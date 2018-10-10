Türk Telekom’dan Hadi’ye rakip uygulama: Eleq

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Para ödüllü bilgi yarışması uygulamaları arasına bir yenisi daha eklendi. Türk Telekom’un desteğiyle geliştirilen Eleq isimli uygulama, Android ve iOS için yayınlandı.

Eleq isimli uygulama sayesinde bilgi yarışmalarına katılarak para ödülü kazanabilirsiniz. Konsept olarak HQ Trivia ve Turkcell’in bilgi yarışması Hadi ile aynı konsepte sahip.

Her gün saat 20.00’de canlı bilgi yarışması yapılıyor. Katılımcılar aynı anda yarışıyor ve 10 soruyu da doğru bilenler, o günün ödülünü kendi aralarında paylaşıyor.

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Ödül tutarı, her gün yenileniyor. O günün ödülü, 10 soruyu da doğru bilen kişiler arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Bir kişinin hesabında biriken toplam ödül miktarı 50 TL’ye ulaştığında, o parayı banka hesabına aktarabiliyor.

Eleq uygulamasının dağıttığı ödül miktarı, şuan için Hadi’ye göre düşük olsa da yarışan sayısı daha az olduğu için genellikle aynı tutarda ödül dağıtılıyor. Uygulamanın bugünkü yarışması saat 20.00’da yapılacak ve 3000 TL dağıtacak.