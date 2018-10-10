Türk Telekom’dan Hadi’ye rakip uygulama: Eleq

Eleq isimli uygulama sayesinde bilgi yarışmalarına katılarak para ödülü kazanabilirsiniz. Konsept olarak HQ Trivia ve Turkcell’in bilgi yarışması Hadi ile aynı konsepte sahip.
Her gün saat 20.00’de canlı bilgi yarışması yapılıyor. Katılımcılar aynı anda yarışıyor ve 10 soruyu da doğru bilenler, o günün ödülünü kendi aralarında paylaşıyor.
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Ödül tutarı, her gün yenileniyor. O günün ödülü, 10 soruyu da doğru bilen kişiler arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Bir kişinin hesabında biriken toplam ödül miktarı 50 TL’ye ulaştığında, o parayı banka hesabına aktarabiliyor.
Eleq uygulamasının dağıttığı ödül miktarı, şuan için Hadi’ye göre düşük olsa da yarışan sayısı daha az olduğu için genellikle aynı tutarda ödül dağıtılıyor. Uygulamanın bugünkü yarışması saat 20.00’da yapılacak ve 3000 TL dağıtacak.
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Gıcık kapıyorum her şeye muhalefet olanlara ...
dün bir arkadaşımın elindeki telefonda duydum ilk, bir kadın yaya yaya konuşuyor sorular soruyor bilenler hakkında oranlar vs. söylüyor, sordum bu nedir diye dili döndüğünce anlattı.
Tam bir 3 kağıt işi.
Ortaya konan bir ödül var bu ödül tur başına veriliyor ve bilen kişi arasında bölünüyor, en fazla soru başına 0.x kuruş kazanıyorsun ve kazanma sınırın tüm soruları bilsen bile spiker hatun ile sınırlı, zira ortalama soru başına 2-3 dakika harcıyor ve sorduğu soru sayısı günlük belli.
Hal böyle olunca katılımcı elinde telefon ağzı açık ayran delisi gibi spikerin yaya yaya sorduğu limitli soruları izletip x kuruş için ekrana yapışıp zaman öldürmesi gerekiyor.
Bu ağlamda kıytırık kanallardaki "eşeğin kaç ayağı var" sorusu soran pavyon hatunlarından hiçbir farkı yok olayın.
Burada maksat ödül gösterip kullanıcıyı data aktarımında tutmak.
Öyle olmasa spikeri kaldırsın aradan koysun limitsiz soru-cevap uygulamasını 3 dakikada 3 soru cevaplanır ki o zaman soru başına verdiği 0.x kuruşun bir anlamı olur.
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eleq, hadi ve