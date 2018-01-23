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Türk Telekom'un yüzde 55'i bankaların eline geçecek

Borçlarını ödeyemeyen Suudi Arabistan merkezli Otaş'ın hisseleri krediyi veren bankalara geçecek. Toplam 20 bankadan kredi çeken Otaş, Türk Telekom'un yüzde 55'ini elinde bulunduruyor.
1 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türk Telekom'un yüzde 55'i bankaların eline geçecek
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Türk Telekom’un yüzde 55 hissesine sahip Otaş’a kredi verip alacaklarını tahsil edemeyen bankalar alacaklarını tahsil etmek için Türk Telekom’a ortak olacak ya da Otaş’ın iflasını isteyecek.

Yaklaşık 2 yıldır taksitlerini alamayan bankalar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile anlaştı ve alacakların tahsil edilmesi adına hukuki sürecin başlatılmasına karar verdi. Bankaların nihai amacının Otaş’ın iflasını isteyerek ya da anlaşarak sahibi olmak, bu yolla alacaklarını tahsil etmek olduğu görülüyor.

Ayrıca Bkz. "Video oyun pazarı bu yıl 170 milyar dolar olacak, aslan payı mobilin"

Türk Telekom’un yüzde 55 payına sahip Suudi Arabistan merkezli Otaş, 2013 yılında 20 bankadan toplam 4.7 milyar dolar almıştı. Bu bankalar içinden Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankasından alınan kredilerin fiyatı bir hayli yüksek. Alacaklı bankalar 2016 yılından bu yana anapara ve faizler dâhil hiçbir alacağın tahsilatını yapamadı.

Bankalar bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında Türk Telekom’un ağırlıklı payına sahip olacaklar. Sahip olacakları hisseleri satmak veya Türk Telekom’u işletme kararı ellerinde olacak.


http://www.hurriyet.com.tr/turk-telekomda-bankalar-donemi-40718446 Yorum Yaz
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ARTHUR. 1 yıl en beğenilen
Olaya bak ya... Bunu bir tek ben mi garip buluyorum. Memleketin iletişim ağı ne hallerde arkadaş. Kimin elinde ne var belli değil. Adamlar iletişimimizi ele geçirdiği yetmedi bu yolla milyon dolarlar çekmişler, yatırım sıfır tabi.
Bir ara bu çekilen paraları devlet ödeyecek diyorlardı demek ki aslı yok . Devlet ödese daha iyi bence, en azından iletişim ağı devlet elinde olsun ya :S
Olaya bak ya... Bunu bir tek ben mi garip buluyorum. Memleketin iletişim ağı ne hallerde arkadaş. Kimin elinde ne var belli değil. Adamlar iletişimimizi ele geç...
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3 Yanıt Yanıtla +82
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312 . 1 yıl
Bu soyguncu dolandırıcıların iflas etmeleri imkansız. Bu tamamen hukuksuz denetimsiz düzensiz ülkemizde çok rahatlardı aslında. Adamlar her sene milyar dolar kar açıklıyordu ama gram altyapıya yatırım yapmıyordu. Çünkü gerek duymuyordu hiçbir kanun zorlama olmadığı için aynen devam. Bizim caddedeki saha kutusu 10 yıl önce oraya konmuş mahalle 1000 kişi yaşarken. Şuan 30.000 nufusu var ama saha dolabı aynı duruyor full dolmuş. Sahadaki elemanlarına sormuştum 2 yıl önce dolduysa neyi bekliyorsunuz biz mi yenileyecez dolabı. Utanmaden evet dediler resmen. Siz başvurmanız lazım merkez müdürlüklerine yenilenmesi için diye. Böyle yozlaşmış bir firmadan bahsediyoruz. BTK'nın bu son AKN kararı da morallerini bozmuştur sanırım yoksa planları 1940'lardan kalma bakır kablo altyapısı ile sıfır yatırım harcama 2030 hedefiydi. Baktılar olmayacak götürdükleri milyar dolarları cebe indirip hiçbir borç vs. bile ödeme gereğide duymamışlar normal kaç yıllık bu düzenin geleceği nokta adamlar biz niye para verelim demişlerdir hep soymaya alışınca ve bu duruma öyle gelmişlerdir benim düşüncen tamamen böyle.
Bu soyguncu dolandırıcıların iflas etmeleri imkansız. Bu tamamen hukuksuz denetimsiz düzensiz ülkemizde çok rahatlardı aslında. Adamlar her sene milyar dolar ka...
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1 Yanıt Yanıtla +52
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mrslimshady 1 yıl
Türk telekomdan çıkma vakti
Bu ay uygun vakit bulduğumda yeni telefon hattı alıp evin internetini de değiştiriyorum
Bu kadar rezil ve kazık hizmete rağmen zarar etmişler
Türk telekomdan çıkma vaktiBu ay uygun vakit bulduğumda yeni telefon hattı alıp evin internetini de değiştiriyorumBu kadar rezil ve kazık hizmete rağ...
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1 Yanıt Yanıtla +48
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ImRoyal 1 yıl
Ben bankalara eskiden kızardım ama adamlar saf pragmatik. Türkiye gibi ülkeleri bankalar yönetse 1 yılda hizaya geliriz. Ayrıca geleneksel düşünce tarzlarını terk etmeyen bir ülke de asla düzelmez. Özellikle kadınların iş gücüne katılması gibi insanlar arası ilişkilerde geleneksel yöntemler terk edilmedikçe ülkeler kalkınamaz. Önemli olan insanın huzuru ve refahıdır. Türkiye gelenekselliğin kurbanı olmuş bir ülkedir.
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DEMİRCİEFE 1 yıl
hala her internet kullanıcısından, telefon kullanılmadığı halde haksız yere 20 lira telefon kullanım bedeli alıyorlar.haram zıkkım olsun.
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DH Misafiri 1 yıl
Yıllarca yatırım yapmadan internet hizmeti satışından elde ettikleri kazanç ve bankalara ödemedikleri kredilerin toplamı muhtemelen Türk Telekomu alırken verdikleri paradan fazla. Bu özelleştirme milletimizi ve devletimizi zarara uğratmış gibi görünüyor.
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HumWE 1 yıl
2 yıldır bankalar elin araplarından kuruş alamıyorlarmış sen git 10bin tl kredi çek 1 ay ödeme bak sana neler yapıyorlar...
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Guest-1E8273177 1 yıl
Kan emici lanet bankalar...
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Merkur 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yasa geçti: 3 GSM şirketinin 5 milyar borcu silinecek!Ana Sayfa» Ekonomi09.11.2017 16:22
Telekomünikasyon şirketlerinin 5 milyar lirayı bulduğu belirtilen borçlarının faizlerinin silinmesini öngören torba yasa Meclis'te kabul edildi.Telekomünikasyon şirketlerinin 5 milyar lirayı bulduğu belirtilen borçlarının faizlerinin silinmesini ve güncellenen anaparanın yeniden yapılandırılmasını öngören torba yasa tasarısı maddesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.Kültür Bakanlığı’nın özel hesap uygulamasına son veren madde tasarıdan çıkarıldı.Buna göre, Telgraf ve Telefon Kanunu’nda değişiklik yapılarak Hazine payı, evrensel hizmet katkı payı ve BTK’nın masraflarına katkı payından kaynaklı olarak telekomünikasyon şirketlerinin devlete olan borçlarına yeniden yapılandırma olanağı sağlanacak. Kaynak: Yasa geçti: 3 GSM şirketinin 5 milyar borcu silinecek!

gercekgundem.com/...
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armyoflovers 1 yıl Merkur
5 milyar tl = 1.4 milyar $ yapar 3 şirket diyor o da kişi başı 500milyon $ yapar 4.7milyar $ dan söz ediyoruz burada.
Ayrıca fakirin gırtlağına basıp donuna kadar alan devletin para babalarının cebine daha fazla para koymasına da herkes alıştı bu ülkede ne yazık ki!
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Grayscale 1 yıl
Devletinde katkisiyla koskoca kurum hiç oldu.Tebrikler.
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KaSaTuRa. 1 yıl
herkes kendi kendine heyecanlanmış da burada yazılanların hepsi sallama bilgiler
telekomun batması gibi bir durum yok, öncelikle telekom tamamen satılmadı kiralandı, belli şartlarla kiralandı, yani kiralayan battı hadi telekom da battı diye birşey yok, evet zarar ediyor ama bankalar el koyacak yok satılacak falan da yok, devlet tekrar el koyacak o kadar ki zaten devlet yönetiyor telekomu, tüm yönetim kademesine girene çıkana herşeye devlet karar veriyor
yani her duyduğunuza inanmayın
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Vanished Man 1 yıl KaSaTuRa.
KaSaTuRa.
herkes kendi kendine heyecanlanmış da burada yazılanların hepsi sallama bilgiler
telekomun batması gibi bir durum yok, öncelikle telekom tamamen satılmadı kiralandı, belli şartlarla kiralandı, yani kiralayan battı hadi telekom da battı diye birşey yok, evet zarar ediyor ama bankalar el koyacak yok satılacak falan da yok, devlet tekrar el koyacak o kadar ki zaten devlet yönetiyor telekomu, tüm yönetim kademesine girene çıkana herşeye devlet karar veriyor
yani her duyduğunuza inanmayın

O kiralayan dediğin birçok taşınmazı satıp sattığı yerde kiracı oldu nasıl kiracıysa artık.
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ali9949 1 yıl
planlarına ulaşmışlar desenıze hamdolsun
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astegon 1 yıl
Telekom iflas edemez. Daha doğrusu ettirilmeyecek. Bu geçiş döneminde tamamen millileştirilecek.
Ben hükümetin yerinde olsam hemen bir KHK hazırlığına girerim. Telekom alt yapısını kullanacak olan oyuncular yaratırım her yerde. Ulusal, Bölgesel, İl Bazında, İlçe Bazında vb.
Bu şirketlere LİSANS verilse ve yeni operatörler olsa.
Ama alt yapı asla ve asla devletin yönetiminden çıkmasa...
Ütopya gibi geldi ama...
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