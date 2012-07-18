Türk Telekom, Doğayla Dost İletişim projesi ile Altın Küre almaya hak kazandı

Gelecek nesillere daha iyi bir gelecek bırakma hedefiyle çalışan Türk Telekom, sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı artırmak için hayata geçirdiği Doğayla Dost İletişim projesi ile uluslararası başarılara imza atıyor. Türk Telekom, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği IPRA tarafından düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde, Doğayla Dost İletişim Projesi ile Çevre Kategorisi Altın Ödülü'nün sahibi oldu.





Kurumsal vatandaş sorumluluğuyla, gelecek nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak hedefiyle ofis uygulamalarını ve iş süreçlerini sürdürebilirlik prensiplerine göre dönüştüren Türk Telekom'un Doğayla Dost İletişim projesi başarılarını uluslararası çapta artırmaya devam ediyor. Türk Telekom, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde Doğayla Dost İletişim Projesi ile Çevre Kategorisi Altın Ödülü'nün sahibi oldu. Türk Telekom, ödülünü 09 Kasım 2012 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek törende alacak.





Bugüne kadar pekçok ödüle aday gösterilen Doğayla Dost İletişim Projesi IPRA'daki büyük ödülün ardından, dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan PR News Platinum'da da finale kaldı. Dünyadan sadece yedi projenin aday gösterildiği PR News Platinum'da sonuçlar Eylül ayında açıklanacak.





Sürdürülebilir kalkınma çalışmalarına 90'lı yılların başında enerjiyi yedeklemek üzere kurduğu güneş enerjisi panelleriyle başlayan Türk Telekom, bu çalışmaların yönetimi için 2010 yılında Türk Telekom Sürdürülebilirlik Komitesi'ni kurdu. İklim değişikliği ile ilgili risk ve fırsatların en etkin şekilde yönetilmesi amacıyla kurulan komitenin önderliğinde başlatılan Doğayla Dost İletişim Projesi'nin ilk büyük adımı çalışanlar, tedarikçiler, yatırımcılar ve müşteriler olmak üzere tüm paydaşları içeren bilinçlendirme ve dönüşüm süreci ile atıldı.





Sürdürülebilirlik hedeflerini açıkça tanımlayan ve iklim değişikliği risklerini ve fırsatlarını yönetmeyi sağlayan bir sera gazı yönetim stratejisi geliştiren ve bu alanda yaptığı çalışmalarla sektörde öncü rol oynayan Türk Telekom, Türkiye'de karbon salınımını ölçerek CDP'ye raporlayan ilk telekomünikasyon şirketi oldu.

Güneş ve rüzgar gibi alternatif enerji kullanımından, görüntülü görüşme teknolojisi telepresence sistemine, e-eğitimden, filo optimizasyon çalışmalarına enerji tasarruflu ürün ve hizmetlere kadar pek çok sürdürülebilirlik projesi gerçekleştiren Türk Telekom, başlattığı enerji dönüşümü programının 2014 yılında tamamlanması ile her yıl 5.400 hektarlık bir ormanın azaltacağı kadar karbon emisyonunu engelleyecek.





Türk Telekom, Türkiye'de karbon salınımını ölçerek; düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyen, dünyanın en prestijli çevre projelerinden biri olarak kabul edilen Carbon Disclosure Project/Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) Türkiye'den raporlama yapan ilk telekomünikasyon şirketi oldu. Türk Telekom, bu çalışmalarıyla 2011 yılında Türkiye'de en iyi raporlama yapan şirket ödülünün de sahibi oldu.