Türk savunma sanayii 2018’i rekor ihracat rakamıyla kapatacak

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Türk savunma sanayii son yıllarda önemli bir atılım gerçekleştiriyor. Aselsan, Roketsan, Tusaş, Havelsan, Baykar Makina gibi önemli Türk şirketleri, sadece ülkemizdeki ihtiyacın karşılanması odağında değil, sınırlarımızın ötesinde de yaptıkları satışlar ile önemli bir başarı kaydediyor. Türk ordusunun kullandığı ekipmanların kendini terörle mücadelede kanıtlaması, kapıların daha kolay açılmasına zemin hazırlamışa benziyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi rakamlarına göre savunma ve havacılık sektörü, yılın ilk 11 aylık döneminde 1,78 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmış durumda. Bir önceki yıla kıyasla %16’lık bir artış anlamına gelen bu meblağ, yıl sonuna doğru 2 milyar dolar sınırının altında kalmış olsa bile şimdiden tüm zamanların rekoru olarak gerçekleşmiş durumda.

En fazla ihracat ABD’ye

Son 8 yılda düzenli bir şekilde artış gösteren savunma ve havacılık ihracatında bu yıl en büyük payı ABD üstlenmiş durumda. ABD’ye yapılan ihracat 644 milyon doları bulmuş. Bu kalemde özellikle TUSAŞ’ın üstlendiği pay oldukça büyük. İkinci sırada ise 211 milyon dolar ile Almanya, 150 milyon dolarla Umman geliyor. Diğer ülkeler ise Hollanda 72, Hindistan 72, Katar 71, İngiltere 51, Polonya 48, Fransa 44, Azerbaycan 37 milyon dolar şeklinde sıralanıyor.

Önceki yıllarda Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatı

2011: 883 milyon dolar

milyon dolar 2012: 1 milyar 260 milyon dolar

milyar milyon dolar 2013: 1 milyar 388 milyon dolar

milyar milyon dolar 2014: 1 milyar 648 milyon dolar

milyar milyon dolar 2015: 1 milyar 654 milyon dolar

milyar milyon dolar 2016: 1 milyar 677 milyon dolar

milyar milyon dolar 2017: 1 milyar 739 milyon dolar

milyar milyon dolar 2018: 1 milyar 782 milyon dolar (İlk 11 aylık dönemde)

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/savunma-ve-havacilik-ihracatta-rekora-kostu/1330937