Türk jeti dünyaya açılıyor! Hürjet'in yer prototipi İngiltere'de sergilenecek

Hürjet’in yer prototipi 16-22 Temmuz tarihleri arasında İngiltere’deki Farnborough Airshow’da dijital kamuflajlı olarak sergilenecek. Prototipin kuyruğunda Türk Hava Kuvvetleri’nin sembolü olarak kabul edilen kartal figürü yer alacak.
Yerli mühimmatlar da sergilenecek
Fuarda Hürjet’le birlikte TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti-82, Kanatlı Güdüm Kiti, hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan ile birlikte ASELSAN tarafından geliştirilen Teber Lazer Güdüm Kiti MK-81, MK-82 ve L-Umtas’tan oluşan yerli mühimmatlar da sergilenecek.
Kokpit içinden kontrol edilebilen hareketli kontrol yüzeylerine sahip Hürjet prototipinde gerçek uçak ekipmanları bulunacak. Motor, bazı itki ve uçuş sistemleri dışında kalan hemen hemen tüm sistemler fonksiyonları azaltılarak gerçekçi bir şekilde yer alacak. Uçuş testlerine projenin 48. ayında başlanacak olan Hürjet’in ilk uçuşunu 2023 yılında yapması bekleniyor.
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Pardon ya, bu geçen aydı, bu ay ne dioduk?
"Devam diyen koyunlar, işte eseriniz..."
Yok olm bu da olmadı, en iyisi biz bu başlıkta çok dolaşmıyak, yok mu şöle İsveç'de yeni bulunan teknoloji haberleri? Ordan bok atak ülkemize...
Mesela ben zamanında yerli yapılan her projeye karşı çıkmış kişilere cehennemde bol bol ateşli yanmalar diliyorum.