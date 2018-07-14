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ABD, uzayda Rusya'ya muhtaç kaldı: SpaceX yine bekleneni veremedi

2011 yılından bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'na Rusya'nın roketleri ve uzay kapsülleriyle astronot gönderen ABD, uzun bir süre daha buna muhtaç kalacakmış gibi görünüyor.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
8,1b
1
20
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzay araştırmalarının dünyadaki en büyük ismi Amerika Birleşik Devletleri, uzay mekiği programının Barack Obama tarafından 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana kendi astronotlarını kendisi uzaya fırlatamıyor. Bu alanda tam 7 yıldır Rusya'nın Soyuz roketi ve Soyuz uzay kapsüllerine muhtaç kalan dünya devi, aynı zamanda her bir astronotu için de Rusya'ya yüklü miktarlarda para ödüyor. (1 astronot koltuğu için 81 milyon dolar)

Tabi ABD'nin uzaydaki bu Rusya bağımlılığı ülke içerisinde de büyük tartışmalara yol açıyor. NASA ise bu problemin çözümünü uzun bir süredir tamamıyla özel şirketlere bırakmış durumda. Bu alanda yeni bir roket veya uzay kapsülü geliştirme planlarına sahip olmayan NASA, bunun yerine Uzay İstasyonu'na insan taşımaları için 2014 yılında SpaceX ve Boeing ile anlaşmalar yapmıştı. Her iki şirketle de önceleri 2017 yılı için anlaşmaya varan uzay ajansı, şimdilerde ne SpaceX'den ne de Boeing'den istediğini alabilmiş değil. Zira her iki şirketten de erteleme üzerine erteleme haberi geliyor.

Ayrıca Bkz. "Bu gezegen sadece 11 ışık yılı uzaklıkta ve tıpkı Dünya'ya benziyor"
Hatırlayacağınız üzere SpaceX ve Boeing, 2017 olarak planlanan ilk uçuş tarihlerini hazır olmadıkları gerekçesiyle önce 2018'e ertelemişlerdi. Uzay sektörünün iki devi, daha sonra ise bu işin 2019'da da çözülemeyeceğini farketmiş ve son bir ertelemeyle ilk astronot taşıma görevlerini 2019'un yaz aylarına almıştı. Ancak bugün bazı devlet organları tarafından yapılan soruşturmalar NASA'nın yine bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

SpaceX ve Boeing hazır değil; Rusya ile anlaşma 2019'da bitiyor


ABD Sayıştayı tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir rapora göre SpaceX ve Boeing'in 2019 yılı içerisinde insanlı bir uçuş yapması neredeyse imkansız. Uzay kapsülleri Crew Dragon(SpaceX) ve Starliner'ın(Boeing) son durumlarından bahseden ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi,"Her iki şirketin de 2020'nin Ağustos ayından önce hazır olmalarını beklemiyoruz." ifadelerini kullanıyor.

SpaceX ve Boeing'in uçuşları 2020'ye kadar ertelemesi NASA için de bazı tehlike çanlarının çalmaya başlaması anlamına geliyor. Zira NASA-Roskosmos arasındaki Soyuz roketi anlaşması 2019'un Kasım ayında sona erecek. GAO, NASA'nın bu duruma alternatif bir plan üretmemesi halinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda en az dokuz ay boyunca Amerikan astronotunun yer almaması gibi bir durum oluşabileceğini söylüyor.

Bakalım SpaceX ve Boeing'den beklediğini alamayan NASA, bu duruma bir çözüm üretebilecek mi. 

https://phys.org/news/2018-07-boeing-spacex-flights-iss.html Yorum Yaz
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kaazto28 10 ay en beğenilen
Ne acayip dünya, 21.yy.da sen kalk rusyanın roketlerine muhtaç ol, ama 20.yy.da Ay'a git bir de üstüne gel. Şu haber bile aya gidilmediğine dair kanıt. Son 50 yıldaki teknolojik gelişme-Ay'a gitme uyumluluğu...
:D
Ne acayip dünya, 21.yy.da sen kalk rusyanın roketlerine muhtaç ol, ama 20.yy.da Ay'a git bir de üstüne gel. Şu haber bile aya gidilmediğine dair kanıt. Son 50 ...
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Dark_Knife 10 ay kaazto28
Trollse komik değilse geçmiş olsun mühim kaza ne zaman gerçekleşti?
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1 Avatar
Redunay 10 ay
Koskoca nasa uzaya adam yollayamıyor ne saçma iş.
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Mr.Legend 10 ay
Başlığı atarken hiç mi düşünmüyorsunuz?
SpaceX ve Boeing var değil mi haberin içeriğinde. Başlık atarken bunu sanki "sadece" SpaceX in başarısızlığı olarak veriyorsunuz.
Bir sonraki başlıklarınızda düşünmeniz dileğiyle
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polat333 10 ay
hayali komplo teoriler hiç bir zaman bitmez, örneğin,
Nasa hiç bir zaman aya gitmedi, uzaya da gitmedi, bunun yerine uzaylıların gönderdiği animasyonlar ile insanar kandırıldı, dünya yuvarlak değil, prizma şeklindedir, ışığın kırılması başka türlü açıklanamaz, dünyadaki bütün bilim adamları, araştırmacı ve gök bilimciler de dahil olmak üzere gökyüzüne bakan ve araştıran herkes aslıda şehirlerin üzerine çekilmiş dev bir ekrana bakıyorlar, yüksek çözünürlüklü grafiklerin içerisinde uzaklara bakıyormuşçasna hissediyorlar, insanlar yıllarca böyle kandırıldı, bunu farkedenler ise hemen beyinleri yıkanarak sanki gerçek bir şeye bakıyormuş gibi hissettirildi, Nasa, Spacex, Rusya vs hepsinin temel görevi insanlara kanacakları hikayeler sağlamak ve sahte görüntüler üretmektir, aslında Mars, jupiter vs bunlar boş şeyler, hatta dünya varmı oda şüpheli.
Buyurun saçmalamaya devam :)
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Mr. Jingles 10 ay
Daha çoook muhtaç kalırlar böylece Rusya için de döviz girişi olur bir nebze de olsa ekonomisine bu sayede katkı sağlıyor.
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Erwin-Rommel 10 ay
Bizim millet ne kadar seviyor şu komplo teorilerini. Yok aya gidilmedi, yok dünya düz falan filan
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Spider_hip 10 ay
Rusya 81 milyon alıyorsa gayet insaflıymış. O astronotun zaten ekipmanıyla en düşük ağırlığı 81 kg eder. E zaten uzaya bir şey çıkarmanın maliyeti kg başı milyon deniyordu. Nasa olsa bu birim için ar-ge si vs si deyip milyarları götürüp sonra yine nasıl olsa kişi başı 81 milyonda roket masrafı parası alırdı. Hayret her şeye çözüm üreten Elon abi, onca uyduyu alt uzaya taşıyıp dönerken, insan taşıyacak roketi yapamıyor mu?
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gurkanse 10 ay
olurmu ya o kadar beyin göçü alıyolar her yıl binbir karın ağrısı ile o da.nasıl yapamazlar.uzaylı mühendis arıyolar demekki
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lterlemez 10 ay
Bu fizik kuralları ile en uygun çözüm hala mekik sistemi bana kalırsa, problem ise yakıt sistemlerinde. Yakıt sistemini çözmeleri lazım, yoksa ne kamu ne de özel sektör bu işin altından uzun vadede kalkamaz. Uzun vadede hep zarar yazacaktır.
Bence, eğer hala mekik sistemi istenmiyor ise çözüm SpaceX'in yaptığı gibi olur ancak. Bunun için kamu ve özel oturur ve uzun soluklu bir uzay istasyonu üzerinde çalışır (hali hazırdaki ile bu iş olmaz). İstasyon kurulur ve NASA, mekikle yaptığı gibi hem malzemeyi hem de uzmanı taşımaz, taşımak zorunda kalmaz. Bu teknoloji ile adam gibi bir uzay istasyonu olmadan bu iş çözülemez. Çünkü, hem malzemeyi hem de yolcuyu taşımak çok problemli; ayrı ayrı taşınmaları belki iş yükünü arttıracaktır ama hem güvenlik iyileşecektir hem de masraf azalacaktır. Çünkü temel malzemeler programsız olarak istasyona gönderilerek stoklanabilir.
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kaazto28 10 ay en beğenilen
Ne acayip dünya, 21.yy.da sen kalk rusyanın roketlerine muhtaç ol, ama 20.yy.da Ay'a git bir de üstüne gel. Şu haber bile aya gidilmediğine dair kanıt. Son 50 yıldaki teknolojik gelişme-Ay'a gitme uyumluluğu...
:D
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Dark_Knife 10 ay kaazto28
Trollse komik değilse geçmiş olsun mühim kaza ne zaman gerçekleşti?
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sniper23 10 ay kaazto28
Vay hocam büyük oyunu görmüşsün
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Murat.Ak 10 ay
Yeni bir sistemle ilk uçan kişi olmak cesaret isteyen birşey olacaktır.
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gun 10 ay Murat.Ak
👩‍🚀 Astronot olmak kendi başına bir cesaret işi zaten yeni sistem olsa ne fark eder.
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