Türk geliştirci tarafından hazırlanan yeni WP8 uygulaması: Bugün Ne Pişirsem

Toplamda 200 bin uygulamayı geride bırakan Windows Phone platformu için Türk geliştirici Kadir Aba tarafından geliştirilen yeni uygulama "Bugün Ne Pişirsem" kullanıma sunuldu.

Basit arayüzü ile bünyesinde baklagillerden zeytinyağlılara, çorbalardan tatlılara 20 kategoride 4400'den fazla tarif barındıran uygulama, seçilen tarifler için gereken malzemeler yanında yapılış sürecini de aktif olarak anlatıyor ve kendi içerisinde kolay erişim için arama yapılmasına imkan tanıyor.

Windows Phone 8 işletim sistemli cihazlar ile kullanılabilen 77 MB boyutundaki Bugün Ne Pişirsem uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/bugün-ne-pişirsem/7bdc51a0-5fc4-4dcc-851c-f4868a23dbb7