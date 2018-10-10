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Türk Telekom’dan Hadi’ye rakip uygulama: Eleq

Yarışırken aynı zamanda para da kazanabileceğini mobil uygulama Eleq, Türk Telekom'un desteğiyle yayınlandı. Uygulama, her gün 10 soruyu da doğru bilen kişilere para ödülü dağıtıyor.
7 ay
13,7b
1
21
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türk Telekom’dan Hadi’ye rakip uygulama: Eleq
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Para ödüllü bilgi yarışması uygulamaları arasına bir yenisi daha eklendi. Türk Telekom’un desteğiyle geliştirilen Eleq isimli uygulama, Android ve iOS için yayınlandı.

Eleq isimli uygulama sayesinde bilgi yarışmalarına katılarak para ödülü kazanabilirsiniz. Konsept olarak HQ Trivia ve Turkcell’in bilgi yarışması Hadi ile aynı konsepte sahip.

Her gün saat 20.00’de canlı bilgi yarışması yapılıyor. Katılımcılar aynı anda yarışıyor ve 10 soruyu da doğru bilenler, o günün ödülünü kendi aralarında paylaşıyor.

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Ödül tutarı, her gün yenileniyor. O günün ödülü, 10 soruyu da doğru bilen kişiler arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Bir kişinin hesabında biriken toplam ödül miktarı 50 TL’ye ulaştığında, o parayı banka hesabına aktarabiliyor.

Eleq uygulamasının dağıttığı ödül miktarı, şuan için Hadi’ye göre düşük olsa da yarışan sayısı daha az olduğu için genellikle aynı tutarda ödül dağıtılıyor. Uygulamanın bugünkü yarışması saat 20.00’da yapılacak ve 3000 TL dağıtacak.



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Soul741 7 ay en beğenilen
Kolay sorular sorulup, 3000 liralık ödül, 1000-2000 bin kişiye dağıtılıyor. Kişi başı 2-3 tl kazanıyorsunuz ama para çekmek için 50 TL birikmesi gerek. Yani gün sonunda hiç kimse, hiç bir şey kazanamıyor. Saçma sapan bir olay.
Kolay sorular sorulup, 3000 liralık ödül, 1000-2000 bin kişiye dağıtılıyor. Kişi başı 2-3 tl kazanıyorsunuz ama para çekmek için 50 TL birikmesi gerek. Yani gün...
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Ceqa 7 ay
Olay tamamen data işi arkadaşlar
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kymelria 7 ay
Belalı qado reis sponsorluğunda (qapaq)
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smnckgzr 4 ay
Eleq'in anlamı ne ?
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b@d0 7 ay
Sunucuların Burcu Esmersoy, Deniz Satar falan olması lazım ki anca başa çıksın. Ki olursa hadiyi silerim dk düşünmem :)
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redwolf0 7 ay
Herşeyin bir bedeli vardır bu uygulama datanızı alıyor analizleri yapılıp şirkete tavsiyeler veriyor
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serdarq 4 ay redwolf0
Datamızı alıyor kısmını biraz açıklar mısın?
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sniper23 7 ay
Nedense tam bir saadet zinciri imajı veriyor.
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WoXeD 7 ay
ajanlıkla vs ilgisi yok bence. 50bintl ödül dağıtıyoruz diyelim. sorular sonrasında kişi başı 1 lira kazanıldı. parayı dağıttıkmı?evet. gerçekten çekebilmek için koşul ne?bakiyenin 50tl olması. e bize bu parayı sponsorlar peşin verdimi?evet. kullanıcılar 50tl yapana kadar total parayı koyalım faize çatır çatır para kazanalım. olay bu kadar basit :)
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~Lion King~ 7 ay
Yine her şeye muhalif olup ben kaçın kurasıyım kurnazım, herşeyi bilirim sanan ancak bir şey bilmeyen tayfa toplanmış. Bir günde 500 tl kazananları gördüm. Fena mı aval aval oyun oynayıp vakit öldürmek yerine bir ihtimalde olsa iyi para kazanabiliyosun. Data hırsızlığı demişler. İnternetten yiyen oyunlarda operatörlerle anlaşmalı herhalde?
Gıcık kapıyorum her şeye muhalefet olanlara ...
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zaferq 7 ay
O kazanaların yarısı uygulamanın bot hesaplarıdır
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goldena 7 ay
pazarlama, veri toplama
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Bluedn 7 ay
Kimse kimseye bedava bişey vermez vardır bi çıkarları
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mustafa5532 7 ay
Millet olarak hatta dünya olarak o kadar paronayak olduk ki. Her iyiliğin altında bi çıban başı arıyoruz. Var yada yok farketmez ön yargı hemen önde.
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DOMIX 7 ay mustafa5532
Tam olarak iyilik demek yanlış olur,
dün bir arkadaşımın elindeki telefonda duydum ilk, bir kadın yaya yaya konuşuyor sorular soruyor bilenler hakkında oranlar vs. söylüyor, sordum bu nedir diye dili döndüğünce anlattı.
Tam bir 3 kağıt işi.
Ortaya konan bir ödül var bu ödül tur başına veriliyor ve bilen kişi arasında bölünüyor, en fazla soru başına 0.x kuruş kazanıyorsun ve kazanma sınırın tüm soruları bilsen bile spiker hatun ile sınırlı, zira ortalama soru başına 2-3 dakika harcıyor ve sorduğu soru sayısı günlük belli.
Hal böyle olunca katılımcı elinde telefon ağzı açık ayran delisi gibi spikerin yaya yaya sorduğu limitli soruları izletip x kuruş için ekrana yapışıp zaman öldürmesi gerekiyor.
Bu ağlamda kıytırık kanallardaki "eşeğin kaç ayağı var" sorusu soran pavyon hatunlarından hiçbir farkı yok olayın.
Burada maksat ödül gösterip kullanıcıyı data aktarımında tutmak.
Öyle olmasa spikeri kaldırsın aradan koysun limitsiz soru-cevap uygulamasını 3 dakikada 3 soru cevaplanır ki o zaman soru başına verdiği 0.x kuruşun bir anlamı olur.
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