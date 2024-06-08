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Tam Boyutta Gör Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ve süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden birisi olan İngiltere'deki Farnborough Airshow'a katılacak. Etkinlik kapsamında HÜRJET ve GÖKBEY ilk kez yurt dışında uçacak.

HÜRJET ve GÖKBEY yurt dışında

Farnborough Airshow'da 22-26 Temmuz'da düzenlenecek ve TUSAŞ T625 Gökbey ile HÜRJET burada vitrine çıkacak. Burada gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında hava araçları 4’er uçuş yapacak.

Bununla birlikte jet eğitim ve hafif taarruz görevlerini yerine getirebilen çok amaçlı bir uçak olarak tasarlanan HÜRJET’in 3-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Mısır Uluslararası Airshow kapsamında gösteri uçuşu yapması planlanıyor. Arama-kurtarma, VIP taşımacılığı, sağlık hizmetleri ve askeri görevler gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilen GÖKBEY helikopteri genel maksat helikopteri olarak farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlandı.

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Farnborough Airshow kapsamında HÜRJET, yüksek G kuvveti manevraları, hızlı tırmanış ve dalış gibi yeteneklerini sergileyecek. GÖKBEY de manevra kabiliyetini ve stabil uçuş performansıyla kendisini gösterecek. Bu tip fuarlar araçların ve firmaların işbirlikleri yapabilmesi açısından önemli bir zemin oluyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, geçtiğimiz sene GÖKBEY için adı açıklanmayan bir ülkenin 1 milyar dolarlık teklifte bulunduğunu söylemişti. Fuar kapsamında belki bu konuda yeni gelişmeler hakkında bilgiler verilebilir.

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HÜRJET ve GÖKBEY ilk kez yurt dışında uçacak