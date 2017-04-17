Türk oyun sektöründen yarım milyar dolarlık ihracat rekoru

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Ülkemizdeki sayısı hızla artan ve artık 30 milyona ulaştığı tahmin edilen oyuncu kitlesini değerlendirmek için Türk oyun geliştiricilerinin de önemli bir uğraş verdiği görülüyor. Bu çabaların sonucunda Türk oyun sektörü toplamda 755 milyon dolarlık bir hasılata ulaşarak 2015 yılına kıyasla kazancını yaklaşık yüzde 63 arttırırken sektör adına bir diğer sevindirici haber de ihracat rakamlarından geldi.





Dev Pazarda Büyük Hedefler

Dünyada 110 milyar dolarlık dev bir pazar haline gelen oyun dünyasında kendini duyurmak isteyen Türk oyun sektörü geçtiğimiz yıl ihracatını 2015'e kıyasla yüzde 25 arttırdı ve toplamda 500 milyon dolarlık ihracata imza attı. Bu ihracata ulaşılmasının arkasında yerli oyunların ve oyuncuların tanıtımı ve yerli oyun ekosisteminin geliştirilmesi için destek veren Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği(TOGED) başta olmak üzere Ekonomi Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının verdiği destek yatıyor.





Crytek, TaleWorlds, Gram Games gibi geliştirdikleri oyunlarla hem yurt içinde hem de yurt dışında adını duyurmayı başaran oyun yapımcılarının da üyesi olduğu TOGED'in toplamda 25 üyesi bulunuyor. Okullardaki tanıtım etkinlikleri ve sektördeki isimleri bir araya geldiği toplantıları da düzenleyen TOGED, 10 milyar dolarlık ihracat rakamı hedeflerken bu hedeflere ulaşılması için geçtiğimiz yıl olduğu gibi (artarak devam eden) bir devlet desteği gerektiğini vurguluyor.





Devlet Desteği Çok Önemli

Ekonomi ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle oyun sektörüne yönelik desteğin devlet politikası haline geldiğini belirten TOGED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin 10 milyar dolarlık hedefe ulaşma sürecinde bu desteğin süreceğine inandıklarını ifade etti.





Ali Erkin, TOGED'in Türkiye'de oyunla ilgili ekosistem geliştirmek ve Türk oyun geliştiricilerin yanı sıra yabancı geliştiriciler ve stüdyoların da Türkiye'de çalışmalar yapmasına imkan sağlamak gibi bir misyonu olduğunun da altını çizerken bu sayede yerli insan kaynağının sektörde deneyim kazanabileceğini dile getirdi.