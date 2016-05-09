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Vestel, silahlı insansız hava aracı Karayel'i uçurmaya hazırlanıyor

Vestel, silahlı insansız hava aracı Karayel’i Mayıs ayı içerisinde uçurmaya hazırlanıyor. ABD’nin predatörlerine rakip olarak geliştirilen İHA’ya dair detaylar yazımızda:
3 yıl
19,3b
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70
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Vestel, silahlı insansız hava aracı Karayel'i uçurmaya hazırlanıyor
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2009 yılın projelendrilmesine karşın 2011 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzalanan sözleşme neticesinde resmiyet kazanan Vestel’in Karayel adı verilen silahlı insansız hava aracı uçuşa hazırlanıyor. Kullanıma hazır hale gelen hava aracı, teslim edilmeden önceki tam nitelikli son testlerine Mayıs ayı içinde başlayacak.

Ahmet Naif Zorlu’nun “Aslında bu konu hakkında konuşmamam lazım ancak konuşacağım” diyerek duyurduğu hava aracının son testlerin ardından kısa süre içinde TSK envanterine girmesi bekleniyor.

İsrail’in ve ABD’nin ardından silahlı insansız hava aracına sahip 3. ülke olacak olan Türkiye, Vestel’den ilk etapta 6 adet uçak ve 3 adet yer istasyonu satın alacak. Yer istasyonları diğer İHA’larda olduğu gibi Ankara’daki merkezden komuta edilecek ancak görev alanına göre 3 farklı noktaya mobil komuta merkezi kurulacak.


25 Milyon Dolar yatırımla mal edilen Karayel’i Vestel yurt dışına da ihraç edebilecek. Bu noktada öncelikle TSK’nın kullanacağı araçlar sonrasında verilecek onay doğrultusunda talep olması durumunda farklı ülkelerde de görev yapacak.

NATO’nun “Sivil Hava Sahasında Uçuş İçin Elverişlilik Standardı” 4671’e ve Amerika MUL standartlarına uyumlu tasarlanan Karayel, herhangi bir pilot müdahalesi olmadan iniş ve kalkış yapabiliyor. Kanat açıklığı 10.5 metre olan İHA, bir adet 97 beygir güçte motora sahip. Maksimum kalkış ağırlığı 550kg olan uçağın, faydalı yük taşıma kapasitesi 70kg. Bu kapasite içerisinde ihtiyaca göre renkli gündüz kamerası, kızılötesi gece kamerası, lazer mesafe tespit edici, lazer hedef işaretleyici yer alıyor.

İkincil faydalı yük ile silahlı olarak da uçabilecek olan Karayel’in herhangi bir pilot müdahalesi olmadan otomatik iniş, kalkış ve tanımlanan görevi otonom gerçekleştirme özellikleri bulunuyor.


http://www.vestelsavunma.com/tr/urun-insansiz-hava-araci-sistemleri Yorum Yaz
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FatihAsl 3 yıl
bilgisayar parçalarını tek tek alıp birleştirince bilgisayar mı yapmış oluyoruz diyenler gelir şimdi.
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ulubatlısinan 3 yıl
gezi ruhu:insansız hava aracına hayır.
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asdfzxcv12 3 yıl
Yine Vestel düşmanları hükümet düşmanları gelmiş baltalamaya . Yediremiyorsunuz canınız yanıyor batıyor bir taraflarıniza biliyorum ama bu kadar belli etmeyin lutfen . Bu Vestel size Şuan ki teknolojide telefon konusunda sd 820 li 6 gb ramli bir telefonda verse en üst seviye iha da yapsa size yaranamaz siz tebrik etmezsiniz. Yapılan işlere destek olmazsınız köstek olursunuz . Sorun dünya standardına yetişmek memleketin gelişmesi refahın artmasi. Sizin gibiler için patates yetiştirmek daha mantıklı. Biri de vestel aldirma aldirtma diyor . Acana burada provokatorluk yapmak icin selahattinden mi kilicdaroglundan mi paralelden mi para aldin gerci hepsi ayni ..Bezelye buyuklugundeki beyninizle Bana ve benim gibilere aktroll demeye devam Ölümüne devlet düşmanlığına devam .
Yine Vestel düşmanları hükümet düşmanları gelmiş baltalamaya . Yediremiyorsunuz canınız yanıyor batıyor bir taraflarıniza biliyorum ama bu kadar belli etmeyin ...
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Paul Muaddib 2 yıl
Vay be mikrodalga fırınından insansız hava aracı yapımına geldiler helal olsun
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Bluflame 2 yıl
beyaz eşya kafasıyla bu kadar oluyor işte, bu ne yaw?
bildiğin ziraii ilaçlama uçağı, koltuğu sökmüşler, ebay’den 1-2 servo takmışlar, altına nikon’u monte etmişle, iha yaptık olmuş.
(jet motorlu, 24 saat havada kalabilen, 30bin feet irtifa, 250kg faydali yük gibi ihalar geçerlidir, gerisi oyuncakdır)
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Guest-C302EA147 2 yıl
İşte tüm olaylar ve ardından gelen darbe bu gelişmeyi önlemek için yapılıyor. Türkiye'nin tekrar eski gücüne yani Osmanlı dönemine dönmesini istemiyorlar. Bunun için ülkenin hızla ilerlemesi için böyle şeyleri destekleyip önüne geçen kişilerin önüne geçmemiz lazım. Bu ülkeyi kanımızın son damlasına kadar korumamız lazım. Yoksa sen niye uçak yapıyorsun yapma ben sana uçak veririm dönemlerine geri döneriz. Allah'ın (Celle Celaluhu) izni ile kimse durduramayacak bu ülkeyi. Amin.
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Flag SHİP Killer 2 yıl
Bu sefer Vestel i tebrik ediyorum
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gerbera 2 yıl
yerli ve milli üretim düşmanları çıldıracak,yapmayın böyle haberler..adamlar ezik bir kere,zaten şaşkınlar nasıl olurda türkiyede böyle işler yapılabilir diye...lütfen bu tip haberleri çok detaylandırmayın kısaca anlatıp geçin..üzmeyin yerli ve yabancı istemezükcüleri..
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selmand 3 yıl
Vestel yapabiliyorsa silahlı insanlı uçak yapsın.. Yada Çinden alsın alıştı artık her şeyi Çinden almaya.
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tostu kaça kıstırin 3 yıl
olum o havada bozulur servistede 1 ayda yapamazlar..demedi demeyin
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.Davy Jones. 2 yıl
Güzel reklam

Vestel daha doğru dürüst telefon yapamıyor, halka telefonlarını zorla satabilmek için hükümetin yabancı telefonlara vergi getirmesini sağlıyor.

Aselsan, roketsan yapmadığı sürece bu olsa olsa reklamdır
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asau 3 yıl
Birilerinin acayip zoruna gitmiş bu haber... Duygusal açıdan kahroluyorlar, daha beter olsunlar!
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E.R.W. 3 yıl
Herkes enayi milyarlarca dolar harcıyor bu projelere,vestel 25 milyon dolara işi kapatmış adamsınız.
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
Hiçbirşeye güvenemiyoruz ki ne hükümete güvenebiliyoruz ne yargıya ne polise ne askere bir vatandaş için çok acı bir durum.Keşke diyebilsek benim hükümetim ülkem için en iyisini yapar bu firmalar işini hakkıyla yapar diye ama diyemiyorsun.Herşey reklam için oy devşirmek için tavuğa yem atar gibi ulan rakamlar ortada ülkenin durumu ortada kimi kandırıyorsunuz.
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
Ya inanmak istiyorum ama olmuyor silahlı ihh üreten 3. Ülkeymişiz ya israil nere Türkiye nere amerika nere Türkiye nere.Lan biz hangi ara o teknolojiye eriştikte ihh yapıyoz güldürmeyin adamı.Ülkeyi bok götürüyor eğitim sistemi yerlerde bezelye tanesi kadar beyni olmayan bir halk var ve dünya devleriyle teknoloji yarıştırıyoruz buna anca akpliler inanır.Şu haberlere bakınca Türkiye cennet bilim ve teknoloji merkezi ama sokağa çıkınca bambaşka bir Türkiye.Daha iki it sürüsünü yıllardır temizleyemeyen bir ülke tank yapsa nolur uçak yapsa nolur.
Yok yani elin amerikalısı hergün bişey icat ediyor bizim ülkede tık yok sonra inanmam bu haberlere diyince yaftalar başlıyor sen aşağılık komplekslisin sen ülkenin gelişmesini istemiyorsun vs vs.Yok bari dürüst olsalar ağzımı açarsam namerdim ordan burdan parça ithal et adına yerli de en azından dürüst olun şeffaf olun.
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strong mind strong body 3 yıl
Hdp buna diss attı
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musa_unsal2005 3 yıl
Şimdi tam performans alınamayabilir ama gelecek ve başlngıç adına mükemmel.
Şu eleştirenlere şöyle bir örneğim var,
Ananız babanız siz doğduğunuzda bu ne bicim bişey daha yürüyemiyor üstelik ağlıyor diye çöpe atsa nolurdu. Komik duruma düşmeyin!!!
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