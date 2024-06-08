HÜRJET ve GÖKBEY ilk kez yurt dışında uçacak

HÜRJET ve GÖKBEY yurt dışında
Farnborough Airshow'da 22-26 Temmuz'da düzenlenecek ve TUSAŞ T625 Gökbey ile HÜRJET burada vitrine çıkacak. Burada gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında hava araçları 4’er uçuş yapacak.
Bununla birlikte jet eğitim ve hafif taarruz görevlerini yerine getirebilen çok amaçlı bir uçak olarak tasarlanan HÜRJET’in 3-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Mısır Uluslararası Airshow kapsamında gösteri uçuşu yapması planlanıyor. Arama-kurtarma, VIP taşımacılığı, sağlık hizmetleri ve askeri görevler gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilen GÖKBEY helikopteri genel maksat helikopteri olarak farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlandı.
Farnborough Airshow kapsamında HÜRJET, yüksek G kuvveti manevraları, hızlı tırmanış ve dalış gibi yeteneklerini sergileyecek. GÖKBEY de manevra kabiliyetini ve stabil uçuş performansıyla kendisini gösterecek. Bu tip fuarlar araçların ve firmaların işbirlikleri yapabilmesi açısından önemli bir zemin oluyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, geçtiğimiz sene GÖKBEY için adı açıklanmayan bir ülkenin 1 milyar dolarlık teklifte bulunduğunu söylemişti. Fuar kapsamında belki bu konuda yeni gelişmeler hakkında bilgiler verilebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.