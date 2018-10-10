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Facebook Messenger Lite, dünyada ilk kez Türkiye’de kullanıma sunuldu

Facebook Messenger Lite, Türkiye'deki iOS kullanıcıları için kullanıma sunuldu. Uygulamanın iOS versiyonu dünyada ilk kez Türkiye'de kullanıma açıldı. Facebook Messenger Lite indirme linki:
7 ay
8,3b
1
17
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Facebook Messenger’ın düşük az kaynak tüketen ve daha az yer kaplayan versiyonu Messenger Lite, sonunda iOS’e geldi. Uzun zamandır Android’de kullanımda olan uygulama, Türkiye’deki iOS kullanıcıları için kullanıma sunuldu.

Geçtiğimiz günlerde Facebook, dünyada ilk kez Facebook Lite uygulamasının iOS versiyonunu Türkiye’de yayınlamıştı. Aynı stratejiyi Messenger Lite için de izledi.

Messenger Lite özellikleri

Messenger Lite, mesajlaşma deneyimini genel hatları itibariyle korurken veri tasarrufu sağlaması ve hızlı çalışmasıyla öne çıkıyor.

Uygulamanın kurulum dosyası 5 MB büyüklüğe sahip. Kurulduktan sonra da az alan kaplıyor. Facebook’un açıklamasına göre normal versiyona göre daha az mobil veri tüketiyor ve internet hızının düşük olduğu ortamlarda normal uygulamadan daha kararlı çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Oppo, R19 ile çentiğe yeni bir çözüm getiriyor: Ekrana gömülü kamera"

Mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama, fotoğraf ve video gönderimi ve grup sohbeti özellikler, yerini korurken oyunlar, hikayeler gibi özellikler bulunmuyor.

Facebook'un Lite uygulamaları, dünyada ilk kez Türkiye'deki iOS kullanıcılarına sunuluyor. Önümüzdeki dönemde çıkacak benzer uygulamaların da ilk kez Türkiye'de kullanıma sunulmasını bekliyoruz. Bu uygulamalara geri bildirimde bulunarak gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Messenger Lite indirme linkleri

Messenger Lite, iOS 9 ve üzeri yüklü iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlarda kullanılabiliyor. Uzun süredir Android kullanıcıları için kullanımda olan uygulamayı aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

Messenger Lite indirme linki: iOS || Android

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ymhaslaman 7 ay en beğenilen
Enflasyonla mücadele kapsamında feysbuk’tan büyük adım...
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Penah000000 1 ay
yalan dolan hepsi facebook lite app storede yok kaldırılmış malesef
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~Lion King~ 7 ay
Millet yorum sçmak için yazıyor resmen. Bir çok android sürümde ilk polonyaya geliyor onlarda mı ezik?
Bu arada hayatta facebook ve messenger yüklemem. Tamamen casus uygulamalar. Facebook için tarayıcıdan girerim mesaj içinse operadan.
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Tengrist 7 ay




9 bin lira ver lite messenger kullan





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Vega 7 ay
Facebook'tan birine mesaj göndermeye çalıştığımda normal Messenger istiyor.Ne anladım şimdi Lite sürümden?
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bkaakco 7 ay
Bu Lite sürümünün özelliği sadece veri tasarrufu değil, aynı zamanda hafif olması.
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alemburda34 7 ay
Çıksa bi türlü çıkmasa bi türlü millet yorum yazmak için birşey türetir olmuş.
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mipa90 7 ay
Şu ezikler üzerinde deneyelim de sonra daha az fakirin bulunduğu ülkelere yayarız.
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khytr89 7 ay
Lama cimi yok, direk "fakirsiniz" demek istemişler nokta
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ymhaslaman 7 ay en beğenilen
Enflasyonla mücadele kapsamında feysbuk’tan büyük adım...
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esmerbuyucu 7 ay
Kim ne yapsın kırpık sürümü? Uygulamanın içine koyarsın veri tasarrufu tuşu isteyen açar. Android'ten buraya da bulaştırdılar gereksiz saçmalıkları.
Bir de ilk Türkiye'ye sunulması da ayrı ironik 😂
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