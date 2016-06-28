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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne UMTAS füzeli tank avcıları geliyor!

TSK, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacı doğrultusunda yeni nesil tank avcılarının üretimi için FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. ile anlaştı. 260 adet aracı kapsayan anlaşmanın detayları yazımızda:
2 yıl
14,4b
1
32
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk Silahlı Kuvvetleri'ne UMTAS füzeli tank avcıları geliyor!
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları için FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. ile milli olanaklar ile üretilmiş yeni nesil tank avcıları sözleşmesi imzaladı. Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi Sözleşmesi’ne göre 260 adet tanksavar sistemi üretilecek.

Proje kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanteri dahilinde yer alan ve Türkiye’nin ilk yerli tasarım tanksavar füzesi olan UMTAS füzeleri, projeye özel geliştirilecek tanksavar kuleleri ile zırhlı araçlara entegre edilecek. Bu kapsamda tedarik edilecek olan 260 adet tanksavar sistemi hem tekerlekli hem de paletli yapıda olacak.

Hem tekerlekli hem de paletli araçların tanksavar kuleleri, UMTAS füzelerinin yanı sıra 7,62 milimetre makinalı tüfek ile de desteklenecek. FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.’nin hali hazırda sahip olduğu KAPLAN modeli, paletli tip olarak üretilecekken, PARS 4x4 aracı ise tekerlekli tipte ihtiyaç ölçeğinde modernize edilerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kullanımına sunulacak.

KAPLAN’ın Teknik Detayları

Paletli tipteki Kaplan, dizel motorlardan gücünü alıyor ve tam otomatik şanzımana sahip. TSK’nın füze ve otomatik silah donatılı olarak alacağı model 3+6 kişilik olacak. (Nişancı, sürücü, komutan ve 6 asker taşıma gücü) 650km’den fazla menzile sahip olan araç, saatte 70km/h hız yapabiliyor. Kaplan, uzaktan komuta özelliğine de olanak tanıyacak kule sisteminin yanı sıra arkasında yer alan iki adet su itki sistemi sayesinde derin ve akıntılı sularda operasyon yeteneğine de sahip.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne UMTAS füzeli tank avcıları geliyor!
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PARS 4x4’ün Teknik Detayları

Projedeki tekerlekli model olan Pars ise 700km’den uzun bir menzile sahip. 120km/h hız yapabilen araç, tam otomatik şanzımana ve dizel motora sahip. 5 mürettabat kapasiteli araç, kaideye monteli füze sistemi ile üretilecek. Pars da aynı KAPLAN’da olduğu gibi akıntılı ve derin sularda arkasındaki çift kanallı itki sistemi sayesinde hızlı hareket edebiliyor ve tam dönüş gerçekleştirebiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne UMTAS füzeli tank avcıları geliyor!

Mayın Korumalı Olacak

Her iki modelin de balistik ve mayın korumasına sahip olacağı ifade edilirken, zırhlı birlikler ile ortak hareket edebileceği de belirtiliyor. Modüler, mekanik ve elektronik yapıları ve tamamen ülke içinde üretilmiş olmaları sayesinde sonraki dönemlerde de ihtiyaçlara hızlıca yanıt verebilecek olan araçlar, dünya ordularındaki benzer amaçlı modeller karşısında en modern ve donanımlı seçenek olarak öne çıkıyor. Araçların üretimi 2018 yılına kadar tamamlanacak ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 260 adet araç en geç bu döneme kadar kullanılıyor olacak.

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BekirTemel 2 yıl en beğenilen
askeri gelişmeleri donanımhaberden takip ediyorum,teşekkürler.
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tolgatelli 2 yıl zdniz
zdniz
Vergi haberinin üzerine iyi gider. Mayın korumalıymış kirpi yaptınız içine binen asker sağ çıkmadı şimdide kirpilerin içine kafes sistemi yapıçaklarmış. Devlete yapışan kene misali yine emiçekler milleti.Şimdi gururlanın. İstibaratın özgür ve güçlü olmadığı sürece bunlar demir yığınından başka bişey diğil. Metal çağı bitti artık dönem eletronik savaş bunu sanayideki 3-5 mühendise ver onlarda yapar.

Kirpi araçlarına yapılan hiç bir saldırıda can kaybı olmadı.
Senin o dediğin can kayıpları Cobra tipi araçlarda oluyor. Neredeyse her saldırıda Cobra tipi araçlar parçalanıyor.
zdnizVergi haberinin üzerine iyi gider. Mayın korumalıymış kirpi yaptınız içine binen asker sağ çıkmadı şimdide kirpilerin içine kafes sistem...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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zdniz 2 yıl
Vergi haberinin üzerine iyi gider. Mayın korumalıymış kirpi yaptınız içine binen asker sağ çıkmadı şimdide kirpilerin içine kafes sistemi yapıçaklarmış. Devlete yapışan kene misali yine emiçekler milleti.Şimdi gururlanın. İstibaratın özgür ve güçlü olmadığı sürece bunlar demir yığınından başka bişey diğil. Metal çağı bitti artık dönem eletronik savaş bunu sanayideki 3-5 mühendise ver onlarda yapar.
Vergi haberinin üzerine iyi gider. Mayın korumalıymış kirpi yaptınız içine binen asker sağ çıkmadı şimdide kirpilerin içine kafes sistemi yapıçaklarmış. Devlet...
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2 Yanıt Yanıtla +30
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Parola_18 2 yıl
Boragungoren
Silent GuardianKirpi korumuyormuş. Bahsedilen Kirpide askerler aracın içinde değil dışındayken patlayıcı patlıyor ve askerlerimiz şehit düşüyor. Diğer bir olayda ise Kirpinin altında 100 kiloluk patlayıcılar patlıyor, Kirpi takla atıyor ve askerlere hiçbirşey olmadan çatışmaya devam ediyorlar. (17 ağustos 2011 Çukurca saldırısı) Anti-tank mayınına karşı koyamıyor derseniz de adamdan kan alırlar. Bilmem kaç tonluk tankı havaya kaldıran mayın elbetteki kirpiyide silkeler atar. Kaldı ki anti-tank mayınına bildiğim kadarıyla etkin bir koruma hala yok ve Ottawa antlaşmasına göre üretimi yasak. Edit: O cılkı çıkarılan vergiye bende karşıyım. İktidarı savunmuyorum ama sizin gibi saldırmıyorum.
Daha geçenlerde adanada kaza yapıp takla attı kirpi bombada değil şehit verdik kaza yapan arabanın içinde hala savunmaya devam

kirpliern içinde koltukların emniyet kemeri var onlar mutlak takılmalı takılmassa ve takla atarsan herşey olur
1 Yanıt Yanıtla +1
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Boragungoren 2 yıl Parola_18
Parola_18

Boragungoren

Silent GuardianKirpi korumuyormuş. Bahsedilen Kirpide askerler aracın içinde değil dışındayken patlayıcı patlıyor ve askerlerimiz şehit düşüyor. Diğer bir olayda ise Kirpinin altında 100 kiloluk patlayıcılar patlıyor, Kirpi takla atıyor ve askerlere hiçbirşey olmadan çatışmaya devam ediyorlar. (17 ağustos 2011 Çukurca saldırısı) Anti-tank mayınına karşı koyamıyor derseniz de adamdan kan alırlar. Bilmem kaç tonluk tankı havaya kaldıran mayın elbetteki kirpiyide silkeler atar. Kaldı ki anti-tank mayınına bildiğim kadarıyla etkin bir koruma hala yok ve Ottawa antlaşmasına göre üretimi yasak. Edit: O cılkı çıkarılan vergiye bende karşıyım. İktidarı savunmuyorum ama sizin gibi saldırmıyorum.
Daha geçenlerde adanada kaza yapıp takla attı kirpi bombada değil şehit verdik kaza yapan arabanın içinde hala savunmaya devam

kirpliern içinde koltukların emniyet kemeri var onlar mutlak takılmalı takılmassa ve takla atarsan herşey olur



Bombadan değilde takladan şehit oldu dersiniz artık o güvenlik zaafiyeti değil dimi
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Parola_18 2 yıl
herkes milliligin yüzdesini konuşuyor yüzde den çok tasarım üretim bandının ve kalıpların kimde oldugu önemli alllah göstermesin bir savaş sırasında hayati malzemeleri heryerden alıp kullanabiliriz dışardan alsak elimiz kolumuz bağlanırdı örng hereonlar gibi
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kadirirdem 2 yıl
bu tarz askeri gelişmeleri buradan görmek gerçekten güzel...
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r4deon 2 yıl
halukalp
Recep Tayyip Erdoğan diye yazılır ADAM diye okunur.. Kemal kılıçtaroglu diye yazılır................ Boşlukları siz doldurun :))))

lan yinemi sen daha yeni kaydolmussun zaten FatihAsl nerede diyordum bende :) Çomar diyincede kızıyorsun sonra
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multeci 2 yıl
biri format atsın siteye haber7 olma yolunda ilerliyor.
boston dynamics robotları yüzünden oldu bunlar hep. suç yine dış mihraklarda aslında..
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Lotusx 2 yıl
Savunma Sanayi Müsteşarlığı, STA Projesi'ne ilişkin video(animasyon) yayınladı.

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A.F.Y.D 2 yıl
iyi gözüküyor dışarıdan
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Boragungoren 2 yıl
Silent Guardian
Kirpi korumuyormuş. Bahsedilen Kirpide askerler aracın içinde değil dışındayken patlayıcı patlıyor ve askerlerimiz şehit düşüyor. Diğer bir olayda ise Kirpinin altında 100 kiloluk patlayıcılar patlıyor, Kirpi takla atıyor ve askerlere hiçbirşey olmadan çatışmaya devam ediyorlar. (17 ağustos 2011 Çukurca saldırısı) Anti-tank mayınına karşı koyamıyor derseniz de adamdan kan alırlar. Bilmem kaç tonluk tankı havaya kaldıran mayın elbetteki kirpiyide silkeler atar. Kaldı ki anti-tank mayınına bildiğim kadarıyla etkin bir koruma hala yok ve Ottawa antlaşmasına göre üretimi yasak. Edit: O cılkı çıkarılan vergiye bende karşıyım. İktidarı savunmuyorum ama sizin gibi saldırmıyorum.

Daha geçenlerde adanada kaza yapıp takla attı kirpi bombada değil şehit verdik kaza yapan arabanın içinde hala savunmaya devam
1 Yanıt Yanıtla +1
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yoksulseytan22 2 yıl Boragungoren
Boragungoren
Silent Guardian
Kirpi korumuyormuş. Bahsedilen Kirpide askerler aracın içinde değil dışındayken patlayıcı patlıyor ve askerlerimiz şehit düşüyor. Diğer bir olayda ise Kirpinin altında 100 kiloluk patlayıcılar patlıyor, Kirpi takla atıyor ve askerlere hiçbirşey olmadan çatışmaya devam ediyorlar. (17 ağustos 2011 Çukurca saldırısı) Anti-tank mayınına karşı koyamıyor derseniz de adamdan kan alırlar. Bilmem kaç tonluk tankı havaya kaldıran mayın elbetteki kirpiyide silkeler atar. Kaldı ki anti-tank mayınına bildiğim kadarıyla etkin bir koruma hala yok ve Ottawa antlaşmasına göre üretimi yasak. Edit: O cılkı çıkarılan vergiye bende karşıyım. İktidarı savunmuyorum ama sizin gibi saldırmıyorum.

Daha geçenlerde adanada kaza yapıp takla attı kirpi bombada değil şehit verdik kaza yapan arabanın içinde hala savunmaya devam

Kirpiye binmiş biri olarak söylüyorum. Herkesin kemerleri vardır. Kemerde bildiğin pilotların emniyet kemeri gibi. Kasıklardan ve omuzlardan birbirine bağlı kemer.

Kemeri takmazsan içerideki demir yığınına kafayı toslarsın. Tabi kaskı takmadıysan.
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Silent Guardian 2 yıl
Kirpi korumuyormuş.

Bahsedilen Kirpide askerler aracın içinde değil dışındayken patlayıcı patlıyor ve askerlerimiz şehit düşüyor.

Diğer bir olayda ise Kirpinin altında 100 kiloluk patlayıcılar patlıyor, Kirpi takla atıyor ve askerlere hiçbirşey olmadan çatışmaya devam ediyorlar. (17 ağustos 2011 Çukurca saldırısı)

Anti-tank mayınına karşı koyamıyor derseniz de adamdan kan alırlar. Bilmem kaç tonluk tankı havaya kaldıran mayın elbetteki kirpiyide silkeler atar. Kaldı ki anti-tank mayınına bildiğim kadarıyla etkin bir koruma hala yok ve Ottawa antlaşmasına göre üretimi yasak.

Edit: O cılkı çıkarılan vergiye bende karşıyım. İktidarı savunmuyorum ama sizin gibi saldırmıyorum.
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Lotusx 2 yıl ahmet.
Füze Umtas değil. Omtas.

O kaplan bu kaplan(20) değil.

Bu;

t0.gstatic.com/...

t1.gstatic.com/...
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