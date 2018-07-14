ABD, uzayda Rusya'ya muhtaç kaldı: SpaceX yine bekleneni veremedi

Uzay araştırmalarının dünyadaki en büyük ismi Amerika Birleşik Devletleri, uzay mekiği programının Barack Obama tarafından 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana kendi astronotlarını kendisi uzaya fırlatamıyor. Bu alanda tam 7 yıldır Rusya'nın Soyuz roketi ve Soyuz uzay kapsüllerine muhtaç kalan dünya devi, aynı zamanda her bir astronotu için de Rusya'ya yüklü miktarlarda para ödüyor. (1 astronot koltuğu için 81 milyon dolar)
Tabi ABD'nin uzaydaki bu Rusya bağımlılığı ülke içerisinde de büyük tartışmalara yol açıyor. NASA ise bu problemin çözümünü uzun bir süredir tamamıyla özel şirketlere bırakmış durumda. Bu alanda yeni bir roket veya uzay kapsülü geliştirme planlarına sahip olmayan NASA, bunun yerine Uzay İstasyonu'na insan taşımaları için 2014 yılında SpaceX ve Boeing ile anlaşmalar yapmıştı. Her iki şirketle de önceleri 2017 yılı için anlaşmaya varan uzay ajansı, şimdilerde ne SpaceX'den ne de Boeing'den istediğini alabilmiş değil. Zira her iki şirketten de erteleme üzerine erteleme haberi geliyor.
Ayrıca Bkz. "Bu gezegen sadece 11 ışık yılı uzaklıkta ve tıpkı Dünya'ya benziyor"
Hatırlayacağınız üzere SpaceX ve Boeing, 2017 olarak planlanan ilk uçuş tarihlerini hazır olmadıkları gerekçesiyle önce 2018'e ertelemişlerdi. Uzay sektörünün iki devi, daha sonra ise bu işin 2019'da da çözülemeyeceğini farketmiş ve son bir ertelemeyle ilk astronot taşıma görevlerini 2019'un yaz aylarına almıştı. Ancak bugün bazı devlet organları tarafından yapılan soruşturmalar NASA'nın yine bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
Tabi ABD'nin uzaydaki bu Rusya bağımlılığı ülke içerisinde de büyük tartışmalara yol açıyor. NASA ise bu problemin çözümünü uzun bir süredir tamamıyla özel şirketlere bırakmış durumda. Bu alanda yeni bir roket veya uzay kapsülü geliştirme planlarına sahip olmayan NASA, bunun yerine Uzay İstasyonu'na insan taşımaları için 2014 yılında SpaceX ve Boeing ile anlaşmalar yapmıştı. Her iki şirketle de önceleri 2017 yılı için anlaşmaya varan uzay ajansı, şimdilerde ne SpaceX'den ne de Boeing'den istediğini alabilmiş değil. Zira her iki şirketten de erteleme üzerine erteleme haberi geliyor.
Ayrıca Bkz. "Bu gezegen sadece 11 ışık yılı uzaklıkta ve tıpkı Dünya'ya benziyor"
Hatırlayacağınız üzere SpaceX ve Boeing, 2017 olarak planlanan ilk uçuş tarihlerini hazır olmadıkları gerekçesiyle önce 2018'e ertelemişlerdi. Uzay sektörünün iki devi, daha sonra ise bu işin 2019'da da çözülemeyeceğini farketmiş ve son bir ertelemeyle ilk astronot taşıma görevlerini 2019'un yaz aylarına almıştı. Ancak bugün bazı devlet organları tarafından yapılan soruşturmalar NASA'nın yine bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
SpaceX ve Boeing hazır değil; Rusya ile anlaşma 2019'da bitiyor
ABD Sayıştayı tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir rapora göre SpaceX ve Boeing'in 2019 yılı içerisinde insanlı bir uçuş yapması neredeyse imkansız. Uzay kapsülleri Crew Dragon(SpaceX) ve Starliner'ın(Boeing) son durumlarından bahseden ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi,"Her iki şirketin de 2020'nin Ağustos ayından önce hazır olmalarını beklemiyoruz." ifadelerini kullanıyor.
SpaceX ve Boeing'in uçuşları 2020'ye kadar ertelemesi NASA için de bazı tehlike çanlarının çalmaya başlaması anlamına geliyor. Zira NASA-Roskosmos arasındaki Soyuz roketi anlaşması 2019'un Kasım ayında sona erecek. GAO, NASA'nın bu duruma alternatif bir plan üretmemesi halinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda en az dokuz ay boyunca Amerikan astronotunun yer almaması gibi bir durum oluşabileceğini söylüyor.
Bakalım SpaceX ve Boeing'den beklediğini alamayan NASA, bu duruma bir çözüm üretebilecek mi.
https://phys.org/news/2018-07-boeing-spacex-flights-iss.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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