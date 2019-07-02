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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk hücumbotlarının iletişim yeteneklerine Aselsan dokunuşu

Aselsan, Stabilize X-Bant Uydu Haberleşme Anten Sistemi projesi kapsamındaki ilk ürünlerin kabul testlerini başarıyla tamamladı. Yeni sistemin yetenekleri ve sürece dair tüm detaylar yazımızda.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk hücumbotlarının iletişim yeteneklerine Aselsan dokunuşu
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Kılıç sınıfı hücumbotlara askeri uydu muharebe sistemi tedariği kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan KASUMSİS Projesi ile ülkemizde ilk kez yerli olarak geliştirilen 1 metre 3 eksen Stabilize X-Bant Uydu Haberleşme Sistemi geliştirilmesi süreçleri tamamlandı ve saha kabul testleri başarıyla tamamlandı.

TCG Meltem hücumbotuna yerleştirilen haberleşme sistemi, Akdeniz ve Ege sularında gerçekleştirilen testlerden geçer not aldı. Her türlü hava ve deniz koşulunda su üstü ve su altı unsurların bağlı bulundukları harekat ve komuta merkezleri ile hızlı ve kesintisiz bir şekilde ses, görüntü, data transferi yapabilmesi sağlanıyor.

Denizkurdu 2019 tatbikatı kapsamında da ilk kez Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından aktif olarak kullanıldığı ve beğeni topladığı aktarılan sistem, ilerleyen dönemde tüm kılıç sınıfı hücumbotlara eklenecek. Platformun farklı araçlar için farklı muadilleri de geliştirilebilir.

Özellikle Doğu Akdeniz’de gün geçtikçe daha da ısınan bir ortamda deniz kuvvetlerinin yerli teknolojiler ile donatılması yönündeki çalışmalar kritik önem taşıyor. Özellikle güvenli bir şekilde iletişim imkanının kesinliği, ilerleyen dönemde faydasını şimdiden kestiremeyeceğimiz düzeyde ciddi katkılar sağlayabilir.


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wolwes 5 gün en beğenilen
İyi ki varsın Aselsan ve canla başla çalışan tüm mühendisleri.
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Musty3535123 5 gün
şu ülkede yüzümü güldüren ender kurumlardan biri.
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vollkan59 5 gün
Yerli ve Milli degullllllllllll

Neyse bırakalım şunları kendi haline, emeği geçenlerden Allah razı olsun

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sterig 4 gün
Ülkedeki tek tük teknolojik ilerlemenin de devlete ait savunma sanayii şirketlerince gerçekleştirilmesi üzücü. Keşke teknolojide daha fazla firmaya ve imkana sahip bir ülke olabilseydik, iktidar izin vermedi sağolsun.
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SEO-Uzmanı 4 gün
1974
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Assassino! 5 gün
O zaman erken seçimimiz hayırlı olsun diyebilir miyiz?
Önümüzdeki günlerde bekçi çıkıp kendi fikriymiş gibi "bence erken seçim yapalım" der. Malum da "aynen ya güzel fikir aklıma gelmemişti" deyip erken seçim kararı alabilir
Alıştık sonuçta.
Ayrıca bu haberlere inanmayanlara laf atan troller; ya şu bir türlü inmeyen yerli uçağımız ile yollara çıkamayan yerli Cadillac'ımız ne oldu onu bir söyleyin de böyle haberlere biz de inanalım
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MustafaC53 4 gün Assassino!
saman ithalatını yazmayı unutmuşsın. Boş yapma yol al.
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FatihAsl 4 gün Assassino!
İmamoğlu Beylikdüzü belediyesi için kaç kreş vaadinde bulundu kaçını yaptı. alışığız gerçekleşmeyen vaatlere ama yapılanlara yalan denmesine alışık değiliz.
@ThePscho: uyarı için teşekkürler, düzelttim
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sefa1451 5 gün
Güzel gelişme dilerim devamı gelir deniz kuvvetlerine ağırlık vererek akdenizdeki gücümüzü artırmalıyız hatta ufak çaplı bir uçak gemisi yapsak onunda temellerini atsak muazzam güzel olur.
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zdniz 5 gün
hucum botlarımıza hava savunma yetenegide kazandırılsa süper olucak bildigim kadarıyla kılıç sınıfında hava savunma kabiliyeti yok
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vollkan59 5 gün
Yerli ve Milli degullllllllllll

Neyse bırakalım şunları kendi haline, emeği geçenlerden Allah razı olsun

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Musty3535123 5 gün
şu ülkede yüzümü güldüren ender kurumlardan biri.
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wolwes 5 gün en beğenilen
İyi ki varsın Aselsan ve canla başla çalışan tüm mühendisleri.
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raxetul 4 gün wolwes
Yani tanımasak neyse... TAI ve Roketsan olmasa işimiz cidden çok zor.
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Türkiye Gündemi, savunma sanayii ve
6 etiket daha aselsan stabilize x-bant uydu haberleşme sistemi kasumi·s projesi Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
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