaktır. Bazen almak çok daha ekonomik olabiliyor yapmaya göre. Ama gopro değilde YiCam gibi ekonomik bir cihazıda alabilirlerdi bence. İhalede fahiş fiyatlara satılmış olabilir diye düşünüyorum.
KasatkaGenelde biz de bir şey yapmak için DUĞMEYE basiliyorsa kesin satın alma düğmesine basiliyordur. Arge marge hak getire zaten. Hem para çok niye argeyle ugrasilsin ki kolay yol varken ne gerek var yıllar sürecek şeylere. Haziri varmış işte al kullan.

Bekir hocam.
Eger gopro yu snapdragon u intel i amd yi vs evine aliyorsan sorun yok.(terörist olmadign surece:)) Ne saklayabilirsin ki yada ne kaybin olabilir ki güvenlik acigi bakimindan bi kac ve video disinda. Burda tercih edilen sey isimi gorsun yeter mantigidir ve sizin de tabirinizle DAHA EKONOMIK olana eğilim doğrudur. Develet düzeyin de ise bu tur bir dusunce kendini once ALLAH CC ye sonrada o teknoloji kime aitse ona emanet etmen InaALLAH kotu niyetli değillerdir diye de umud etmendir :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 3 yıl
Bir arge müh. olarak şunu söyleyebilirim ki; bu faaliyet o kadarda ucuz bir iş değil. Evet büyük miktarda ihtiyaç varsa belki ama doyuma ulaştığında maliyetler yinede artacaktır. Bazen almak çok daha ekonomik olabiliyor yapmaya göre. Ama gopro değilde YiCam gibi ekonomik bir cihazıda alabilirlerdi bence. İhalede fahiş fiyatlara satılmış olabilir diye düşünüyorum.
Kasatka
Genelde biz de bir şey yapmak için DUĞMEYE basiliyorsa kesin satın alma düğmesine basiliyordur. Arge marge hak getire zaten. Hem para çok niye argeyle ugrasilsin ki kolay yol varken ne gerek var yıllar sürecek şeylere. Haziri varmış işte al kullan.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
porsche911gt2 3 yıl
FatihAsl
KasatkaGenelde biz de bir şey yapmak için DUĞMEYE basiliyorsa kesin satın alma düğmesine basiliyordur. Arge marge hak getire zaten. Hem para çok niye argeyle ugrasilsin ki kolay yol varken ne gerek var yıllar sürecek şeylere. Haziri varmış işte al kullan.
Aynen Katılıyorum. ayrıca sizin yapmış olduğunuz arge ve bilimsel çalışmalarınızı merak ediyorum.

bu nasıl mmantık? birşeyi eleştirmek için onu yapıyor yada yapabiliyor olmamız mı gerekli? eminim sen yapamadığın hiçbirşeyi eleştirmiyorsundur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 3 yıl porsche911gt2
porsche911gt2

FatihAsl

KasatkaGenelde biz de bir şey yapmak için DUĞMEYE basiliyorsa kesin satın alma düğmesine basiliyordur. Arge marge hak getire zaten. Hem para çok niye argeyle ugrasilsin ki kolay yol varken ne gerek var yıllar sürecek şeylere. Haziri varmış işte al kullan.
Aynen Katılıyorum. ayrıca sizin yapmış olduğunuz arge ve bilimsel çalışmalarınızı merak ediyorum.


bu nasıl mmantık? birşeyi eleştirmek için onu yapıyor yada yapabiliyor olmamız mı gerekli? eminim sen yapamadığın hiçbirşeyi eleştirmiyorsundur.

Yapıcı bir eleştiri olsa idi sonuna kadar desteklerdim. hiç bir yapıcı tarafı yok. kamera sistemi yapmak bir işlemci yapmak kadar ileri teknoloji gerektir. arge yapılacaksa yapılsın. ama bunun yıllar süreceğini bilmek gerekir. ihtiyaç halinde tabi ki hazır sistemler alınacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kasatka 3 yıl
@FatihAsl

Garaj bakma aşamasindayim :) (bkz GARAJ-apple , disney, amazon, google , Microsoft iliskisi)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 3 yıl
Bu bünye bir de yerli ve milli GoPro kaldırmaz.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
Askerlerin sırtına veya beline takılı ekstra bir batarya ile kayıt süresi makul bir video kalitesinde 24 saate çıkarılmalı. Her bir nöbet noktası için 5 adet batarya olmalı (3 adet asıl + 2 adet yedek) ve her nöbet sonrasında şarj edilmeli. Bence çok güzel olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6457 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
genelkurmay başkanlığı, gorpo ve
5 etiket daha hero 4 black tsk Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) resmiyet kazandı 3 yıl Samsung’dan microSD kartlarda kapasite rekoru 3 yıl WhatsApp Web artık masaüstünde 3 yıl Falcon 9'un inişini 3 farklı açıdan izleyin (VİDEO) 3 yıl Drone’lara Periscope desteği 3 yıl Çift kameralı Huawei Honor V8 resmiyet kazandı 3 yıl Lenovo Vibe P1 inceleme videosu "Pil performansıyla dikkat çekiyor" 3 yıl Microsoft, Windows 10 Mobile'ın minimum sistem gereksinimlerini arttırdı 3 yıl Turkcell ile tek fatura ve tek paket hizmetleri hakkında konuştuk 3 yıl Honda farklı hacimde silindirlere sahip motor tasarımının patentini aldı 3 yıl Samsung'dan sürücüsüz araçlara yatırım hamlesi 3 yıl Tesla'nın devasa Gigafactory tesisinden yeni fotoğraflar var 3 yıl Microsoft ve Apple, 1 trilyon dolar gelir barajını geçti 3 yıl Volkswagen'in gizemli yeni SUV'si pazara bir adım daha yaklaştı 3 yıl Google Zengin Cevaplar (Rich Answers) nedir? 3 yıl Eğlenceli ve göz alıcı bulmaca oyunu: Maestria 3 yıl Konsol yarışına Çin’den rakip geliyor 3 yıl Hindistan iPhone şifrelemesini aşabilen bir yazılıma sahip olduğunu açıkladı 3 yıl 4850mAh batarya ve 6.44 inç ekran: Xiaomi Mi Max 3 yıl Android ile çalışan LPG’li Şahin 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Türk Silahlı Kuvvetleri’nden GoPro hamlesi Sonraki Bir modüler telefon da Motorola’dan 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1080 üzerinde DOOM testi 120FPS değerini buluyor 3 yıl Google arama sonuçlarında siyah liste dönemi başlıyor 3 yıl Chevrolet yeni araçlarında erken arıza tespit sistemini hayata geçirdi 3 yıl Tesla Model S korkunç bir kaza yaptı, araçtaki 5 yolcu da sağ kurtuldu 3 yıl Opera'dan iOS için ücretsiz ve sınırsız VPN uygulaması 3 yıl Black Widow filmi sonunda gerçek oluyor 3 yıl Türk girişimcinin uzay şirketi NASA'nın gelecek Mars görevi için seçildi 3 yıl Hyundai, aralıksız 321 km gidebilen elektrikli SUV geliştiriyor 3 yıl Standart cep telefonu satışlarında artış var 3 yıl Telefonunuzu PC yapın "Microsoft Continuum" inceleme videosu 3 yıl Samsung, dünyanın dördüncü büyük yongaseti üreticisi oldu 3 yıl Dell ve EMC yeni bir isimlendirme altında toplanıyor 3 yıl Çift kameralı Huawei Honor V8 sızdırıldı 3 yıl Samsung’un güvenli harici depolama cihazı Taşınabilir SSD T3 Türkiye’de 3 yıl Metal kasalı Galaxy C5 modelinden yeni görüntüler 3 yıl HTC'de düşüş derinleşiyor 3 yıl Battlefield 1 ile ilgili bilmeniz gereken her şey 3 yıl Vestel, silahlı insansız hava aracı Karayel'i uçurmaya hazırlanıyor 3 yıl En akıllı akülü araba Broon, Türkiye’de satışa çıkıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim