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Türk Telekom’un yeni CEO’su Paul Doany oldu

Türk Telekom Yönetim Kurulu, 26 Eylül 2016 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere sektörün yakından tanıdığı Paul Doany’i CEO – Genel Müdür olarak atadı. Detaylar yazımızda:
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk Telekom’un yeni CEO’su Paul Doany oldu
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10 Aralık 2013 tarihinden bu yana Türk Telekom CEO’su olarak görev yapan Rami Aslan’ın beklenmedik bir şekilde görevi bırakmasının ardından şirketin başına kimin geçeceği merakla bekleniyordu. Yeni isim atanana kadar görevine devam edeceği açıklanan Rami Aslan’ın yerine geçecek isim ise Paul Doany oldu. Yeni CEO bugün itibariyle görevine başlıyor.


Paul Doany için aslında bu atama Türk Telekom’daki ikinci dönemi anlamına geliyor. 2006 – 2011 yılları arasındaki beş yıllık dönemde CEO olarak şirkette görev yapan Doany, 12 yıl boyunca Saudi Oger Grubu’nda çalışmıştı. Türk Telekom’un %55’lik payının özelleştirilmesi süresi boyunca da aktif rol oynayan isimlerden biriydi.

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Hariri ise konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmış:

“Dr. Paul Doany’nin, Yönetim Kurulumuz tarafından bugünden geçerli olmak üzere Türk Telekom CEO'su olarak atanmasından mutluluk duyuyorum. Dr. Doany, Türk Telekom'u özelleştirmeden sonraki beş yıl boyunca sabit, mobil, geniş bantta ve ayrıca eğlence, BT ve eğitim gibi bilişim ve iletişim teknolojileri alanlarında güçlü performans gösteren bir özel şirketler grubuna dönüştürme yolunda başarılı çalışmalara liderlik etmiştir. Sonrasında ise, melek yatırımcı olarak çalışmalarına devam etmiş ve Türkiye'de girişimciliğe önemli katkılarda bulunmuştur. Dr. Doany'nin liderliği ve vizyonu ile Grubumuzun güçlü mirası üzerine yeni başarılar inşa ederek şirketimizi daha yüksek seviyelere taşıyacağına inanıyorum.

Türk Telekom’un dünya standartlarında yenilikçi çözümlerle değer yaratması ve Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etmesi hedefleri doğrultusunda önemli başarılara imza atan Rami Aslan'a çok teşekkür ederim. Aslan; son üç yılda, Türk Telekom’un güçlü dönüşümünü, şirket ve markaların entegrasyonunu başarıyla tamamlayarak ve mobil ve sabit iletişim alt yapısına yatırımlar yapılmasına öncülük ederek Türk Telekom’a başarılı bir şekilde liderlik etti.

Dr. Doany'ye yeni görevinde başarılar diler; Rami Aslan'a bir kez daha teşekkür ederek bundan sonraki çalışmaları için en iyi dileklerimi sunarım."

Türk Telekom’un yeni CEO’su Paul Doany oldu
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Paul Doany Kimdir?

 Dr. Paul Doany son 5 yılda Bilişim ve İletişim Teknolojileri Girişim Sermayesi alanında yoğunlaşarak BT/internet şirketleri ve yenilenebilir enerji alanında başlangıç aşamasındaki yatırımları yönetti.

Doany daha önceki 12 yıl boyunca Saudi Oger Grubu’nda çalıştı, Oger Telekom kurucu CEO’su ve Türk Telekom CEO’su olarak 5 yıl hizmet verdi. Saudi Oger Grubu'ndaki görev süresi boyunca, Türk Telekom’un yüzde 55’lik payının özelleştirme yoluyla satın alınmasını, Borsa İstanbul’a halka arzını aynı zamanda BT şirketleri ve uluslararası toptan satış operasyonlarının (Pantel, yeni adıyla Türk Telekom International) satın alınmasını yönetti.  Aynı zamanda Güney Afrika’da Cell C’nin lansmanına kadar satın alma ve başlangıç operasyonlarını yönetti.

Bunun öncesinde 14 yıl boyunca telekomünikasyon danışmanlığı sektöründe hizmet verdi. Dar Consultants’da (Londra) Genel Müdürlük görevini yürüttü, aynı zamanda çeşitli disiplinlerde 3.000’den fazla çalışanı olan Dar Al Handasah Consultants (Shair & Partners)’da Genel Müdür/Ortak olarak Telekom bölümünü kurup, ulaşım ve ekonomi alanlarında büyümesini destekledi.

Daha önce 4 yıl boyunca Beyrut Amerikan Üniversitesi, Elektronik/İletişim Bölümünde kıdemli öğretim üyeliği yaptı.

Dr. Doany 1977 yılında Beyrut Amerikan Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nden mezun oldu.  1978 yılında İngiltere Bradford Üniversitesi’nden Dijital Elektronik ve iletişim Mühendisliği dalında yüksek lisans derecesi ve 1981 yılında İngiltere Manchester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nden İletişim Mühendisliği dalında doktora derecesi aldı.



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FRAPS_TR 2 yıl en beğenilen
Kurumun 4 yıllık karı gibi bir bedele şu telekomuda elin yabancısına peşkeş çektiler.

Türk telekomun yıllık karı 3.2 milyar lira
Hissesinin %55 i sadece 6 milyar liraya satıldı.
Kurumun 4 yıllık karı gibi bir bedele şu telekomuda elin yabancısına peşkeş çektiler.Türk telekomun yıllık karı 3.2 milyar liraHissesin...
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3 Yanıt Yanıtla +50
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keremak35 2 yıl
Özetle durmak yok kazıklamaya devam diyor
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acbold 2 yıl VeZiLay
VeZiLay

lumiafanx920

Kurumun 4 yıllık karı gibi bir bedele şu telekomuda elin yabancısına peşkeş çektiler.

Türk telekomun yıllık karı 3.2 milyar lira
Hissesinin %55 i sadece 6 milyar liraya satıldı.

Özelleştirildiği 2006 yılında ki karı mı 3.2 milyar liraydı şimdikinden bahsetmiyorsunuz umarım 2006 yılındaki karı nı söyleyebilir misiniz.Yada kar ediyor muydu.

70 Milyonluk bir ülkede Telekom faaliyetlerinin zarar etmesi ne kadar inandırıcı ? Sizin gibiler buna inanıyor ve tepki göstermiyor. Devletin kaynakları da bedavaya yabancılara satılıyor.

Yandaşlığa devam.
VeZiLaylumiafanx920Kurumun 4 yıllık karı gibi bir bedele şu telekomuda elin yabancısına peşkeş çektiler.
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FRAPS_TR 2 yıl
Güzelim milli şirketi elin yabancısına sattılar.
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mcrew 2 yıl ahmet.
Merhaba Turk Telekom'un odenemeyen borclari, teknik kismin tamamen cokmus olmasi, port olmamasi ya da alt yapi olmamasindan dolayi internet abonesi olamama internet baglatamama gibi kisacasi karne ile internet hizmeti alma doneminin baslamasi ile alakali bir haber yapabilir misiniz?
turk-internet.com/...


Ek olarak resmi gazeteye bir senenin uzerindeki sozlesmelerde herhangi bir ceza odemeden aboneligimizi sonlandirma yasasi eklendi. Bir sene bittikten sonra sozlesmemizi iptal ettirebiliyoruz fakat internet servis saglayicilari bunu hala uygulamiyor. Buna da deginebilir misiniz
milliyet.com.tr/...
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BekirTemel 2 yıl
Pala abi başarılı olacaktır,bizden biri sonuçta
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McLaren64 2 yıl
Bazıları Türk Telekom'un satıldığını falan söylemiş. TT, 2005 yılında 21 Yıllığına Suudi Oger Telecom'a devredildi. 2026 yılında, yani 10 yıl sonra Oger Telecom şu anda sahibi olduğu %55'lik hisseyi yeniden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne devredecek.

2026 yılında belki yeniden ihale yapılır yeniden devredilir belki de o zamanki hükümet devletin işletmesini ister ve devretmez. Kısacası devlet Türk Telekom'un %55'ini 21 Yıllığına kiraya verdi.
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Umutcan 2 yıl
İlla satılacaksa Araplar yerine Japonlara satılsaydı en azından internet ve telekomunikasyon konusunda teknolojik vizyon var adamlarda.
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kadirirdem 2 yıl
kısaca daha çok öpeceğiz...
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Eeltorm 2 yıl
CEO su değişti diye demiyorum ama TTNET kullanmayın kullandırmayın böyle yola gelir bunlar, sahip oldukları ve diğer firmalarla paylaşmadıkları altyapılarınıda başlarına çalsınlar, zaten doğru düzgün hizmet vermiyolar.
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aziz77 2 yıl
Atayın atayın,Türk milletinin suyu çıkmış ya,yabancı alın.Koca 80 milyon kişiden bir ceo çıkaramadınız değil mi?...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
%100 yerli reklamı aklıma geldi şimdi !
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tobepeople 2 yıl
Bu adam Oger group'un da Türk Telekom'un da zaten hatırı sayılır hissesine sahip kişilerden birisi bence işi gücü borsa olup Türkiye borsasındaki kusurlardan faydalandığına da eminim o yüzden de bir sürü şirketten hisse satın aldı şimdi de bu firmaların en güçlüsü olan Telekom'un başına geçti ki işleri paşa koltuğundan idare etsin...Ancak hiç umudum yok iyi işler yapacağına dair böyle adamların tek hedefi vardır daha çok kar elde etmek!
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