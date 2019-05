ABD, uzayda Rusya'ya muhtaç kaldı: SpaceX yine bekleneni veremedi

Ayrıca Bkz.

Uzay araştırmalarının dünyadaki en büyük ismi Amerika Birleşik Devletleri, uzay mekiği programının Barack Obama tarafından 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana kendi astronotlarını kendisi uzaya fırlatamıyor. Bu alanda tam 7 yıldır Rusya'nın Soyuz roketi ve Soyuz uzay kapsüllerine muhtaç kalan dünya devi, aynı zamanda her bir astronotu için de Rusya'ya yüklü miktarlarda para ödüyor. (1 astronot koltuğu için 81 milyon dolar)Tabi ABD'nin uzaydaki bu Rusya bağımlılığı ülke içerisinde de büyük tartışmalara yol açıyor. NASA ise bu problemin çözümünü uzun bir süredir tamamıyla özel şirketlere bırakmış durumda. Bu alanda yeni bir roket veya uzay kapsülü geliştirme planlarına sahip olmayan NASA, bunun yerine Uzay İstasyonu'na insan taşımaları için 2014 yılında SpaceX ve Boeing ile anlaşmalar yapmıştı. Her iki şirketle de önceleri 2017 yılı için anlaşmaya varan uzay ajansı, şimdilerde ne SpaceX'den ne de Boeing'den istediğini alabilmiş değil. Zira her iki şirketten de erteleme üzerine erteleme haberi geliyor.Hatırlayacağınız üzere SpaceX ve Boeing, 2017 olarak planlanan ilk uçuş tarihlerini hazır olmadıkları gerekçesiyle önce 2018'e ertelemişlerdi. Uzay sektörünün iki devi, daha sonra ise bu işin 2019'da da çözülemeyeceğini farketmiş ve son bir ertelemeyle ilk astronot taşıma görevlerini 2019'un yaz aylarına almıştı. Ancak bugün bazı devlet organları tarafından yapılan soruşturmalar NASA'nın yine bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.