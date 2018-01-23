Türk Telekom'un yüzde 55'i bankaların eline geçecek

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Türk Telekom’un yüzde 55 hissesine sahip Otaş’a kredi verip alacaklarını tahsil edemeyen bankalar alacaklarını tahsil etmek için Türk Telekom’a ortak olacak ya da Otaş’ın iflasını isteyecek.

Yaklaşık 2 yıldır taksitlerini alamayan bankalar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile anlaştı ve alacakların tahsil edilmesi adına hukuki sürecin başlatılmasına karar verdi. Bankaların nihai amacının Otaş’ın iflasını isteyerek ya da anlaşarak sahibi olmak, bu yolla alacaklarını tahsil etmek olduğu görülüyor.

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Türk Telekom’un yüzde 55 payına sahip Suudi Arabistan merkezli Otaş, 2013 yılında 20 bankadan toplam 4.7 milyar dolar almıştı. Bu bankalar içinden Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankasından alınan kredilerin fiyatı bir hayli yüksek. Alacaklı bankalar 2016 yılından bu yana anapara ve faizler dâhil hiçbir alacağın tahsilatını yapamadı.

Bankalar bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında Türk Telekom’un ağırlıklı payına sahip olacaklar. Sahip olacakları hisseleri satmak veya Türk Telekom’u işletme kararı ellerinde olacak.

http://www.hurriyet.com.tr/turk-telekomda-bankalar-donemi-40718446