Türk hücumbotlarının iletişim yeteneklerine Aselsan dokunuşu

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Kılıç sınıfı hücumbotlara askeri uydu muharebe sistemi tedariği kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan KASUMSİS Projesi ile ülkemizde ilk kez yerli olarak geliştirilen 1 metre 3 eksen Stabilize X-Bant Uydu Haberleşme Sistemi geliştirilmesi süreçleri tamamlandı ve saha kabul testleri başarıyla tamamlandı.

TCG Meltem hücumbotuna yerleştirilen haberleşme sistemi, Akdeniz ve Ege sularında gerçekleştirilen testlerden geçer not aldı. Her türlü hava ve deniz koşulunda su üstü ve su altı unsurların bağlı bulundukları harekat ve komuta merkezleri ile hızlı ve kesintisiz bir şekilde ses, görüntü, data transferi yapabilmesi sağlanıyor.

Denizkurdu 2019 tatbikatı kapsamında da ilk kez Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından aktif olarak kullanıldığı ve beğeni topladığı aktarılan sistem, ilerleyen dönemde tüm kılıç sınıfı hücumbotlara eklenecek. Platformun farklı araçlar için farklı muadilleri de geliştirilebilir.

Özellikle Doğu Akdeniz’de gün geçtikçe daha da ısınan bir ortamda deniz kuvvetlerinin yerli teknolojiler ile donatılması yönündeki çalışmalar kritik önem taşıyor. Özellikle güvenli bir şekilde iletişim imkanının kesinliği, ilerleyen dönemde faydasını şimdiden kestiremeyeceğimiz düzeyde ciddi katkılar sağlayabilir.