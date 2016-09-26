Türk Telekom’un yeni CEO’su Paul Doany oldu

Tam Boyutta Gör



10 Aralık 2013 tarihinden bu yana Türk Telekom CEO’su olarak görev yapan Rami Aslan’ın beklenmedik bir şekilde görevi bırakmasının ardından şirketin başına kimin geçeceği merakla bekleniyordu. Yeni isim atanana kadar görevine devam edeceği açıklanan Rami Aslan’ın yerine geçecek isim ise Paul Doany oldu. Yeni CEO bugün itibariyle görevine başlıyor.





Paul Doany için aslında bu atama Türk Telekom’daki ikinci dönemi anlamına geliyor. 2006 – 2011 yılları arasındaki beş yıllık dönemde CEO olarak şirkette görev yapan Doany, 12 yıl boyunca Saudi Oger Grubu’nda çalışmıştı. Türk Telekom’un %55’lik payının özelleştirilmesi süresi boyunca da aktif rol oynayan isimlerden biriydi.

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Hariri ise konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmış:

“Dr. Paul Doany’nin, Yönetim Kurulumuz tarafından bugünden geçerli olmak üzere Türk Telekom CEO'su olarak atanmasından mutluluk duyuyorum. Dr. Doany, Türk Telekom'u özelleştirmeden sonraki beş yıl boyunca sabit, mobil, geniş bantta ve ayrıca eğlence, BT ve eğitim gibi bilişim ve iletişim teknolojileri alanlarında güçlü performans gösteren bir özel şirketler grubuna dönüştürme yolunda başarılı çalışmalara liderlik etmiştir. Sonrasında ise, melek yatırımcı olarak çalışmalarına devam etmiş ve Türkiye'de girişimciliğe önemli katkılarda bulunmuştur. Dr. Doany'nin liderliği ve vizyonu ile Grubumuzun güçlü mirası üzerine yeni başarılar inşa ederek şirketimizi daha yüksek seviyelere taşıyacağına inanıyorum.

Türk Telekom’un dünya standartlarında yenilikçi çözümlerle değer yaratması ve Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etmesi hedefleri doğrultusunda önemli başarılara imza atan Rami Aslan'a çok teşekkür ederim. Aslan; son üç yılda, Türk Telekom’un güçlü dönüşümünü, şirket ve markaların entegrasyonunu başarıyla tamamlayarak ve mobil ve sabit iletişim alt yapısına yatırımlar yapılmasına öncülük ederek Türk Telekom’a başarılı bir şekilde liderlik etti.

Dr. Doany'ye yeni görevinde başarılar diler; Rami Aslan'a bir kez daha teşekkür ederek bundan sonraki çalışmaları için en iyi dileklerimi sunarım."

Tam Boyutta Gör



Paul Doany Kimdir?

Dr. Paul Doany son 5 yılda Bilişim ve İletişim Teknolojileri Girişim Sermayesi alanında yoğunlaşarak BT/internet şirketleri ve yenilenebilir enerji alanında başlangıç aşamasındaki yatırımları yönetti.

Doany daha önceki 12 yıl boyunca Saudi Oger Grubu’nda çalıştı, Oger Telekom kurucu CEO’su ve Türk Telekom CEO’su olarak 5 yıl hizmet verdi. Saudi Oger Grubu'ndaki görev süresi boyunca, Türk Telekom’un yüzde 55’lik payının özelleştirme yoluyla satın alınmasını, Borsa İstanbul’a halka arzını aynı zamanda BT şirketleri ve uluslararası toptan satış operasyonlarının (Pantel, yeni adıyla Türk Telekom International) satın alınmasını yönetti. Aynı zamanda Güney Afrika’da Cell C’nin lansmanına kadar satın alma ve başlangıç operasyonlarını yönetti.

Bunun öncesinde 14 yıl boyunca telekomünikasyon danışmanlığı sektöründe hizmet verdi. Dar Consultants’da (Londra) Genel Müdürlük görevini yürüttü, aynı zamanda çeşitli disiplinlerde 3.000’den fazla çalışanı olan Dar Al Handasah Consultants (Shair & Partners)’da Genel Müdür/Ortak olarak Telekom bölümünü kurup, ulaşım ve ekonomi alanlarında büyümesini destekledi.

Daha önce 4 yıl boyunca Beyrut Amerikan Üniversitesi, Elektronik/İletişim Bölümünde kıdemli öğretim üyeliği yaptı.

Dr. Doany 1977 yılında Beyrut Amerikan Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nden mezun oldu. 1978 yılında İngiltere Bradford Üniversitesi’nden Dijital Elektronik ve iletişim Mühendisliği dalında yüksek lisans derecesi ve 1981 yılında İngiltere Manchester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nden İletişim Mühendisliği dalında doktora derecesi aldı.



