Türk Telekom, ikinci çeyrekte rekor düzeyde büyüdü

Yakın zamanda tüm hizmetlerini aynı marka ve aynı logo altında toplayan Türk Telekom, 2016 yılının ikinci çeyreğinde rekor büyüme rakamlarına imza attı. Firma tüm gelir kollarında büyüme yaşamayı başardı.
Firmadan yapılan açıklamaya göre, yılın ikinci çeyreğinde elde edilen gelir 3.9 milyar TL oldu ve yüzde 11.8 artış kaydedildi. 2008 yılından bu yana ilk kez bu kadar büyük bir artış yaşandı. Firmanın faaliyet karı 1.3 milyar TL olurken, net kar da 248 milyon TL olarak gerçekleşti.Ayrıca Bkz. "Apple’da düşüş sürüyor"
Firmanın toplam abone sayısı 38.3 milyona yükseldi. İnternet tarafında 113 bin artış ile 8.3 milyon abone, mobil tarafta 310 bin artış ile 18 milyon abone, ev Tivibu tarafında ise 76 bin artış ile 544 bin abone sayısına ulaşıldı. Firma ayrıca, net müşteri kazanımı açısından da son 8 yılın en iyi ikinci çeyreğini geçirdi.
4.5G teknolojisine yatırım yapmayı sürdüren firma, yıl bazında yüzde 48 artışla 689 milyon TL yatırım seviyesine ulaştı. 4.5G nüfus kapsaması olarak yüzde 70 oranı geride kalırken, Avrupa ortalamasının 3 katı daha fazla bir oran elde edildi.4.5G yatırımlarının artması ile mobil abone sayısında artışın devam etmesi bekleniyor. Ayrıca Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarının yayın hakkının alınması ile birlikte, ev Tivibu abonelerinde de önemli artışlar yaşanacak.
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Ya hepsini devletleştirir, topluma uygun fiyattan satar ve yatırım yaparsın ya da piyasayı açar isteyen istediği firmayı kurar, altyapı döşer ve halka satar. Yani fırıncı gibi.
Türkiye de böyle bir şey yok. Serbest piyasamsı kartelleşme var. Dolayısıyla halk kazık yemektedir.
Sonuç: İktidara taşıdığımız partileri kapitalistten yana mı yoksa ezilen halktan yana mı diye düşüneceğiz.
Ağlamadan önce suçun kimde olduğunu düşünmeliyiz.
ezilen halktan yana bir parti göstersene.. hepsi kapitalist yada kapitalistlerin kuklaları.. parayla satın alınan kuklalar.
sanki dünyada artık kapitalizme alternatif güçlü bir ideoloji varmış gibi biz tercihimizi kapitalistlerden yana yapmışız gibi göstermende ayrı bir mana var. bugün sokaktaki insan gerçek manda sağ ile sol ideolojiyi bile bilmezken, 1991de artık resmi çöküşünü ilan eden sosyalizme alttan gönderme yaparak hala yaşamasada destek bekleyen ütopik tavırlar bunlar... keşke kapitalizm hiç doğmasaydı ama artık sosyalizm diye bir gerçek yok. kuzey koreyi kübayı saymazsanız. yoksa niye kapitalistlere destek verdiniz gibi boş laflarla ancak kendinizi kıymeti anca kendinden olan bir entelektüel gibi göstermekten başka işe yaramazsınız. bizde istemiyoruz ama bu dönemde kapitalizmin olmadığı bir dünya yok kusura bakma bu gerçeği gör.. biraz revizyonist sosyalizm ideolojisini okursan o biraz sana yardımcı olablir bu konuda..
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