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Türk geliştirci tarafından hazırlanan yeni WP8 uygulaması: Bugün Ne Pişirsem

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Türk geliştirci tarafından hazırlanan yeni WP8 uygulaması: Bugün Ne Pişirsem
Toplamda 200 bin uygulamayı geride bırakan Windows Phone platformu için Türk geliştirici Kadir Aba tarafından geliştirilen yeni uygulama "Bugün Ne Pişirsem" kullanıma sunuldu.
Basit arayüzü ile bünyesinde baklagillerden zeytinyağlılara, çorbalardan tatlılara 20 kategoride 4400'den fazla tarif barındıran uygulama, seçilen tarifler için gereken malzemeler yanında yapılış sürecini de aktif olarak anlatıyor ve kendi içerisinde kolay erişim için arama yapılmasına imkan tanıyor.
Windows Phone 8 işletim sistemli cihazlar ile kullanılabilen 77 MB boyutundaki Bugün Ne Pişirsem uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/bugün-ne-pişirsem/7bdc51a0-5fc4-4dcc-851c-f4868a23dbb7 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wustti 5 yıl
bunlari kullanan var mi acaba :/
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Turat 5 yıl wustti
wustti

bunlari kullanan var mi acaba :/

Bence böyle faydalı uygulamalar da olmalı. Oyun manyaklığının lüzumu yok.
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Nokia Specialist 5 yıl
77MB, yapan arkadaşa helal olsun emek var
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