Türk Silahlı Kuvvetleri'ne UMTAS füzeli tank avcıları geliyor!

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Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları için FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. ile milli olanaklar ile üretilmiş yeni nesil tank avcıları sözleşmesi imzaladı. Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi Sözleşmesi’ne göre 260 adet tanksavar sistemi üretilecek.

Proje kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanteri dahilinde yer alan ve Türkiye’nin ilk yerli tasarım tanksavar füzesi olan UMTAS füzeleri, projeye özel geliştirilecek tanksavar kuleleri ile zırhlı araçlara entegre edilecek. Bu kapsamda tedarik edilecek olan 260 adet tanksavar sistemi hem tekerlekli hem de paletli yapıda olacak.

Hem tekerlekli hem de paletli araçların tanksavar kuleleri, UMTAS füzelerinin yanı sıra 7,62 milimetre makinalı tüfek ile de desteklenecek. FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.’nin hali hazırda sahip olduğu KAPLAN modeli, paletli tip olarak üretilecekken, PARS 4x4 aracı ise tekerlekli tipte ihtiyaç ölçeğinde modernize edilerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kullanımına sunulacak.

KAPLAN’ın Teknik Detayları

Paletli tipteki Kaplan, dizel motorlardan gücünü alıyor ve tam otomatik şanzımana sahip. TSK’nın füze ve otomatik silah donatılı olarak alacağı model 3+6 kişilik olacak. (Nişancı, sürücü, komutan ve 6 asker taşıma gücü) 650km’den fazla menzile sahip olan araç, saatte 70km/h hız yapabiliyor. Kaplan, uzaktan komuta özelliğine de olanak tanıyacak kule sisteminin yanı sıra arkasında yer alan iki adet su itki sistemi sayesinde derin ve akıntılı sularda operasyon yeteneğine de sahip.

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PARS 4x4’ün Teknik Detayları

Projedeki tekerlekli model olan Pars ise 700km’den uzun bir menzile sahip. 120km/h hız yapabilen araç, tam otomatik şanzımana ve dizel motora sahip. 5 mürettabat kapasiteli araç, kaideye monteli füze sistemi ile üretilecek. Pars da aynı KAPLAN’da olduğu gibi akıntılı ve derin sularda arkasındaki çift kanallı itki sistemi sayesinde hızlı hareket edebiliyor ve tam dönüş gerçekleştirebiliyor.





Mayın Korumalı Olacak

Her iki modelin de balistik ve mayın korumasına sahip olacağı ifade edilirken, zırhlı birlikler ile ortak hareket edebileceği de belirtiliyor. Modüler, mekanik ve elektronik yapıları ve tamamen ülke içinde üretilmiş olmaları sayesinde sonraki dönemlerde de ihtiyaçlara hızlıca yanıt verebilecek olan araçlar, dünya ordularındaki benzer amaçlı modeller karşısında en modern ve donanımlı seçenek olarak öne çıkıyor. Araçların üretimi 2018 yılına kadar tamamlanacak ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 260 adet araç en geç bu döneme kadar kullanılıyor olacak.