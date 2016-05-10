Türk Silahlı Kuvvetleri’nden GoPro hamlesi





Terör olayları deyim yerindeyse ülkedeki her kurumu kendi içinde teyakkuza zorluyor. Özellikle kamu güvenliğine yönelik tehditler, polisi ve askeri daha temkinli olmaya mecbur bıraktı. Bu odakta Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’ndan başlamak üzere nöbetçi askerlerin kasklarında bir değişikliğe gidildi.





Askerlerin kasklarına geniş açılı GoPro kameraların takıldığı görüldü. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Genelkurmay Başkanlığı’nı ziyareti esnasında kameralara takılan nöbetçi askerlerin kasklarına yerleştirilen GoPro kameralar ile etrafı kayda aldığı görüldü.

GoPro Hero 4 Black

Resmi bilgi olmasa da GoPro Hero 4 Black model olduğunu düşündüğümüz kameralar, suya ve darbelere dayanıklı bir yapıya sahip. Askerlerin kaskına 3 yönlü özel bir bant ile takıldığını gördüğümüz kameraların 4K’ya kadar video desteği bulunuyor. Video çekimi esnasında kameraların 1160mAh entegre pil ile 4K 30fps’de 2 saat video kaydı yapabiliyor. Tabi bu süre görüntü kaydına göre daha yukarılara da çekilmiş olabilir. Örneğin 720p 120fps çekimde bu süre 3 saate çıkarılabiliyor.





ABD ordusunda da özellikle gözetleme ve nöbet için askerlerin kasklarına GoPro kameraların yerleştirildiğini daha önce görmüştük. Genelkurmay’ın bu hamlesi son derece mantıklı bir hareket olmuş. Özellikle kritik nöbet noktalarındaki görevlilerin kasklarına bu kameraların yerleştirilmesi, suçluların yakalanmasında anahtar rol üstlenebilir.