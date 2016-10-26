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Türk Telekom’dan borç açıklaması

Türk Telekom, bir süredir konuşulan Türk Telekom’un borçlarını zamanında ödeyemediği yönündeki haberlere karşı bir basın açıklaması yayınladı. İşte o açıklamanın detayları:
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk Telekom’dan borç açıklaması
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Türk Telekom’un 2013 yılında çektiği 4.6 milyar dolar tutarındaki kredi, Türkiye tarihinin en büyük kredi işlemlerinden birisiydi. Ağırlığı Garanti Bankası ve Akbank tarafından sırtlanan kredi yükünde 1.6 milyar dolarlık kısım Akbanka’a kalan oran ise Garanti Bankası, Deutsche Bank, Citi Bank gibi isimlere ait.

Türk Telekom’un ana hissedarı konumundaki Oger Telekom’un Türkiye’de borçları kapatmak adına çektiği refinansman kredisinin aylık taksit tutarı 290 milyon dolar. Şirketin Eylül ayında bu tutarı ödeyemediği ve zora düştüğü, bankaların da bu borca karşılık hisselere el koyabileceği iddia edilmişti. Türk Telekom grubu işte bu iddialara karşılık bir basın açıklaması yayınladı.

Şirketin açıklamasını hiç değiştirmeden paylaşıyoruz:

Türk Telekom olarak LTE ve fiber altyapı yatırımlarımızı artan bir hızla sürdürürken, finansal ve operasyonel olarak başarılı sonuçlar almaya devam etmekteyiz. 2016 yılı üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarımızda açıkladığımız üzere, şirketimiz gelirlerini yıllık bazda %11,4 artırarak 4,1 milyar TL’ye yükseltmiş ve FAVÖK rakamını da bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,5 artışla 1,5 milyar TL’ye taşıyarak rekor seviyede çeyreksel FAVÖK kaydetmiştir.

Şirketimizin sağlam finansal performansı sonucunda oluşan güçlü nakit akışı, yatırım yapılabilir kredi notu ve global telekom sektörü ortalamalarının altında seyreden net borç/FAVÖK oranı, borçluluk seviyesi açısından paydaşlarına karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme konusunda şirketimizin güçlü bir konumda olduğunu göstermektedir.

Bu kapsamda, bazı medya yayınlarında yer alan Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin borçlarını vaktinde ödeyememesi konulu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Borç yükümlülüklerinin vaktinde ödenmemesi ile ilgili çıkan söz konusu haberlere dayanak oluşturulan gelişmeler, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile ilgili bir durum değil, 13 Ekim 2016 tarihinde de açıkladığımız üzere hissedarlarımızdan Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ) ile ilgilidir.

Daha önce, yukarıda belirtilen tarihte açıkladığımız üzere OTAŞ ile ilgili gelişmelerin şirketimizin günlük faaliyetleri, taahhütleri veya yükümlülüklerine bir etkisi beklenmemektedir. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve iştiraklerinin finansman anlaşmalarında hissedarlarının borçlarını vaktinde ödeyememelerinden doğabilecek mütekabil temerrüt (cross-default) hükmü bulunmamaktadır. OTAŞ'ın şirketimizin hiçbir finansman sözleşmesinde garantörlüğü bulunmamaktadır. Şirketimizin OTAŞ lehine verilmiş herhangi bir teminatı bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.


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alito 2 yıl en beğenilen
Hem milletin iliğini kurutun, hem altyapıyı yapmayın, hem de borçlanın. Güzel iş gerçekten.
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AL3ATROS 2 yıl
Türk Telekom'un alt yapısı, o kadar aşağılardaki biz göremiyoruz.
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Patren 2 yıl
batarlar inşşallah
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DH Misafiri 1 yıl
Yıl olmus 2017 ve Türk yelekom en alt tabakdaki firma calisanlarini cikarip kâr a gececeni saniyor bitirdiler ilceler santraller icinde olan bilir o kadar gariban taseronlari cikarma cabasinda olan telekom yetkililwri sizede kalmaz burasi gun gelir...
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DH Misafiri 2 yıl
Allah yalancı, sahtekara mühlet verir, sonrası malum. x liraya anlaşıyorsun x+10 lira fatura geliyor. kapattık diyor dondurulmuş çıkıyor borcuyla birlikte, orada çalşanlar itiraf ediyorlar, bunlar bildiklerimiz. zamanınız doldu aga. yaptıklarınız da sırtınıza yüklendi kaldı.
"Bizi aldatan bizden değildir."
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alican09turk 2 yıl
Turk Telekom'un gelirleri ve Favök'ü ciddi oranda artıyor bu doğru. Fakat dolar bazında borçları çok olduğu için kur farkından dolayı 3. Çeyrekte sadece 9 milyon TL net kar açıkladı ki bu rakam Türk Telekom için cidden çok düşük. Normalde ortalama 400-500 milyon TL net kar açıklardı. Bunca zaman yıllık elde edilen net kar yatırımcılara dağıtılmış tamamına yakına. Oger grubu aslında yatırdığı parayı çoktan geri aldı. Ama gelin görün ki vaad edilen yatırımlar gerçekleştirilmedi. Bunu da görmezden gelmemek gerek. Türkiye'de minimum 800 bin km fiber olması gerekirken şu an 250 bin civarında mesela. Reklamlarla bunun üstünü örtmeye çalışıyorlar.
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cumhurfatih 2 yıl
Adi turk telekom ama turkcelin 10 da 1 i kadar yatirimi yok..reklamlarla milleti kandirmaya calisiyorlar..bu kadar sikayet var ama geregini yapanda yok..nasil bir yerde yasiyoruz hayret...
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Dahi Olalım 2 yıl
Halka zulüm ettiği için ne hali varsa görsün.
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LNB 2 yıl
Türk Telekom'un normal şartlarda batması oldukça zor. Gelirde ciddi oranda artış var aynı artış karlılıkta da var ve ARPU değerinde de özelleştirmenin olduğu yıllara göre ciddi bir artış söz konusu. Eğer gelen paraları yurt dışına çıkartmıyorlar ve şirket içinde tutuyorlarsa batmaları imkansıza yakın, şirketin içini boşaltıyorlarsa o zaman batlamaları normal. Bu durumda devlette şirkete ortak olduğu için neden önlem almadılar veya almıyorlar diye sormak gerekiyor.
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Akone 2 yıl
Daha fazla batsınlar özellikle Arap Oger
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ilkerinanç 2 yıl
bu arap düşmanlığınız çok komik acaip gülüyorum bu halinize.araplar arkandan vurdu da balkan ülkeleri nerenden vurdu düşündün mü hiç?
hani selanikte balkanlarda ya merak ettim şimdi.
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ÖmErenay 2 yıl
Ne diyelim, Türk telekomu Arap Telekoma çevirip kendi halkını soyduranlar utansın
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DH Misafiri 2 yıl
Ben borçlu değilim, benim hisselerime sahip olan borçlu diyor. Ana şirket batınca senin hisselerin ne olur? Satışa çıkar. Yersen açıklaması.
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DH Misafiri 2 yıl
hem adam gibi altyapı yapmıyorsunuz hem başkalarına köstek oluyorsunuz. memleketin bütün alt yapısını telekomun tekelinde özelleştiren zekanın bedelini hep biz ödüyoruz. tez zamanda batın.
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kk king 2 yıl
Türk telekom gerçekten kötü bir firma
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