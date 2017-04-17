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Türk oyun sektöründen yarım milyar dolarlık ihracat rekoru

Türk oyun sektörü geçtiğimiz yıl 500 milyon dolarlık ihracatla yeni bir rekora imza attı. Sektörün bu rekor ile bir önceki yıla kıyasla ihracatını yüzde 25 arttırmış oldu.
2 yıl
5,6b
1
30
Oyunlar
Furkan Babur
Yazar
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Türk oyun sektöründen yarım milyar dolarlık ihracat rekoru
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Ülkemizdeki sayısı hızla artan ve artık 30 milyona ulaştığı tahmin edilen oyuncu kitlesini değerlendirmek için Türk oyun geliştiricilerinin de önemli bir uğraş verdiği görülüyor. Bu çabaların sonucunda Türk oyun sektörü toplamda 755 milyon dolarlık bir hasılata ulaşarak 2015 yılına kıyasla kazancını yaklaşık yüzde 63 arttırırken sektör adına bir diğer sevindirici haber de ihracat rakamlarından geldi.


Dev Pazarda Büyük Hedefler 

Dünyada 110 milyar dolarlık dev bir pazar haline gelen oyun dünyasında kendini duyurmak isteyen Türk oyun sektörü geçtiğimiz yıl ihracatını 2015'e kıyasla yüzde 25 arttırdı ve toplamda 500 milyon dolarlık ihracata imza attı. Bu ihracata ulaşılmasının arkasında yerli oyunların ve oyuncuların tanıtımı ve yerli oyun ekosisteminin geliştirilmesi için destek veren Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği(TOGED) başta olmak üzere Ekonomi Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının verdiği destek yatıyor.


Crytek, TaleWorlds, Gram Games gibi geliştirdikleri oyunlarla hem yurt içinde hem de yurt dışında adını duyurmayı başaran oyun yapımcılarının da üyesi olduğu TOGED'in toplamda 25 üyesi bulunuyor. Okullardaki tanıtım etkinlikleri ve sektördeki isimleri bir araya geldiği toplantıları da düzenleyen TOGED, 10 milyar dolarlık ihracat rakamı hedeflerken bu hedeflere ulaşılması için geçtiğimiz yıl olduğu gibi (artarak devam eden) bir devlet desteği gerektiğini vurguluyor.


Devlet Desteği Çok Önemli 

Ekonomi ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle oyun sektörüne yönelik desteğin devlet politikası haline geldiğini belirten TOGED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin 10 milyar dolarlık hedefe ulaşma sürecinde bu desteğin süreceğine inandıklarını ifade etti. 


Ali Erkin, TOGED'in Türkiye'de oyunla ilgili ekosistem geliştirmek ve Türk oyun geliştiricilerin yanı sıra yabancı geliştiriciler ve stüdyoların da Türkiye'de çalışmalar yapmasına imkan sağlamak gibi bir misyonu olduğunun da altını çizerken bu sayede yerli insan kaynağının sektörde deneyim kazanabileceğini dile getirdi.

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napolyon94 2 yıl en beğenilen
"Bunlar hep 2019 secimi icin proprganda yea"
cilar gelmeden tebrik edeyim, insallah milyarlarca dolar seviyede katki yapacak noktaya gelir.
3 Yanıt Yanıtla +43
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canguler917 2 yıl napolyon94
napolyon94

"Bunlar hep 2019 secimi icin proprganda yea"



cilar gelmeden tebrik edeyim, insallah milyarlarca dolar seviyede katki yapacak noktaya gelir.



"Bunlar hep 2019 secimi icin proprganda yea"



cilar gelmeden'' cılar gelmeden tebrik etmek isterdim ama gelmiş bile
napolyon94"Bunlar hep 2019 secimi icin proprganda yea"cilar gelmeden tebrik edeyim, insallah milyarlarca dolar s...
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broodofqueen 2 yıl
Ney? 500M USD ihracatmı? Şaka mı lan bu? Ne sattık biz 500M USD'lık?
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Physicist_Emre 2 yıl
Rakam çok ciddi Dünyaca ünlü bir Türk oyunu var da haberimiz mi yok?
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Zafer Korkmaz 2 yıl
Malesef Türk Oyun Sektöründeki asıl sorun türk oyuncuları. Yanlış oyunlara destek verilmesi ve aslında gerçekten hakettiği değeri alamıyan bir sürü türk oyunu mevcut.
Gidip güzel bir korku oyununu desteklemek yerine abuk sabuk 2 saatte yapılmış dandik korku oyunlarını destekliyorlar.
Kısacası burda asıl sorun türk oyuncuları ve türk mantığı
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19yusuf05 2 yıl
mount and blade seri olarak toplam 6 milyon satmıştı. mount and blade 2 bannerlord bu yıl çıkacak. bu sene veya gelecek sene çıkış dönemine göre bu rakamlar büyük rekor kırar. nede olsa Türkiyenin en değerli oyun markası.
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Jeopol 2 yıl
yerli pes yapip turkiye liglerini sunsunlar
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TimUcurO 2 yıl
Iste muhattap olmak istedigim insan cansin 😊
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olağan_şüpheli 2 yıl
neyi ne kadar ihraç etmişiz bilen var mı merak ettim.


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karahuso 2 yıl
""Bunlar hep 2019 secimi icin proprganda yea"
cilar gelmeden'' cılar gelmeden tebrik etmek isterdim ama gelmiş bile" ciler gelmeden tebrik etmek isterim ama gelmişler bile..
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apodur 2 yıl
bence bu konuda baya geç kaldık. Krumsal olarak bu işe el atılması lazım. çoğu vatandaşımız bireysel olarak yapıyor çokda başarılı oluyorlar bence. özelikle androit oyunlarda rastlıyorum ve her duyduğum türk oyununun telefonuma (PC) kuruyorum.
Oynasamda oynamasamda indirip kuruyor oyuna üye oluyorum bu şekilde destek verebiliyorum.
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kadirirdem 2 yıl
Güzel artış olmuş,tebrikler...
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kımyasal 2 yıl
Devlet oyun ve yazılım sektörünün gelişmesini istiyorsa vergi ve yer konusunda yardımda bulunabilir.yabancı şirketleri de stüdyo açmaya teşvik edebilir.düşünün ki bir bölge var ve silikon vadisi gibi sadece oyun ve yazılım üretiliyor.
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