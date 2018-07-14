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Türk jeti dünyaya açılıyor! Hürjet'in yer prototipi İngiltere'de sergilenecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Jet Eğitim ve Yakın Destek Uçağı Geliştirme Projesi kapsamında tasarlanan Hürjet, dünya prömiyerini İngiltere'deki fuarda gerçekleştirecek.
10 ay
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Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Türk jeti dünyaya açılıyor! Hürjet'in yer prototipi İngiltere'de sergilenecek
 

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından jet eğitimi ve yakın destek uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan Hürjet projesi başarılı bir şekilde devam ediyor. Birebir yer prototipiyle ete kemiğe bürünen Hürjet, dünyanın en önemli havacılık etkinliklerinden birinde ilk kez boy göstermeye hazırlanıyor.

Hürjet’in yer prototipi 16-22 Temmuz tarihleri arasında İngiltere’deki Farnborough Airshow’da dijital kamuflajlı olarak sergilenecek. Prototipin kuyruğunda Türk Hava Kuvvetleri’nin sembolü olarak kabul edilen kartal figürü yer alacak.

Yerli mühimmatlar da sergilenecek 

Fuarda Hürjet’le birlikte TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti-82, Kanatlı Güdüm Kiti, hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan ile birlikte ASELSAN tarafından geliştirilen Teber Lazer Güdüm Kiti MK-81, MK-82 ve L-Umtas’tan oluşan yerli mühimmatlar da sergilenecek.

Kokpit içinden kontrol edilebilen hareketli kontrol yüzeylerine sahip Hürjet prototipinde gerçek uçak ekipmanları bulunacak. Motor, bazı itki ve uçuş sistemleri dışında kalan hemen hemen tüm sistemler fonksiyonları azaltılarak gerçekçi bir şekilde yer alacak. Uçuş testlerine projenin 48. ayında başlanacak olan Hürjet’in ilk uçuşunu 2023 yılında yapması bekleniyor.


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Ucan Hollandalı 10 ay en beğenilen
Oooo ülkeye çamur atıp hiçbir şey yapmadan pc başından kalkmayan batı ve amerikan mandacıları gelmiş.Bu adamları dünyanın en iyi yerine koy bak ciddiyim isterse iskandinav ülkelerine koy, sana döner şunu söyler; "abi bana rahat batıyor." Bir kerede tebrikler yazın lan yediği kaba s*çan olma bir kere.
Oooo ülkeye çamur atıp hiçbir şey yapmadan pc başından kalkmayan batı ve amerikan mandacıları gelmiş.Bu adamları dünyanın en iyi yerine koy bak ciddiyim ister...
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Bloodin 10 ay
"Seçim yaklaşıo ya tabi, anca o zaman çıkarın bu hab..."
Pardon ya, bu geçen aydı, bu ay ne dioduk?
"Devam diyen koyunlar, işte eseriniz..."
Yok olm bu da olmadı, en iyisi biz bu başlıkta çok dolaşmıyak, yok mu şöle İsveç'de yeni bulunan teknoloji haberleri? Ordan bok atak ülkemize...
"Seçim yaklaşıo ya tabi, anca o zaman çıkarın bu hab..."Pardon ya, bu geçen aydı, bu ay ne dioduk?"Devam diyen koyunlar, işte eseriniz..."Yok olm...
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Yanıtla +39
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dr20mouse 10 ay spacenet
Onu Vecihi Hürkuş'a engel olanlara Nuri Demirağ' a engel olanlara soracaksın

Mesela ben zamanında yerli yapılan her projeye karşı çıkmış kişilere cehennemde bol bol ateşli yanmalar diliyorum.
Onu Vecihi Hürkuş'a engel olanlara Nuri Demirağ' a engel olanlara soracaksınMesela ben zamanında yerli yapılan her projeye karşı çıkmış kişiler...
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2 Yanıt Yanıtla +36
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Feint-TR 10 ay
Mock-up bu yer prototipi falan değil. Düzgün hazırlayın haberlerinizi.
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IraArel 10 ay
Emeği geçenlere helal olsun.
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onkuba 10 ay
İstemezükçüler ağlamaya başlamış yine :)
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Erwin-Rommel 10 ay
Şöyle projeleri gördükçe o kadar mutlu oluyorum ki. Keşke bu tür projelere 40-50 sene önce başlansaydı. Neyse zararın neresinden dönersek kardır. 20 sene sonra bu devletin gelecegini çok parlak görüyorum böyle projeler hız kesmeden devam ederse. Bazıları da forum köselerinde ağlamaya devam etsin.
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İl teber 10 ay
Prototip değil. Yanlış tanımlama.
Bu mock-up. Bire bir ölçekli gösterim.
Üzerinde neler olacak silahlar vesaire.
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Surpentor 10 ay
İyi partili küçük beslemeler akp'ye yanaşmaya başlamış.
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haylaz__ 10 ay
İstemezük
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hollowman_ 10 ay
At kafalı dünyada sadece 3-4 ülkenin ancak yapabildiği, teknolojinin en zirve noktası olan jet uçağı için "orta halli atölyede yapılabilir" diye yazmış. ve millete çomar falan diyen embesil yığını güruh da favlamış. İşte bu tür kuş beyinliler gelip burada yerli silahlara falan laf ediyorlar, beyinlerinin gelişmişlik düzeyi, iqları eksilerde falan dolaşıyor resmen.
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Bilmirem 10 ay
Başarıyla altından kalkarız umarım, avcı jet için güzel bir basamak olur bize
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batuta 10 ay
Dolar 4.90 olmuş hürjet yetişsin hadi
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