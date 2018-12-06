Türk savunma sanayii 2018’i rekor ihracat rakamıyla kapatacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi rakamlarına göre savunma ve havacılık sektörü, yılın ilk 11 aylık döneminde 1,78 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmış durumda. Bir önceki yıla kıyasla %16’lık bir artış anlamına gelen bu meblağ, yıl sonuna doğru 2 milyar dolar sınırının altında kalmış olsa bile şimdiden tüm zamanların rekoru olarak gerçekleşmiş durumda.
En fazla ihracat ABD’ye
Son 8 yılda düzenli bir şekilde artış gösteren savunma ve havacılık ihracatında bu yıl en büyük payı ABD üstlenmiş durumda. ABD’ye yapılan ihracat 644 milyon doları bulmuş. Bu kalemde özellikle TUSAŞ’ın üstlendiği pay oldukça büyük. İkinci sırada ise 211 milyon dolar ile Almanya, 150 milyon dolarla Umman geliyor. Diğer ülkeler ise Hollanda 72, Hindistan 72, Katar 71, İngiltere 51, Polonya 48, Fransa 44, Azerbaycan 37 milyon dolar şeklinde sıralanıyor.
Önceki yıllarda Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatı
- 2011: 883 milyon dolar
- 2012: 1 milyar 260 milyon dolar
- 2013: 1 milyar 388 milyon dolar
- 2014: 1 milyar 648 milyon dolar
- 2015: 1 milyar 654 milyon dolar
- 2016: 1 milyar 677 milyon dolar
- 2017: 1 milyar 739 milyon dolar
- 2018: 1 milyar 782 milyon dolar (İlk 11 aylık dönemde)
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/savunma-ve-havacilik-ihracatta-rekora-kostu/1330937 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
150 milyon dolar ihracat için o kadar küçük bir rakam ki.
Ve yine görüyoruz ki son 5 yılda yapılan savunma sanayi haberleri,gaza getirmeleri tamamen balon.
2014: 1 milyar 648 milyon dolar
2018: 1 milyar 782 milyon dolar
Ah canım ne yaptınız bu 5 yılda?
Bugün herhangi bir ülkeye uçak, tank, gemi vs sipariş vermek istersen bunların imalat süreci ve teslim alman 5-10 yıl arasında sürer. Kendin üretmek istersen 2-3'le çarp bu rakamları ve başarıda garanti olmaz.
2012'de sipariş ettiğimiz 100 adet F-35'i yıl 2019 oldu hala almaya başlamadık ki yaklaşık on yılda parça parça alacağız.
Savunma sanayindeki ihracat rakamları üretim sürecine bağlı olarak 5-10 yıl geç yansır.
Pakistan'a 1,5 Milyar Dolarlık 30 helikopter satıldı (2020 ve sonraki 3-4 yılda teslim edilecek)
Aynı şekilde 4 Adet Korvet satıldı 2 Milyar Dolar'ın üstünde bir rakam muhtemel bunlarda. (2023 ve 2024'te teslim edilecek)
Başka ülkelere de ATAK, Milgem, İHA satışları olacak.
Kısacası Savunma sanayindeki sıçramanın meyvelerini 2025 ve sonrasında ancak görebileceğiz. Helikopter, gemi gibi platformların rakamlara yansıması ihracatımızı katlayacaktır. 1 korvetin tek başına değeri 700 milyon Dolar.