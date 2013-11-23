Türk geliştirici tarafından hazırlanan WP8 uygulaması Dr Kalori güncellendi

Windows Phone platformu için geliştirilen yerli uygulamalardan DR Kalori, yeni özellikler ile güncellendi.

Türk geliştirici Kamil Doğan tarafından hazırlanan Dr Kalori, genel olarak farklı besinlerin kalori değerlerini gösteriyor ve ayrıca hazırlanan tabakların toplam kalori değerini hesaplayabiliyor. Özellikle yediklerine dikkat eden ya da rejim yapanlar için faydalı bir yapı sunan Dr Kalori, yapılan güncelleme doğrultusunda ise aşağıda yer alan yeni özelliklere kavuşuyor;

Günlük kalori ihtiyacınızı hesaplayabilirsiniz.

Vücut kitle indeksinizi hesaplayabilirsiniz.

Aldığınız kalorileri nasıl harcayacağınızı ve aktivite durumunuza göre ne kadar kalori harcadığınızı hesaplayabilirsiniz.

Dilediğiniz takdirde tabaklarınızı veri tabanınıza kaydedebilir, aldığınız kalorileri grafikten takip edebilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan Dr Kalori uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/dr-kalori/c6d44d80-e9e8-4054-8dcf-ea3006e10048