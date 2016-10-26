Türk Telekom’dan borç açıklaması

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Türk Telekom’un 2013 yılında çektiği 4.6 milyar dolar tutarındaki kredi, Türkiye tarihinin en büyük kredi işlemlerinden birisiydi. Ağırlığı Garanti Bankası ve Akbank tarafından sırtlanan kredi yükünde 1.6 milyar dolarlık kısım Akbanka’a kalan oran ise Garanti Bankası, Deutsche Bank, Citi Bank gibi isimlere ait.

Türk Telekom’un ana hissedarı konumundaki Oger Telekom’un Türkiye’de borçları kapatmak adına çektiği refinansman kredisinin aylık taksit tutarı 290 milyon dolar. Şirketin Eylül ayında bu tutarı ödeyemediği ve zora düştüğü, bankaların da bu borca karşılık hisselere el koyabileceği iddia edilmişti. Türk Telekom grubu işte bu iddialara karşılık bir basın açıklaması yayınladı.

Şirketin açıklamasını hiç değiştirmeden paylaşıyoruz:

Türk Telekom olarak LTE ve fiber altyapı yatırımlarımızı artan bir hızla sürdürürken, finansal ve operasyonel olarak başarılı sonuçlar almaya devam etmekteyiz. 2016 yılı üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarımızda açıkladığımız üzere, şirketimiz gelirlerini yıllık bazda %11,4 artırarak 4,1 milyar TL’ye yükseltmiş ve FAVÖK rakamını da bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,5 artışla 1,5 milyar TL’ye taşıyarak rekor seviyede çeyreksel FAVÖK kaydetmiştir.

Şirketimizin sağlam finansal performansı sonucunda oluşan güçlü nakit akışı, yatırım yapılabilir kredi notu ve global telekom sektörü ortalamalarının altında seyreden net borç/FAVÖK oranı, borçluluk seviyesi açısından paydaşlarına karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme konusunda şirketimizin güçlü bir konumda olduğunu göstermektedir.

Bu kapsamda, bazı medya yayınlarında yer alan Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin borçlarını vaktinde ödeyememesi konulu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Borç yükümlülüklerinin vaktinde ödenmemesi ile ilgili çıkan söz konusu haberlere dayanak oluşturulan gelişmeler, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile ilgili bir durum değil, 13 Ekim 2016 tarihinde de açıkladığımız üzere hissedarlarımızdan Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ) ile ilgilidir.

Daha önce, yukarıda belirtilen tarihte açıkladığımız üzere OTAŞ ile ilgili gelişmelerin şirketimizin günlük faaliyetleri, taahhütleri veya yükümlülüklerine bir etkisi beklenmemektedir. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve iştiraklerinin finansman anlaşmalarında hissedarlarının borçlarını vaktinde ödeyememelerinden doğabilecek mütekabil temerrüt (cross-default) hükmü bulunmamaktadır. OTAŞ'ın şirketimizin hiçbir finansman sözleşmesinde garantörlüğü bulunmamaktadır. Şirketimizin OTAŞ lehine verilmiş herhangi bir teminatı bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.