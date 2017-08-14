Türk bilim insanları keşfettikleri gezegene isim arıyor

Türk bilim insanları tarihinde ilk kez bir gezegen keşfetmeyi başardı. Ankara Üniversitesi ve Ege Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma sonucu Jüpiter benzeri bir Güneş dışı gezegen keşfedildi.





Jüpiter'den 1,5 kat daha büyük boyutlara sahip bu yeni gezegen, yıldızının etrafında bir tam yörünge turunu neredeyse bir yıl sürede tamamlamakta. Gezegen, Jüpiter benzeri bir gaz devi ve bu nedenle yaşam barındırma ihtimali yok. Keşfedilen öte-gezegen (Güneş dışı gezegen), yıldızına olan uzaklığının, Dünya-Güneş arası mesafeye eşit. Yeni gezegen Dünya'dan 212 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

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Yapılan gezegen arama çalışması Türk, Japon ve Rus bilim insanlarından oluşan uluslararası bir projenin dahilinde yürütülüyor. Gezegenler ve yıldızlar Antalya'da bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde 1,5 metre ayna çaplı Rus-Türk Teleskobu ile Japonya Okayama Astrofizik Gözlemevi'nden sağlanan iyodin hücre aygıtı kullanılarak gözlemleniyor.

Gezegen İçin İlk İsim Önerileri: Türk, Türk1 ve Atatürk

Yaklaşık 10 yıldır yıldızları gözlemleyen ve analizler yapan Türk bilim insanları keşfettiği öte-gezegene bir Türk ismi koymak istediklerini belirtiyor. Konuyla ilgili konuşan Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mesut Yılmaz, "Bildiğim kadarıyla Japonya, ABD, Fransa ve Kanada, keşfettikleri ilk gezegene bir isim verdiler. Bizde de neden olmasın? Böyle bir düşüncemiz var. Benim Türk, Türk1 ve Atatürk isimleri aklımdan geçti. Bununla ilgili bir oylama yapılabilir" ifadelerini kullandı.





Ülkemizdeki Astronomi ve Uzay Bilimi adına önemli bir gelişme. Bu konuda çalışma yapan bilim insanları tebrik ediyor ve çalışmalarının devamını bekliyoruz. Sizlere soruyoruz, yeni gezegenimizin adı ne olmalı?

Anadolu Ajansı