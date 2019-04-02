Türk pilotların ve teknik ekibin F-35 eğitimleri durduruldu

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Dün akşam saatlerinde gelen Pentagon kaynaklı F-35’lerin Türkiye’ye teslimatını askıya alma kararının etkisi sürerken şimdi de teslimatı gerçekleştirilen iki F-35 ile uçuş gerçekleştiren Türk pilotların eğitimleri için yeni bir karar alındı. Florida, Teksas ve Arizona sınırları içinde gerçekleştirilen eğitim uçuşlarının Türk pilotlar için durdurulduğu bilgisi de bugün ulaştı.
Pilotların askıya alınan eğitimlerinin yanı sıra teknik personelin uçakla ilgili bakım ve diğer süreçlere dair eğitimleri de askıya alınmış. NTV’nin Washington muhabiri Hüseyin Günay tarafından da doğrulanan konuya dair şimdilik daha fazla bilgi ortaya çıkmış değil.
Ayrıca Bkz. "NASA ve MIT uçuş sırasında şeklini değiştirebilen uçak kanadı geliştiriyor"
Ülkemizin Rusya’dan çok yakında teslimatı beklenen S-400’ler konusundaki kararlılığına karşı bir yaptırım olarak ABD cephesi bu kez F-35 kartını daha etkin bir şekilde kullanmaya karar vermişe benziyor. ABD’nin bu kararı F-35 projesinin geneline ilişkin de birçok etkiye sahip. Özellikle TUSAŞ’ın üstlendiği orta gövde üretiminde teslimatlar da hali hazırda devam ediyor. Böylesi bir hamlenin sonuçlarının neler olabileceği kestirilebilmiş değil. Kapalı kapılar ardında çözüm arayışının olduğu da biliniyor.
F-35 projesinde Türkiye’den irili ufaklı bir çok alt yüklenici var. Ekonomide yaratılacak toplam katma değerin ise uzun vadede 25 milyar dolar civarında olması bekleniyor. Olası bir iptal bu hacimde bir kayba da yol açmış olacak.
Türkiye SU-57 alır mı?
Geçtiğimiz yıllarda siyasilerin ağzından Türkiye’nin beşinci nesil avcı uçağı ihtiyacı için F-35 olmazsa Rusya’dan SU-57 alırız söylemlerini duymuştuk ancak bu şimdilik siyasi bir ifade olmaktan öteye gidemeyecek kadar lafta kalmış durumda. Her ne kadar Rusya SU-57 satışı için kongreden onay kararı çıkarmış olsa da henüz motor konusunda bile kesin bir çözüme ulaşamamış, testleri süren bir uçak ile F-35’i kıyaslamak hiç de makul değil. İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili olarak daha fazla bilgi ortaya çıkmış olacaktır.
Güncelleme: Son gelen bilgilere göre ise mevcut süreçte eğitimleri süren Türk pilotların F-35 eğitimlerini tamamlayacağı belirtildi. Sonrasında planlanan eğitimler için ise bilinmezlik devam ediyor.
https://www.airforcetimes.com/news/your-air-force/2019/04/02/turkish-pilots-will-keep-training-on-f-35s-in-arizona-despite-possibly-being-cut-from-the-program/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hurriyet.com.tr/...
F35'lerde ciddi güvenlik açığı
Uçağın havadayken bile anlık birçok kritik bilgisinin ABD tarafından bilinmesi başlı başına zaten bir güvenlik sorunu. Bununla alakalı daha kötü bir nokta ise ABD’nin olası bir savaş durumunda bu bilgileri başka ülkelere vermeyeceğine dair bir garanti yok. Yani diyelim ki ABD’nin çıkarlarına ters olacak bir savaşa girdik. Bu savaşın doğrudan ABD ile olmasına gerek yok, sadece ABD’nin çıkarına ters düşmesi yeter. ALIS sayesinde ABD bizim düşmanımıza uçağın o an hangi irtifada olduğunu, hangi mühimmatın yüklü olduğunu, hangi hızla seyrettiğini, nereyi vuracağını vs. söyleyebilir.
Bu bilgileri ABD bir başka ülkeye vermese bile en nihayetinde bir çeşit internet ağı üzerinden gerçekleşen bu haberleşmeye siber saldırılarla müdahale edilebilir ve yine birçok ülkeye ait birçok kritik bilgi 3. ülkelerin/şahısların eline geçebilir.
İşte yazımızın başlarında belirttiğimiz F-35’in karanlık yüzü böyle. Yani F-35 maalesef o kadar da masum bir uçak değil. ABD’ye her anlamda tam bağımlı bir uçak. Oluşabilecek potansiyel güvenlik tehditleri nedeniyle ABD’nin çıkarları dışında veya daha açık bir dille ABD’nin izin vermediği bir operasyonda faydalı şekilde kullanmamızın neredeyse imkânsız olduğu bir uçak.
Yazının devamı için; savunmasanayist.com/...
tr.sputniknews.com/...
Reis başka damadın yok mu o da patriot ya da F35 falan yapsa iha gibi 😎🙄😎
Damattan başka kimseden hayır çıkmayacak bu gidişle
Ruslara gizli bilgi verilmeyecek, sistemi Türk personel kullanacak ve Nato'nun sistemine bağlanmayacak.
Tabi bakımlar sırasında bazı konularda Rusya'dan destek almak illaki gerekecek. Ve Ruslar bu sırada bir takım gizli bilgileri çalma şansı var.
Ama olay gizli bilgi çalmak ise birçok ülkeden birçok gizli bilgi bir şekilde çalınabilir. S-400 / F-35 özelinde bir durum değil.
Kaldı ki F-35 Çinlilerin projesini çalıp kopyaladığı bir uçak çokta gizli bir bilgisinin kaldığını düşünmüyorum.
bunları bi geçiniz efenim.acilen alternatif uçak ya da uçaklar için ihale açılmalıdır.f4 lerin yerine yeteri kadar sayıda ve f35ler kadar olmasa da yeterli teknolojiye sahip uçaklar satın alınmalıdır.vatanımızın savunması için satın alacağımız ürünlerin menşei ülkesi fark etmez.işimize yaraması yeterlidir.elbette bu arada tfx programı tüm hızıyla devam ettirilmelidir.
sen suriyede orda burda adamların işine taş koyacaksın,planlarını alt üst edeceksin onlar da sana hala silah verecekler.adamlar enayi mi :D
Bilmediğimden ötürü soruyorum ciddi ciddi, burada bilgili arkadaşlar var belki bir nebze bilgilendirebilirler bizleri diye söylüyorum...
Sabah f35 akşam F35, bu uçağı bu kadar özel kılan nedir ? Kaldı ki, alınsa dahi reflektörle kullanılacak...
F16 ların ömrü dolmak üzere , yeni nesil savaş uçağına ihtiyaç var. Altyapımız gereği bu batılı bir uçak olacak.
f35 ler radarda küçük gözüküyor yani hayalet. Biz almazsak yunanistan alabilir . Sen ege de yunan hayaletlerine karşı nasıl üstünlük kurabilirsin mesela ?
Ama olmazsa olmaz değil. Aslında olay uçaklardan ziyade abd hükümetinin Türkiye üzerinde baskı yapması.
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