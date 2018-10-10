Facebook Messenger Lite, dünyada ilk kez Türkiye’de kullanıma sunuldu

Geçtiğimiz günlerde Facebook, dünyada ilk kez Facebook Lite uygulamasının iOS versiyonunu Türkiye’de yayınlamıştı. Aynı stratejiyi Messenger Lite için de izledi.
Messenger Lite özellikleri
Messenger Lite, mesajlaşma deneyimini genel hatları itibariyle korurken veri tasarrufu sağlaması ve hızlı çalışmasıyla öne çıkıyor.
Uygulamanın kurulum dosyası 5 MB büyüklüğe sahip. Kurulduktan sonra da az alan kaplıyor. Facebook’un açıklamasına göre normal versiyona göre daha az mobil veri tüketiyor ve internet hızının düşük olduğu ortamlarda normal uygulamadan daha kararlı çalışıyor.
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Mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama, fotoğraf ve video gönderimi ve grup sohbeti özellikler, yerini korurken oyunlar, hikayeler gibi özellikler bulunmuyor.
Messenger Lite indirme linkleri
Messenger Lite, iOS 9 ve üzeri yüklü iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlarda kullanılabiliyor. Uzun süredir Android kullanıcıları için kullanımda olan uygulamayı aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.
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Bu arada hayatta facebook ve messenger yüklemem. Tamamen casus uygulamalar. Facebook için tarayıcıdan girerim mesaj içinse operadan.
Bir de ilk Türkiye'ye sunulması da ayrı ironik 😂
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