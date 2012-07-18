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Türk Telekom, Doğayla Dost İletişim projesi ile Altın Küre almaya hak kazandı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelecek nesillere daha iyi bir gelecek bırakma hedefiyle çalışan Türk Telekom, sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı artırmak için hayata geçirdiği Doğayla Dost İletişim projesi ile uluslararası başarılara imza atıyor. Türk Telekom, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği IPRA tarafından düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde, Doğayla Dost İletişim Projesi ile Çevre Kategorisi Altın Ödülü'nün sahibi oldu.

Kurumsal vatandaş sorumluluğuyla, gelecek nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak hedefiyle ofis uygulamalarını ve iş süreçlerini sürdürebilirlik prensiplerine göre dönüştüren Türk Telekom'un Doğayla Dost İletişim projesi başarılarını uluslararası çapta artırmaya devam ediyor. Türk Telekom, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde Doğayla Dost İletişim Projesi ile Çevre Kategorisi Altın Ödülü'nün sahibi oldu. Türk Telekom, ödülünü 09 Kasım 2012 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek törende alacak.

Bugüne kadar pekçok ödüle aday gösterilen Doğayla Dost İletişim Projesi IPRA'daki büyük ödülün ardından, dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan PR News Platinum'da da finale kaldı. Dünyadan sadece yedi projenin aday gösterildiği PR News Platinum'da sonuçlar Eylül ayında açıklanacak.

Sürdürülebilir kalkınma çalışmalarına 90'lı yılların başında enerjiyi yedeklemek üzere kurduğu güneş enerjisi panelleriyle başlayan Türk Telekom, bu çalışmaların yönetimi için 2010 yılında Türk Telekom Sürdürülebilirlik Komitesi'ni kurdu. İklim değişikliği ile ilgili risk ve fırsatların en etkin şekilde yönetilmesi amacıyla kurulan komitenin önderliğinde başlatılan Doğayla Dost İletişim Projesi'nin ilk büyük adımı çalışanlar, tedarikçiler, yatırımcılar ve müşteriler olmak üzere tüm paydaşları içeren bilinçlendirme ve dönüşüm süreci ile atıldı.

Sürdürülebilirlik hedeflerini açıkça tanımlayan ve iklim değişikliği risklerini ve fırsatlarını yönetmeyi sağlayan bir sera gazı yönetim stratejisi geliştiren ve bu alanda yaptığı çalışmalarla sektörde öncü rol oynayan Türk Telekom, Türkiye'de karbon salınımını ölçerek CDP'ye raporlayan ilk telekomünikasyon şirketi oldu.
Güneş ve rüzgar gibi alternatif enerji kullanımından, görüntülü görüşme teknolojisi telepresence sistemine, e-eğitimden, filo optimizasyon çalışmalarına enerji tasarruflu ürün ve hizmetlere kadar pek çok sürdürülebilirlik projesi gerçekleştiren Türk Telekom, başlattığı enerji dönüşümü programının 2014 yılında tamamlanması ile her yıl 5.400 hektarlık bir ormanın azaltacağı kadar karbon emisyonunu engelleyecek.

Türk Telekom, Türkiye'de karbon salınımını ölçerek; düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyen, dünyanın en prestijli çevre projelerinden biri olarak kabul edilen Carbon Disclosure Project/Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) Türkiye'den raporlama yapan ilk telekomünikasyon şirketi oldu. Türk Telekom, bu çalışmalarıyla 2011 yılında Türkiye'de en iyi raporlama yapan şirket ödülünün de sahibi oldu.

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murdocklawless 6 yıl en beğenilen
altın küre yerine altın kürek versinler. kazandıkları milyarları çuvallara koymakta yardımcı olur.
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turkattack 6 yıl
Hic konusmadigim hatta 16.5lira alan tt istedigin odulu al bndeki odulun belli,gel al
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Batuist 6 yıl
Arkadaş bu nasıl bir mantıktır anlamıyorum.. Bir şirketin kurulma ve çalışma amacı en önce kar elde etmektir. Hiçbir şirket hele hele başında bir Türkün olduğu bir şirket paranın önüne hiçbir değeri koymaz.. bunu asla bana inandırmazsınız. Hadi belki bir yabancı özellikle bir japon olabilir (adamlar kültürlerine ciddi derecede bağlı) ama bire Türk asla.. Bir Türk yöneticinin düşünreceği ilk şey nasıl olur yönetim kurulunun gözüne girerim olur. Nasıl kendimi sevdirir bu görevde bu koltıkta fazla kalırım. bunun en kestirme yolu şirketi max. kar rakamlarına taşımaktan geçer. TT fatura kullanmayın e-fatura kullanın bile derken doğa çok mu umurunda sanki? Adamların tek düşündüğü şey bu masrafları azaltmak. daha çok kar elde etmek sonra birilerinin gözüne girmek.sadece bir çeyrekte milyarlarca lira gelir elde eden bir şirket zamanında 6,5milyar dolara satıldı. yani siz buna bedava deyin. şirketler her zaman özellikle kriz ortamların giderleri azaltmanın yollarını ararlar. Bu yollar bazen bazılarına şirketin çok doğa dostuymuş gibi görünmesine yol açar şirkette bunu fırsat bilir ve "evet biz insanları düşünüyoruz buda sosyal politikalarımızın bir gereğidir der" halbuki alakası yoktur. O kadar çok insanı düşünen bir şirket olsaydı tek çeyrekte milyarlarca lira kar edeceğine az birşey fiyatları düşürür daha az kar eder ama hiç olmazsa insanları mutlu eder.. sosyal sorumluluk sözde ağaçları mutlu etmek değil insanı mutlu etmektir. hoş ağaçlarda çok umurunuzda olur ya!!!
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demo11 6 yıl
Türktelekomu zengin eden bizler değilmiyiz böyleyse neden boş boş konuşuyorsunuz hem türktelekomu kullanıyorsunuz hemde gelmiş burda geyik muhabbeti yapıyorsunuz madem şikayetçisiniz internette toplanın sonra biyerde toplanıp şikayetinizi dile getirin burası çağre deyil bura şikayet yeride değil.
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demo11 6 yıl
mansurmarsak
demo11Boşuna kötülemeyin önce ttneti kullanmaktan vaz geçin ondan sonra konuşursunuz!.
Alternatifi varda biz kullanmıyoruz sanki. Adamlar tekel olmuş bu işte...

yokmu ? ben internete doydum onuniçin bana 8 gb 3g internet yetiyor harddiskim 2 tb ağzına kadar oyun dolu iyi oldumu? hayır boş işler bunlar işi gücü olmayanlar için internet kullananlar çoğunluğu çocuk zaten.
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mansurmarsak 6 yıl
demo11
Boşuna kötülemeyin önce ttneti kullanmaktan vaz geçin ondan sonra konuşursunuz!.

Alternatifi varda biz kullanmıyoruz sanki. Adamlar tekel olmuş bu işte...
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demo11 6 yıl
Boşuna kötülemeyin önce ttneti kullanmaktan vaz geçin ondan sonra konuşursunuz!.
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.TRinTY. 6 yıl
Gelen geçen bu telekoma ödül verip reklamını yapıyor.Milletten zorla aldığı(çaldığı) paraların ufacık bir kısmıyla bir kaç projeye, derneğe, topluluğa destek çıkıp övgü topluyor; nerde bizim tüketici haklarını savunan derneklerimiz tüketiciyi savunan bir haber görmedim ben internet sitelerinde bana denk gelmiyor olabilir link atın varsa?
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murdocklawless 6 yıl en beğenilen
altın küre yerine altın kürek versinler. kazandıkları milyarları çuvallara koymakta yardımcı olur.
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PowerPC 6 yıl
Doğayla dost olduğu kadar müşteriyle de dost olsa! Internet omurgasına yerleştirmişler Phorm adında ki fişleme mekanizmasını fişleniyoruz, Telekom bizim üzerimizden paraya para demiyor kime sordun Turk Telekom! Reklam pastasında bizim de payımız var.
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mansurmarsak 6 yıl
Nedense Türk Telekomun adını duyunca bile sinir oluyorum. Bide ödül vermişler. Bari tüketiciyi göz göre göre kazıklama ödülü de verseydiler...
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