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Türk Telekom, ikinci çeyrekte rekor düzeyde büyüdü

Son dönemde büyük bir entegrasyon hamlesi gerçekleştiren ve tüm markaları tek çatı altında toplayan Türk Telekom, yılın ikinci çeyreğinde rekor büyüme oranlarına imza attı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,1b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yakın zamanda tüm hizmetlerini aynı marka ve aynı logo altında toplayan Türk Telekom, 2016 yılının ikinci çeyreğinde rekor büyüme rakamlarına imza attı. Firma tüm gelir kollarında büyüme yaşamayı başardı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, yılın ikinci çeyreğinde elde edilen gelir 3.9 milyar TL oldu ve yüzde 11.8 artış kaydedildi. 2008 yılından bu yana ilk kez bu kadar büyük bir artış yaşandı. Firmanın faaliyet karı 1.3 milyar TL olurken, net kar da 248 milyon TL olarak gerçekleşti.

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Firmanın toplam abone sayısı 38.3 milyona yükseldi. İnternet tarafında 113 bin artış ile 8.3 milyon abone, mobil tarafta 310 bin artış ile 18 milyon abone, ev Tivibu tarafında ise 76 bin artış ile 544 bin abone sayısına ulaşıldı. Firma ayrıca, net müşteri kazanımı açısından da son 8 yılın en iyi ikinci çeyreğini geçirdi.

4.5G teknolojisine yatırım yapmayı sürdüren firma, yıl bazında yüzde 48 artışla 689 milyon TL yatırım seviyesine ulaştı. 4.5G nüfus kapsaması olarak yüzde 70 oranı geride kalırken, Avrupa ortalamasının 3 katı daha fazla bir oran elde edildi.

4.5G yatırımlarının artması ile mobil abone sayısında artışın devam etmesi bekleniyor. Ayrıca Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarının yayın hakkının alınması ile birlikte, ev Tivibu abonelerinde de önemli artışlar yaşanacak.  

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Guest-F6724416F 3 yıl en beğenilen
16 Mbps internet 69 TL. Alabildiğim hız 8 Mbps. Bu hizmet şartları ile tabi kar ederler.
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alex59 3 yıl
Devlet destekli tekelleşmiş bir firma rekor düzeyde büyümeyecekte benmi büyüyeceğim (!)
2 Yanıt Yanıtla +81
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thunderstruck7 3 yıl
Gram hakkım varsa haram olsun
1 Yanıt Yanıtla +72
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DH Misafiri 3 yıl
tabi kar eder, 1,5 aydır nakil bekliyorum, ne arayan var ne soran, ben aradığımda ilgili birimden cevap bekliyoruz diyolar. yalvar yakar izin alıp gittim bu seferde port yok denildi. 10-15 gün beklersin denildi, çok iyi bir süreymiş bir de bu süre onu öğrendim 6 ay bekleyen varmış. hat aktif deil iptal edilmiyor, başka firmadan da alamıyorum. 1 sene önce gelip 2 bloklu siteye hat çektiler, 56 daire var port yetersizmiş. bu şekilde hizmet verip yüksek fiyat alınca bende kar ederim. maşallah devamını diliyorum bütün iyi dileklerimle.
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DH Misafiri 3 yıl
Biraz iktisat okuyun bayanlar, baylar. Tekelin özeli, devleti olmaz. Adı üstünde TEKEL. İstediği gibi karını maksimize edecektir. Tabii sen yasalarla engellemezsen. Engellersen zaten tekel olamaz. Türkiye de bir kaç şirketli (oligopol) piyasa var. Bunlar da kartel (fiyatlarda anlaşırlar).
Ya hepsini devletleştirir, topluma uygun fiyattan satar ve yatırım yaparsın ya da piyasayı açar isteyen istediği firmayı kurar, altyapı döşer ve halka satar. Yani fırıncı gibi.
Türkiye de böyle bir şey yok. Serbest piyasamsı kartelleşme var. Dolayısıyla halk kazık yemektedir.
Sonuç: İktidara taşıdığımız partileri kapitalistten yana mı yoksa ezilen halktan yana mı diye düşüneceğiz.
Ağlamadan önce suçun kimde olduğunu düşünmeliyiz.
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Sharparrow 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Biraz iktisat okuyun bayanlar, baylar. Tekelin özeli, devleti olmaz. Adı üstünde TEKEL. İstediği gibi karını maksimize edecektir. Tabii sen yasalarla engellemezsen. Engellersen zaten tekel olamaz. Türkiye de bir kaç şirketli (oligopol) piyasa var. Bunlar da kartel (fiyatlarda anlaşırlar).
Ya hepsini devletleştirir, topluma uygun fiyattan satar ve yatırım yaparsın ya da piyasayı açar isteyen istediği firmayı kurar, altyapı döşer ve halka satar. Yani fırıncı gibi.
Türkiye de böyle bir şey yok. Serbest piyasamsı kartelleşme var. Dolayısıyla halk kazık yemektedir.
Sonuç: İktidara taşıdığımız partileri kapitalistten yana mı yoksa ezilen halktan yana mı diye düşüneceğiz.
Ağlamadan önce suçun kimde olduğunu düşünmeliyiz.

ezilen halktan yana bir parti göstersene.. hepsi kapitalist yada kapitalistlerin kuklaları.. parayla satın alınan kuklalar.

sanki dünyada artık kapitalizme alternatif güçlü bir ideoloji varmış gibi biz tercihimizi kapitalistlerden yana yapmışız gibi göstermende ayrı bir mana var. bugün sokaktaki insan gerçek manda sağ ile sol ideolojiyi bile bilmezken, 1991de artık resmi çöküşünü ilan eden sosyalizme alttan gönderme yaparak hala yaşamasada destek bekleyen ütopik tavırlar bunlar... keşke kapitalizm hiç doğmasaydı ama artık sosyalizm diye bir gerçek yok. kuzey koreyi kübayı saymazsanız. yoksa niye kapitalistlere destek verdiniz gibi boş laflarla ancak kendinizi kıymeti anca kendinden olan bir entelektüel gibi göstermekten başka işe yaramazsınız. bizde istemiyoruz ama bu dönemde kapitalizmin olmadığı bir dünya yok kusura bakma bu gerçeği gör.. biraz revizyonist sosyalizm ideolojisini okursan o biraz sana yardımcı olablir bu konuda..
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DH Misafiri 3 yıl
Böyle internette nefretimizi dökerek bir şey yapamayız. Herkes ilk başta TT firmasından aldığı tüm hizmetleri terkedecek. Boykot'un babasını görecek o zaman dize gelecek.
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Haşin_ErKeK 3 yıl
Bu büyüme aslında vatandaşa giren kazığın büyüklüğünü gösterir
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personalcomputer 3 yıl
Büyüme oranının müşteri memnuniyeti oranına etkili olmasını diliyorum.
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aygunn 3 yıl
1 aydır parasını odedigim interneti taşındığım binaya getiremediler doğru düzgün ilgilenen de yok Allah hepsinin belasını versin. Özelleşen her şirket de olduğu gibi yine tüketicinin başı yanıyor.
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AC_Hawker 3 yıl
Yamyamlar
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Neo_1 3 yıl
ulan hımbıllar avea sayesinde kasmadan korkmadan o yön mü bu yön mü diye sormadan eş,dost,akraba,manita konuştunuz,yazıştınız,paylaştınız şimdi kalkmış bıdı bıdı yapıyorsunuz? turkcelin 100 kontörlük kartıyla 10 dk konuştuğumuz günleri unutmadık daha.Mesaj mı? o da ne ki? hey yavrumheeyy,ağzı süt kokan bebeler 25 tlye 500dk 5000sms 7gb internet veren firmaya laf sokmaya çalışıyorlar,ya bi gdin işinize
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mstcev89 3 yıl
Len kadar birleşme yaparsan bir yılda tabi büyürsün şaka mısınız?
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gs09gs09 3 yıl
Abone olmayipta napican internetsiz mi duralim bos bos konusma
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dockhanger 3 yıl
darbeyi engelleyen millet birleşirse türk telekomuda adam eder diye düşünüyorum
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ssbrutality 3 yıl dockhanger
dockhanger
darbeyi engelleyen millet birleşirse türk telekomuda adam eder diye düşünüyorum


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