Türk Silahlı Kuvvetleri'ne UMTAS füzeli tank avcıları geliyor!

Proje kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanteri dahilinde yer alan ve Türkiye’nin ilk yerli tasarım tanksavar füzesi olan UMTAS füzeleri, projeye özel geliştirilecek tanksavar kuleleri ile zırhlı araçlara entegre edilecek. Bu kapsamda tedarik edilecek olan 260 adet tanksavar sistemi hem tekerlekli hem de paletli yapıda olacak.
KAPLAN’ın Teknik Detayları
Paletli tipteki Kaplan, dizel motorlardan gücünü alıyor ve tam otomatik şanzımana sahip. TSK’nın füze ve otomatik silah donatılı olarak alacağı model 3+6 kişilik olacak. (Nişancı, sürücü, komutan ve 6 asker taşıma gücü) 650km’den fazla menzile sahip olan araç, saatte 70km/h hız yapabiliyor. Kaplan, uzaktan komuta özelliğine de olanak tanıyacak kule sisteminin yanı sıra arkasında yer alan iki adet su itki sistemi sayesinde derin ve akıntılı sularda operasyon yeteneğine de sahip.
PARS 4x4’ün Teknik Detayları
Projedeki tekerlekli model olan Pars ise 700km’den uzun bir menzile sahip. 120km/h hız yapabilen araç, tam otomatik şanzımana ve dizel motora sahip. 5 mürettabat kapasiteli araç, kaideye monteli füze sistemi ile üretilecek. Pars da aynı KAPLAN’da olduğu gibi akıntılı ve derin sularda arkasındaki çift kanallı itki sistemi sayesinde hızlı hareket edebiliyor ve tam dönüş gerçekleştirebiliyor.
Mayın Korumalı Olacak
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Kirpi araçlarına yapılan hiç bir saldırıda can kaybı olmadı.
Senin o dediğin can kayıpları Cobra tipi araçlarda oluyor. Neredeyse her saldırıda Cobra tipi araçlar parçalanıyor.