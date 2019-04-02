Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk pilotların ve teknik ekibin F-35 eğitimleri durduruldu

ABD, S400 hava savunma sisteminin satın alınmaması için yaptırımlarını hızlandırdı. F-35’lerin teslimatının askıya alınmasının ardından şimdi de pilotların ve teknik personelin eğitimleri durduruldu.
1 ay
9,8b
1
114
havacılık
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dün akşam saatlerinde gelen Pentagon kaynaklı F-35’lerin Türkiye’ye teslimatını askıya alma kararının etkisi sürerken şimdi de teslimatı gerçekleştirilen iki F-35 ile uçuş gerçekleştiren Türk pilotların eğitimleri için yeni bir karar alındı. Florida, Teksas ve Arizona sınırları içinde gerçekleştirilen eğitim uçuşlarının Türk pilotlar için durdurulduğu bilgisi de bugün ulaştı.

Pilotların askıya alınan eğitimlerinin yanı sıra teknik personelin uçakla ilgili bakım ve diğer süreçlere dair eğitimleri de askıya alınmış. NTV’nin Washington muhabiri Hüseyin Günay tarafından da doğrulanan konuya dair şimdilik daha fazla bilgi ortaya çıkmış değil.

Ayrıca Bkz. "NASA ve MIT uçuş sırasında şeklini değiştirebilen uçak kanadı geliştiriyor"

Ülkemizin Rusya’dan çok yakında teslimatı beklenen S-400’ler konusundaki kararlılığına karşı bir yaptırım olarak ABD cephesi bu kez F-35 kartını daha etkin bir şekilde kullanmaya karar vermişe benziyor. ABD’nin bu kararı F-35 projesinin geneline ilişkin de birçok etkiye sahip. Özellikle TUSAŞ’ın üstlendiği orta gövde üretiminde teslimatlar da hali hazırda devam ediyor. Böylesi bir hamlenin sonuçlarının neler olabileceği kestirilebilmiş değil. Kapalı kapılar ardında çözüm arayışının olduğu da biliniyor.

F-35 projesinde Türkiye’den irili ufaklı bir çok alt yüklenici var. Ekonomide yaratılacak toplam katma değerin ise uzun vadede 25 milyar dolar civarında olması bekleniyor. Olası bir iptal bu hacimde bir kayba da yol açmış olacak.

Türkiye SU-57 alır mı?

Geçtiğimiz yıllarda siyasilerin ağzından Türkiye’nin beşinci nesil avcı uçağı ihtiyacı için F-35 olmazsa Rusya’dan SU-57 alırız söylemlerini duymuştuk ancak bu şimdilik siyasi bir ifade olmaktan öteye gidemeyecek kadar lafta kalmış durumda. Her ne kadar Rusya SU-57 satışı için kongreden onay kararı çıkarmış olsa da henüz motor konusunda bile kesin bir çözüme ulaşamamış, testleri süren bir uçak ile F-35’i kıyaslamak hiç de makul değil. İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili olarak daha fazla bilgi ortaya çıkmış olacaktır.
Güncelleme: Son gelen bilgilere göre ise mevcut süreçte eğitimleri süren Türk pilotların F-35 eğitimlerini tamamlayacağı belirtildi. Sonrasında planlanan eğitimler için ise bilinmezlik devam ediyor.

https://www.airforcetimes.com/news/your-air-force/2019/04/02/turkish-pilots-will-keep-training-on-f-35s-in-arizona-despite-possibly-being-cut-from-the-program/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TITAN 1 ay
Yav ne beceriksiz bunlar ya ortak oldugumuz projede hakkımızı bile alamıyorlar
2 Yanıt Yanıtla +40
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The.Mafia 1 ay
Rusya’dan S400 almayalım diye adamlar elinden geleni yapıyor kendilerinden patriot alalım diye
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RocknRoll@ 1 ay
Bu F35 projesi Nato projesi bu projeye göre Türkiye'nin şu an Fetö tarafından yönetilmesi gerekiyor.Kimse bu gerçeği kabul etmek istemiyor ama maalesef böyle. S400ü istediğimiz için almıyoruz zorundayız.Hükümete hangi parti gelirse gelsin bir düşünün Usama Bin Ladin'in Eskişehir'de bir Çiftlikte yaşadığını.Pensilvanyadaki terorist hala Amerika'nın koruması altında.Kimsenin konuşamadığı gerçek bu.
Bu F35 projesi Nato projesi bu projeye göre Türkiye'nin şu an Fetö tarafından yönetilmesi gerekiyor.Kimse bu gerçeği kabul etmek istemiyor ama maalesef böyle. ...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Brent 1 ay
Japonya'ya ait F-35'in Pasifik Okyanusu'na düştüğü belirlendi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

hurriyet.com.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nk061 1 ay
Şu Savunma Sanayii'ne yapılan yatırımları daha ciddi hale getirmeliyiz. Ben her ne olursa olsun ülkemizdeki mühendisler ve teknik insanlar ile bir F35 yapabileceğimizi düşünüyorum. Ezik tribine girmenin bir anlamı yok diye düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Brent 1 ay
kaynak: savunmasanayist.com/...
F35'lerde ciddi güvenlik açığı
Uçağın havadayken bile anlık birçok kritik bilgisinin ABD tarafından bilinmesi başlı başına zaten bir güvenlik sorunu. Bununla alakalı daha kötü bir nokta ise ABD’nin olası bir savaş durumunda bu bilgileri başka ülkelere vermeyeceğine dair bir garanti yok. Yani diyelim ki ABD’nin çıkarlarına ters olacak bir savaşa girdik. Bu savaşın doğrudan ABD ile olmasına gerek yok, sadece ABD’nin çıkarına ters düşmesi yeter. ALIS sayesinde ABD bizim düşmanımıza uçağın o an hangi irtifada olduğunu, hangi mühimmatın yüklü olduğunu, hangi hızla seyrettiğini, nereyi vuracağını vs. söyleyebilir.
Bu bilgileri ABD bir başka ülkeye vermese bile en nihayetinde bir çeşit internet ağı üzerinden gerçekleşen bu haberleşmeye siber saldırılarla müdahale edilebilir ve yine birçok ülkeye ait birçok kritik bilgi 3. ülkelerin/şahısların eline geçebilir.
İşte yazımızın başlarında belirttiğimiz F-35’in karanlık yüzü böyle. Yani F-35 maalesef o kadar da masum bir uçak değil. ABD’ye her anlamda tam bağımlı bir uçak. Oluşabilecek potansiyel güvenlik tehditleri nedeniyle ABD’nin çıkarları dışında veya daha açık bir dille ABD’nin izin vermediği bir operasyonda faydalı şekilde kullanmamızın neredeyse imkânsız olduğu bir uçak.
Yazının devamı için; savunmasanayist.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selmand 1 ay
Ya bu f35 ler düşüp duruyor, alıp ne yapcaz.
tr.sputniknews.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mustafa Oğuzhan Aydemir 1 ay
Zamanında ingiltere de bize gemilerimizi vermemişti alayı şerefsiz yerli olarak çalışmalıyız yerli olarak yapmalıyız kimseye muhtaç olmamalıyız.
Reis başka damadın yok mu o da patriot ya da F35 falan yapsa iha gibi 😎🙄😎
Damattan başka kimseden hayır çıkmayacak bu gidişle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
feylosoft 1 ay
S400'ler Çok anladığım bir konu değil sonuçta askerde de tankçı çavuştum ama bir kez 100 metre civarında tanklara yaklaşmışlığım var her neyse... S400'ün bütün olayı düşman uçağını otomatik tanıyıp ateş etmesi ve rus yapımı olduğu içinde bütün NATo ekipmanını düşman kabul etmesi değil mi? Bu silahı kullanabilmek yani kendi uçaklarımızı vurmasın diye ayarlamak için bütün nato gizli bilgisini Ruslara vermemiz gerekmiyor mu? Bu durumda teknik olarak bu makineyi kullanma ihtimalimiz yok değil mi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Timsah-16 1 ay feylosoft
Türkiye yazılımını kendi yapacak ve Dost düşman tanımını da haliyle kendi belirleyecek.
Ruslara gizli bilgi verilmeyecek, sistemi Türk personel kullanacak ve Nato'nun sistemine bağlanmayacak.
Tabi bakımlar sırasında bazı konularda Rusya'dan destek almak illaki gerekecek. Ve Ruslar bu sırada bir takım gizli bilgileri çalma şansı var.
Ama olay gizli bilgi çalmak ise birçok ülkeden birçok gizli bilgi bir şekilde çalınabilir. S-400 / F-35 özelinde bir durum değil.
Kaldı ki F-35 Çinlilerin projesini çalıp kopyaladığı bir uçak çokta gizli bir bilgisinin kaldığını düşünmüyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muammer816 1 ay
bu işin böyle olacağı belliydi.vay efendim verecekler, vay efendim vermiyorlar.parasını verdik her türlü alırız,yok öyle dava vermiyorlar da ne demek,uluslararası hukuk var,adalet var falan filan inter milan :D asdjalsdjalsdasld
bunları bi geçiniz efenim.acilen alternatif uçak ya da uçaklar için ihale açılmalıdır.f4 lerin yerine yeteri kadar sayıda ve f35ler kadar olmasa da yeterli teknolojiye sahip uçaklar satın alınmalıdır.vatanımızın savunması için satın alacağımız ürünlerin menşei ülkesi fark etmez.işimize yaraması yeterlidir.elbette bu arada tfx programı tüm hızıyla devam ettirilmelidir.
sen suriyede orda burda adamların işine taş koyacaksın,planlarını alt üst edeceksin onlar da sana hala silah verecekler.adamlar enayi mi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agent1453 1 ay
İyi yönden düşünün,kendimiz yapmak zorunda kalıyoruz yoksa paralar yabancılara gidiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asau 1 ay
Bu zamanda savaş uçağına devasa yatırım yapmanın mantığı ne? BM'nin özelde ABD AB veya Rusya'nın izni olmadan bu bölgede kim ülkesinden bir milim dışarı uçak uçurabilir?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Antikaruh 1 ay
F35'leri bu kadar önemli yapan nedir ? Nasıl bir durumun içindeyiz de F-16, IHA'lar yeterli gelmiyor ?
Bilmediğimden ötürü soruyorum ciddi ciddi, burada bilgili arkadaşlar var belki bir nebze bilgilendirebilirler bizleri diye söylüyorum...
Sabah f35 akşam F35, bu uçağı bu kadar özel kılan nedir ? Kaldı ki, alınsa dahi reflektörle kullanılacak...
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 1 ay Antikaruh
f35 lerin ekonomik boyutu var. Sadece kullanmıyorsun , yine parça üreterek satıyorsun.
F16 ların ömrü dolmak üzere , yeni nesil savaş uçağına ihtiyaç var. Altyapımız gereği bu batılı bir uçak olacak.
f35 ler radarda küçük gözüküyor yani hayalet. Biz almazsak yunanistan alabilir . Sen ege de yunan hayaletlerine karşı nasıl üstünlük kurabilirsin mesela ?
Ama olmazsa olmaz değil. Aslında olay uçaklardan ziyade abd hükümetinin Türkiye üzerinde baskı yapması.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Valentino 1 ay Antikaruh
F-16 dediğin uçak artık anca Solo Türk gibi gösteri yapmaya yarıyor. Başka da bir halta yaradığı yok. Nerdeyse yarım asırlık uçak. Millet F-35, SU-57 üretiyor sen neden F-16 neyimize yetmiyor diyorsun hocam. Silaha falan da gerek yok at ve kılıçlarla savunalım sınırlarımızı hatta. Yunanistan bizim hava sahamıza girdiğinde de Çanakkale'den gülle atarız Atina'ya olur biter.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9759 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
rusya, Türkiye Gündemi ve
9 etiket daha Popüler savunma sanayii f-35 MPopüler s-400 su-57 havacılık Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Google'ın güvenlik anahtarı Titan, artık Firefox ve Edge ile çalışıyor 1 ay Yeni Ford Puma'dan ilk resmi görsel geldi: Bu yıl satışa sunulacak 1 ay Gmail'e e-posta zamanlama özelliği geldi 1 ay PlayStation Türkiye Ülke Müdürü Mustafa Yiğit’e önemli görev 1 ay Müzik sektörü gelirlerinin yarısı çevrim içi müzik sistemlerine gitti 1 ay Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş Asus ZenFone 6Z ortaya çıktı 1 ay 2020 iPhone modellerinin ekran boyutları sızdırıldı 1 ay Avengers: Endgame ön satışları bilet sitelerini çökertti 1 ay Apple News Plus servisine ilk 48 saatte 200 bin kişi abone oldu 1 ay Google Plus son kullanıcıya kapandı 1 ay 2019 Ford Kuga resmen tanıtıldı: Daha hafif ve daha sportif 1 ay 2019 Ford Tourneo Custom'ın hibrit versiyonu tanıtıldı 1 ay NASA, Europa görevi uydusunun anten testini yapıyor 1 ay Kan testleri preeklampsinin teşhisini erkenden yapabilecek 1 ay Hindistan’ın uzayda yok ettiği uydu, ISS için tehdit oluşturabilir 1 ay Otomotiv sektöründen gelen en yaratıcı 1 Nisan şakaları (2019) 1 ay Skype Android uygulamasındaki hata çağrıların otomatik cevaplanmasına sebep oldu 1 ay AnTuTu en performanslı Android telefonlar listesini Mart ayı için güncelledi 1 ay Uygun fiyat, uygun performans? "Steelseries Rival 105 incelemesi" 1 ay Microsoft Surface Book 2 serisini 8. nesil Intel işlemcilerle yeniledi 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Türk pilotların ve teknik ekibin F-35 eğitimleri durduruldu Sonraki ABD’de istenmeyen reklam çağrılarına 460 bin dolar tazminat cezası verildi 1 ay Rus yapımı Pantsir-ME'nin basın lansmanına katıldık 1 ay Facebook, platformda haberleri yayınlanan içerik üreticilerine para ödeyebilir 1 ay Markaların birbirinden yaratıcı 1 Nisan şakaları 1 ay LG V50 ThinQ 5G’nin fiyatı ve çıkış tarih belli oldu 1 ay Samsung Galaxy Note 10'un iki farklı modeli olacak 1 ay Bitcoin sıçrama yaptı umutlar yeşerdi 1 ay Sır vermeyeceğiz diyen Avengers: Endgame filminden her şeyi açık eden fragman (spoiler içerir) 1 ay NASA ve MIT uçuş sırasında şeklini değiştirebilen uçak kanadı geliştiriyor 1 ay Google yılda 50 milyar uygulamayı tarıyor 1 ay Valve Index sanal gerçeklik kaskı detaylanıyor 1 ay Dünyanın en uzun elektrikli otobüsü tanıtıldı! Kolombiya'daki Metrobüs hattında kullanılacak 1 ay Nokia X71 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay Tinder, genç kullanıcılara hitap edebilmek için yeni ürün müdürünü işe aldı 1 ay Samsung Galaxy S10 5G'nin fiyatı belli oldu 1 ay Call of Duty'nin battle royale modu 1 ay ücretsiz 1 ay Domain Kayıt Ederken Aklınızda Bulunması Gereken Altın Kurallar 1 ay Ünlü isimlerin Apple kimliklerini dolandıran kişi hapis cezası aldı 1 ay 2019 Toyota Yaris Hatchback tanıtıldı 1 ay 2019 iPhone modelleri kablosuz ters şarj özelliğiyle gelecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim