Türk Telekom'un yüzde 55'i bankaların eline geçecek

Yaklaşık 2 yıldır taksitlerini alamayan bankalar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile anlaştı ve alacakların tahsil edilmesi adına hukuki sürecin başlatılmasına karar verdi. Bankaların nihai amacının Otaş’ın iflasını isteyerek ya da anlaşarak sahibi olmak, bu yolla alacaklarını tahsil etmek olduğu görülüyor.
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Türk Telekom’un yüzde 55 payına sahip Suudi Arabistan merkezli Otaş, 2013 yılında 20 bankadan toplam 4.7 milyar dolar almıştı. Bu bankalar içinden Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankasından alınan kredilerin fiyatı bir hayli yüksek. Alacaklı bankalar 2016 yılından bu yana anapara ve faizler dâhil hiçbir alacağın tahsilatını yapamadı.
Bankalar bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında Türk Telekom’un ağırlıklı payına sahip olacaklar. Sahip olacakları hisseleri satmak veya Türk Telekom’u işletme kararı ellerinde olacak.
http://www.hurriyet.com.tr/turk-telekomda-bankalar-donemi-40718446 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir ara bu çekilen paraları devlet ödeyecek diyorlardı demek ki aslı yok . Devlet ödese daha iyi bence, en azından iletişim ağı devlet elinde olsun ya :S
Bu ay uygun vakit bulduğumda yeni telefon hattı alıp evin internetini de değiştiriyorum
Bu kadar rezil ve kazık hizmete rağmen zarar etmişler