Türk pilotların ve teknik ekibin F-35 eğitimleri durduruldu

Dün akşam saatlerinde gelen Pentagon kaynaklı F-35’lerin Türkiye’ye teslimatını askıya alma kararının etkisi sürerken şimdi de teslimatı gerçekleştirilen iki F-35 ile uçuş gerçekleştiren Türk pilotların eğitimleri için yeni bir karar alındı. Florida, Teksas ve Arizona sınırları içinde gerçekleştirilen eğitim uçuşlarının Türk pilotlar için durdurulduğu bilgisi de bugün ulaştı.

Pilotların askıya alınan eğitimlerinin yanı sıra teknik personelin uçakla ilgili bakım ve diğer süreçlere dair eğitimleri de askıya alınmış. NTV’nin Washington muhabiri Hüseyin Günay tarafından da doğrulanan konuya dair şimdilik daha fazla bilgi ortaya çıkmış değil.

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Ülkemizin Rusya’dan çok yakında teslimatı beklenen S-400’ler konusundaki kararlılığına karşı bir yaptırım olarak ABD cephesi bu kez F-35 kartını daha etkin bir şekilde kullanmaya karar vermişe benziyor. ABD’nin bu kararı F-35 projesinin geneline ilişkin de birçok etkiye sahip. Özellikle TUSAŞ’ın üstlendiği orta gövde üretiminde teslimatlar da hali hazırda devam ediyor. Böylesi bir hamlenin sonuçlarının neler olabileceği kestirilebilmiş değil. Kapalı kapılar ardında çözüm arayışının olduğu da biliniyor.

F-35 projesinde Türkiye’den irili ufaklı bir çok alt yüklenici var. Ekonomide yaratılacak toplam katma değerin ise uzun vadede 25 milyar dolar civarında olması bekleniyor. Olası bir iptal bu hacimde bir kayba da yol açmış olacak.

Türkiye SU-57 alır mı?

Geçtiğimiz yıllarda siyasilerin ağzından Türkiye’nin beşinci nesil avcı uçağı ihtiyacı için F-35 olmazsa Rusya’dan SU-57 alırız söylemlerini duymuştuk ancak bu şimdilik siyasi bir ifade olmaktan öteye gidemeyecek kadar lafta kalmış durumda. Her ne kadar Rusya SU-57 satışı için kongreden onay kararı çıkarmış olsa da henüz motor konusunda bile kesin bir çözüme ulaşamamış, testleri süren bir uçak ile F-35’i kıyaslamak hiç de makul değil. İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili olarak daha fazla bilgi ortaya çıkmış olacaktır.

Güncelleme: Son gelen bilgilere göre ise mevcut süreçte eğitimleri süren Türk pilotların F-35 eğitimlerini tamamlayacağı belirtildi. Sonrasında planlanan eğitimler için ise bilinmezlik devam ediyor.

https://www.airforcetimes.com/news/your-air-force/2019/04/02/turkish-pilots-will-keep-training-on-f-35s-in-arizona-despite-possibly-being-cut-from-the-program/