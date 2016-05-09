Vestel, silahlı insansız hava aracı Karayel'i uçurmaya hazırlanıyor

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2009 yılın projelendrilmesine karşın 2011 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzalanan sözleşme neticesinde resmiyet kazanan Vestel’in Karayel adı verilen silahlı insansız hava aracı uçuşa hazırlanıyor. Kullanıma hazır hale gelen hava aracı, teslim edilmeden önceki tam nitelikli son testlerine Mayıs ayı içinde başlayacak.

Ahmet Naif Zorlu’nun “Aslında bu konu hakkında konuşmamam lazım ancak konuşacağım” diyerek duyurduğu hava aracının son testlerin ardından kısa süre içinde TSK envanterine girmesi bekleniyor.

İsrail’in ve ABD’nin ardından silahlı insansız hava aracına sahip 3. ülke olacak olan Türkiye, Vestel’den ilk etapta 6 adet uçak ve 3 adet yer istasyonu satın alacak. Yer istasyonları diğer İHA’larda olduğu gibi Ankara’daki merkezden komuta edilecek ancak görev alanına göre 3 farklı noktaya mobil komuta merkezi kurulacak.





25 Milyon Dolar yatırımla mal edilen Karayel’i Vestel yurt dışına da ihraç edebilecek. Bu noktada öncelikle TSK’nın kullanacağı araçlar sonrasında verilecek onay doğrultusunda talep olması durumunda farklı ülkelerde de görev yapacak.

NATO’nun “Sivil Hava Sahasında Uçuş İçin Elverişlilik Standardı” 4671’e ve Amerika MUL standartlarına uyumlu tasarlanan Karayel, herhangi bir pilot müdahalesi olmadan iniş ve kalkış yapabiliyor. Kanat açıklığı 10.5 metre olan İHA, bir adet 97 beygir güçte motora sahip. Maksimum kalkış ağırlığı 550kg olan uçağın, faydalı yük taşıma kapasitesi 70kg. Bu kapasite içerisinde ihtiyaca göre renkli gündüz kamerası, kızılötesi gece kamerası, lazer mesafe tespit edici, lazer hedef işaretleyici yer alıyor.

İkincil faydalı yük ile silahlı olarak da uçabilecek olan Karayel’in herhangi bir pilot müdahalesi olmadan otomatik iniş, kalkış ve tanımlanan görevi otonom gerçekleştirme özellikleri bulunuyor.

http://www.vestelsavunma.com/tr/urun-insansiz-hava-araci-sistemleri