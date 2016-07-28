Türk Telekom, ikinci çeyrekte rekor düzeyde büyüdü

Yakın zamanda tüm hizmetlerini aynı marka ve aynı logo altında toplayan Türk Telekom, 2016 yılının ikinci çeyreğinde rekor büyüme rakamlarına imza attı. Firma tüm gelir kollarında büyüme yaşamayı başardı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, yılın ikinci çeyreğinde elde edilen gelir 3.9 milyar TL oldu ve yüzde 11.8 artış kaydedildi. 2008 yılından bu yana ilk kez bu kadar büyük bir artış yaşandı. Firmanın faaliyet karı 1.3 milyar TL olurken, net kar da 248 milyon TL olarak gerçekleşti.

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Firmanın toplam abone sayısı 38.3 milyona yükseldi. İnternet tarafında 113 bin artış ile 8.3 milyon abone, mobil tarafta 310 bin artış ile 18 milyon abone, ev Tivibu tarafında ise 76 bin artış ile 544 bin abone sayısına ulaşıldı. Firma ayrıca, net müşteri kazanımı açısından da son 8 yılın en iyi ikinci çeyreğini geçirdi.

4.5G teknolojisine yatırım yapmayı sürdüren firma, yıl bazında yüzde 48 artışla 689 milyon TL yatırım seviyesine ulaştı. 4.5G nüfus kapsaması olarak yüzde 70 oranı geride kalırken, Avrupa ortalamasının 3 katı daha fazla bir oran elde edildi.

4.5G yatırımlarının artması ile mobil abone sayısında artışın devam etmesi bekleniyor. Ayrıca Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarının yayın hakkının alınması ile birlikte, ev Tivibu abonelerinde de önemli artışlar yaşanacak.