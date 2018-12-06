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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk savunma sanayii 2018’i rekor ihracat rakamıyla kapatacak

Son yıllarda yurt dışında gerçekleşen savunma sanayii ihracatları sektörün geleceği adına umut saçıyor. Geçmiş yıllardaki rakamlar ve bu yılki muhtemel rakamlar yazımızda.
5 ay
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk savunma sanayii 2018’i rekor ihracat rakamıyla kapatacak
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Türk savunma sanayii son yıllarda önemli bir atılım gerçekleştiriyor. Aselsan, Roketsan, Tusaş, Havelsan, Baykar Makina gibi önemli Türk şirketleri, sadece ülkemizdeki ihtiyacın karşılanması odağında değil, sınırlarımızın ötesinde de yaptıkları satışlar ile önemli bir başarı kaydediyor. Türk ordusunun kullandığı ekipmanların kendini terörle mücadelede kanıtlaması, kapıların daha kolay açılmasına zemin hazırlamışa benziyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi rakamlarına göre savunma ve havacılık sektörü, yılın ilk 11 aylık döneminde 1,78 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmış durumda. Bir önceki yıla kıyasla %16’lık bir artış anlamına gelen bu meblağ, yıl sonuna doğru 2 milyar dolar sınırının altında kalmış olsa bile şimdiden tüm zamanların rekoru olarak gerçekleşmiş durumda.

En fazla ihracat ABD’ye

Son 8 yılda düzenli bir şekilde artış gösteren savunma ve havacılık ihracatında bu yıl en büyük payı ABD üstlenmiş durumda. ABD’ye yapılan ihracat 644 milyon doları bulmuş. Bu kalemde özellikle TUSAŞ’ın üstlendiği pay oldukça büyük. İkinci sırada ise 211 milyon dolar ile Almanya, 150 milyon dolarla Umman geliyor. Diğer ülkeler ise Hollanda 72, Hindistan 72, Katar 71, İngiltere 51, Polonya 48, Fransa 44, Azerbaycan 37 milyon dolar şeklinde sıralanıyor.

Önceki yıllarda Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatı

  • 2011: 883 milyon dolar
  • 2012: 1 milyar 260 milyon dolar
  • 2013: 1 milyar 388 milyon dolar
  • 2014: 1 milyar 648 milyon dolar
  • 2015: 1 milyar 654 milyon dolar
  • 2016: 1 milyar 677 milyon dolar
  • 2017: 1 milyar 739 milyon dolar
  • 2018: 1 milyar 782 milyon dolar (İlk 11 aylık dönemde)

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/savunma-ve-havacilik-ihracatta-rekora-kostu/1330937 Yorum Yaz
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caneycaney 5 ay en beğenilen
görüyoruz ki son 5 yılda sadece 150 milyon dolar fark açılmış.
150 milyon dolar ihracat için o kadar küçük bir rakam ki.
Ve yine görüyoruz ki son 5 yılda yapılan savunma sanayi haberleri,gaza getirmeleri tamamen balon.
2014: 1 milyar 648 milyon dolar
2018: 1 milyar 782 milyon dolar
Ah canım ne yaptınız bu 5 yılda?
görüyoruz ki son 5 yılda sadece 150 milyon dolar fark açılmış.150 milyon dolar ihracat için o kadar küçük bir rakam ki.Ve yine görüyoruz ki son 5 yılda...
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5 Yanıt Yanıtla +29
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Timsah-16 5 ay caneycaney
Savunma sanayini market-bakkal falan sanıyorsun herhalde.
Bugün herhangi bir ülkeye uçak, tank, gemi vs sipariş vermek istersen bunların imalat süreci ve teslim alman 5-10 yıl arasında sürer. Kendin üretmek istersen 2-3'le çarp bu rakamları ve başarıda garanti olmaz.
2012'de sipariş ettiğimiz 100 adet F-35'i yıl 2019 oldu hala almaya başlamadık ki yaklaşık on yılda parça parça alacağız.
Savunma sanayindeki ihracat rakamları üretim sürecine bağlı olarak 5-10 yıl geç yansır.
Pakistan'a 1,5 Milyar Dolarlık 30 helikopter satıldı (2020 ve sonraki 3-4 yılda teslim edilecek)
Aynı şekilde 4 Adet Korvet satıldı 2 Milyar Dolar'ın üstünde bir rakam muhtemel bunlarda. (2023 ve 2024'te teslim edilecek)
Başka ülkelere de ATAK, Milgem, İHA satışları olacak.
Kısacası Savunma sanayindeki sıçramanın meyvelerini 2025 ve sonrasında ancak görebileceğiz. Helikopter, gemi gibi platformların rakamlara yansıması ihracatımızı katlayacaktır. 1 korvetin tek başına değeri 700 milyon Dolar.
Savunma sanayini market-bakkal falan sanıyorsun herhalde.Bugün herhangi bir ülkeye uçak, tank, gemi vs sipariş vermek istersen bunların imalat süreci ve t...
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3 Yanıt Yanıtla +17
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AqRaMa 5 ay
motoru yerli olmadıktan sonra neye yarar, hem seçimlerde yaklaşıyor
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sissil 3 ay
İhracatta ithal ettiğin ürünleri çıksan şapka düşecek kel gözükecek ye bizdekiler hayatta paylaşmaz ...
Geçen 3d printer yaptım üstündeki parçaları bırak kasasını kurarken bile aldığım malzemeler yurt dışı...
Siz anca kendi seçmeni izi kandırdın...
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tekbey 5 ay
Cehaletle beslenen nefretin ürünleri bunlar ne yazık ki. Bilmediğini bilmez, sağdan soldan duyduklarıyla, araştırmadan, tarihi bilmeden dar kafası ve dünya görüşüyle atıp tutarlar. Ne güzel sosyal medya da var atış serbest. Teori nedir bilmez, hukuk nedir bilmez, bilim nedir bilmez, saygı bilmez, medenice fikir ileri sürmek tartışmak da bilmez.
Bir Çin atasözü derki: Bir aptalla en iyi mülakat susmaktır. Kendim açısından bu konuyu kapatıp ayrılıyorum... İyi geceler yurdumun güzel insanları...
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captain_turkiye 5 ay tekbey
Anlayacak olsalar anlatılır da işte nefretle örülmüşler. Kendilerinin ne kadar sabit fikirli olduklarının farkında bile olmuyorlar. Hatta daha yazdıklarının bile farkında değiller.
Böyle internet ortamlarında dolular dediğin gibi. Sadece sallasalar gene iyi hakaret etmeden duramıyorlar yukarıda örneği görüldüğü gibi. Daha bir tane düzgün, hakaret etmediği mesajını görmedim. Bu forumda gördüğüm en nefret ve kin dolu üyelerden biri.
Sonuçta konunun uzatmamak en iyisi. Gerçekler ortada nasılsa.
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emreb78 5 ay
Hiç kimse kendini kandırmasın yapılan ihracatların hepsi otomobil sanayisinde olduğu gibi patenti yabancıda olan üretim, yedek parça üretimi, parça üretimi vb. üretimlerdir. Atak helikopteri satışı ABD onayı olmadan yapılamamaktadır. Atak helikopterinin kökeni agusto olmasına rağmen motor hariç haklarının (umarım ordada başka birisi sonra satamazsın diye çıkmaz) bizde olması evet büyük başarıdır fakat malesef bu tip sorunların çıkacağı biline biline tank helikopter ve benzeri ürünlerin üretimleri ile eş zamanlı başlayamayan motor üretim denemeleri yüzünden en az 10 sene kaybedilmiştir.
Şunu asla unutmayın özellikle askeri ürünleri zorlu koşullarda ayakta tutan güç üniteleridir. Dolayısı ile bizim kaportasını silahını yazılımını ürettiğimiz ürün her 100 km de gidemez duruma gelirse, arkasındaki düşmandan uzaklaşamaz kaçamaz hareket edemez duruma gelirse senin tüm silahın yazılımın zırhın beş para etmez duruma gelir.
Sağlamlığı ispatlanmış bir güç üniten roketin vs. yoksa ürettiğin her şey dışa muhtaç kalır. Her zaman olduğu gibi bu işide tersten yapıp silah üretiyoruz havası atan ülkesinden çok cebine girecek parayı düşünen 3 5 firmanın yalan pohpohlamasından başka bir şey değil bunlar.
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tekbey 5 ay
Konunun Atatürk'e gelmesi ve ona ilah değil diyerek (tabii ki değil o da ayrı) veya küçümseyici tavırlarla yorum yapmak, hele hele Avrupa ülkelerinde de krallık var cumhuriyete ne gerek var tarzındaki paylaşımlar bilmediğini bilmemenin, cehaletin veya tohum bozukluğunun göstergesidir bence. Bir gram bile tarih bilgisi olmayan cahil cühela takımı ile yeni yetme dünyadan habersiz çoluk çocuğun salladığı bir forum haline gelmiş burası ne yazık ki.
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Hendrik Johannes Cruijff 5 ay
Irak'ta güçlü bir ekonomiye sahipti ama gerek ambargo gerekse ekonomik darboğazla yerle bir oldu hatırlatırım.Ekonomi ekonomi ekonomi ülkeleri ayakta tutan ekonomidir en büyük güçtür.Aç ayı oynamaz diye boşa denmiyor.Aç insan mutlu olmaz.Aç toplum huzursuz olur stresli topluluklar kalkınmaz.Avuntunuz boşa ekonomin güçlü ise sende güçlüsündür ekonomin kötüleşirse illegal işler rüşvet yolsuzluk herşeyde artar ordunun güçlü olmasınında bir anlamı kalmıyor halk bitiyor halk.Öyle lüzumsuz şeylere bütçe ayrılıyor ki mesela ihracat rekoru demiş 10 Milyar dolar bütçe var çoğu tepe ülkenin bile 35-40 Milyar dolar bütçe nerelere boşa aktarılıyor ki bu kadar az kalıyor bak buna dayanın askere giden görür çoğu şey eski teknoloji yetersizlik var tamamen övünülecek pek birşey görmüyorum.Çok yetersisiz.Birileri bütçeleri bölüp iç ediyor ah ah ne diyeyim ben.
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tekbey 5 ay
Savunma ve silah sanayiindeki gelismeler ve yatırımlar mutlaka olması gereken ve dışarıya da satış yapıldığında ülkeye büyük fayda sağlayan bir faktördür. Bunu mevcut veya daha önceki hükümetlerin başarısı veya başarısızlığı gibi göstermek de çığırtkanlığa girer bence. Silahlı kuvvetlerin birçok milli projesi 90 lı yılların başında başlamış ve halen devam etmektedir. Fakat olay ekonomi ile teknolojik ve bilimsel gelişmenin devamına veya olmasına bağlıdır. Dışa bağımlılığı en aza indirerek kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmamız için aklı hür, vicdanı hür; iyi ve bilimsel yetiştirilmiş nesillere ihtiyacımız vardır.
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cübbesiz gandalf 5 ay
Savunma sanayinin maalesef ekonomik olarak çok karşılığı yok çünkü sattırmıyor büyük silah ihracatçıları rekabet zor ,ayrıca motorunun yabancı kaynaklı olması yüzünden satış için yabancı ülkelerin silah ihracat izni vermesi gerekli bu yüzden obüs ve helikopter satışında büyük sorunlar yaşandı yaşanıyor,şartlar tüm parçaları üretmeye zorluyor zaten,silahtan para kazanılmak isteniyorsa bu kaçınılmaz,Ortadoğu gibi böyle bir cehennem coğrafyada hayatta kalabilmek için özgün silah tasarımlarına sahip olmak gerekiyor
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sistemli adam 5 ay
Travmatik muhaliflerin savunma sanayi başarılarına tahammülü yok.
Bunların aidiyetlerini de, niyetlerini de çok iyi biliyoruz.
İnşallah rahatsız olmaya devam edecekler.
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amacsızpanda 5 ay
Benim için satmaktan çok yapabiliyor olmak önemli. Bu bile çok büyük bir durum.
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vollkan59 5 ay
Maşallah maşallah diyelim.
Allah bereketini arttirsin.
Gerçekten bazılarında kişilik bozukluğu var. Nasıl bir insan! memleketinde böyle bir konuda destek olmaz hatta bazısı da İsrail'i bile savunur, anlam vermek güç.
Neyse bu şer odakları Allah'ın izniyle hiç bir zaman ülkemize ve ordumuza zarar veremezler.
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