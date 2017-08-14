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Türk bilim insanları keşfettikleri gezegene isim arıyor

Türk bilim insanları tarihinde ilk kez bir gezegen keşfetmeyi başardı. Yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın meyvesi olarak Jüpiter benzeri bir gaz devi gezegen keşfedildi. Gezegene henüz isim verilmedi.
1 yıl
5,1b
1
175
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türk bilim insanları tarihinde ilk kez bir gezegen keşfetmeyi başardı. Ankara Üniversitesi ve Ege Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma sonucu Jüpiter benzeri bir Güneş dışı gezegen keşfedildi.


Jüpiter'den 1,5 kat daha büyük boyutlara sahip bu yeni gezegen, yıldızının etrafında bir tam yörünge turunu neredeyse bir yıl sürede tamamlamakta. Gezegen, Jüpiter benzeri bir gaz devi ve bu nedenle yaşam barındırma ihtimali yok. Keşfedilen öte-gezegen (Güneş dışı gezegen), yıldızına olan uzaklığının, Dünya-Güneş arası mesafeye eşit. Yeni gezegen Dünya'dan 212 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Araştırmacılar beyni gençleştirmeyi başardı"

Yapılan gezegen arama çalışması Türk, Japon ve Rus bilim insanlarından oluşan uluslararası bir projenin dahilinde yürütülüyor. Gezegenler ve yıldızlar Antalya'da bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde 1,5 metre ayna çaplı Rus-Türk Teleskobu ile Japonya Okayama Astrofizik Gözlemevi'nden sağlanan iyodin hücre aygıtı kullanılarak gözlemleniyor.

Gezegen İçin İlk İsim Önerileri: Türk, Türk1 ve Atatürk

Yaklaşık 10 yıldır yıldızları gözlemleyen ve analizler yapan Türk bilim insanları keşfettiği öte-gezegene bir Türk ismi koymak istediklerini belirtiyor. Konuyla ilgili konuşan Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mesut Yılmaz, "Bildiğim kadarıyla Japonya, ABD, Fransa ve Kanada, keşfettikleri ilk gezegene bir isim verdiler. Bizde de neden olmasın? Böyle bir düşüncemiz var. Benim Türk, Türk1 ve Atatürk isimleri aklımdan geçti. Bununla ilgili bir oylama yapılabilir" ifadelerini kullandı.


Ülkemizdeki Astronomi ve Uzay Bilimi adına önemli bir gelişme. Bu konuda çalışma yapan bilim insanları tebrik ediyor ve çalışmalarının devamını bekliyoruz. Sizlere soruyoruz, yeni gezegenimizin adı ne olmalı?


Anadolu Ajansı Yorum Yaz
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Kefelon 1 yıl en beğenilen
Bu da soru mu şimdi? 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Gezegeni olacak tabii ki adı...
Dipnot: Ciddi tavsiyedir, devletten ve yayın organlarından destek istiyorlarsa bu ismi düşünsünler. Diğer türlü kimse isimlerini bile duymaz. Unutulur giderler.
Bu da soru mu şimdi? 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Gezegeni olacak tabii ki adı...Dipnot: Ciddi tavsiyedir, devletten ve yayın organlarından destek istiyo...
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3 Yanıt Yanıtla +227
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ULU HAKANDAN istimdat 1 yıl
GökTürk olsun
5 Yanıt Yanıtla +167
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-Üniversiteli- 1 yıl
MKA-1 olsun. Hem daha kodsal hem kisaltma hem guzel
Yanıtla +85
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1 Avatar
Quard 10 ay
Hala bulamadılar mı

Bulamadılarsa çok düşünmeye gerek yok bulanın adını veya ad soy isminin kısaltmışını verin gitsin.

Sanırım fazla düşündüklerine göre nadiren/çok az keşfettiğimiz bir gerçek.

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1982-utkan 10 ay
Bor Gezegeni Koyalım
Veya MİLLET GEZEGENİ
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The Ace of Spades 10 ay
Ya da dünya düzdür adaleti yoktur diyen dayının adı olsun .
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The Ace of Spades 10 ay
Tayyip olsun .
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Wake Up Lieutenant 10 ay
2K23 olsun.
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Muhafız. 10 ay
Türk Atatürk vs. olmasın dışardan gören şu psikolojiye bak der. Ya adamın soy adını koyun yahut Türk mitolojisinden bir isim
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4F3 10 ay
göktürk güzel. o olmazsa türk tarihi ve kültürü ile ilgili birşey olabilir
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sözleşmeyiokudum 10 ay
Kim keşfettiyse Kendi adını yada soyadını koymalı. Yabancılar öyle yapıyor. Sen neden illa herkesin kabul edeceği ismi arıyorsun? Bu senin başarın.
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Tugrul_512bit 10 ay
"Milletimin Yıldızı" olsun.
Biraz daha bilimsel olacaksa da
"T1923" olsun
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imGr8 10 ay
tabiiki KIRAATHANE1 olsun...
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