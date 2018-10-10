Facebook Messenger Lite, dünyada ilk kez Türkiye’de kullanıma sunuldu

Facebook Messenger’ın düşük az kaynak tüketen ve daha az yer kaplayan versiyonu Messenger Lite, sonunda iOS’e geldi. Uzun zamandır Android’de kullanımda olan uygulama, Türkiye’deki iOS kullanıcıları için kullanıma sunuldu.

Geçtiğimiz günlerde Facebook, dünyada ilk kez Facebook Lite uygulamasının iOS versiyonunu Türkiye’de yayınlamıştı. Aynı stratejiyi Messenger Lite için de izledi.

Messenger Lite özellikleri

Messenger Lite, mesajlaşma deneyimini genel hatları itibariyle korurken veri tasarrufu sağlaması ve hızlı çalışmasıyla öne çıkıyor.

Uygulamanın kurulum dosyası 5 MB büyüklüğe sahip. Kurulduktan sonra da az alan kaplıyor. Facebook’un açıklamasına göre normal versiyona göre daha az mobil veri tüketiyor ve internet hızının düşük olduğu ortamlarda normal uygulamadan daha kararlı çalışıyor.

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Mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama, fotoğraf ve video gönderimi ve grup sohbeti özellikler, yerini korurken oyunlar, hikayeler gibi özellikler bulunmuyor.

Facebook'un Lite uygulamaları, dünyada ilk kez Türkiye'deki iOS kullanıcılarına sunuluyor. Önümüzdeki dönemde çıkacak benzer uygulamaların da ilk kez Türkiye'de kullanıma sunulmasını bekliyoruz. Bu uygulamalara geri bildirimde bulunarak gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Messenger Lite indirme linkleri

Messenger Lite, iOS 9 ve üzeri yüklü iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlarda kullanılabiliyor. Uzun süredir Android kullanıcıları için kullanımda olan uygulamayı aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.