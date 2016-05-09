Vestel, silahlı insansız hava aracı Karayel'i uçurmaya hazırlanıyor

Ahmet Naif Zorlu’nun “Aslında bu konu hakkında konuşmamam lazım ancak konuşacağım” diyerek duyurduğu hava aracının son testlerin ardından kısa süre içinde TSK envanterine girmesi bekleniyor.
İsrail’in ve ABD’nin ardından silahlı insansız hava aracına sahip 3. ülke olacak olan Türkiye, Vestel’den ilk etapta 6 adet uçak ve 3 adet yer istasyonu satın alacak. Yer istasyonları diğer İHA’larda olduğu gibi Ankara’daki merkezden komuta edilecek ancak görev alanına göre 3 farklı noktaya mobil komuta merkezi kurulacak.
NATO’nun “Sivil Hava Sahasında Uçuş İçin Elverişlilik Standardı” 4671’e ve Amerika MUL standartlarına uyumlu tasarlanan Karayel, herhangi bir pilot müdahalesi olmadan iniş ve kalkış yapabiliyor. Kanat açıklığı 10.5 metre olan İHA, bir adet 97 beygir güçte motora sahip. Maksimum kalkış ağırlığı 550kg olan uçağın, faydalı yük taşıma kapasitesi 70kg. Bu kapasite içerisinde ihtiyaca göre renkli gündüz kamerası, kızılötesi gece kamerası, lazer mesafe tespit edici, lazer hedef işaretleyici yer alıyor.
İkincil faydalı yük ile silahlı olarak da uçabilecek olan Karayel’in herhangi bir pilot müdahalesi olmadan otomatik iniş, kalkış ve tanımlanan görevi otonom gerçekleştirme özellikleri bulunuyor.
http://www.vestelsavunma.com/tr/urun-insansiz-hava-araci-sistemleri Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bildiğin ziraii ilaçlama uçağı, koltuğu sökmüşler, ebay’den 1-2 servo takmışlar, altına nikon’u monte etmişle, iha yaptık olmuş.
(jet motorlu, 24 saat havada kalabilen, 30bin feet irtifa, 250kg faydali yük gibi ihalar geçerlidir, gerisi oyuncakdır)
Vestel daha doğru dürüst telefon yapamıyor, halka telefonlarını zorla satabilmek için hükümetin yabancı telefonlara vergi getirmesini sağlıyor.
Aselsan, roketsan yapmadığı sürece bu olsa olsa reklamdır
Yok yani elin amerikalısı hergün bişey icat ediyor bizim ülkede tık yok sonra inanmam bu haberlere diyince yaftalar başlıyor sen aşağılık komplekslisin sen ülkenin gelişmesini istemiyorsun vs vs.Yok bari dürüst olsalar ağzımı açarsam namerdim ordan burdan parça ithal et adına yerli de en azından dürüst olun şeffaf olun.
Şu eleştirenlere şöyle bir örneğim var,
Ananız babanız siz doğduğunuzda bu ne bicim bişey daha yürüyemiyor üstelik ağlıyor diye çöpe atsa nolurdu. Komik duruma düşmeyin!!!
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vestel, insansız hava aracı ve